Cyberattaque contre des supermarchés : des frigos à 50°C, des rayons vides... Quels magasins concernés ?

Des supermarchés français sont victimes d'une cyberattaque depuis cette nuit, entrainant un dégivrage forcé et une hausse de températures des frigos. Ce lundi 12 octobre, des magasins ont dû jeter des produits frais et surgelés.

C'est l'affolement dans des dizaines de supermarchés français ce lundi 12 octobre. Une cyberattaque a commencé dans la nuit et a visé les systèmes de régulation frigorifique. Des hackers seraient parvenus à modifier à distance la température de certains frigos, entrainant la destruction de stocks au niveau des produits frais et surgelés.

Les pirates auraient, plus précisément, visé d'anciennes versions du logiciel de régulation des appareils Danfoss, détournant une fonction qui les protège. Ils ont imposé un dégivrage forcé et continu ainsi que donné une consigne de hausse des températures jusqu'à 50°C. L'attaque ayant commencé par endroits vers minuit, la température a grimpé pendant plusieurs heures. Certains magasins touchés plus tard ont réussi à sauver une partie des marchandises, mais pour d'autres les dégâts sont conséquents. L'interruption prolongée de la chaine du froid a rendu de nombreux produits impropres à la consommation. Des cellules de crise sont actuellement organisées avec des entreprises spécialisées dans les installations frigorifiques pour accompagner les magasins affectés. Ils doivent aussi passer des commandes en urgence.

Plusieurs enseignes de supermarchés touchées : des produits perdus

Les magasins impactés sont principalement des Intermarché. A Haguenau, dans le Bas-Rhin, les pertes sont considérables. Tous les produits surgelés ont fondu pour un préjudice estimé à 50 000 euros. Sur Facebook, le magasin a prévenu de ce coup dur : "Les conséquences sont lourdes : nous avons l'immense regret de devoir jeter l'intégralité de nos produits surgelés. (...) Notre rayon surgelés sera progressivement réapprovisionné et devrait retrouver son fonctionnement habituel d'ici la fin de semaine", prévient le supermarché.

Selon une source du secteur auprès de BFMTV, environ 150 Intermarché ont subi la cyberattaque. Quelques magasins E.Leclerc sont aussi touchés. Celui de la même ville alsacienne a dû jeter ses surgelés et produits frais, pour un total de 220 000 euros de perte. Ainsi, des rayons se sont retrouvés quasiment vides ce lundi. Des messages d'informations sont collés sur les rayons pour expliquer la situation aux clients.

Des établissements de la Coopérative U, rassemblant Hyper U, Super U, U Express et Utile, sont aussi concernés ainsi que des magasins Métro et des commerces indépendants. Dominique Schelcher, président de Coopérative U, a confirmé sur X qu'une "cyberattaque touche depuis cette nuit les installations de production de froid de plusieurs magasins de notre réseau". "S'attaquer à des équipements essentiels à la conservation des produits frais et à l'approvisionnement alimentaire des Français est d'une extrême gravité et est inédit. C'est inacceptable", a-t-il ajouté.