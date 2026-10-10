Tirage du Loto : tous les résultats du samedi 10 octobre 2026 sont tombés [EN LIGNE]

Le résultat du tirage du Loto du samedi 10 octobre 2026 est tombé et le jackpot de 7 millions repart, aucun joueur n'ayant décroché la combinaison gagnante.
Ce samedi 10 octobre 2026, la Française des Jeux tenait sa promesse d'une soirée sous haute tension avec un jackpot de 7 millions mis en jeu lors du tirage du Loto. Les résultats sont désormais officiellement disponibles ci-dessous. Des millions de Français ont scruté l'annonce de la FDJ, espérant que cette nuit changerait leur vie.
Le tirage du Loto du 10 octobre 2026 a livré sa combinaison gagnante : 4 - 17 - 22 - 46 - 49, assortis du numéro Chance 4. Le jackpot de 7 millions n'a toutefois pas trouvé preneur, aucun joueur n'ayant validé la combinaison complète ce soir. Le résultat du Loto sourit néanmoins à deux heureux gagnants de rang 2, qui se partagent chacun un gain de 121 812,70 euros.
Résultat du Loto sans grand gagnant, le jackpot s'envole vers 8 millions
L'absence de vainqueur au rang 1 n'est pas une surprise inédite dans l'histoire du Loto, mais elle alimente mécaniquement la cagnotte suivante. Le prochain tirage du Loto, prévu le lundi 12 octobre 2026, proposera ainsi un jackpot rehaussé à 8 millions. Cette mécanique de report constitue l'un des ressorts les plus efficaces pour attirer de nouveaux joueurs dès le début de semaine.
La FDJ organise ses tirages du Loto trois fois hebdomadaires, les lundi, mercredi et samedi, un rythme pensé pour entretenir la fièvre du jeu tout au long de la semaine. Chaque édition du tirage du Loto repose sur une mécanique identique : cinq numéros à sélectionner entre 1 et 49, plus un numéro Chance de 1 à 10. La grille de base, accessible dès 1,80 euro en point de vente ou sur fdj.fr, offre à chaque combinaison exactement les mêmes probabilités d'être tirée.
Un Tirage du Loto encadré pour garantir l'équité et la transparence
Derrière chaque résultat du Loto se déploie un dispositif institutionnel rigoureux, orchestré par la FDJ pour assurer l'intégrité de chaque tirage. Les procédures mécaniques retenues traitent l'ensemble des combinaisons possibles sans aucune hiérarchie, offrant à chaque ticket acheté une chance strictement équivalente. Les fonds générés par les mises participent par ailleurs au financement d'actions d'intérêt général à travers tout le territoire, conférant au Loto une dimension qui dépasse la seule logique du jeu.
Pour les joueurs ayant misé en ligne, le résultat du Loto entraîne un crédit automatique des éventuels gains sur le compte FDJ, sans aucune démarche supplémentaire à entreprendre. Les participants ayant joué en bureau de tabac ou en point de vente physique devront présenter leur ticket original pour faire valoir leurs droits. La conservation du billet reste dans tous les cas une condition sine qua non pour prétendre à tout gain issu du tirage du Loto.
Dernières mises à jour
- Qui sont les régions les plus chanceuses au Loto en 2025 ?
Au Loto, tous les joueurs n'ont pas la même chance selon leur région. En 2025, l'Île-de-France domine le classement avec 88 gagnants, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année. Par ailleurs, au Loto, il n'est pas nécessaire de trouver la combinaison complète pour remporter un gain : cinq bons numéros sans le numéro Chance ou quatre bons numéros avec le numéro Chance permettent déjà de toucher des sommes significatives.
- Le pack MultiChances du Loto : comment ça marche ?
Disponible uniquement sur le site de la FDJ ou son application mobile, le pack MultiChances est une option qui séduit de nombreux joueurs. Il est constitué de 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de gain, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une façon de mutualiser ses chances sans miser seul.
- Le top 5 des plus gros jackpots de l'histoire du Loto
Le Loto a offert des gains historiques à certains joueurs chanceux. Le 6 juin 2011, un ticket acheté à Sarcelles, dans le Val-d'Oise, a permis de remporter 24 millions d'euros. Trois ans plus tard, le 19 mai 2014, c'est un couple résidant à Libourne qui a décroché 23 millions d'euros, complétant ainsi le top 5 des plus grands jackpots de l'histoire du jeu. Pour ceux qui souhaitent tenter leur chance, le pack MultiChances, composé de 600 parts à 6,60 euros chacune, permet de multiplier ses chances de gagner.
- Le top 3 des gains au Loto en 2025
Le Loto a souri à plusieurs joueurs en 2025. Le plus gros gain de l'année s'élève à 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. La deuxième place revient à un heureux gagnant en Bretagne, qui a décroché 20 millions d'euros le 15 novembre. Le podium est complété par un joueur d'Occitanie, reparti avec 19 millions d'euros le 26 février. Trois jackpots records qui rappellent que le Loto, bien que distancé par l'Euromillions en termes de gains maximaux, continue de récompenser généreusement ses joueurs.
- Comment récupérer ses gains au Loto
Vous avez décroché un gain au Loto ? Selon le montant remporté, les démarches diffèrent. Pour les gains inférieurs à 30 000 euros, un retrait directement chez le commerçant partenaire où la grille a été achetée suffit. Au-delà de ce plafond et jusqu'à 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Pour les montants supérieurs à 500 000 euros, un service dédié, le Relations Gagnants, propose un accompagnement personnalisé. La FDJ met également à disposition un simulateur en ligne pour estimer ses gains potentiels avant même le tirage.
- Toutes les combinaisons du Loto ont la même probabilité
Au Loto, aucune combinaison n'est meilleure qu'une autre. Une suite comme 1 - 2 - 3 - 4 - 5 avec le numéro Chance 6, citée ici à titre d'exemple fictif, a exactement autant de chances d'être tirée que n'importe quelle autre combinaison. Côté statistiques, le numéro Chance qui sort le plus souvent est le 9, avec 117 apparitions, devant le 2 (110 sorties), le 4 (109), le 10 (107) et le 7 (106). Le 3 et le 5 sont les moins fréquents, avec 96 sorties chacun.
- Comment le Loto garantit l'intégrité de ses tirages
Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et équipé d'un accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé permettant d'accéder à ce coffre. Les boules font également l'objet de deux contrôles annuels réalisés par un organisme extérieur, afin de garantir l'intégrité de chaque tirage. Du côté de la cagnotte, le jackpot minimum est fixé à 2 millions d'euros. Lorsqu'il n'est pas remporté, il repart à la hausse avec un million d'euros supplémentaire à chaque nouveau tirage. La cagnotte moyenne remportée au Loto s'élève à environ 5 millions d'euros.
- Un rythme record de nouveaux millionnaires au Loto en 2025
En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189 gagnants. Une cadence inédite, portée en grande partie par le Loto, mais aussi par l'Euromillions. La grande majorité de ces heureux élus, soit 87,5 % d'entre eux, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros. Le Loto, dont le premier tirage remonte à 1976 sous sa forme moderne, continue ainsi de transformer le quotidien de nombreux Français, perpétuant une tradition du jeu de hasard héritée de la Loterie nationale née en 1933.
- Les plus gros jackpots jamais remportés au Loto
Le gros lot le plus important jamais décroché au Loto s'élève à 30 millions d'euros, remporté à Orgères le 4 décembre 2021. Cette même année, le 11 septembre, 26 millions d'euros avaient été gagnés par un joueur ayant tenté sa chance en ligne. La troisième place du podium revient à un joueur parisien, qui a empoché 25 millions d'euros le 5 décembre 2022. Des records qui rappellent que le Loto peut transformer radicalement le quotidien de ses participants, quelle que soit leur mise de départ.
- Le Loto Mission Nature, au service de la biodiversité
Depuis 2023, le Loto s'engage pour la planète avec son offre Loto Mission Nature, "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". En 2026, cette initiative lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) entre dans sa quatrième édition, à l'occasion de la Fête de la Nature. Depuis ses débuts, 64 projets ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ sur l'ensemble du territoire français.
- Comment récupérer ses gains au Loto
Vous venez de gagner au Loto ? La marche à suivre dépend du montant remporté. Pour les gains inférieurs à 30 000 euros, les joueurs ayant acheté leur grille chez un commerçant partenaire peuvent retirer directement leurs gains sur place. Pour des montants compris entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de 500 000 euros, un accompagnement dédié est proposé par le service Relations Gagnants, conçu pour guider les heureux élus dans cette démarche exceptionnelle.
- Le Loto a souri à plusieurs régions en 2025
En 2025, le Loto a distribué de belles fortunes à travers la France. Le plus gros gain de l'année s'élève à 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. La Bretagne suit avec 20 millions d'euros gagnés le 15 novembre, tandis que l'Occitanie décroche 19 millions d'euros le 26 février. Au total, en 2026, 1 516 316 joueurs ont gagné au Loto, entre jackpot, gains intermédiaires et remboursements. Quant aux statistiques sur les numéros les plus fréquents, elles ne garantissent rien : le hasard reste le seul maître du jeu.
- Île-de-France en tête du palmarès Loto 2025
L'Île-de-France s'impose comme la région la plus chanceuse au Loto en 2025, avec 88 gagnants recensés. Elle devance Auvergne-Rhône-Alpes, qui compte 40 gagnants, et le Grand Est avec 36 gagnants. À noter également la part croissante des joueurs en ligne sur FDJ.fr : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année. Un chiffre qui témoigne de la montée en puissance du jeu dématérialisé parmi les adeptes du Loto à travers tout le territoire français.
- Le Loto remonte au XVIe siècle
L'histoire du Loto est bien plus ancienne qu'on ne le croit. Ses origines remontent au XVIe siècle en Italie. Héritier de la Loterie nationale née en 1933, le Loto tel qu'on le connaît aujourd'hui a été officialisé sous sa forme moderne par le gouvernement Chirac, avec un premier tirage organisé en 1976. Depuis près de cinquante ans, des millions de Français ont vu leur quotidien chamboulé en devenant millionnaires. Pour les joueurs en ligne, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur, avec possibilité de virement bancaire jusqu'à 500 000 euros.
- En 2026, le Loto s'offre un calendrier généreux
En 2026, la FDJ a dévoilé un programme de tirages spéciaux particulièrement chargé. Six Super Loto sont prévus sur l'année, dont trois organisés les vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. S'y ajoutent deux Grands Loto, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros, programmés en juillet et à Noël. Pour rappel, le record historique du Loto reste à 24 millions d'euros, décroché le 6 juin 2011 à Sarcelles, dans le Val-d'Oise. De quoi faire rêver les joueurs tout au long de l'année.
- Le Loto s'engage pour la biodiversité
Depuis 2023, le Loto Mission Nature s'impose comme un rendez-vous engagé. Cette offre de jeux, lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'occasion de la Fête de la Nature, est "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". En 2026, la quatrième édition de cette initiative est lancée. Depuis ses débuts, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire français ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ grâce à ce dispositif.
- Des millions d'euros du Loto ne sont jamais réclamés
Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés à la Française des Jeux ne sont jamais récupérés par leurs gagnants, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Passé un délai légal de 60 jours, ces gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public. Quant aux jackpots non réclamés, ils peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Un rappel utile pour tout joueur : conserver précieusement son ticket après chaque tirage du Loto.
- Comment récupérer ses gains au Loto
Vous avez décroché un gain au Loto ? La procédure varie selon le montant remporté. Pour les sommes inférieures à 30 000 euros, les joueurs peuvent retirer directement leurs gains chez le commerçant partenaire où la grille a été achetée. Au-delà de ce plafond et jusqu'à 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Pour les jackpots supérieurs à 500 000 euros, un service dédié baptisé "Relations Gagnants" propose un accompagnement personnalisé aux heureux élus.
- Les mesures de sécurité qui garantissent l'intégrité du Loto
Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et équipé d'un accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé permettant d'accéder à ce coffre. Les boules sont également contrôlées deux fois par an par un organisme extérieur. Des garanties qui visent à assurer l'intégrité de chaque tirage, alors que les chances de remporter le jackpot restent infimes : environ une sur 19 millions. En 2026, malgré ces probabilités très faibles, plus de 1,5 million de joueurs ont déjà remporté un gain.
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