Tirage Euromillions : le résultat du vendredi 9 octobre 2026 [EN LIGNE]

Le résultat du tirage Euromillions du vendredi 9 octobre 2026 est tombé et le jackpot de 28 millions repart en report faute de vainqueur au rang 1.

Le jackpot de l'Euromillions s'élevait à 28 millions ce vendredi 9 octobre 2026, et les résultats du tirage sont désormais disponibles ci-dessous. Une mise en jeu qui faisait rêver, mais qui repart pour un tour après un nouveau tirage sans vainqueur au rang 1.

La combinaison gagnante du tirage de l'Euromillions de ce vendredi 9 octobre 2026 est la suivante : les numéros 5, 20, 24, 31 et 45, accompagnés des étoiles 5 et 10. Le jackpot de 28 millions n'a pas trouvé preneur ce soir. En revanche, trois joueurs ont décroché le rang 2 en alignant cinq numéros corrects et une étoile, décrochant chacun une somme égale ou supérieure à plusieurs centaines de milliers d'euros.

Résultat de l'Euromillions sans jackpot décroché, la cagnotte repart à la hausse

C'est désormais un schéma devenu familier pour les habitués du tirage de l'Euromillions : le rang 1 reste vide, et la mise en jeu enfle à nouveau par report. Le jackpot de ce soir vient en effet alimenter la prochaine édition, qui s'annonce plus généreuse encore. À noter qu'un nouveau cycle ne peut jamais démarrer sous la barre des 17 millions, ce plancher étant garanti par les règles de fonctionnement du jeu.

Pour ceux qui n'ont pas encore participé à un prochain tirage de l'Euromillions, les règles sont simples : cinq numéros à sélectionner parmi 50, deux étoiles parmi 12, pour un ticket de base à 2,50 euros. La grille multiple permet de couvrir davantage de combinaisons en cochant un nombre plus élevé de numéros ou d'étoiles sur une même participation, au prix d'un coût proportionnellement plus élevé. Ce format attire particulièrement les joueurs souhaitant maximiser leur couverture sans abandonner leurs numéros fétiches.

Mieux jouer le tirage de l'Euromillions grâce à l'option Étoile+

Peu connue des nouveaux participants au résultat de l'Euromillions, l'option Étoile+ mérite pourtant l'attention. Elle offre statistiquement environ une chance sur 3,8 d'obtenir un gain supplémentaire sur les rangs intermédiaires, ce qui représente plus d'un quart des grilles jouées avec cette fonctionnalité. Certains joueurs réguliers l'intègrent d'office à chaque participation pour améliorer leurs retours sans modifier leur sélection de numéros.

Enfin, en France, chaque grille validée pour le tirage de l'Euromillions génère automatiquement un code My Million, ouvrant droit à un tirage additionnel totalement indépendant du jackpot principal. Les joueurs devaient avoir validé leur participation avant 20h15, en point de vente agréé ou via la plateforme numérique de la FDJ, toute grille soumise après cette limite étant exclue du tirage. Pour les gagnants dont le gain dépasse le demi-million d'euros, la FDJ propose un accompagnement personnalisé joignable au 09 69 36 60 60.

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