Mobilisation du 17 octobre : la carte des actions et manifestations, un mouvement d'ampleur... Les dernières infos

La mobilisation du 17 octobre pourrait faire descendre des dizaines de milliers de personnes dans les rues selon les estimations des autorités. Le mouvement s'annonce d'ampleur avec des centaines d'actions et de manifestations, mais pourrait aussi s'accompagner des débordements.

Faut-il s'attendre à une journée de mobilisation massive en France ce samedi 17 octobre ? Depuis septembre, les appels citoyens à la mobilisation pullulent sur les réseaux sociaux invitant se saisir de cet élan pour ressusciter le mouvement des Gilets jaunes. Il faut dire que les revendications de cet automne sont proches de celles d'il y a huit ans : les Français expriment une colère face à l'augmentation du prix des carburants à la pompe, à la hausse du coût de la vie et la baisse du pouvoir d'achat ou encore à la fiscalité.

La date de mobilisation du 17 octobre a été avancée par un jeune homme anonyme dans une vidéo publiée sur Tik Tok sur 9 septembre par un compte nommé "V2" : "Moi ce que je vous propose, c'est une manifestation. [...] Samedi 17 octobre 2026 ! C'est un samedi et c'est les vacances. Tout le monde peut être là." S'il appelait à l'origine à se mobiliser pour l'essence, la multiplicité des revendications risque de pousser encore plus de monde à descendre dans les rues. D'autant que depuis plusieurs mouvements et organisations se sont joints à l'appel.

Une "convergence des luttes"... Qui se mobilise le 17 octobre ?

L'appel à la mobilisation du 17 octobre a été lancé et relayé par les citoyens eux-mêmes sur les réseaux et pourrait pousser des milliers de personnes dans les rues. Dans une note du renseignement territorial, les autorités estiment que 50 000 à 100 000 manifestants devraient se mobiliser sur le territoire français, un chiffre qui ne tient pas compte des estimations de la mobilisation à Paris où plusieurs dizaines de milliers de manifestants sont aussi attendus.

Ces manifestants devraient avoir des profils variés : des personnes issues de "l'extrême gauche, des lycéens, d'anciens gilets jaunes, des taxis, des infirmières libérales, des ouvriers du BTP qui sont touchés de plein fouet par la hausse du carburant, ou encore la CGT", énumère une source policière auprès de BFMTV.

Cette diversité de profils est aussi due à l'association de plusieurs organisations à la mobilisation du 17 octobre. Les syndicats lycéens et étudiants qui se mobile depuis fin septembre ont annoncé se joindre à la mobilisation pour soutenir leurs revendications sur le manque de moyens en plus de celles du mouvement citoyen. Plusieurs syndicats nationaux ont aussi affirmé soutenir la mobilisation du 17 octobre, comme la CGT dont la secrétaire générale Sophie Binet a promis sur LCI de prendre part à la journée d'action "partout où les conditions seront réunies". Et même dans le secteur agricole, la Confédération paysanne a incité à la "convergence des luttes" pour le 17 octobre en invitant les agriculteurs à se mobiliser.

Et alors que certaines souhaitent relancer le mouvement des Gilets jaunes avec la mobilisation du 17 octobre, d'anciennes figures du mouvement de 2018 ont dit soutenir l'appel. Jérôme Rodrigues, qui avait perdu un œil lors des mobilisations il y huit ans, a appelé, sur ses réseaux sociaux, à ce que "cette date soit l'occasion de remettre les difficultés du quotidien au centre du débat public, de faire entendre nos revendications et de montrer que nous refusons de considérer la précarité comme une fatalité" et espère même une tenue dans la durée. Plusieurs politiques soutiennent aussi le mouvement par principe, comme Marine Tondelier, Fabien Roussel ou encore Jean-Luc Mélenchon.

La carte des mobilisations du 17 octobre

La mobilisation du 17 octobre doit être nationale et de nombreuses initiatives citoyennes se mettent en place pour organiser des actions le jour-J. Le site "17octobregiletjaune.net" a été créé pour recenser l'ensemble des manifestations et actions prévues et une carte interactive a été mise en place. Plus de 1 200 mobilisations sont recensées sur cette carte ce vendredi 16 octobre, à la veille de la journée d'actions. Le mouvement devrait prendre différentes formes puisque plus de 500 manifestations sont annoncées, ainsi que plus de 300 blocages de stations-service et 150 mobilisations sur les ronds-points. D'autres appellent aussi à bloquer les péages ou les gares. Le site liste également d'autres moyens d'agir comme "la désobéissance civile, les piquets de grève ou de musique, les barrages filtrants et les assemblées".

La carte étant interactive, chacun est libre d'y ajouter une mobilisation. Il n'est pas donc pas garanti que le millier d'actions annoncé soit mené à bien. Le nombre d'actions anticipées par le ministère de l'Intérieur est moins important, mais tout de même significatif : "250 actions sont envisagées et une soixantaine de manifestations sont en cours de structuration" sur le territoire a indiqué le ministère à BFMTV. La plupart des manifestations doivent également faire l'objet de déclaration en préfecture.

Des manifestations à Paris et ailleurs du 17 octobre ?

Une grande partie des actions prévues pour la journée du 17 octobre sont des manifestations. Les citoyens, comme les syndicats, appellent d'ailleurs à organiser une grande manifestation à Paris où 20 000 à 40 000 personnes sont attendues. L'itinéraire de celle-ci est cependant sujet à débat. Un collectif de gilets jaunes souhaitant organiser un unique cortège avec tous les syndicats mobilisés a déclaré une manifestation sur un parcours reliant la place de l'Opéra à celle de la Bastille selon l'AFP. Mais le préfecture n'a pas encore officiellement validé l'itinéraire et en propose un autre qu'elle juge plus sûr entre la place de Clichy, au nord de Paris, et la place de la République. Cette alternative ne convainc pas les gilets jaunes et les syndicats qui, dans un communiqué, accusent la préfecture de vouloir diviser le cortège en apportant des "informations contradictoires" et "des réponses différentes aux syndicats et aux collectifs de Gilets jaunes".

Un autre cortège tente de s'organiser à Paris également, celui voté par le Comité de mobilisation de l’assemblée générale Interfac IDF, qui prévoyait un cortège allant de la place de la République jusqu’à la place de la Concorde en passant notamment par les Grands boulevards. Mais la manifestation a été interdite sur cet itinéraire et une alternative proposant un cortège entre la place de la République et celle de la Nation en passant par le boulevard Voltaire a été proposé et refusé.

Un parcours nocturne a aussi été annoncé à Paris avec un départ à 20 heurs dans les beaux quartiers de la capitale, a indiqué le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique, rapporte RMC.

Une grande manifestation à Marseille pour le 17 octobre ?

A Marseille aussi la mobilisation du 17 octobre s'organise conjointement entre les collectifs de gilets jaunes, le mouvement des lycéens et étudiants et la CGT qui a annoncé soutenir la journée d'action. Plusieurs actions locales sont prévues sur la carte interactive évoquée plus haut et une grande manifestation pourrait également avoir lieu. Des actions du types sont renseignées sur le site des Gilets jaunes : une depuis le quartier des Réformés au haut de la Canebière à 10 heures et un autre sur le trajet classique de la Canebière au Vieux Port à 14 heures. La mobilisation pourrait être grandement suivie à Marseille, mais aussi surveillée de près par les forces de l'ordre, car dans une note des renseignements territoriaux la ville de Marseille pourrait "abriter [l'une des] plus grandes mobilisations" avec Lille ou encore Nantes.

Une risque de violence en marge de la mobilisation du 17 octobre ?

Les appels à la mobilisation du 17 octobre s'accompagnent parfois d'appels à la violence ou "des appels à renverser l'État même" a indiqué une source policière auprès de BFMTV. De quoi faire craindre des débordements, d'autant plus dans le contexte actuel et après les critiques sur la répression policière du mouvement lycéen. "Mais ça ne veut pas dire que ça se traduira tel quel dans la rue, il peut y avoir un effet grossissant des réseaux sociaux", tempère la source policière. Les forces de l'ordre devraient cependant être sur le qui-vive en particulière dans certaines grandes villes où "un risque de débordements violents" est redouté comme à Nantes, Rennes, Toulouse, Lyon, ou encore Lille ou Marseille". "Il y a un fort niveau de violence contre les forces de l'ordre mais aussi contre les enseignants, contre les journalistes... On n'avait pas connu cela auparavant", conclut la même source.

Dernières mises à jour

11:29 - Le principal syndicat de parents d'élèves appellent à rejoindre la mobilisation du 17 octobre La Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE), principale fédération de parents d’élèves dans l’enseignement public, appelle "les parents d’élèves à rejoindre les manifestations organisées le samedi 17 octobre". Elle appelle à prendre part au mouvement pour soutenir les "revendications lycéennes" et "dénoncer les politiques d’austérité qui fragilisent le service public d’éducation, aggravent les inégalités et compromettent l’avenir des jeunes", peut-on dans un communiqué. Des revendications en décalage avec celles de la mobilisation citoyenne qui souhaite principalement dénoncer la hausse des pris du carburant, de la vie en général et la baisse du pouvoir d'achat. 11:13 - La grenade assourdissante pourra être utilisée par les forces de l'ordre le 17 octobre Interdite d'utilisation par les forces de l'ordre face aux mobilisations étudiantes, la grenade assourdissante, type d'arme ayant arraché une main à un adolescent de Lens, sera de nouveau autorisée pour les policiers lors des mobilisations du 17 octobre a déclaré le ministre Laurent Nuñez ce matin sur France 2. "Demain, s’il devait y avoir des violences urbaines extrêmement graves en marge d’un cortège, ou ailleurs, évidemment ce type d’armement peut être utilisé", a-t-il indiqué assurant que ce type d’arme est "toujours" utilisé "avec parcimonie" et qu’il ne l’est "jamais quand les choses se passent bien". Selon le ministre de l'Intérieur, les forces de l'ordre "doivent pouvoir utiliser l’ensemble des armes intermédiaires à leur disposition" de la grenade lacrymogène au lanceur de balles de défense (LBD). 10:57 - Le ministre de l'Intérieur rappelle les consignes données aux forces de l'ordre Anticipant des débordements, les autorités indiquent que "les actions de blocages sur des axes structurants et des équipements majeurs, importants, essentiels ne seront pas tolérés". Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur prévient que "les débordements ou tentatives d’exactions feront l’objet d'une intervention ferme et immédiate des forces de l’ordre". A ce sujet, le ministre Laurent Nuñez a rappelé sur France Inter que les forces de l'ordre ont pour consigne "d’encadrer les manifestations, qu’elles se déroulent sans débordement, et d’intervenir quand il y a des exactions ou s’il devait y avoir des débordements, notamment des atteintes aux forces de sécurité intérieure, des tentatives de pillage de commerce". 10:30 - Des débordements anticipés, l'ultragauche pointée par les autorités Si les autorités anticipent l'ampleur du mouvement du 17 octobre, elles se préparent aussi à "des débordements [...] dans les cortèges notamment parisiens et dans les grandes villes", a prévenu l'entourage du ministre de l'Intérieur. "La mouvance d’ultragauche cherchera probablement à faire dégénérer par des actions habituelles de prise à partie des forces de l’ordre et de tentatives d’exactions", avance cette source de Beauvau au BFMTV. 10:09 - Des actions "éparses" lors de la mobilisation du 17 octobre A la veille de la mobilisation du 17 octobre, le renseignement territorial s'attend à des actions "éparses" sur l'ensemble du territoire français en parallèle des manifestations. Les actions prendront par ailleurs plusieurs formes comme des blocages ou des rassemblements symboliques. Les stations-services risquent d'être particulièrement visées, mais les raffineries, les dépôts pétroliers et surtout les ronds-points sont aussi dans le viseur. LIRE PLUS

Huit ans après le mouvement des Gilets jaunes, la grogne monte depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux et les appels à un "rassemblement citoyen" et à une "convergence des luttes" se multiplient. La date du 17 octobre 2026 est actée, avec toutefois une inconnue : la révolte numérique se concrétisera-t-elle dans la rue ou fera-t-elle un flop ?