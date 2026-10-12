Résultat du Loto : découvrez le tirage du lundi 12 octobre 2026 [EN DIRECT]

Résultat du Loto : découvrez le tirage du lundi 12 octobre 2026 [EN DIRECT]
La Rédaction

Le tirage du Loto du lundi 12 octobre 2026 a eu lieu et sa cagnotte de 8 millions fait des heureux, le résultat est à suivre en direct.

Le résultat du Loto de ce lundi 12 octobre 2026 est à suivre en direct ci-dessous. La Française des Jeux propose ce soir une cagnotte de 8 millions, une somme capable de changer définitivement le destin de celui ou celle qui décrochera le jackpot. Des milliers de joueurs patientent, grille en main, dans l'espoir que les numéros tombés ce soir seront les leurs.

 

Derrière chaque tirage du Loto se dessinent des rituels bien ancrés. Certains joueurs s'en tiennent à des numéros transmis de génération en génération, quand d'autres privilégient la grille flash, laissant le hasard décider à leur place. La réalité mathématique est pourtant sans appel : aucune méthode ne confère le moindre avantage, chaque combinaison ayant strictement la même probabilité d'apparaître au résultat du Loto.

Ce tirage du Loto se terminera-t-il sans vainqueur ce soir ?

La question mérite d'être posée avant même l'annonce des numéros : un tirage du Loto peut très bien s'achever sans qu'aucun joueur ne décroche le jackpot. Dans ce cas, la cagnotte n'est pas perdue mais automatiquement reportée et alimentée pour le tirage suivant. Ce mécanisme explique les montants parfois spectaculaires que l'on observe sur certaines semaines, attirant alors un public bien plus large que d'habitude.

Pour espérer remporter le jackpot au résultat du Loto, un joueur doit identifier cinq numéros corrects parmi une plage de 1 à 49, ainsi que le numéro chance compris entre 1 et 10. La probabilité d'y parvenir est d'environ une chance sur dix-neuf millions, ce qui fait de chaque gagnant une exception statistique absolue. C'est précisément cette rareté qui entretient le rêve collectif autour du Loto, semaine après semaine.

Un résultat du Loto encadré et sécurisé par la FDJ

La Française des Jeux organise ses tirages du Loto deux fois par semaine, chaque lundi et mercredi soir, selon une procédure entièrement automatisée et placée sous la supervision d'un huissier de justice. Ce contrôle indépendant garantit l'intégrité du tirage et la fiabilité du résultat du Loto communiqué aux joueurs. Dès la fin du tirage, les numéros officiels sont diffusés simultanément sur le site, l'application et l'ensemble des points de vente agréés.

Les joueurs souhaitant participer au tirage du Loto doivent valider leur grille avant la fermeture des mises, qui intervient une vingtaine de minutes avant le début du tirage. Le choix des numéros peut être manuel ou délégué au système de sélection aléatoire de la FDJ. Quelle que soit la méthode retenue, tous les participants font face au même résultat du Loto, dans une égalité totale face au hasard qui reste l'un des fondements de l'attrait durable de ce jeu.

Dernières mises à jour

- Le pack MultiChances du Loto : 100 grilles pour booster ses chances

Disponible uniquement sur le site de la FDJ ou son application, le pack MultiChances constitue une option originale pour les joueurs du Loto souhaitant multiplier leurs chances. Il se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Chaque part est proposée à 4,40 euros. En cas de gain, le joueur remporte une part des gains proportionnelle au nombre de parts achetées, comme l'explique la FDJ. Rappel : le jeu comporte des risques d'addiction et est strictement réservé aux personnes majeures. En cas de difficulté : 09 74 75 13 13.

- Dix codes Loto tirés au sort à chaque tirage pour 20 000 euros chacun

À chaque tirage du Loto, dix codes sont tirés au sort, permettant à dix participants de remporter chacun 20 000 euros. Ces gains sont indépendants de la combinaison gagnante : pas besoin de cocher les bons numéros pour en bénéficier. Lors des Super Loto, le nombre de codes tirés monte exceptionnellement à 50, offrant ainsi davantage de chances de décrocher cette prime de 20 000 euros. Rappel important : le Loto comporte des risques d'addiction et reste strictement réservé aux personnes majeures. En cas de difficulté, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.

- Six Super Loto et deux Grands Loto au programme du Loto en 2026

En 2026, la Française des Jeux a dévoilé un calendrier de tirages spéciaux particulièrement chargé. Au total, six Super Loto sont prévus sur l'année, dont trois associés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto complètent le programme, l'un en juillet, l'autre à Noël, avec des jackpots minimums fixés à 20 millions d'euros. Pour les autres tirages spéciaux, la FDJ garantit un jackpot minimum de 13 millions d'euros. Le record absolu du Loto reste un jackpot de 30 millions d'euros, remporté à Orgères le 4 décembre 2021. Les jeux d'argent sont réservés aux majeurs. En cas de difficulté : 09 74 75 13 13.

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