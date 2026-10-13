Tirage Euromillions : tous les résultats du mardi 13 octobre 2026 [EN LIGNE]

Le résultat de l'Euromillions du mardi 13 octobre 2026 est tombé et le tirage révèle que le jackpot de 37 millions repart sans gagnant.
Ce mardi 13 octobre 2026, des millions de joueurs répartis dans neuf pays européens attendaient avec impatience le verdict du tirage de l'Euromillions, qui mettait en jeu une cagnotte de 37 millions. L'engouement avait été particulièrement fort cette semaine, porté par l'absence de grand gagnant lors du tirage précédent. Le résultat de l'Euromillions de ce soir est désormais connu et disponible ci-dessous.
Le tirage de l'Euromillions de ce mardi a livré sa combinaison officielle : les numéros 21, 23, 39, 44 et 49, accompagnés des étoiles 4 et 11. Malgré l'espoir de millions de participants, le jackpot de 37 millions n'a pas trouvé preneur au rang 1. Le résultat de l'Euromillions récompense néanmoins deux heureux gagnants de rang 2, ayant validé cinq bons numéros et une étoile. Les joueurs dont les gains atteignent ou dépassent 500 000 euros sont invités à contacter la FDJ au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé.
Un nouveau report qui enflamme le tirage de l'Euromillions
L'absence de vainqueur au rang 1 ce mardi enclenche une nouvelle fois le mécanisme de report propre à l'Euromillions. La cagnotte, déjà passée de 28 à 37 millions en quelques jours après le tirage précédent sans gagnant, va donc gonfler davantage pour le prochain rendez-vous. Ce phénomène de capitalisation successive est l'un des ressorts les plus puissants de l'engouement que suscite régulièrement l'Euromillions auprès du grand public.
Si le jackpot reste hors de portée pour l'immense majorité des participants, le résultat de l'Euromillions offre à chaque tirage plusieurs niveaux de gains intermédiaires. Les joueurs ayant validé cinq numéros et une seule étoile accèdent au rang 2, dont les dotations peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros. Le rang 3, obtenu avec cinq bons numéros sans étoile, permet quant à lui de décrocher des gains se chiffrant généralement en dizaines de milliers d'euros.
Résultat de l'Euromillions, quand le hasard reste l'unique arbitre
Derrière chaque tirage de l'Euromillions se cache une réalité mathématique immuable : la probabilité de décrocher le rang 1 est exactement d'une chance sur 139 838 160, quelle que soit la popularité du jeu ce soir-là. Que le nombre de grilles jouées soit de dix mille ou de dix millions, cette proportion ne varie jamais. Aucune stratégie, aucune analyse des tirages passés ne peut modifier cette donnée fondamentale.
Le résultat de l'Euromillions est par essence imprévisible, et chaque combinaison soumise dispose exactement des mêmes droits face au hasard, qu'elle paraisse banale ou extraordinaire à celui qui l'a choisie. Les tirages précédents n'exercent aucune influence sur la combinaison du soir, chaque événement étant statistiquement indépendant. C'est précisément cette égalité absolue entre toutes les grilles qui constitue le fondement même de la logique de l'Euromillions.
Dernières mises à jour
- Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ?
Vous avez coché la bonne combinaison à l'Euromillions ? La marche à suivre pour récupérer vos gains dépend du mode de jeu et du montant remporté. En ligne, sur le site ou l'application de la FDJ, le gain est automatiquement crédité sur votre compte joueur, puis transféré vers votre compte bancaire si vos coordonnées sont renseignées. En point de vente, les gains inférieurs à 30 000 euros se récupèrent directement sur place avec votre reçu. Entre 30 000 et 500 000 euros, "il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ". Au-delà de 500 000 euros, un numéro dédié est à contacter : le 09 69 36 60 60.
- Le hasard, seul maître du jeu à l'Euromillions
Toutes les combinaisons de l'Euromillions ont exactement la même probabilité d'être tirées. Une combinaison comme 1-2-3-4-5 avec les numéros étoile 6 et 7, prise à titre d'exemple, a ainsi autant de chances d'être gagnante que n'importe quelle autre. Le hasard reste le seul maître du jeu, rendant toute prédiction impossible. Quant au jackpot, il grossit à chaque tirage sans gagnant, augmenté de plusieurs millions d'euros, jusqu'à ce qu'un joueur décroche la mise ou que la cagnotte atteigne son plafond fixé à 250 millions d'euros.
22:01 - La fiscalité avantageuse des gains à l'Euromillions en France
En France, les gains remportés à l'Euromillions ne sont pas imposables en tant que revenu : l'impôt est prélevé en amont, via la part des mises non redistribuée. Une bonne nouvelle pour les heureux gagnants. En revanche, partager sa fortune avec ses proches peut s'avérer coûteux : l'administration fiscale considère ce geste comme un don manuel, potentiellement très lourdement taxé. Toutefois, dans le cas de paris collectifs, la jurisprudence reconnaît le "mandat réciproque de percevoir le gain éventuel", permettant un partage légal entre co-joueurs.
- TF1 aux commandes du tirage de l'Euromillions
Depuis janvier 2014, TF1 assure la diffusion du tirage de l'Euromillions en France, après avoir remporté l'appel d'offres de la Française des Jeux. La chaîne avait déjà occupé ce rôle de 2004 à 2010, avant que France 2 ne prenne le relais pendant trois ans. Plusieurs animateurs se succèdent pour présenter le tirage, parmi lesquels Jean-Pierre Foucault, Marion Jollès, Karine Ferri et Emma Cubaynes. Par ailleurs, les joueurs peuvent enrichir leur participation grâce à l'option Étoile +, disponible pour un euro supplémentaire, qui permet de multiplier les gains sur certains rangs intermédiaires.
- Un scandale au cœur de l'Euromillions en Belgique
La Loterie nationale belge a été épinglée par le journal Sud Presse pour une pratique troublante : composer elle-même les profils des gagnants d'EuroMillions afin de les rendre moins identifiables. Concrètement, une gagnante âgée de Blankenberge avait été présentée comme "une famille avec deux enfants de Gand". Un ancien responsable a témoigné avoir reçu l'ordre de fabriquer ces profils fictifs. Les directeurs de la loterie ont de leur côté nié toute implication dans cette manipulation de l'identité des vainqueurs.
- My Million : un millionnaire garanti à chaque tirage en France
Lancé en février 2014, My Million est le jeu complémentaire français associé à l'EuroMillions. Son principe est simple : à chaque tirage, un joueur en France remporte automatiquement un million d'euros, quoi qu'il arrive. Ce dispositif, porté par la FDJ, a eu un effet immédiat sur les ventes, avec une hausse de 13 % enregistrée dès 2014. Plusieurs fois par an, des "Semaines exceptionnelles My Million" sont organisées, permettant à 5 à 10 joueurs de décrocher le million, au lieu d'un seul. Une façon de multiplier les chanceux sur le territoire français.
- La France, deuxième pays le plus chanceux à l'Euromillions
Avec 134 gagnants de premier rang, la France se classe deuxièmement au palmarès des pays ayant remporté le plus de jackpots à l'Euromillions. Le Royaume-Uni domine ce classement avec 137 vainqueurs, suivi de près par l'Espagne, qui en totalise 124. Derrière ces trois nations, le Portugal compte 86 gagnants, la Belgique 48, la Suisse 26, l'Autriche et l'Irlande 21 chacun. Le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 jackpots remportés depuis la création de la loterie.
- Jouer plus à l'Euromillions, ça coûte combien ?
Pour tenter leur chance à l'Euromillions, les joueurs peuvent cocher davantage de numéros sur une même grille ou jouer plusieurs grilles à la fois. Mais cette stratégie a un coût : une grille avec une troisième étoile cochée revient à 7,50 euros, et jusqu'à 15 euros pour un sixième chiffre. Pour choisir ses numéros, certains misent sur des chiffres personnels, d'autres analysent les statistiques de sorties. L'option "flash", qui génère automatiquement une combinaison aléatoire, reste également très prisée. Car aucune méthode scientifique ne permet de prédire les résultats : le hasard reste l'unique maître du jeu.
- Les origines méconnues de l'Euromillions
Le concept de l'Euromillions a vu le jour dans les années 1990 à la Française des Jeux, sous la direction de Caroline de Fontenay. Le projet a successivement porté les noms "Europa Loto" puis "Méga Millions" avant de prendre sa forme définitive. Le premier tirage officiel a eu lieu le vendredi 13 février 2004, à l'initiative conjointe des loteries française, britannique et espagnole. Quelques mois plus tard, six nouveaux pays rejoignaient l'aventure, portant le bassin de joueurs potentiels à environ 214 millions d'habitants.
21:18 - Le jackpot de l'Euromillions repart toujours à 17 millions
Chaque fois qu'un joueur remporte le jackpot de l'Euromillions, la cagnotte repart à zéro pour le tirage suivant. Le montant minimal proposé est alors de 17 millions, soit la somme exacte mise en jeu lors du tout premier tirage de l'histoire de la loterie. En l'absence de vainqueur, le gros lot grossit progressivement de plusieurs millions d'euros à chaque nouveau tirage, pouvant atteindre des sommets considérables, comme les 250 millions remportés par cinq amis d'Île-de-France en août 2025, un record historique en France.
- Comment participer au tirage de l'Euromillions et vérifier ses résultats
Chaque mardi et vendredi, les joueurs cochent cinq chiffres entre 1 et 50, ainsi que deux numéros étoile parmi 12. Les grilles doivent être validées avant 20h15, en point de vente agréé ou en ligne via la FDJ. Les résultats du code My Million sont disponibles vers 20h35, ceux de l'Euromillions complet vers 21h45. Pour connaître ses gains, il est possible de scanner son reçu via l'application mobile, de consulter un point de vente ou d'utiliser le simulateur en ligne de la FDJ.
- Neuf pays unis autour de l'Euromillions
L'Euromillions est organisé dans neuf pays européens : la France, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et l'Autriche. Cette dimension internationale explique les montants exceptionnels proposés au rang principal, alimentés par des millions de joueurs répartis sur le continent. L'Euromillions peut ainsi proposer jusqu'à 250 millions d'euros, contre des tirages spéciaux à 10 ou 13 millions d'euros pour le Loto. En contrepartie, les chances de remporter le jackpot y sont sept fois plus faibles qu'à ce dernier.
21:00 - Les numéros qui sortent le plus souvent à l'Euromillions
Certains numéros reviennent plus fréquemment que d'autres dans l'histoire de l'Euromillions. Selon les relevés de la FDJ au 22 avril 2026, les numéros 21, 42 et 35 figurent parmi les plus tirés historiquement, tandis que les étoiles 2 et 3 sont régulièrement sorties. Mais attention : chaque tirage est totalement indépendant, et le hasard reste le seul maître. Les statistiques passées ne garantissent en aucun cas les résultats futurs. Rappelons également qu'un joueur a une chance sur 139 838 160 de décrocher le jackpot.
- Les plus gros jackpots de l'Euromillions jamais remportés en France
Plusieurs jackpots records ont été décrochés en France ces dernières années. En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté la somme historique de 250 millions d'euros. Avant eux, un joueur de Tahiti avait gagné 220 millions d'euros en 2021, et un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions d'euros en décembre 2020. En novembre 2025, un couple alsacien a également décroché 178 millions d'euros. Ces gains colossaux illustrent l'ampleur des sommes que l'EuroMillions peut redistribuer sur le territoire français.
- Comment récupérer ses gains à l'Euromillions selon le montant remporté
Les modalités de récupération des gains à l'Euromillions varient selon les sommes en jeu. Pour les joueurs en ligne, le gain est "automatiquement crédité sur votre compte joueur", précise la Française des Jeux. En point de vente, les gains inférieurs à 30 000 euros se récupèrent directement sur place avec son reçu. Entre 30 000 et 500 000 euros, "il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ". Au-delà de 500 000 euros, qu'on ait joué en ligne ou en point de vente, le service des grands vainqueurs est à contacter au 09 69 36 60 60.
- Une tentative de fraude massive à l'Euromillions en 2007
En juin 2007, un couple propriétaire d'un débit de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour escroquerie portant sur 35,565 millions d'euros. Le buraliste aurait subtilisé deux tickets gagnants à un joueur régulier en lui indiquant qu'il n'avait rien gagné, avant de les faire encaisser par un complice. Ce sont des signaux d'alerte — les mêmes numéros continuant d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger — qui ont déclenché l'enquête judiciaire.
- Jouer davantage de numéros à l'Euromillions : combien ça coûte ?
Pour tenter de décrocher le jackpot de l'Euromillions, les joueurs ont la possibilité de cocher davantage de numéros sur une même grille ou de jouer plusieurs grilles. Une option séduisante, mais qui a un coût : comptez 7,50 euros pour une grille avec une troisième étoile cochée, et jusqu'à 15 euros pour un sixième chiffre. Bonne nouvelle pour les gagnants français : contrairement à l'Espagne, au Portugal ou à la Suisse, où les gains peuvent être taxés entre 10 % et 35 %, la France ne soumet pas les gains à l'impôt. En revanche, les revenus issus du placement de cette somme restent, eux, imposables dès l'année suivante.
20:30 - Gare aux arnaques quand vous récupérez vos gains à l'Euromillions
La Française des Jeux tire la sonnette d'alarme : les escroqueries ciblant les joueurs de l'Euromillions se multiplient. Sur son site, elle rappelle avec insistance qu'elle "ne demandera jamais d'argent pour vos gains". Parmi les menaces identifiées figurent l'usurpation d'identité de la FDJ, les e-mails malveillants, les sites frauduleux, les virus et applications malveillants, ainsi que la sollicitation boursière malveillante. Des conseils pratiques sont mis à disposition des joueurs pour les aider à se protéger efficacement contre ces différentes formes d'arnaques.
- Les numéros "chauds" de l'Euromillions : ce que disent les statistiques
Depuis le 4 février 2020, les données officielles de la FDJ révèlent que cinq numéros sortent plus fréquemment que les autres à l'Euromillions. Le 35 arrive en tête avec 12,61 % de sorties et 88 apparitions au total, suivi du 42 (85 fois, 12,18 %), du 10 (82 fois, 11,75 %), puis du 21 et du 29, chacun sorti 81 fois avec 11,60 %. Le numéro 35 est apparu pour la dernière fois lors du tirage du 2 octobre 2026. Ces données restent des statistiques et non des indicateurs de probabilités futures.
- Vos chances de gagner à l'Euromillions dépendent-elles du nombre de joueurs ?
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le nombre de participants à un tirage de l'Euromillions n'a aucune influence sur vos chances de gagner. Celles-ci reposent uniquement sur le nombre total de combinaisons possibles : 139 838 160. Qu'un seul joueur ou quatre millions de personnes tentent leur chance, la probabilité reste strictement la même pour chaque grille. À titre de comparaison, les chances sont sept fois plus élevées au Loto, où une combinaison gagnante sur 19 068 840 est possible, mais les jackpots y sont bien moins élevés.
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