Résultat du Loto : découvrez le tirage du lundi 12 octobre 2026 [EN DIRECT]

Le tirage du Loto du lundi 12 octobre 2026 a eu lieu et sa cagnotte de 8 millions fait des heureux, le résultat est à suivre en direct.
Le résultat du Loto de ce lundi 12 octobre 2026 est à suivre en direct ci-dessous. La Française des Jeux propose ce soir une cagnotte de 8 millions, une somme capable de changer définitivement le destin de celui ou celle qui décrochera le jackpot. Des milliers de joueurs patientent, grille en main, dans l'espoir que les numéros tombés ce soir seront les leurs.
Derrière chaque tirage du Loto se dessinent des rituels bien ancrés. Certains joueurs s'en tiennent à des numéros transmis de génération en génération, quand d'autres privilégient la grille flash, laissant le hasard décider à leur place. La réalité mathématique est pourtant sans appel : aucune méthode ne confère le moindre avantage, chaque combinaison ayant strictement la même probabilité d'apparaître au résultat du Loto.
Ce tirage du Loto se terminera-t-il sans vainqueur ce soir ?
La question mérite d'être posée avant même l'annonce des numéros : un tirage du Loto peut très bien s'achever sans qu'aucun joueur ne décroche le jackpot. Dans ce cas, la cagnotte n'est pas perdue mais automatiquement reportée et alimentée pour le tirage suivant. Ce mécanisme explique les montants parfois spectaculaires que l'on observe sur certaines semaines, attirant alors un public bien plus large que d'habitude.
Pour espérer remporter le jackpot au résultat du Loto, un joueur doit identifier cinq numéros corrects parmi une plage de 1 à 49, ainsi que le numéro chance compris entre 1 et 10. La probabilité d'y parvenir est d'environ une chance sur dix-neuf millions, ce qui fait de chaque gagnant une exception statistique absolue. C'est précisément cette rareté qui entretient le rêve collectif autour du Loto, semaine après semaine.
Un résultat du Loto encadré et sécurisé par la FDJ
La Française des Jeux organise ses tirages du Loto deux fois par semaine, chaque lundi et mercredi soir, selon une procédure entièrement automatisée et placée sous la supervision d'un huissier de justice. Ce contrôle indépendant garantit l'intégrité du tirage et la fiabilité du résultat du Loto communiqué aux joueurs. Dès la fin du tirage, les numéros officiels sont diffusés simultanément sur le site, l'application et l'ensemble des points de vente agréés.
Les joueurs souhaitant participer au tirage du Loto doivent valider leur grille avant la fermeture des mises, qui intervient une vingtaine de minutes avant le début du tirage. Le choix des numéros peut être manuel ou délégué au système de sélection aléatoire de la FDJ. Quelle que soit la méthode retenue, tous les participants font face au même résultat du Loto, dans une égalité totale face au hasard qui reste l'un des fondements de l'attrait durable de ce jeu.
Dernières mises à jour
- Le pack MultiChances du Loto : 100 grilles pour booster ses chances
Disponible uniquement sur le site de la FDJ ou son application, le pack MultiChances constitue une option originale pour les joueurs du Loto souhaitant multiplier leurs chances. Il se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Chaque part est proposée à 4,40 euros. En cas de gain, le joueur remporte une part des gains proportionnelle au nombre de parts achetées, comme l'explique la FDJ. Rappel : le jeu comporte des risques d'addiction et est strictement réservé aux personnes majeures. En cas de difficulté : 09 74 75 13 13.
- Dix codes Loto tirés au sort à chaque tirage pour 20 000 euros chacun
À chaque tirage du Loto, dix codes sont tirés au sort, permettant à dix participants de remporter chacun 20 000 euros. Ces gains sont indépendants de la combinaison gagnante : pas besoin de cocher les bons numéros pour en bénéficier. Lors des Super Loto, le nombre de codes tirés monte exceptionnellement à 50, offrant ainsi davantage de chances de décrocher cette prime de 20 000 euros. Rappel important : le Loto comporte des risques d'addiction et reste strictement réservé aux personnes majeures. En cas de difficulté, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.
- Six Super Loto et deux Grands Loto au programme du Loto en 2026
En 2026, la Française des Jeux a dévoilé un calendrier de tirages spéciaux particulièrement chargé. Au total, six Super Loto sont prévus sur l'année, dont trois associés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto complètent le programme, l'un en juillet, l'autre à Noël, avec des jackpots minimums fixés à 20 millions d'euros. Pour les autres tirages spéciaux, la FDJ garantit un jackpot minimum de 13 millions d'euros. Le record absolu du Loto reste un jackpot de 30 millions d'euros, remporté à Orgères le 4 décembre 2021. Les jeux d'argent sont réservés aux majeurs. En cas de difficulté : 09 74 75 13 13.
- Le pack MultiChances du Loto : plus de chances, mais des gains partagés
Pour maximiser leurs chances au Loto, certains joueurs misent sur le pack MultiChances. Constitué de 600 parts et d'autant de codes Loto, ce pack permet d'augmenter significativement les probabilités de gagner. La part est proposée à 6,60 euros. En contrepartie, un gagnant via ce système devra partager ses gains. Par ailleurs, le Loto, comme l'EuroMillions, le Keno ou EuroDreams, reste l'un des premiers pourvoyeurs de millionnaires. Attention toutefois : le jeu comporte des risques, notamment l'addiction, et est interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficulté : 09 74 75 13 13.
- En 2025, le Loto a créé un millionnaire tous les deux jours
En 2025, la FDJ a enregistré un rythme record : un nouveau millionnaire créé tous les deux jours, pour un total de 189 sur l'année. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont gagné entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce au Loto mais aussi à l'Euromillions. La cagnotte moyenne remportée au Loto s'établit autour de 5 millions d'euros. Rappel : le jackpot minimum est fixé à 2 millions d'euros et augmente d'un million à chaque tirage sans gagnant. Les jeux d'argent sont réservés aux majeurs. En cas de difficulté : 09 74 75 13 13.
- Le Loto remonte au XVIe siècle
Jouer au Loto, c'est s'inscrire dans une longue histoire. Si la Loterie nationale a vu le jour en 1933, les origines du jeu remontent en réalité au XVIe siècle en Italie. C'est sous le gouvernement Chirac que le Loto est officialisé sous sa forme moderne, avec un premier tirage organisé en 1976. Depuis, des millions de Français ont vu leur vie basculer en devenant millionnaires. Pour les joueurs en ligne, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur, avec un virement possible jusqu'à 500 000 euros. Au-delà, un accompagnement dédié est proposé au 09 69 36 60 60.
- L'Île-de-France, grande gagnante du Loto en 2025
Au classement régional des gagnants du Loto, l'Île-de-France écrase la concurrence avec 88 gagnants en 2025. Loin derrière, Auvergne-Rhône-Alpes se place en deuxième position avec 40 gagnants, suivie du Grand Est et ses 36 gagnants. Le jeu en ligne n'est pas en reste : les joueurs de FDJ.fr totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année. Entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros les plus fréquemment sortis étaient le 22, le 26 et le 31, mais ces statistiques ne garantissent rien : le hasard reste le seul maître du jeu.
- Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026
En 2026, 1 516 316 joueurs ont gagné au Loto. Entre le jackpot, les gains intermédiaires et les simples remboursements, le tirage a fait de nombreux heureux. Mais tous les gagnants ne récupèrent pas leur dû : chaque année, plusieurs millions d'euros restent non réclamés, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Passé le délai légal de 60 jours, ces sommes basculent dans une autre catégorie : les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales.
- Décrocher le jackpot du Loto, une chance sur 19 millions
Remporter le jackpot du Loto relève de l'exploit statistique : un joueur n'a qu'une chance sur 19 068 840 de trouver la bonne combinaison avec une grille classique. Pour mieux saisir l'ampleur de cette probabilité, il est plus probable d'être né avec un sixième doigt (une chance sur 20 000), d'être touché par un astéroïde (une sur 720 000) ou d'avoir un enfant astronaute (une sur 12 millions). Malgré ces chiffres vertigineux, des jackpots historiques ont bien été remportés : 24 millions d'euros à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions d'euros par un couple de Libourne le 19 mai 2014.
- Comment récupérer ses gains au Loto en point de vente
Pour les joueurs ayant misé en point de vente physique, les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà de ce montant, il est nécessaire de contacter le service client, qui oriente vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement personnalisé. Dans tous les cas, le gagnant dispose d'un délai de 60 jours pour récupérer ses gains. Passé ce délai, les sommes sont considérées comme non réclamées. Un rappel utile avant chaque tirage du Loto pour ne pas laisser un gain de côté.
- Numéro Chance : le 9 grand favori du Loto
Au Loto, tous les numéros ne se valent pas statistiquement. Selon les chiffres de la Française des Jeux, le 9 est le numéro Chance qui sort le plus souvent, avec 117 apparitions. Il devance le 2 (110 sorties), le 4 (109), le 10 (107) et le 7 (106). En bas du classement, le 3 et le 5 affichent seulement 96 sorties chacun. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de trouver la combinaison complète pour gagner : cinq bons numéros sans le numéro Chance ou quatre bons numéros avec lui permettent déjà de remporter des sommes significatives.
- Dix codes gagnants à chaque tirage du Loto
À chaque tirage du Loto, dix participants sont tirés au sort et remportent chacun 20 000 euros, indépendamment de la combinaison jouée. Ce mécanisme des codes Loto est donc totalement distinct des numéros cochés sur la grille : il suffit d'avoir participé au tirage pour être éligible. Lors des Super Loto, ce nombre grimpe exceptionnellement à 50 codes gagnants, chacun rapportant la même somme de 20 000 euros. Une façon supplémentaire, pour de nombreux joueurs, de repartir avec des gains significatifs.
- Jouer au Loto avec le pack MultiChances : comment ça marche ?
Le pack MultiChances est une option réservée aux joueurs connectés sur le site de la FDJ ou via son application mobile. Il se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chaque code permettant de remporter jusqu'à 20 000 euros. Le pack est proposé en parts à 4,40 euros. En cas de victoire, le joueur "remporte une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une formule pensée pour multiplier ses chances sans acheter chaque grille individuellement.
- Statistiques et régions : ce que cache le tirage du Loto
Entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros 22, 26 et 31 sont ressortis plus fréquemment que les autres au Loto. Des chiffres qui intriguent, mais qui ne garantissent rien : chaque tirage reste totalement imprévisible, le hasard demeurant "le seul maître du jeu". Côté géographie, l'Île-de-France domine le classement des régions gagnantes avec 88 lauréats, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste, avec 81 gagnants recensés, représentant 17,9 % des gains de l'année 2025.
- Que deviennent les gains non réclamés au Loto ?
Chaque année, des millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs propriétaires, souvent en raison d'un ticket perdu ou oublié. Les joueurs disposent d'un délai légal de 60 jours pour se manifester. Passé ce délai, les gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public. Quant aux jackpots non réclamés, ils peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou utilisés dans le cadre d'opérations spéciales organisées par la Française des Jeux.
- Gagner au Loto : comment récupérer son argent en point de vente ?
Pour les joueurs ayant misé en point de vente physique, les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà de ce montant, il est nécessaire de contacter le service client, qui oriente le gagnant vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement dédié. Attention : le délai pour récupérer ses gains est limité à 60 jours. Passé ce délai, les sommes ne sont plus réclamables. Une procédure encadrée pour sécuriser le versement des gains, quel que soit le montant remporté.
- La sécurité du Loto, une priorité absolue
Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et accessible uniquement via un lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé donnant accès à ce coffre. Pour garantir l'intégrité de chaque tirage, les boules font l'objet de deux contrôles par an réalisés par un organisme extérieur indépendant. Des mesures strictes qui visent à assurer la transparence et la fiabilité d'un jeu suivi par des millions de Français.
- Jouer au Loto : quelles chances de gagner ?
Remporter le jackpot du Loto, c'est une chance sur 19 millions. Un chiffre qui illustre à quel point la probabilité reste infime, même si les gains restent très convoités. Pourtant, en 2026, plus de 1,5 million de joueurs ont déjà touché un gain, qu'il s'agisse de jackpots, de gains intermédiaires ou de simples remboursements. Rappel important : les jeux d'argent sont strictement réservés aux personnes majeures et peuvent comporter des risques d'addiction. En cas de difficultés, un service d'aide est disponible au 09 74 75 13 13.
- Comment récupérer ses gains après un tirage du Loto ?
Vous avez joué au Loto en ligne sur FDJ.fr ou via l'application mobile ? Bonne nouvelle : les gains sont automatiquement crédités sur votre compte joueur. Si vos coordonnées bancaires sont renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il faudra contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Une procédure simple et sécurisée pour récupérer ses gains sans se déplacer.
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