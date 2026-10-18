Manifestations du 17 octobre : une cellule de crise à 19 heures, Macron s'adressera aux Français à 20 heures

Au lendemain des violences du 17 octobre, marquées par des scènes de guérilla urbaine et des pillages dans de nombreuses villes, Sébastien Lecornu présidera ce dimanche à 19 heures une cellule de crise, avant une allocution d'Emmanuel Macron aux Français à 20 heures. La réunion doit notamment porter sur les conséquences économiques des violences, les questions d'assurance et le suivi judiciaire.

L'essentiel

La mobilisation “contre la vie chère” a réuni 550 000 personnes en France, dont 110 000 à Paris, selon le ministère de l’Intérieur, contre 800 000 d’après les organisateurs. Ces chiffres, communiqués samedi soir, actualisent les premières estimations diffusées dans la journée. Le mouvement rassemblait notamment des Gilets jaunes, des organisations lycéennes et étudiantes ainsi que plusieurs syndicats.

Laurent Nuñez annonce ce dimanche plus de 2 000 interpellations en France et plus de 600 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers blessés, selon un bilan encore provisoire. Les derniers décomptes locaux faisaient état de 517 gardes à vue à Paris, dont 171 mineurs, de 160 à Lyon et de 17 à Limoges, dont sept mineurs. Des enquêtes sont en cours pour identifier les auteurs des violences et des pillages. La Sécurité civile recense par ailleurs plus de 1 500 incendies sur la voie publique et une soixantaine de bâtiments incendiés.

Emmanuel Macron s'adressera aux Français à 20 heures, après une cellule de crise présidée par Sébastien Lecornu à 19 heures, consacrée notamment aux conséquences économiques des violences, aux assurances et au suivi judiciaire. Les maires de Paris, Marseille et Lyon demandent également à être reçus à Matignon en début de semaine afin d'obtenir un diagnostic précis de l'enchaînement des événements.

Les manifestations du 17 octobre ont été marquées par de nombreux affrontements, mais aussi par des incendies et des pillages dans plusieurs villes. À Paris, des violences ont éclaté en marge du cortège réunissant les Gilets jaunes et l’intersyndicale, qui reliait République à la place de Clichy et a défilé dans le calme. Les affrontements et les pillages se sont toutefois poursuivis dans la soirée. Les forces de l’ordre ont notamment fait usage de canons à eau et la CRS 8 a été déployée. Un manifestant est mort après un malaise boulevard Magenta, sur le parcours du cortège, selon la préfecture de police. À Saint-Étienne, un manifestant de 17 ans a eu la main arrachée par une grenade. L’IGPN a été saisie.

Plusieurs bâtiments publics ont également été pris pour cible. À Limoges, l’hôtel de ville, incendié, est “en grande partie perdu”, selon le préfet. À Bordeaux, la résidence de la préfète de Gironde a été saccagée, tandis que les mairies de Marseille, Lille, Grenoble et Angers ont été brièvement envahies ou dégradées. À Lyon, l’office de tourisme a été incendié et plusieurs commerces ont été pillés.

En direct

13:25 - "Pour l’heure, plus de 2 000 personnes ont été interpellées", annonce Laurent Nuñez Laurent Nuñez annonce sur X plus de 2 000 interpellations après les violences du 17 octobre. Le ministre de l'Intérieur fait également état de plus de 600 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers blessés, précisant que ce bilan sanitaire reste provisoire. Des enquêtes sont en cours pour identifier les auteurs des violences. Il évoque des dégâts matériels "considérables", touchant notamment plusieurs centaines de commerçants. 12:59 - Emmanuel Macron s'adressera aux Français à 20 heures Emmanuel Macron prendra la parole ce dimanche à 20 heures, au lendemain des violences qui ont marqué les manifestations du 17 octobre, a annoncé l'Élysée à la mi-journée. Le président de la République s'adressera aux Français. 12:52 - Yaël Braun-Pivet réclame une commission d'enquête sur les violences et le maintien de l'ordre La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, demande la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les violences du 17 octobre et la stratégie de maintien de l'ordre. Elle souhaite "faire toute la lumière sur les scènes de chaos et de pillages", identifier leurs responsables et examiner la réponse apportée aux débordements. Selon elle, cette commission doit permettre d'apporter des réponses aux élus, aux commerçants, aux victimes et, plus largement, aux citoyens. 12:37 - Les Gilets jaunes appellent à une grève et à un blocage général reconductible dès le 5 novembre Dans un communiqué, les Gilets jaunes appellent à prolonger la mobilisation après les manifestations du 17 octobre, avec "la préparation de la grève et du blocage général reconductible à partir du 5 novembre". Ils préconisent également de poursuivre les blocages logistiques, de soutenir les mouvements lycéens et étudiants et d'organiser des assemblées réunissant Gilets jaunes, jeunes, paysans et habitants des quartiers populaires. 12:14 - Un homme mort à l'Arc de Triomphe, aucun lien établi avec les manifestations Un homme de 22 ans est mort samedi après-midi après une chute depuis l'Arc de Triomphe, rapporte Le Parisien. Le parquet de Paris a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances du décès. Les premiers éléments orientent les investigations vers la piste d’un suicide. À ce stade, aucun lien n’a été établi avec les manifestations du 17 octobre. 12:07 - À Paris, une cellule d'urgence pour les commerçants victimes des violences Le maire de Paris annonce, dans une lettre ouverte, la création d'une cellule d'urgence chargée de recenser les dégâts subis par les commerçants et de faciliter leurs démarches administratives ainsi que leurs échanges avec les assurances. Une réunion exceptionnelle doit se tenir lundi avec les commerçants, les chambres consulaires, les assureurs et les services de l'État. "Paris est une ville de libertés, de débats et de manifestations. Elle doit le rester. Mais elle doit aussi être une ville où chacune et chacun peut travailler et entreprendre en sécurité", souligne l'édile. Chères commerçantes, chers commerçants parisiens, Ce samedi, de nombreux commerces ont été la cible de dégradations et de pillages inacceptables. Lampleur des dégâts est considérable et inédite. J'ai souhaité vous écrire cette lettre ouverte pour vous dire tout mon soutien. https://t.co/fAz456eRAo — Emmanuel Grégoire (@egregoire) October 18, 2026 11:47 - "Ils n'avaient plus de munitions" : le maire de Limoges dénonce le manque de moyens policiers Au lendemain de l'incendie de l'hôtel de ville, le maire de Limoges se dit "totalement scandalisé" sur BFMTV. Selon lui, les policiers municipaux, "pourtant en nombre", n'étaient plus en mesure de faire face aux casseurs vers 15 h 30. "Ils n'avaient plus de munitions", affirme-t-il. L'édile dénonce "une honte" et un "aveu d'échec colossal" de l'État, rejoignant ainsi les critiques formulées par les maires de Paris, Lyon et Marseille sur les moyens consacrés au maintien de l'ordre. Premières images et bilan de la nuit à Limoges après l'incendie de la mairie https://t.co/eSQWmTKmUP https://t.co/JM223ZJxj5 — ici Limousin (@icilimousin) October 18, 2026 11:24 - 1 800 interpellations et plus de 500 blessés parmi les forces de l'ordre et les pompiers Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, annonce sur X un nouveau bilan de 1 800 interpellations après les violences du 17 octobre. Plus de 500 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ont été blessés, selon un décompte qui reste provisoire. Des enquêtes sont en cours pour identifier les auteurs des violences. Laurent Nuñez fait également état de dégâts matériels "considérables", qui ont notamment touché plusieurs centaines de commerçants. 11:21 - Sébastien Lecornu réunira une cellule de crise à 19 heures Le Premier ministre Sébastien Lecornu présidera ce dimanche à 19 heures une cellule interministérielle de crise consacrée aux conséquences des violences survenues en marge des manifestations du 17 octobre, a appris BFMTV. Les échanges porteront notamment sur les répercussions économiques, la situation des commerces, les questions liées aux assurances et le suivi judiciaire. 11:04 - Laurent Nuñez attendu lundi à Marseille Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, se rendra à Marseille lundi 19 octobre, a appris Le Figaro. Lors des manifestations de samedi, plusieurs dizaines d'individus ont forcé l'entrée de l'hôtel de ville, sur le Vieux-Port, tandis que le commissariat central de la Canebière était pris pour cible. Des dizaines de commerces ont également été pillés. Le maire Benoît Payan a, de son côté, dénoncé l'insuffisance du dispositif de sécurité. 10:52 - À Marseille, Benoît Payan critique le dispositif policier et réclame l'indemnisation des commerçants "Je n'ai pas les mots pour décrire ce que jamais je n'aurais imaginé vivre dans cette ville", déclare le maire de Marseille, Benoît Payan, au lendemain des violences du 17 octobre. Il juge le dispositif policier insuffisant, tout en distinguant les casseurs des manifestants. "On a le droit de demander la suppression de Parcoursup sans se prendre une grenade", affirme-t-il. L'édile fait état de cinq policiers transportés à l'hôpital pour des blessures graves et annonce une aide municipale d'urgence afin de sécuriser les vitrines des commerces. Il demande également à l'État d'indemniser les commerçants et réclame, avec les maires de Paris et de Lyon, des "explications et des moyens pour que ça ne se reproduise plus" lors d'une audience à Matignon. 10:34 - Paris : 517 gardes à vue, la mairie dénonce un "manque de moyens" policiers Le parquet de Paris fait état ce dimanche de 517 gardes à vue, concernant 346 majeurs et 171 mineurs, après les violences et les pillages du 17 octobre. Ce bilan reste provisoire, les interpellations s’étant poursuivies jusqu’aux alentours de 6 heures, principalement pour recel de vol, participation à un groupement en vue de commettre des violences ou dégradations. Sur franceinfo, la première adjointe au maire de Paris, Lamia El Aaraje, a déploré un "manque de moyens" policiers face aux pillages et évoqué "un niveau de violence que nous n'avons, je crois, jamais vu" dans la capitale. 10:24 - À Lyon, 160 gardes à vue : le maire dit avoir "craint pour la vie de plusieurs personnes" Au lendemain des violences du 17 octobre à Lyon, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, fait état de 160 placements en garde à vue, dont 124 concernant des majeurs, et de 100 blessés parmi les forces de sécurité. Le maire Grégory Doucet, qui a suivi les événements depuis le centre de supervision de la police, confie avoir "craint pour la vie de plusieurs personnes". Évoquant l’incendie de l’office de tourisme et les commerçants ayant tout perdu, il estime qu’il faudra "tirer des leçons de tout ça, réparer, reconstruire". Il appelle également les habitants à soutenir les commerces dès leur réouverture et confirme avoir demandé à être reçu à Matignon avec les maires de Paris et de Marseille. 10:10 - Plus de 1 500 incendies et une soixantaine de bâtiments incendiés lors des violences La Sécurité civile a recensé plus de 1 500 incendies sur la voie publique et une soixantaine de bâtiments touchés par le feu lors des violences du 17 octobre. Les incendies ont concerné du mobilier urbain, des poubelles et des véhicules, mais aussi des mairies, des bibliothèques, des offices de tourisme, des commerces et des restaurants. Les secours sont intervenus sous la protection des forces de l'ordre, avec plusieurs renforts mobilisés. La cellule interministérielle de crise s'est par ailleurs réunie à deux reprises sous la présidence du Premier ministre. 09:59 - JD Vance attribue les violences en France à l'immigration sur X Le vice-président américain JD Vance a réagi sur X à une vidéo de l'incendie de la mairie de Limoges relayée par le compte ultraconservateur Visegrad 24. Il accuse les "progressistes occidentaux" d'avoir "importé le tiers-monde en France" en négligeant "les questions fondamentales d'assimilation". À l'approche des élections législatives américaines du 3 novembre, il vise également les démocrates : "Voilà l'avenir que les parlementaires démocrates veulent pour notre pays." 09:52 - À Limoges, 17 gardes à vue après les violences, dont sept mineurs 17 personnes, dont sept mineurs, ont été placées en garde à vue à Limoges, où la mairie a été incendiée lors de la mobilisation du 17 octobre, indique le parquet à BFMTV. Une enquête a été ouverte pour "destruction d'un bien par moyen dangereux en bande organisée". Le parquet précise que des particuliers ont également été pris à partie, "parfois de manière violente", en marge des attroupements. Un recensement des victimes doit être effectué rapidement. 09:39 - Un manifestant mort après un malaise sur le parcours du cortège à Paris Un manifestant est mort après avoir fait un malaise boulevard Magenta, sur le parcours de la manifestation du 17 octobre à Paris, rapporte BFMTV de source policière. D'autres personnes l'ont porté jusqu'au centre de secours de Château d'Eau, devant lequel il est décédé. Dans son dernier bilan, la préfecture de police fait état d'"une personne décédée à la suite d'un arrêt cardiorespiratoire".

La date du 17 octobre avait été avancée par un jeune homme anonyme dans une vidéo publiée sur TikTok le 9 septembre par un compte nommé “V2”. Il y proposait d’organiser une manifestation le samedi 17 octobre 2026, un jour de vacances scolaires, afin que tout le monde puisse y participer. D’abord centré sur le prix de l’essence, l’appel avait ensuite vu ses revendications s’élargir, et plusieurs mouvements et organisations s’y étaient joints.

Une mobilisation bien au-delà des prévisions

L’appel à la mobilisation du 17 octobre a été lancé et relayé par les citoyens eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Avant la journée, une note du renseignement territorial consultée par RMC tablait sur 50 000 à 100 000 manifestants hors de Paris, où plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient également attendues. D’autres estimations policières, rapportées par Le Figaro, envisageaient plus de 150 000 participants hors de la capitale. La journée a finalement rassemblé 550 000 personnes en France selon le ministère de l’Intérieur, dont 110 000 à Paris, au moins 20 000 à Lyon et à Nantes et 10 000 à Rennes. Les organisateurs en revendiquent 800 000. La CGT, qui avançait d’abord plus de 500 000 participants et 1 750 rassemblements ou manifestations à 17 heures, s’est ensuite alignée sur ce chiffre, retenu par les organisations de jeunesse, dont l’Union étudiante.

Qui s'est mobilisé le 17 octobre ?

Les appels visaient des profils très variés, de l’extrême gauche aux lycéens, en passant par d’anciens Gilets jaunes, des taxis, des infirmières libérales ou des ouvriers du BTP touchés par la hausse du carburant, selon une source policière citée par BFMTV avant la journée d’action. Plusieurs organisations se sont ralliées au mouvement, à commencer par les syndicats lycéens et étudiants, mobilisés depuis fin septembre, qui y ont porté leurs revendications sur le manque de moyens. La CGT, dont la secrétaire générale Sophie Binet avait promis sur LCI une participation partout où les conditions le permettraient, et la Confédération paysanne, qui a appelé à la “convergence des luttes”, ont également rejoint l’appel. D’anciennes figures des Gilets jaunes l’ont aussi soutenu, comme Jérôme Rodrigues, qui espérait remettre “les difficultés du quotidien au centre du débat public” et inscrire le mouvement dans la durée. Plusieurs responsables politiques, dont Marine Tondelier, Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon, ont enfin apporté leur soutien à la mobilisation.

À Paris, deux cortèges officiels au départ de République

À Paris, les Gilets jaunes et l’intersyndicale avaient fixé le rendez-vous à 14 heures place de la République, pour rejoindre la place de Clichy via Magenta et Barbès. Ce parcours avait été arrêté vendredi soir, après plusieurs discussions avec la préfecture de police. Un itinéraire reliant la place de l’Opéra à celle de la Bastille avait d’abord été évoqué, mais la préfecture l’avait jugé peu sûr.

Un autre cortège, organisé par le Comité de mobilisation de l’assemblée générale Interfac IDF, a lui aussi fait l’objet de discussions. Ses organisateurs demandaient un parcours de la place de la République à la place de la Concorde, via les Grands Boulevards. La préfecture leur avait proposé de rejoindre Nation par le boulevard Voltaire. Samedi, deux cortèges officiels sont finalement partis de la place de la République, partiellement évacuée après des violences.

À Marseille, la mairie brièvement envahie

À Marseille, les appels associaient des collectifs de Gilets jaunes, le mouvement lycéen et étudiant et la CGT. La carte interactive du mouvement mentionnait notamment un rendez-vous à 10 heures dans le quartier des Réformés, en haut de la Canebière, et un autre à 14 heures sur le trajet de la Canebière au Vieux-Port. Une note des renseignements territoriaux identifiait la ville, avec Lille et Nantes, parmi celles susceptibles d’abriter les plus grandes mobilisations. Samedi, des manifestants ont brièvement pénétré de force dans la mairie et un poste de police municipale a été pris pour cible sur la Canebière. Le maire Benoît Payan a annoncé l’envoi de renforts après avoir échangé avec Emmanuel Macron.

À Lyon, l’office de tourisme incendié

À Lyon, le principal rendez-vous était fixé à 14 heures place Bellecour. Les autorités identifiaient la capitale des Gaules parmi les villes susceptibles de connaître une forte mobilisation et des débordements, en raison de la participation anticipée de l’ultragauche. La carte du mouvement annonçait aussi des blocages de ronds-points dans l’agglomération et des barrages filtrants sur les autoroutes environnantes, notamment l’A43 et l’A47. Samedi, l’office de tourisme a été incendié et des commerces ont été pillés.

Des violences redoutées, puis constatées dans plusieurs villes

Les appels à la mobilisation du 17 octobre se sont parfois accompagnés d’appels à la violence, voire “d’appels à renverser l’État même”, selon une source policière citée par BFMTV. Avant la journée, les autorités redoutaient des débordements, notamment à Nantes, Rennes, Toulouse, Lyon, Lille et Marseille. Ces craintes se sont concrétisées dans plusieurs villes, de Paris à Limoges, en passant par Bordeaux, Lille, Grenoble et Angers.