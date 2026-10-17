Manifestations du 17 octobre : la carte des 1200 lieux de mobilisation en France, le retour des Gilets jaunes met Paris et de nombreuses villes sous tension

Les manifestations du 17 octobre se tiennent ce samedi partout en France, après plusieurs semaines d'appels à se mobiliser "contre la vie chère". Le gouvernement s'attend à une participation importante, dans une journée marquée par le retour des Gilets jaunes et la crainte de possibles débordements.

L'essentiel

Une journée de mobilisation "contre la vie chère" est organisée ce samedi 17 octobre 2026. Selon le ministère de l'Intérieur, près de 500 actions sont "envisagées" à travers la France, ainsi que plus de 90 manifestations.

Depuis septembre, les appels se multiplient sur les réseaux sociaux pour tenter de relancer le mouvement des Gilets jaunes. Huit ans après sa naissance, les revendications portent de nouveau sur le prix des carburants, le coût de la vie, le pouvoir d'achat et la fiscalité.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a indiqué vendredi s'attendre à "une mobilisation assez importante". Il a notamment évoqué la présence possible de militants d'extrême gauche, de lycéens, d'anciens Gilets jaunes, mais aussi de taxis, d'infirmières libérales, d'ouvriers du BTP touchés par la hausse des carburants et de militants de la CGT.

Les forces de l'ordre redoutent des violences au cours de la journée. Entre 20 000 et 40 000 manifestants sont attendus à Paris, et entre 60 000 et 150 000 dans le reste du pays. Vendredi soir, Emmanuel Macron a appelé "au calme et au respect".

À Paris, le cortège réunissant les Gilets jaunes et l'intersyndicale doit partir de la place de la République pour rejoindre la place de Clichy, en passant notamment par Magenta et Barbès.

Pour retrouver et suivre les rassemblements annoncés ce samedi, une carte interactive a été mise en place. Vendredi 16 octobre, elle recensait plus de 1 500 mobilisations, dont plus de 600 manifestations, plus de 300 blocages de stations-service et 150 rassemblements sur des ronds-points. Toutes ces initiatives ne sont pas nécessairement autorisées par les autorités locales. Des actions sont également annoncées aux péages et dans les gares, ainsi que des barrages filtrants, des piquets et des assemblées.

En direct

09:05 - Premières interventions policières à Lyon et à Rennes La mobilisation a donné lieu à de premières interventions des forces de l'ordre dans plusieurs villes. À Lyon, les CRS ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des manifestants présents sur les quais. À Rennes, un groupe a tenté de bloquer l'avenue Charles-et-Raymonde-Tillon à l'aide de barricades enflammées, indique la préfecture sur X. Une intervention des forces de l'ordre est en cours sur place. 08:57 - "Allons en France et rejoignons la révolution" : Donald Trump réagit à la mobilisation Donald Trump a commenté la situation en France vendredi soir, lors d’un meeting organisé dans l’État de Géorgie, à la veille de la mobilisation du 17 octobre. Le président américain a estimé que le pays semblait "vraiment être très bon pour faire la révolution", avant de lancer : "C'est incroyable. Allons en France et rejoignons la révolution." 08:46 - Mobilisation du 17 octobre : 69 % des Français l'approuvent, selon un sondage La mobilisation contre la hausse du coût de la vie recueille l'adhésion de près de sept Français sur dix, selon un sondage Elabe pour BFMTV publié vendredi 16 octobre. Au total, 36 % des personnes interrogées déclarent soutenir le mouvement et 33 % disent éprouver de la sympathie à son égard. À l'inverse, 10 % s'y opposent et 7 % se disent hostiles, tandis que 14 % restent indifférentes. 16/10/26 - 23:52 - Quelles sont les manifestations prévues en Alsace pour le samedi 17 octobre ? Une dizaine de manifestations des Gilets jaunes sont annoncées en Alsace, relève ICI. Dans le Bas-Rhin, les Français qui le souhaitent pourront ainsi se joindre aux manifestants à Strasbourg, Haguenau, Sélestat et Saverne. Dans le Haut-Rhin, les rendez-vous sont fixés à Mulhouse, Thann, Colmar et Altkirch. À noter que vendredi soir, aucun rassemblement n'avait officiellement été autorisé par les différentes préfectures, à l'exception de deux stands : un "goûter militant" place de la Bourse à Mulhouse et un stand syndical à Strasbourg. En ligne, les manifestants ont par ailleurs appelé à bloquer le tramway de Strasbourg, dans le secteur Rivétoile, sur le coup de 10 heures. En revanche, des cortèges sont organisés à 14 heures à Strasbourg, place Kléber, mais aussi place de la Bourse et place de La Réunion, à 14 heures également pour les deux, à Mulhouse. 16/10/26 - 23:24 - Où et quand a lieu la mobilisation du 17 octobre à Lille ? Dans le Pas-de-Calais et le Nord, de nombreux Français devraient se mobiliser ce samedi 17 octobre. Comme le relaie La Voix du Nord, à Lille, le rendez-vous est fixé à 14h30, Porte de Paris. À Arras, deux manifestations sont organisées par les Gilets jaunes. L'une se tiendra à 11 heures au beffroi, l'autre à 14 heures place Foch. À Sainte-Catherine, un cortège de motards prendra son départ. Enfin, à Bailleul, une mobilisation des Gilets jaunes est prévue dans la zone commerciale du Décathlon dès 9 heures du matin. 16/10/26 - 22:58 - L'appel de Ségolène Royal à la veille du 17 octobre Sur X, Ségolène Royal en appelle ce soir à Emmanuel Macron. Elle l'exhorte à ne "pas jouer l’escalade de la violence". "Manifester est un droit et un pouvoir républicain doit le garantir", estime l'ex-candidate à la primaire du Parti socialiste. Saluant l'accord trouvé sur le parcours, Ségolène Royal regrette toutefois que le Premier ministre, Sébastien Lecornu, ait pu "prédire des violences" pour la journée du 17 octobre. Cela "contribue à les provoquer, en mettant sous tension les fonctionnaires de police d’un côté et en incitant les casseurs de fin de manif de l’autre", estime-t-elle. Et de conclure : "La convergence des inquiétudes et des colères devrait au contraire pousser à chercher des solutions car sans justice il n’y a pas d’ordre." 16/10/26 - 22:37 - À Bordeaux, un rassemblement prévu à 14 heures Dans le Sud-Ouest, de nombreuses manifestations sont prévues ce samedi 17 octobre. À Bordeaux, un rassemblement est prévu à partir de 14 heures, place de la Bourse. La CGT appelle également les lycéens à se mobiliser. Le syndicat relaie par ailleurs un rassemblement sur le rond-point avenue Marcel-Dassault, à Mérignac, à 10h30. À La Rochelle, les hostilités pourraient débuter dès 6 heures du matin avec le blocage routier de la sortie Beaulieu, direction Niort. De nombreux autres rendez-vous sont fixés. 16/10/26 - 22:24 - Le Parti socialiste appelle à manifester ce 17 octobre "Face à la vie chère, au désengagement de l’État, à la crise lycéenne et à la casse systématique de nos services publics", le Parti socialiste annonce par l'intermédiaire d'un communiqué ce vendredi appeler à se mobiliser samedi 17 octobre. Par ailleurs, rappelant son "attachement à la liberté de manifestation dans un contexte pacifique" et déplorant "la réponse du gouvernement par la force", en partie face aux lycéens ces dernières semaines, le Parti socialiste "enjoint le gouvernement à revoir impérativement sa doctrine de maintien de l’ordre pour la manifestation du 17 octobre", a-t-il ajouté. 16/10/26 - 21:46 - De nombreuses stations de métro fermées samedi 17 octobre à Paris En vue des manifestations du 17 octobre, la préfecture de police de Paris a demandé la fermeture de nombreuses stations de la RATP. Ainsi, dès 8 heures, les métros ne desserviront plus les stations : Charles de Gaulle - Étoile, Argentine, George V, Tuileries, Franklin D. Roosevelt, Champs-Élysées - Clémenceau, Concorde, Opéra, Chaussée d'Antin - La Fayette, Pyramides, Madeleine, Miromesnil, Assemblée nationale, Solférino, Rue du Bac et Varenne. À compter de midi, les stations Bastille, Anvers, Blanche, Barbès - Rochechouart, Pigalle, Bourse, Chemin Vert, Saint-Sébastien, Froissart et Filles du Calvaire s'ajouteront à la liste des stations non desservies. 17-Octobre à #Paris : Attention ce samedi. De nombreuses stations de métro seront fermées dans la capitale, sur ordre de la préfecture de Police. (RATP) #Samedi17Octobre https://t.co/QnwIFU082l — FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) October 16, 2026 16/10/26 - 21:12 - "Il devrait y avoir beaucoup de monde" : à Lyon, les forces de l'ordre sur le qui-vive Dans les colonnes du Progrès, les autorités lyonnaises confient s'attendre à "une très forte mobilisation", samedi 17 octobre. "Le rendez-vous de 14 heures à Bellecour est très relayé, encore ces dernières heures. Il devrait y avoir beaucoup de monde", confie-t-on. Regrettant un mouvement "pas encadré" et "pas structuré", Alain Barberis, secrétaire régional d’Alliance police nationale, a toutefois une certitude : le risque de débordement est bien présent. Il pointe de fait certains "groupuscules d’ultragauche" qui ne veulent que "créer le chaos, créer le désordre, s’attaquer au capitalisme".

La date de mobilisation du 17 octobre a été avancée par un jeune homme anonyme dans une vidéo publiée sur Tik Tok sur 9 septembre par un compte nommé "V2" : "Moi ce que je vous propose, c'est une manifestation. [...] Samedi 17 octobre 2026 ! C'est un samedi et c'est les vacances. Tout le monde peut être là." S'il appelait à l'origine à se mobiliser pour l'essence, la multiplicité des revendications risque de pousser encore plus de monde à descendre dans les rues. D'autant que depuis plusieurs mouvements et organisations se sont joints à l'appel.

Une "convergence des luttes"... Qui se mobilise le 17 octobre ?

L'appel à la mobilisation du 17 octobre a été lancé et relayé par les citoyens eux-mêmes sur les réseaux et pourrait pousser des milliers de personnes dans les rues. Dans une note du renseignement territorial consultée par RMC, les autorités estiment que 50 000 à 100 000 manifestants devraient se mobiliser sur le territoire français, un chiffre qui ne tient pas compte des estimations de la mobilisation à Paris où plusieurs dizaines de milliers de manifestants sont aussi attendus. Mais depuis des estimations d'une source policière tablant sur la mobilisation de plus de 150 000 personnes en France, hors de Paris, ont été rapportées par Le Figaro.

Ces manifestants devraient avoir des profils variés : des personnes issues de "l'extrême gauche, des lycéens, d'anciens gilets jaunes, des taxis, des infirmières libérales, des ouvriers du BTP qui sont touchés de plein fouet par la hausse du carburant, ou encore la CGT", énumère une source policière auprès de BFMTV.

Cette diversité de profils est aussi due à l'association de plusieurs organisations à la mobilisation du 17 octobre. Les syndicats lycéens et étudiants qui se mobile depuis fin septembre ont annoncé se joindre à la mobilisation pour soutenir leurs revendications sur le manque de moyens en plus de celles du mouvement citoyen. Plusieurs syndicats nationaux ont aussi affirmé soutenir la mobilisation du 17 octobre, comme la CGT dont la secrétaire générale Sophie Binet a promis sur LCI de prendre part à la journée d'action "partout où les conditions seront réunies". Et même dans le secteur agricole, la Confédération paysanne a incité à la "convergence des luttes" pour le 17 octobre en invitant les agriculteurs à se mobiliser.

Et alors que certaines souhaitent relancer le mouvement des Gilets jaunes avec la mobilisation du 17 octobre, d'anciennes figures du mouvement de 2018 ont dit soutenir l'appel. Jérôme Rodrigues, qui avait perdu un œil lors des mobilisations il y huit ans, a appelé, sur ses réseaux sociaux, à ce que "cette date soit l'occasion de remettre les difficultés du quotidien au centre du débat public, de faire entendre nos revendications et de montrer que nous refusons de considérer la précarité comme une fatalité" et espère même une tenue dans la durée. Plusieurs politiques soutiennent aussi le mouvement par principe, comme Marine Tondelier, Fabien Roussel ou encore Jean-Luc Mélenchon.

Des manifestations à Paris et ailleurs du 17 octobre ?

Une grande partie des actions prévues pour la journée du 17 octobre sont des manifestations. Les citoyens, comme les syndicats, appellent d'ailleurs à organiser une grande manifestation à Paris où 20 000 à 40 000 personnes sont attendues. Vendredi soir, la préfecture de police de Paris a statué après plusieurs débats concernant l'itinéraire du cortège des Gilets jaunes et de l'intersyndicale. Finalement, le départ sera donné à 14 heures, place de la République. La manifestation prendra la direction de la place de Clichy, via Magenta et Barbès. Initialement, un parcours reliant la place de l'Opéra à celle de la Bastille était évoqué, mais la préfecture montrait des réticences, estimant l'itinéraire peu sûr.

Parallèlement, un autre cortège organisé, lui, par le Comité de mobilisation de l’assemblée générale Interfac IDF, a vu son itinéraire initial également être remodelé. La préfecture de police de Paris a finalement proposé vendredi un départ place de la République à Paris, avec comme point d'arrivée Nation, le tout en passant par le boulevard Voltaire. Il semble que les organisateurs aient toutefois refusé ce parcours. Initialement, eux plaidaient pour un départ place de la République direction la place de la Concorde, via les Grands Boulevards.

Un parcours nocturne a aussi été annoncé à Paris avec un départ à 20 heures dans les beaux quartiers de la capitale, a indiqué le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique, rapporte RMC.

Une grande manifestation à Marseille pour le 17 octobre ?

A Marseille aussi la mobilisation du 17 octobre s'organise conjointement entre les collectifs de gilets jaunes, le mouvement des lycéens et étudiants et la CGT qui a annoncé soutenir la journée d'action. Plusieurs actions locales sont prévues sur la carte interactive évoquée plus haut et une grande manifestation pourrait également avoir lieu. Des actions du types sont renseignées sur le site des Gilets jaunes : une depuis le quartier des Réformés au haut de la Canebière à 10 heures et un autre sur le trajet classique de la Canebière au Vieux Port à 14 heures. La mobilisation pourrait être grandement suivie à Marseille, mais aussi surveillée de près par les forces de l'ordre, car dans une note des renseignements territoriaux la ville de Marseille pourrait "abriter [l'une des] plus grandes mobilisations" avec Lille ou encore Nantes.

Quelle mobilisation à Lyon pour le 17 octobre ?

A Lyon, de nombreuses actions sont prévues pour le 17 octobre, mais la plus importante devraient être une manifestation annoncée à 14 heures depuis la place Bellecour. Le mouvement devrait être surveillé de près car la capitale des Gaulles fait partie des villes susceptibles d'abriter une des "plus grandes mobilisations" et d'être victime de débordements en raison de la mobilisation anticipée de l'ultragauche selon les autorités.

De nombreuses autres actions sont également prévues selon la carte du mouvement avec beaucoup de blocages de ronds-points dans Lyon et les alentours et des barrages filtrants sur les autoroutes environnantes, notamment l'A43 ou l'A47. D'autres manifestations sont également au programme dans la métropole lyonnaise et le centre de Lyon comme à 8 heures devant la préfecture du Rhône, à 10 heures devant la Manufacture des Tabacs ou à 19 heures au Marché des États-Unis.

Une risque de violence en marge de la mobilisation du 17 octobre ?

Les appels à la mobilisation du 17 octobre s'accompagnent parfois d'appels à la violence ou "des appels à renverser l'État même" a indiqué une source policière auprès de BFMTV. De quoi faire craindre des débordements, d'autant plus dans le contexte actuel et après les critiques sur la répression policière du mouvement lycéen. "Mais ça ne veut pas dire que ça se traduira tel quel dans la rue, il peut y avoir un effet grossissant des réseaux sociaux", tempère la source policière. Les forces de l'ordre devraient cependant être sur le qui-vive en particulière dans certaines grandes villes où "un risque de débordements violents" est redouté comme à Nantes, Rennes, Toulouse, Lyon, ou encore Lille ou Marseille". "Il y a un fort niveau de violence contre les forces de l'ordre mais aussi contre les enseignants, contre les journalistes... On n'avait pas connu cela auparavant", conclut la même source.