Loto : découvrez le résultat du tirage du samedi 10 octobre 2026

Le résultat du tirage du Loto de ce samedi 10 octobre 2026 sera dévoilé en direct par la Française des Jeux. Les joueurs peuvent tenter de remporter un jackpot de 7 millions d'euros.

Le Loto de ce samedi 10 octobre 2026 promet une soirée riche en émotions pour les joueurs. En jeu ce soir, un jackpot de 7 millions d'euros, remis en jeu après plusieurs tirages sans grand gagnant. Les amateurs du Loto aujourd'hui ont jusqu'à 20h15 pour valider leur grille et espérer décrocher la combinaison gagnante. Le résultat du tirage du Loto de ce soir sera à découvrir dès sa publication par la Française des Jeux ci-dessous.

Participer au Loto de ce samedi 10 octobre 2026 est à la portée de tous les majeurs. Il suffit de choisir cinq numéros compris entre 1 et 49, puis un numéro chance entre 1 et 10. Les joueurs peuvent remplir leur grille en point de vente agréé ou en ligne, afin de participer au tirage du Loto et tenter de rafler le gros lot mis en jeu ce samedi.

Pas de grand gagnant au précédent tirage du Loto

Le précédent tirage du Loto, organisé le mercredi 7 octobre 2026, n'a pas livré de millionnaire. La combinaison gagnante était composée des numéros 34, 35, 42, 47 et 6, avec le numéro chance 8. Mauvaise nouvelle pour les joueurs : le jackpot de 6 millions d'euros n'a pas trouvé preneur. Aucun participant n'est parvenu à cocher les cinq bons numéros accompagnés du bon numéro chance lors de ce tirage.

Faute de gagnant au rang 1, la cagnotte a été revalorisée pour le prochain rendez-vous. Résultat, le tirage du Loto de ce samedi offre désormais 7 millions d'euros à qui saura dénicher la bonne combinaison. Une somme qui pourrait changer la vie d'un seul joueur ou être partagée entre plusieurs grilles gagnantes, selon les résultats du Loto communiqués ce soir par la FDJ.

Dix codes gagnants à chaque tirage du Loto

Au-delà de la combinaison principale, le Loto réserve d'autres opportunités de gains à ses participants. À chaque tirage du Loto, dix codes sont tirés au sort parmi l'ensemble des grilles jouées. Chacun des dix joueurs concernés remporte la somme de 20 000 euros, indépendamment des numéros tirés. Lors des éditions spéciales Super Loto, ce sont même 50 codes qui sont désignés, offrant autant de chèques de 20 000 euros aux heureux élus.

Pour ceux qui souhaitent multiplier leurs chances au Loto, la Française des Jeux propose également le pack MultiChances. Cette formule regroupe 600 parts et autant de codes Loto, pour une part fixée à 6,60 euros. En optant pour ce pack, les joueurs augmentent sensiblement leurs probabilités de figurer parmi les gagnants du tirage du Loto, à condition toutefois d'accepter de partager les éventuels gains remportés avec les autres participants au pack.

Rendez-vous donc ce samedi soir pour la publication du résultat du Loto. Les cinq numéros gagnants et le numéro chance du tirage du Loto du 10 octobre 2026 seront à retrouver ci-dessous dès leur annonce officielle par la Française des Jeux.

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