Euromillions : découvrez le résultat du tirage du mardi 13 octobre 2026

Le résultat du tirage Euromillions de ce mardi 13 octobre 2026 est attendu ce soir, avec un jackpot de 37 millions d'euros en jeu pour les joueurs.

L'Euromillions de ce mardi 13 octobre 2026 propose une cagnotte de 37 millions d'euros. Pour tenter de décrocher ce jackpot, les joueurs doivent valider leur grille avant la clôture habituelle. Le résultat du tirage de l'Euromillions de ce soir est à découvrir dès sa publication par la FDJ ci-dessous.

Ce rendez-vous du mardi mobilise comme toujours des millions de participants à travers l'Europe, tous dans l'espoir de trouver la bonne combinaison du tirage de l'Euromillions aujourd'hui. Avec 37 millions d'euros à la clé, le tirage de l'Euromillions de ce mardi 13 octobre 2026 constitue une opportunité significative pour les parieurs réguliers comme occasionnels.

Trois gagnants de rang 2 lors du précédent tirage de l'Euromillions

Lors du précédent tirage de l'Euromillions, organisé le vendredi 9 octobre 2026, la combinaison gagnante était composée des numéros 20, 24, 31, 45 et 5, accompagnés des étoiles 5 et 10. Le jackpot Euromillions - My Million, qui s'élevait alors à 28 millions d'euros, n'a pas trouvé preneur.

Ce tirage de l'Euromillions a toutefois souri à trois joueurs classés au rang 2, c'est-à-dire ceux ayant trouvé les cinq bons numéros ainsi qu'une seule étoile. Les gagnants de ce rang remportent en général une somme équivalente ou supérieure à plusieurs centaines de milliers d'euros. Les grands gagnants dont le gain atteint ou dépasse le demi-million d'euros peuvent bénéficier d'un accompagnement personnalisé en composant le 09 69 36 60 60.

Une chance sur près de 140 millions au tirage de l'Euromillions

Décrocher le gros lot au résultat de l'Euromillions relève d'un exploit statistique. En jouant une seule combinaison de base, un participant dispose d'exactement une chance sur 139 838 160 de remporter le jackpot. Cette probabilité ne dépend pas du nombre de joueurs engagés, mais uniquement du total de combinaisons que la grille permet de former.

Il est également utile de rappeler que toutes les combinaisons disposent strictement de la même probabilité de sortir au tirage de l'Euromillions. Une suite comme 1-2-3-4-5 associée aux étoiles 6 et 7 a mathématiquement autant de chances d'être tirée qu'une combinaison apparaissant plus aléatoire à première vue.

Même sans décrocher le jackpot au résultat de l'Euromillions, les joueurs peuvent remporter des sommes conséquentes grâce aux différents rangs de gains. Trouver les cinq numéros et une seule étoile (rang 2) permet d'empocher plusieurs centaines de milliers d'euros. Les joueurs ayant coché les cinq bons chiffres sans aucune étoile (rang 3) peuvent, eux, repartir avec plusieurs dizaines de milliers d'euros, selon la répartition des gagnants.

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