Manifestations du 17 octobre : Paris, Marseille, Lille... des tensions toujours en cours dans plusieurs villes

Les manifestations du 17 octobre 2026 ont réuni plus de 500 000 personnes sur l'ensemble du territoire, selon la CGT. Alors que les cortèges se sont terminées dans le calme, des pillages et des tensions sont toujours encore à Paris, Marseille, Lille ou encore Lyon.

L'essentiel

La journée de mobilisation "contre la vie chère", de ce samedi 17 octobre 2026, a réuni 800 000 personnes dans toute la France, selon les organisateurs. Un chiffre similaire à celui évoqué par les syndicats étudiants et lycéens, quelques heures plus tôt, qui précisait plus de 1 750 lieux de mobilisation. Le bilan provisoire de la CGT annonçait plus de 500 000 personnes. A Lyon et Nantes, ils étaient au moins 20 000 d'après le ministère de l'Intérieur et 10 000 à Rennes. Ces décomptes locaux font suite à un premier bilan de 140 actions réunissant 32 800 personnes en province à la mi-journée. Ils ne correspondent donc pas à un total national.

Concernant les interpellations, le ministère de l'Intérieur en comptabilisait 272 interpellations dans l'après-midi. A la fin de la journée, la préfecture de Paris a annoncé 191 interpellations à Paris.

Des violences ont été signalées dans plusieurs villes. À Marseille et Lille, les mairie ont été vandalisés. Des renforts policiers ont été annoncés dans la ville des Bouches-du-Rhône. À Lyon, l'office de tourisme a été endommagé par un incendie et plusieurs commerces ont été pillés.

À Paris, le cortège réunissant les Gilets jaunes et l'intersyndicale s'est élancé de la place de la République en direction de la place de Clichy, via Magenta et Barbès, selon la préfecture de police. Vers 17 heures, les manifestants du cortège officiel ont commencé à se disperser dans le calmes. Des affrontements ont éclaté à République et les forces de l'ordre sont intervenues pour empêcher plusieurs cortèges sauvages de rejoindre les secteurs où se trouvent les principales institutions.

Les manifestations de ce samedi 17 octobre se préparent depuis septembre. Les appels se sont notamment multipliés sur les réseaux sociaux pour tenter de relancer le mouvement des Gilets jaunes. Huit ans après sa naissance, les revendications portent de nouveau sur le prix des carburants, le coût de la vie, le pouvoir d'achat et la fiscalité.

Pour retrouver les rassemblements annoncés ce samedi 17 octobre, une carte interactive a été mise en ligne. En fin de matinée, elle recensait plus de 1 500 initiatives, dont plus de 600 manifestations. Des actions étaient notamment annoncées autour de plus de 300 stations-service et sur environ 150 ronds-points, mais aussi aux péages et dans les gares. Ces chiffres correspondent toutefois aux appels à la mobilisation recensés, et non aux rassemblements effectivement constatés sur le terrain.

En direct

19:20 - 800 000 personnes ont manifesté selon les organisateurs Selon le bilan définitif des organisateurs, relayé par Le Parisien, 800 000 personnes se sont rassemblées dans le cadre des manifestations du 17 octobre.

Le bilan provisoire de la CGT évoquait 500 000 manifestants. 19:16 - Jean-Luc Mélenchon condamne les violences et pillages Présent dans le cortège officiel parisien qui a terminé son défile depuis plus de deux heures, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé les violences actuellement en cours à Paris. "Mon message est clair : ceux qui partagent notre combat n'ont rien à faire dans le pillage, le saccage", écrit le candidat insoumis sur X. Dans Paris, le commandement aberrant a ouvert la porte au chaos. Les chefs ne savent plus que faire, la troupe a peur et se déchaîne. Je ne sais pas qui entendra ma voix dans de telles circonstances, mais mon message est clair : ceux qui partagent notre combat n'ont rien à faire dans le pillage, le saccage. Quelles que soient les responsabilités du pouvoir et de ses incompétents et leurs violences, nous devons refuser de participer à des actions sans signification politique et contraire à nos méthodes. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 17, 2026 19:00 - La mairie de Limoges en proie à un incendie Selon un journaliste de France 3 Limousin, l'Hôtel de ville de Limoges est incendiée. "Un incendie majeur, alors que deux voitures de police ont également été incendiés devant les portes de l’Hôtel de ville", explique, de son côté, le journal local Le Populaire du Centre.

La mairie de Limoges incendiée. Du jamais vu. https://t.co/Py6rWIY5uD — Fabrice Bidault (@Bidaultfabrice) October 17, 2026 18:55 - Édouard Philippe et Gabriel Attal dénoncent "des scènes de chaos" Le candidat Horizons à l’élection présidentielle, Édouard Philippe dénonce "des scènes de chaos insupportables partout dans le pays", sur X, affirmant que "la République doit répondre avec la plus grande fermeté aux casseurs qui l’offensent". Même son de cloche pour Gabriel Attal, candidat Renaissance à l'élection présidentielle, qui parle de "scènes de pillages de nos commerçants indignes" et que "les scènes de chaos sont une provocation envers l’autorité de l’État". 18:48 - La résidence préfectorale « saccagée » à Bordeaux Des individus sont entrés dans la résidence officielle de la préfète de Gironde et l’ont « saccagée », a indiqué une porte-parole de la préfecture à l’AFP. Sophie Brocas a condamné "avec la plus grande fermeté" ces dégradations, ainsi que le pillage de commerces dans le centre-ville. 18:48 - Le préfecture évoque 191 interpellations à Paris Alors que le parquet de Paris annonçait 195 interpellations à Paris, dont 13 mineurs, elles seraient finalement au nombre de 191 selon la préfecture. Neuf personnes arrêtées sur 10 sont majeures. 18:40 - Des scène de pillage avenue Montaigne à Paris L'avenue Montaigne à Paris, située à quelques centaines de mètres de l'Élysée, est actuellement le théâtre de pillages en série. Des boutiques de luxe sont notamment ciblées. 18:30 - Le ministre de l'Intérieur prendra la parole à 19h30 À l'issue de la cellule interministérielle de crise, débutée à 18 heures, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez va prendre la parole depuis Beauvau à 19h30, rapporte BFMTV. 18:17 - Un rassemblement légèrement tendu au bas des Champs-Élysées Pourtant interdit à la manifestation, le secteur bas des Champs-Élysées a été investis par plus de 300 manifestants fin d’après-midi, a constaté une journaliste de l’AFP. Ces derniers ont disposé des barrières de chantier sur plusieurs voies de la célèbre avenue. Les forces de l’ordre ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène. 18:06 - "Une violence d'une extrême d'intensité" : Sébastien Lecornu réagit aux pillages Le Premier ministre, Sébastien Lecornu a pris la parole à la suite des manifestations du 17 octobre. "Les manifestations pacifiques ont toute leur place dans notre République. Les incendies, les pillages et les attaques n’en ont aucune", a-t-il déclaré sur X, accusant "des groupes d’ultragauche" d'être à l'origine de la violence du mouvement. Le locataire de Matignon a également salué le travail des forces de l'ordre qui "affronté une violence d'une extrême intensité pour protéger nos concitoyens et a dénoncé ceux qui "veulent faire ces violences "un tour de chauffe" avant l’élection présidentielle". "Je le dis clairement : nous ne nous laisserons pas intimider. Personne n’imposera son agenda politique par la violence", a-t-il prévenu. 18:01 - "Des actes de casse" : Emmanuel Grégoire condamne les pillages Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire condamne des "actes de casse" alors que "la grande majorité des manifestants" souhaitaient "défiler dans le calme". Dans un entretien accordé à Ouest-France, l'élu affirme que cela "nuit à l'image de la mobilisation". 17:56 - 195 personnes interpellées à Paris, dont 13 mineurs A la fin de la journée, le parquet de Paris comptabilise 195 interpellations à Paris, dont 13 mineurs, dans le cadre des manifestations du 17 octobre. 17:50 - Une situation « difficilement gérable » pour les policiers à Paris « La situation est difficilement gérable sur pas mal de secteurs dans Paris », explique une source policière au Parisien, alors que des centaines de personnes ont rejoint les Champs-Élysées. 17:35 - Tentative d'intrusion dans la mairie de Bordeaux En marge des manifestations à Bordeaux, des personnes ont tenté d'accéder à la mairie protégée par les forces de l'ordre, selon les informations de RMC. TF1 indique, de son côté, que la résidence de la préfète Sophie Brocas a été attaqué avant qu'un début d'incident ne se déclenche. L'élu n'était pas sur les lieux au moment de l'attaque. 17:34 - L’Union étudiante annonce 800 000 personnes rassemblées en France Une estimation bien supérieure à celle de la CGT. Selon les syndicats étudiants et lycéens, 800 000 personnes se sont mobilisées partout en France, ce samedi 17 octobre, sur plus de 1 750 lieux de mobilisation, a indiqué l’Union étudiante auprès du Parisien. 17:23 - La main d'un manifestant arraché par une grenade à Saint-Étienne À Saint-Étienne, un manifestant a eu la main arrachée après l’explosion d’une grenade lancée par les forces de l’ordre, a appris l’AFP auprès d’une source proche du dossier. Selon les premiers éléments, il aurait ramassé la grenade à la main. Le modèle de l’engin n’a pas été précisé par cette source. 17:15 - Plus de 500 000 manifestants selon la CGT La CGT a indiqué que plus de 500 000 personnes ont manifesté dans toute la France, ce samedi 17 octobre. 17:15 - Le trafic ferroviaire perturbé vers le Sud-est Alors que les tensions sont exacerbées à Marseille et à Nice, la SNCF a prévenu que le trafic est "fortement perturbé au départ et à destination du Sud-est depuis 15h30". "Des retards sont à prévoir pour les trains TGV Inoui et Ouigo circulant au départ ou à destination de vos gares Marseille et Nice", précise le groupe. 17:08 - À Paris, la manifestation se termine place de Clichy Plusieurs dizaines de minutes après son arrivée place de Clichy, le cortège officiel de la manifestation commence à se disperser, marquant la fin du rassemblement, rapporte Le Parisien. Beaucoup de personnes évacuent par les rues adjacentes dans le calme. 17:00 - "Une tragédie" : Grégory Doucet déplore l'incendie de l'office du tourisme à Lyon Sur BFMTV, le maire de Lyon, Grégory Doucet a réagi à l'incendie de l'office du tourisme de la ville, évoquant une "tragédie" et "un crève-cœur". L'élu explique aussi avoir demandé aux policiers municipaux de protéger les bâtiments publics en priorité. "Il y a des forces de la police nationale en nombre suffisant me semble-t-il, même si je m'interroge aussi sur notre capacité à faire face" aux violences et aux pillages, a ajouté l'élu, soulignant "une situation confuse". 16:55 - Un cortège non déclaré refoulé près de l'Élysée Un rassemblement non officiel, qui se dirigeait vers le palais de l'Élysée, a été "refoulé" par les forces de l'ordre, a annoncé la préfecture de police. Ces manifestants ont ensuite été dispersés. Par ailleurs, la CRS 8 a été déployée en urgence à Châtelet, selon BFMTV. 16:48 - Plusieurs rassemblements importants à Paris Alors que le cortège officiel a atteint place de Clichy, les manifestants sont présents dans quatre autres secteurs de Paris : Madeleine/Saint-Lazare, République/Magenta, Bastille/Rivoli et Boulevard Saint-Germain, a appris Le Parisien auprès d'une source policière. 16:40 - Des mobilisations et des commerces vandalisés dans plusieurs villes De nombreux cortèges réunissent plusieurs milliers de manifestants comme à Toulouse (32 000 personnes), Lyon et Nantes (20 000 personnes), ou encore Rennes (10 000 personnes). Le ministère de l'Intérieur fait état de commerces vandalisés à Marseille, Lyon, Pau, Montpellier, Toulouse et Valence. 16:36 - Paris : des affrontements éclatent près de la place de la République Des affrontements ont éclaté dans les rues voisines de la place de la République à Paris. Plusieurs centaines de manifestants se sont regroupés derrière une barricade dressée à l'entrée de la rue Rampon. Des vélos, des morceaux de pavé, des canettes et des panneaux ont été lancés en direction des policiers qui leur faisaient face. Une Marseillaise a également été entonnée, entrecoupée d'insultes visant les forces de l'ordre. 16:35 - A Lille aussi, une intrusion a eu lieu dans la mairie Après Marseille, c'est la mairie de Lille qui a vu une brève intrusion de plusieurs manifestants ce samedi, en cassant des portes vitrées, a rapporté un journaliste de l'AFP cité par Le Parisien. Une partie des locaux a été pillée. Des CRS sont entrés quelques minutes plus tard dans le bâtiment pour vérifier que plus aucun manifestant ne s'y trouvait. LIRE PLUS

La date de mobilisation du 17 octobre a été avancée par un jeune homme anonyme dans une vidéo publiée sur TikTok le 9 septembre par un compte nommé "V2" : "Moi ce que je vous propose, c'est une manifestation. [...] Samedi 17 octobre 2026 ! C'est un samedi et c'est les vacances. Tout le monde peut être là." S'il appelait à l'origine à se mobiliser pour l'essence, les revendications se sont depuis élargies. Plusieurs mouvements et organisations se sont également joints à l'appel.

Une "convergence des luttes"... Qui se mobilise le 17 octobre ?

L'appel à la mobilisation du 17 octobre a été lancé et relayé par les citoyens eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Avant cette journée, une note du renseignement territorial consultée par RMC évoquait 50 000 à 100 000 manifestants hors de Paris, où plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient également attendues. D'autres estimations policières, rapportées ensuite par Le Figaro, envisageaient plus de 150 000 participants hors de la capitale. Ces chiffres étaient des prévisions, et non un bilan de la mobilisation.

Les appels concernent des profils variés : des personnes issues de "l'extrême gauche, des lycéens, d'anciens gilets jaunes, des taxis, des infirmières libérales, des ouvriers du BTP qui sont touchés de plein fouet par la hausse du carburant, ou encore la CGT", énumérait une source policière auprès de BFMTV avant la journée d'action.

Cette diversité de profils est aussi due à l'association de plusieurs organisations à la mobilisation du 17 octobre. Les syndicats lycéens et étudiants, mobilisés depuis fin septembre, ont annoncé se joindre au mouvement pour porter leurs revendications sur le manque de moyens, en plus de celles du mouvement citoyen. Plusieurs syndicats nationaux ont aussi affirmé leur soutien, comme la CGT, dont la secrétaire générale Sophie Binet a promis sur LCI de prendre part à la journée d'action "partout où les conditions seront réunies". Dans le secteur agricole, la Confédération paysanne a également incité à la "convergence des luttes" en invitant les agriculteurs à se mobiliser.

Alors que certains souhaitent relancer le mouvement des Gilets jaunes, d'anciennes figures de la mobilisation de 2018 ont apporté leur soutien à l'appel. Jérôme Rodrigues, qui avait perdu un œil lors des mobilisations, a appelé sur ses réseaux sociaux à ce que "cette date soit l'occasion de remettre les difficultés du quotidien au centre du débat public, de faire entendre nos revendications et de montrer que nous refusons de considérer la précarité comme une fatalité". Il espère également inscrire le mouvement dans la durée. Plusieurs responsables politiques soutiennent aussi la mobilisation, comme Marine Tondelier, Fabien Roussel ou Jean-Luc Mélenchon.

Des manifestations à Paris et ailleurs du 17 octobre ?

Une grande partie des actions annoncées pour le 17 octobre sont des manifestations. À Paris, les Gilets jaunes et l'intersyndicale avaient fixé le rendez-vous à 14 heures place de la République, pour rejoindre la place de Clichy via Magenta et Barbès. Ce parcours a été arrêté vendredi soir après plusieurs discussions avec la préfecture de police. Initialement, un itinéraire reliant la place de l'Opéra à celle de la Bastille avait été évoqué, mais la préfecture exprimait des réticences, estimant ce trajet peu sûr.

Parallèlement, un autre cortège, organisé par le Comité de mobilisation de l'assemblée générale Interfac IDF, a également fait l'objet de discussions. Les organisateurs demandaient un parcours de la place de la République à la place de la Concorde, via les Grands Boulevards. La préfecture de police leur a proposé vendredi de rejoindre Nation depuis République, en passant par le boulevard Voltaire. Selon les informations rapportées avant la mobilisation, les organisateurs semblaient toutefois avoir refusé cette proposition.

Un parcours nocturne a aussi été annoncé à Paris avec un départ à 20 heures dans les beaux quartiers de la capitale, a indiqué le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique, rapporte RMC.

Une grande manifestation à Marseille pour le 17 octobre ?

À Marseille, les appels à la mobilisation associent des collectifs de Gilets jaunes, le mouvement lycéen et étudiant et la CGT, qui a annoncé soutenir la journée d'action. La carte interactive mentionnait notamment un rendez-vous à 10 heures dans le quartier des Réformés, en haut de la Canebière, et un autre à 14 heures sur le trajet de la Canebière au Vieux-Port. Avant la journée, une note des renseignements territoriaux identifiait Marseille comme l'une des villes susceptibles d'abriter les plus grandes mobilisations, avec notamment Lille et Nantes.

Quelle mobilisation à Lyon pour le 17 octobre ?

À Lyon, le principal rendez-vous annoncé était fixé à 14 heures place Bellecour. Les autorités identifiaient également la capitale des Gaules parmi les villes susceptibles de connaître une forte mobilisation et des débordements, en raison de la participation anticipée de l'ultragauche.

De nombreuses autres actions figuraient sur la carte du mouvement, avec des appels à des blocages de ronds-points dans Lyon et ses alentours et à des barrages filtrants sur les autoroutes environnantes, notamment l'A43 et l'A47. D'autres rendez-vous étaient annoncés à 8 heures devant la préfecture du Rhône, à 10 heures devant la Manufacture des Tabacs ou à 19 heures au Marché des États-Unis. Ces annonces ne permettent pas, à elles seules, de confirmer la tenue effective de chaque action.

Des violences éclatent dans plusieurs villes

Les appels à la mobilisation du 17 octobre se sont parfois accompagnés d'appels à la violence ou "d'appels à renverser l'État même", selon une source policière citée par BFMTV. Avant la journée, les autorités redoutaient des débordements, notamment à Nantes, Rennes, Toulouse, Lyon, Lille et Marseille. "Mais ça ne veut pas dire que ça se traduira tel quel dans la rue, il peut y avoir un effet grossissant des réseaux sociaux", tempérait cette source.

Des violences ont depuis été signalées dans plusieurs villes. À Paris, des affrontements ont éclaté entre les forces de l'ordre et des manifestants place de la République. À Marseille, des manifestants ont brièvement pénétré de force dans la mairie et un poste de police municipale a été pris pour cible sur la Canebière. Le maire Benoît Payan a annoncé l'envoi de renforts, après avoir échangé avec Emmanuel Macron.

Plus de 500 000 personnes mobilisées en France

La journée de mobilisation contre la vie chère, organisée ce samedi 17 octobre 2026, a rassemblé plus de 500 000 personnes dans toute la France, selon la CGT. Les syndicats étudiants et lycéens avancent, eux, le chiffre de 800 000 participants sur plus de 1 750 lieux de mobilisation. À Lyon et Nantes, au moins 20 000 personnes ont manifesté, selon le ministère de l’Intérieur, contre 10 000 à Rennes. Ces chiffres locaux font suite à un premier bilan établi à la mi-journée, qui recensait 140 actions et 32 800 participants en province. Ils ne constituent donc pas un décompte national.