Tirage Euromillions : le résultat du vendredi 9 octobre 2026 [EN LIGNE]

Le résultat du tirage Euromillions du vendredi 9 octobre 2026 est tombé et le jackpot de 28 millions repart en report faute de vainqueur au rang 1.
Le jackpot de l'Euromillions s'élevait à 28 millions ce vendredi 9 octobre 2026, et les résultats du tirage sont désormais disponibles ci-dessous. Une mise en jeu qui faisait rêver, mais qui repart pour un tour après un nouveau tirage sans vainqueur au rang 1.
La combinaison gagnante du tirage de l'Euromillions de ce vendredi 9 octobre 2026 est la suivante : les numéros 5, 20, 24, 31 et 45, accompagnés des étoiles 5 et 10. Le jackpot de 28 millions n'a pas trouvé preneur ce soir. En revanche, trois joueurs ont décroché le rang 2 en alignant cinq numéros corrects et une étoile, décrochant chacun une somme égale ou supérieure à plusieurs centaines de milliers d'euros.
Résultat de l'Euromillions sans jackpot décroché, la cagnotte repart à la hausse
C'est désormais un schéma devenu familier pour les habitués du tirage de l'Euromillions : le rang 1 reste vide, et la mise en jeu enfle à nouveau par report. Le jackpot de ce soir vient en effet alimenter la prochaine édition, qui s'annonce plus généreuse encore. À noter qu'un nouveau cycle ne peut jamais démarrer sous la barre des 17 millions, ce plancher étant garanti par les règles de fonctionnement du jeu.
Pour ceux qui n'ont pas encore participé à un prochain tirage de l'Euromillions, les règles sont simples : cinq numéros à sélectionner parmi 50, deux étoiles parmi 12, pour un ticket de base à 2,50 euros. La grille multiple permet de couvrir davantage de combinaisons en cochant un nombre plus élevé de numéros ou d'étoiles sur une même participation, au prix d'un coût proportionnellement plus élevé. Ce format attire particulièrement les joueurs souhaitant maximiser leur couverture sans abandonner leurs numéros fétiches.
Mieux jouer le tirage de l'Euromillions grâce à l'option Étoile+
Peu connue des nouveaux participants au résultat de l'Euromillions, l'option Étoile+ mérite pourtant l'attention. Elle offre statistiquement environ une chance sur 3,8 d'obtenir un gain supplémentaire sur les rangs intermédiaires, ce qui représente plus d'un quart des grilles jouées avec cette fonctionnalité. Certains joueurs réguliers l'intègrent d'office à chaque participation pour améliorer leurs retours sans modifier leur sélection de numéros.
Enfin, en France, chaque grille validée pour le tirage de l'Euromillions génère automatiquement un code My Million, ouvrant droit à un tirage additionnel totalement indépendant du jackpot principal. Les joueurs devaient avoir validé leur participation avant 20h15, en point de vente agréé ou via la plateforme numérique de la FDJ, toute grille soumise après cette limite étant exclue du tirage. Pour les gagnants dont le gain dépasse le demi-million d'euros, la FDJ propose un accompagnement personnalisé joignable au 09 69 36 60 60.
Dernières mises à jour
- Soixante jours pour réclamer ses gains à l'Euromillions
Vous avez remporté un gain à l'Euromillions ? Attention au délai. Les gagnants disposent de soixante jours pour se manifester auprès de la FDJ et percevoir leurs gains. Ce délai court "à compter de la date du dernier tirage ou événement auquel le reçu a participé", et non nécessairement à partir du tirage gagnant lui-même. Passé ce délai, les sommes non réclamées sont définitivement perdues. Par ailleurs, le My Million, qui désigne un nouveau millionnaire à chaque tirage, soit deux par semaine, avait déjà créé 28 millionnaires depuis le début de l'année, au 7 avril 2026.
- Des tarifs qui varient selon le nombre de numéros cochés à l'Euromillions
Pour tenter de décrocher le jackpot de l'Euromillions, les joueurs ont la possibilité de cocher davantage de numéros sur une même grille, ou d'en jouer plusieurs. Une stratégie qui a toutefois un coût : plus le nombre de chiffres cochés est élevé, plus la grille est chère. Comptez ainsi 7,50 euros pour une grille avec une troisième étoile cochée, et jusqu'à 15 euros pour un sixième chiffre. Une façon d'augmenter ses chances, mais qui implique un budget plus important.
- TF1 aux commandes de la diffusion de l'Euromillions en France
Depuis janvier 2014, TF1 assure la diffusion du tirage de l'Euromillions en France, après avoir remporté l'appel d'offres de la Française des Jeux. Ce n'est pas une première pour la chaîne, qui diffusait déjà ce rendez-vous de 2004 à 2010, avant que France 2 ne prenne le relais de janvier 2011 à décembre 2013. Plusieurs animateurs se succèdent pour présenter le tirage, parmi lesquels Jean-Pierre Foucault, Marion Jollès, Karine Ferri et Emma Cubaynes.
- Une chance sur 139 millions de décrocher le jackpot de l'Euromillions
Jouer à l'Euromillions, c'est affronter une probabilité astronomiquement faible : il existe exactement 139 838 160 combinaisons possibles, ce qui signifie qu'un joueur misent sur une seule grille a une chance sur 139 838 160 de remporter le jackpot. Cette probabilité reste identique quel que soit le nombre de participants, car elle dépend uniquement du nombre de combinaisons réalisables. À titre d'exemple, une combinaison comme 1-2-3-4-5 avec les étoiles 6 et 7 a autant de chances de sortir que n'importe quelle autre.
22:00 - Le jackpot de 28 millions n'a pas trouvé preneur
Le tirage de l'Euromillions du vendredi 9 octobre 2026 n'a pas désigné de grand gagnant. La combinaison 20-24-31-45-5, assortie des étoiles 5 et 10, n'a permis à personne de remporter le jackpot de 28 000 000 euros. Trois joueurs de rang 2 tirent néanmoins leur épingle du jeu : ils ont deviné cinq numéros gagnants et une étoile. Les gagnants d'une somme égale ou supérieure à un demi-million d'euros peuvent bénéficier d'un accompagnement personnalisé en composant le 09 69 36 60 60. LES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ÊTRE DANGEREUX : PERTES D'ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION...
- Une tentative de fraude massive à l'Euromillions en 2007
En juin 2007, un couple propriétaire d'un débit de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour escroquerie portant sur 35,565 millions d'euros. Le buraliste aurait subtilisé par ruse deux tickets gagnants à un joueur régulier, en lui indiquant qu'il n'avait rien gagné, avant de les faire encaisser par un complice. Des signaux d'alerte — les mêmes numéros continuant d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger — ont déclenché une enquête judiciaire.
- Comment fonctionne le code MyMillion de l'Euromillions ?
Chaque ticket Euromillions vendu est accompagné d'un code MyMillion, composé de deux lettres et sept chiffres. Contrairement aux numéros du jackpot, ce code ne peut pas être choisi par le joueur : il est généré automatiquement par un ordinateur et attribué à chaque grille achetée. L'Euromillions est organisé dans neuf pays européens, dont la France, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et l'Autriche. Cette dimension internationale contribue directement aux montants exceptionnels proposés au rang principal, alimentés par des millions de joueurs répartis sur l'ensemble du continent.
- Les numéros les moins tirés à l'Euromillions
Depuis le 4 février 2020, cinq numéros ressortent comme les moins fréquemment tirés à l'Euromillions selon les statistiques officielles de la FDJ. Il s'agit du 22, sorti 47 fois, du 1, sorti 49 fois, du 43, sorti 53 fois, du 31, sorti 59 fois, et du 4, sorti 61 fois. Le numéro 22 est d'ailleurs le dernier à être apparu, lors du tirage du 6 octobre 2026. Une précision essentielle : ces données sont de pures statistiques et ne reflètent en aucun cas des probabilités de tirages futurs.
- Des gains intermédiaires significatifs pour des joueurs français à l'Euromillions
Sans décrocher le jackpot, des joueurs français ont empoché des sommes considérables lors de récents tirages de l'Euromillions. Le 3 avril, un Français ayant trouvé cinq bons numéros et une étoile a remporté 236 718,40 euros. Le 27 mars, une grille validée en France avec la même combinaison gagnante rapportait 353 647,20 euros à son détenteur. Pour récupérer ses gains obtenus en ligne, sur le site ou l'application de la FDJ, le montant est automatiquement crédité sur le compte joueur, puis transféré directement vers le compte bancaire si les coordonnées ont été renseignées au préalable.
- La cagnotte de l'Euromillions peut atteindre 250 millions d'euros
Le plafond de la cagnotte de l'Euromillions a été relevé à 250 millions d'euros, contre 190 millions auparavant. Ce montant record a déjà été atteint et remporté trois fois : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025, et en France le 19 août 2025. Le chiffre d'affaires du jeu témoigne d'un engouement croissant : de 1,5 milliard d'euros en 2004, il est passé à 15,8 milliards en 2018. Les analystes notent que le taux de participation est étroitement lié au montant de la cagnotte annoncée.
- Un ticket sur 12 gagnant à l'Euromillions
À l'Euromillions, les chances de remporter un gain sont plus élevées qu'on ne le croit. La Française des Jeux indique qu'en moyenne un ticket sur 12 permet de remporter un gain. De nombreux lots sont en effet distribués lorsque seulement quelques numéros de la combinaison ont été trouvés. Pour participer, les joueurs doivent sélectionner cinq chiffres parmi 50 et deux numéros étoile parmi 12, en point de vente ou en ligne, avant 20h15 le jour du tirage. Il est donc conseillé de bien vérifier tous ses tickets après chaque tirage.
21:18 - Comment remporter un gain à l'Euromillions sans décrocher le jackpot
À l'Euromillions, le jackpot n'est pas la seule façon de repartir avec des gains. Le tirage propose en tout treize rangs de récompenses différents. Pour prétendre à un gain, il suffit de trouver au minimum deux numéros corrects, sans étoile. Les gains augmentent ensuite progressivement selon le nombre de bons numéros et d'étoiles trouvés. L'option Étoile+ offre quant à elle plus d'une chance sur quatre de percevoir un gain additionnel, soit précisément une chance sur 3,8 pour une combinaison associée à cette option.
- Soixante jours pour réclamer ses gains à l'Euromillions
Tout joueur qui remporte un gain à l'Euromillions dispose d'un délai strict de soixante jours pour se manifester auprès de la FDJ et percevoir ses gains. Ce délai court "à compter de la date du dernier tirage ou évènement auquel le reçu a participé", et non nécessairement à partir du tirage gagnant lui-même. Une précision importante : passé ce délai, les sommes non réclamées sont définitivement perdues. Avec deux tirages par semaine, chaque mardi et chaque vendredi, les joueurs sont régulièrement invités à vérifier leurs grilles sans tarder.
- Le scandale des profils gagnants de l'Euromillions en Belgique
La Loterie nationale belge a été épinglée par le journal Sud Presse pour avoir fabriqué de toutes pièces les profils de ses gagnants d'Euromillions. Objectif : les rendre moins identifiables. Une gagnante âgée de Blankenberge avait ainsi été présentée comme "une famille avec deux enfants de Gand". Un ancien responsable a témoigné avoir reçu l'ordre de composer ces faux profils. Les directeurs de la loterie ont, de leur côté, fermement nié ces accusations.
21:00 - L'Euromillions crée deux millionnaires par semaine en France
Grâce à l'option My Million, chaque tirage de l'Euromillions garantit un nouveau millionnaire en France, soit deux par semaine. Depuis le début de l'année 2026, pas moins de 20 millionnaires avaient déjà été créés au début du printemps. Les heureux gagnants proviennent de toutes les régions : Île-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM. Une option supplémentaire, l'Étoile +, est également disponible pour un euro de plus et permet de multiplier les gains sur certains rangs intermédiaires en cas de combinaison partiellement gagnante.
- Une loterie transnationale aux chances de gain infimes
L'Euromillions réunit douze pays européens, dont trois micro-États : Monaco, Andorre et le Liechtenstein. Dix sociétés de jeux coorganisent les tirages en utilisant quatre devises différentes — euro, livre sterling, franc suisse et franc pacifique. Cette dimension internationale permet d'atteindre des jackpots bien supérieurs aux loteries nationales, mais au prix de probabilités de gain très faibles. Il existe exactement 139 838 160 combinaisons possibles. Un joueur misent sur une seule grille a donc une chance sur 139 838 160 de décrocher le jackpot — une probabilité qui ne varie pas selon le nombre de participants.
- Un gagnant de rang 2 au tirage de l'Euromillions du 6 octobre 2026
Le jackpot de 17 000 000 euros n'a pas été remporté ce mardi 6 octobre 2026. La combinaison gagnante — 18-22-32-41-48 et les étoiles 8 et 10 — n'a trouvé aucun preneur pour le gros lot. En revanche, un joueur de rang 2, ayant coché 5 numéros gagnants et 1 étoile, tire son épingle du jeu. Les gains de cette catégorie atteignent ou dépassent le demi-million d'euros. La FDJ propose alors un accompagnement spécifique aux heureux élus, joignables en composant le 09 69 36 60 60.
- Les plus gros jackpots de l'Euromillions remportés en France
La France compte plusieurs gagnants historiques à l'Euromillions. Le record absolu a été établi en août 2025 : cinq amis originaires d'Île-de-France ont partagé 250 millions d'euros. Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions d'euros en 2021, et un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions d'euros en décembre 2020. En novembre 2025, un couple alsacien a également remporté 178 millions d'euros. Même sans jackpot, certains joueurs s'en sortent très bien : le 3 avril, un Français a ainsi touché 236 718,40 euros avec cinq numéros et une étoile.
- Gare aux arnaques autour de l'Euromillions
Alors que les jackpots de l'Euromillions atteignent des sommets, les escroqueries se multiplient. La Française des Jeux rappelle une règle essentielle : elle "ne demandera jamais d'argent pour vos gains". Sur son site, la FDJ met en garde contre plusieurs types de menaces : usurpation de son identité, e-mails malveillants, sites frauduleux, virus et applications malveillants, ou encore sollicitations boursières abusives. Des conseils pratiques sont disponibles pour aider les joueurs à se protéger. La vigilance reste donc de mise, y compris pour les heureux gagnants.
20:30 - Le coût d'une grille Euromillions et comment connaître les résultats
En France, jouer à l'Euromillions coûte au minimum 2,50 € par grille depuis février 2014, en raison de la participation obligatoire au jeu complémentaire My Million. Le prix de base d'une grille simple est fixé à 2 €, dont 1 € seulement est redistribué aux joueurs. Pour connaître les résultats, le code My Million est disponible vers 20h35, suivi du tirage complet aux alentours de 21h45. Les joueurs peuvent consulter leurs résultats en point de vente, via l'application mobile de la FDJ, par téléphone ou SMS, ou encore grâce au simulateur en ligne.
Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter.
Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, par CCM Benchmark Group à des fins de ciblage publicitaire et prospection commerciale au sein du Groupe Le Figaro, ainsi qu’avec nos partenaires commerciaux.
De plus, lors de votre inscription sur ce formulaire, des données personnelles (dont votre adresse email sous forme hachée et pseudonymisée) peuvent être partagées avec nos partenaires Data à des fins de personnalisation de la publicité et des contenus qui vous sont proposés. Vous trouverez le détail de ces informations et pouvez vous y opposer à tout moment
Plus généralement, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi.