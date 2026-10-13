Greta Thunberg "se pointe avec son keffieh" à Saint-Denis : pour les jeunes de droite, c'est un coup de LFI

La militante écologiste suédoise de 23 ans était aux côtés des élèves du lycée Paul-Éluard à Saint-Denis pour manifester ce mardi.

Les lycéens ont pu compter sur un soutien inattendu ce mardi 13 octobre. Alors que se poursuivait le blocage des lycées, la militante écologiste suédoise Greta Thunberg a apporté son soutien aux manifestants du lycée Paul-Éluard de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, soit l'un des premiers établissements scolaires à participer au mouvement né à la mi-septembre.

Désormais âgée de 23 ans, Greta Thunberg est apparue toute souriante, keffieh blanc sur les épaules, avec la volonté de faire profiter le mouvement lycéen de son aura médiatique. Au milieu du blocus, la militante a déploré : "On nous vole notre avenir et, comme on a pu le constater ici, les écoles ne reçoivent pas les investissements dont elles ont besoin." Et Greta Thunberg de défendre la cause : "Qu'est-ce qu'on est censés faire ? Abandonner ? Bien sûr que non. C'est justement ce que les gens expriment ici : nous n'allons pas abandonner et nous allons nous battre pour cet avenir qu'on nous vole sous nos yeux."

"On se demande bien qui a pu l'appeler !"

Si la venue de Greta Thunberg à Saint-Denis peut surprendre, les affinités de la militante avec certains membres de La France insoumise, Rima Hassan en tête, sont pointées du doigt par ses détracteurs. Car Saint-Denis est aujourd'hui une ville sous pavillon insoumis, qui plus est tenue par Bally Bagayoko qui s'affiche depuis le début du mouvement aux côtés des lycéens. "On se demande bien qui a pu l'appeler !" commente auprès du Figaro Baptiste Gilli, délégué national au sein du syndicat étudiant de droite UNI.

"Elle se pointe avec son keffieh, alors qu'elle est militante écologiste. Je ne vois pas bien le lien avec la crise des lycées", dézingue-t-il, avant de souligner la "volonté de convergence des luttes". Pour autant, ce mardi, si le maire de la ville s'est réjoui sur X de sa visite, aucun membre de La France insoumise n'était présent aux côtés de Greta Thunberg au blocus du lycée Paul-Éluard. Doctorant à l'EHESS, Amine a confié être le seul à l'origine de la venue de la militante, qu'il confie avoir rencontrée lors de manifestations écologistes au Figaro. "Elle m'a envoyé un message pour me dire que ce qu'il se passait en France était dingue", a révélé celui qui affirme être allé lui-même la chercher à la gare la veille.