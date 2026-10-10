A69 : avant son ouverture en novembre, l'autoroute déjà menacée par un boycott national

Alors que la mise en service de l'A69 entre Toulouse et Castres est prévue début novembre, des opposants se rassemblent ce week-end dans le Tarn. Le militant écologiste Thomas Brail appelle les usagers à boycotter l'axe.

Invité sur franceinfo ce samedi 10 octobre, le militant écologiste Thomas Brail, fondateur du Groupe national de surveillance des arbres, a appelé les usagers à bouder l'autoroute A69, qui doit relier Toulouse à Castres. Il réclame un "boycott national", alors que le concessionnaire Atosca a annoncé, vendredi 9 octobre, une mise en service durant "la première semaine de novembre". Entre 1 000 et 1 500 opposants sont attendus ce samedi à Sémalens, près de Castres, sous la surveillance d'environ 800 membres des forces de l'ordre.

Selon Thomas Brail, les tarifs devraient suffire à dissuader les automobilistes d'emprunter cette nouvelle autoroute. L'aller-retour entre Toulouse et Castres coûtera 20 euros pour un particulier et 60 euros pour un poids lourd. À titre de comparaison, le trajet en train coûte en moyenne 10 euros, tandis que le bus revient à environ 2 euros. "Vu les prix, ce boycott se fera naturellement, de toute façon !", a-t-il lancé à nos confrères.

Le militant souligne également que l'autoroute fonctionnera en "flux libre", c'est-à-dire sans barrières de péage. Des portiques équipés de caméras permettront d'identifier les véhicules et de calculer le montant à régler. Les usagers devront ensuite payer sur le site de l'exploitant ou dans certains commerces. En cas d'oubli, une majoration sera appliquée. Un dispositif qui fait réagir Thomas Brail : selon lui, il n'y a "rien de mieux pour se faire encore plus d'argent".

Trois jours de mobilisation sous haute surveillance

Baptisé "la Dé-fête", le rassemblement a débuté vendredi 9 octobre et doit durer trois jours, rapporte BFMTV. "Le but était de se rassembler une dernière fois sur ce tracé ", explique un manifestant. Dès jeudi, des militants s'étaient installés sur une parcelle agricole privée à Cambounet-sur-le-Sor, à un peu plus d'un kilomètre de la future autoroute.

Du côté des autorités, le préfet du Tarn a pris un arrêté interdisant les rassemblements aux abords de l'autoroute dans les 17 communes traversées par son tracé. Il justifie cette décision par des troubles à l'ordre public "répétés" entre 2022 et 2025. Plus de 800 policiers et gendarmes sont mobilisés. Le préfet a également évoqué la présence attendue de personnes issues du "milieu radical".

De son côté, Atosca indique que les travaux seront achevés la semaine prochaine. Des contrôles de sécurité doivent ensuite se poursuivre pendant quinze jours.

