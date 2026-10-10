Tirage du Loto : tous les résultats du samedi 10 octobre 2026 sont tombés [EN LIGNE]

Le résultat du tirage du Loto du samedi 10 octobre 2026 est tombé et le jackpot de 7 millions repart, aucun joueur n'ayant décroché la combinaison gagnante.

Ce samedi 10 octobre 2026, la Française des Jeux tenait sa promesse d'une soirée sous haute tension avec un jackpot de 7 millions mis en jeu lors du tirage du Loto. Les résultats sont désormais officiellement disponibles ci-dessous. Des millions de Français ont scruté l'annonce de la FDJ, espérant que cette nuit changerait leur vie.

Le tirage du Loto du 10 octobre 2026 a livré sa combinaison gagnante : 4 - 17 - 22 - 46 - 49, assortis du numéro Chance 4. Le jackpot de 7 millions n'a toutefois pas trouvé preneur, aucun joueur n'ayant validé la combinaison complète ce soir. Le résultat du Loto sourit néanmoins à deux heureux gagnants de rang 2, qui se partagent chacun un gain de 121 812,70 euros.

Résultat du Loto sans grand gagnant, le jackpot s'envole vers 8 millions

L'absence de vainqueur au rang 1 n'est pas une surprise inédite dans l'histoire du Loto, mais elle alimente mécaniquement la cagnotte suivante. Le prochain tirage du Loto, prévu le lundi 12 octobre 2026, proposera ainsi un jackpot rehaussé à 8 millions. Cette mécanique de report constitue l'un des ressorts les plus efficaces pour attirer de nouveaux joueurs dès le début de semaine.

La FDJ organise ses tirages du Loto trois fois hebdomadaires, les lundi, mercredi et samedi, un rythme pensé pour entretenir la fièvre du jeu tout au long de la semaine. Chaque édition du tirage du Loto repose sur une mécanique identique : cinq numéros à sélectionner entre 1 et 49, plus un numéro Chance de 1 à 10. La grille de base, accessible dès 1,80 euro en point de vente ou sur fdj.fr, offre à chaque combinaison exactement les mêmes probabilités d'être tirée.

Un Tirage du Loto encadré pour garantir l'équité et la transparence

Derrière chaque résultat du Loto se déploie un dispositif institutionnel rigoureux, orchestré par la FDJ pour assurer l'intégrité de chaque tirage. Les procédures mécaniques retenues traitent l'ensemble des combinaisons possibles sans aucune hiérarchie, offrant à chaque ticket acheté une chance strictement équivalente. Les fonds générés par les mises participent par ailleurs au financement d'actions d'intérêt général à travers tout le territoire, conférant au Loto une dimension qui dépasse la seule logique du jeu.

Pour les joueurs ayant misé en ligne, le résultat du Loto entraîne un crédit automatique des éventuels gains sur le compte FDJ, sans aucune démarche supplémentaire à entreprendre. Les participants ayant joué en bureau de tabac ou en point de vente physique devront présenter leur ticket original pour faire valoir leurs droits. La conservation du billet reste dans tous les cas une condition sine qua non pour prétendre à tout gain issu du tirage du Loto.

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