Tirage Euromillions : tous les résultats du mardi 13 octobre 2026 [EN LIGNE]

Le résultat de l'Euromillions du mardi 13 octobre 2026 est tombé et le tirage révèle que le jackpot de 37 millions repart sans gagnant.

Ce mardi 13 octobre 2026, des millions de joueurs répartis dans neuf pays européens attendaient avec impatience le verdict du tirage de l'Euromillions, qui mettait en jeu une cagnotte de 37 millions. L'engouement avait été particulièrement fort cette semaine, porté par l'absence de grand gagnant lors du tirage précédent. Le résultat de l'Euromillions de ce soir est désormais connu et disponible ci-dessous.

Le tirage de l'Euromillions de ce mardi a livré sa combinaison officielle : les numéros 21, 23, 39, 44 et 49, accompagnés des étoiles 4 et 11. Malgré l'espoir de millions de participants, le jackpot de 37 millions n'a pas trouvé preneur au rang 1. Le résultat de l'Euromillions récompense néanmoins deux heureux gagnants de rang 2, ayant validé cinq bons numéros et une étoile. Les joueurs dont les gains atteignent ou dépassent 500 000 euros sont invités à contacter la FDJ au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé.

Un nouveau report qui enflamme le tirage de l'Euromillions

L'absence de vainqueur au rang 1 ce mardi enclenche une nouvelle fois le mécanisme de report propre à l'Euromillions. La cagnotte, déjà passée de 28 à 37 millions en quelques jours après le tirage précédent sans gagnant, va donc gonfler davantage pour le prochain rendez-vous. Ce phénomène de capitalisation successive est l'un des ressorts les plus puissants de l'engouement que suscite régulièrement l'Euromillions auprès du grand public.

Si le jackpot reste hors de portée pour l'immense majorité des participants, le résultat de l'Euromillions offre à chaque tirage plusieurs niveaux de gains intermédiaires. Les joueurs ayant validé cinq numéros et une seule étoile accèdent au rang 2, dont les dotations peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros. Le rang 3, obtenu avec cinq bons numéros sans étoile, permet quant à lui de décrocher des gains se chiffrant généralement en dizaines de milliers d'euros.

Résultat de l'Euromillions, quand le hasard reste l'unique arbitre

Derrière chaque tirage de l'Euromillions se cache une réalité mathématique immuable : la probabilité de décrocher le rang 1 est exactement d'une chance sur 139 838 160, quelle que soit la popularité du jeu ce soir-là. Que le nombre de grilles jouées soit de dix mille ou de dix millions, cette proportion ne varie jamais. Aucune stratégie, aucune analyse des tirages passés ne peut modifier cette donnée fondamentale.

Le résultat de l'Euromillions est par essence imprévisible, et chaque combinaison soumise dispose exactement des mêmes droits face au hasard, qu'elle paraisse banale ou extraordinaire à celui qui l'a choisie. Les tirages précédents n'exercent aucune influence sur la combinaison du soir, chaque événement étant statistiquement indépendant. C'est précisément cette égalité absolue entre toutes les grilles qui constitue le fondement même de la logique de l'Euromillions.

Dernières mises à jour