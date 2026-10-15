Mobilisation du 17 octobre : où sont les rassemblements et manifestations ? Les Gilets jaunes sont-ils de retour ?

Un appel à une grande mobilisation nationale a été lancé pour le samedi 17 octobre. Si les contours du mouvement sont encore un peu flous, des centaines d'actions de différentes formes sont envisagées et rappellent le mouvement des Gilets jaunes.

Des appels à la mobilisation nationale sont lancés depuis début septembre et ils se multiplient à l'approche de la date fatidique, celle du samedi 17 octobre 2026. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux à vouloir ressusciter le mouvement des Gilets jaunes avec cette mobilisation citoyenne. Il faut dire que les revendications de cette automne sont assez proches de celles d'il y a huit ans. Si l'augmentation du prix des carburants à la pompe a été le déclencheur, la hausse du coût de la vie et la baisse du pouvoir d'achat ou encore la fiscalité sont sources de colère.

La date de mobilisation du 17 octobre a été avancée par un jeune homme anonyme sur les réseaux, notamment dans une vidéo publiée sur Tik Tok sur 9 septembre par un compte nommé "V2" : "Moi ce que je vous propose, c'est une manifestation. [...] Samedi 17 octobre 2026 ! C'est un samedi et c'est les vacances. Tout le monde peut être là." S'il appelait à l'origine à se mobiliser pour l'essence, la multiplicité des revendications risque de pousser encore plus de monde à descendre dans les rues. D'autant que depuis plusieurs mouvements et organisations se sont joints à l'appel.

Une "convergence des luttes"... Qui se mobilise le 17 octobre ?

L'appel à la mobilisation du 17 octobre a été lancé par les citoyens eux-mêmes sur les réseaux. Mais depuis, il a reçu le soutien de nombreuses organisations, personnalités et même celui d'autres mouvements. La mobilisation lycéenne par exemple, qui a débuté à la mi-septembre, a décidé de se joindre à la journée aux actions du 17 octobre. Les syndicats lycéens et étudiants ont annoncé prendre par au mouvement pour soutenir les revendications citoyennes, mais aussi les leurs. L'Union étudiante a d'ailleurs affirmé au Parisien se mobiliser pour revendiquer "dix mesures d'urgence", notamment la rénovation des établissements scolaires et l'embauche de personnel éducatif.

D'autres syndicats nationaux rejoignent aussi le mouvement : la CGT a affirmé soutenir la journée d'action autour du pouvoir d'achat "partout où les conditions seront réunies", a fait savoir sur LCI sa secrétaire générale Sophie Binet. La Confédération paysanne a incité à la "convergence des luttes" pour le 17 octobre en invitant les agriculteurs à se mobiliser.

Et alors que certaines souhaitent relancer le mouvement des Gilets jaunes avec la mobilisation du 17 octobre, d'anciennes figures du mouvement de 2018 et 2019 ont dit soutenir l'appel. Jérôme Rodrigues, qui avait perdu un œil lors des mobilisations de 2018, a appelé, sur ses réseaux sociaux, à ce que "cette date soit l'occasion de remettre les difficultés du quotidien au centre du débat public, de faire entendre nos revendications et de montrer que nous refusons de considérer la précarité comme une fatalité" et espère même une tenue dans la durée. De son côté, Maxime Nicolle, connu sous le nom de Fly Rider, a commenté : " Le 17 octobre est un appel dont on ne connaît pas l'origine, mais qui a le mérite d'agréer tout un tas de personnes qui travaillent dans différents secteurs." Plusieurs politiques soutiennent aussi le mouvement par principe, comme Marine Tondelier, Fabien Roussel ou encore Jean-Luc Mélenchon.

La carte des mobilisations du 17 octobre

La mobilisation du 17 octobre doit être nationale et de nombreuses initiatives citoyennes se mettent en place pour organiser des actions le jour-J. Le site "17octobregiletjaune.net" a été créé pour recenser l'ensemble des manifestations et actions prévues et une carte interactive a été mise en place. Plus de 1 040 mobilisations sont recensées sur cette carte ce jeudi 15 octobre, à deux jours de la journée d'actions. Le mouvement devrait prendre différentes formes puisqu'environ 500 manifestations sont annoncées, ainsi que 244 blocages de stations-service et 126 mobilisations sur les ronds-points. D'autres appellent aussi à bloquer les péages ou les gares. Le site liste également d'autres moyens d'agir comme "la désobéissance civile, les piquets de grève ou de musique, les barrages filtrants et les assemblées".

La carte étant interactive, chacun est libre d'y ajouter une mobilisation. Il n'est pas donc pas garanti que le milliers d'actions annoncé soit mené à bien. Reste que l'engouement autour de cette carte suggèrent que de nombreuses personnes pourraient se mobiliser, surtout si les actions sont soutenues par des organisations comme les syndicats.

Des manifestations à Paris et ailleurs du 17 octobre ?

Une grande partie des actions prévues pour la journée du 17 octobre sont des manifestations. Les citoyens, comme les syndicats, appellent d'ailleurs à organiser une grande manifestation à Paris. Pour l'heure, la préfecture de Paris n'a pas communiqué sur le parcours d'une possible manifestation et à la date du 13 octobre aucune manifestation n'avait été déclarée aux autorités rapporte CNews. Un collectif organisateur de la mobilisation du 17 octobre et plusieurs syndicats auraient cependant demandé à la préfecture le permission de manifester dans un grand cortège commune avec un départ sur la place de la Bastille. Ce collectif indique dans un communiqué publié le 15 octobre que la préfecture aurait accepté puis finalement rejeté l'idée d'une manifestation au départ de Bastille et tenterait de diviser les cortèges : "Elle nous propose plusieurs parcours. Elle nous envoie des informations contradictoires. Elle apporte des réponses différentes aux syndicats et aux collectifs de Gilets jaunes".

Un itinéraire aurait été proposé par la préfecture entre la place de Clichy et la place de la République, mais les organisateurs refusent d'être tenus à l'écart des lieux habituels et symboliques de manifestation.

Si la question de la manifestation parisienne ne semble pas encore tranchée, un parcours nocturne a aussi été annoncé à Paris avec un départ à 20 heurs dans les beaux quartiers de la capitale, a indiqué le Syndicat Commerce Indépendant Démocratique, rapporte RMC.

Quelle participation à la mobilisation du 17 octobre ? Une ampleur encore floue

Il pourrait y avoir du monde dans les rues ce samedi 17 octobre. "Gilets jaunes, Gen Z, Indigné·es, paysan·nes, pompier·es, ouvrier·es, profs, soignant·es, défenseur·euses du climat, habitant·es des quartiers, retraité·es : le samedi 17 octobre, partout, nos luttes s'organisent, nos revendications s'expriment et nos solidarités se construisent", peut-on lire sur le site "17octobregiletjaune.net" où plus de 20 000 personnes y ont signé la pétition de "mobilisation contre la vie chère et pour la démocratie". Il est cependant difficile d'anticiper l'ampleur réelle du mouvement ce dernier étant organisé par les citoyens selon des initiatives individuelles ou locales. "Cet appel est pour le moment encore assez incertain et un peu nébuleux. Il y a parfois un gros delta entre un appel sur les réseaux sociaux et son réel suivi", a glissé une source policière auprès du Figaro.

Dernières mises à jour

11:08 - Une ou plusieurs manifestations à Paris le samedi 17 octobre ? Près de 500 manifestations sont annoncées sur la carte interactive du site "17octobregiletjaune.net, dont plus d'une trentaine rien qu'à Paris. Mais l'appel citoyen à la mobilisation du 17 octobre ayant été rejoint par plusieurs syndicats, par le mouvement lycéen et étudiant ou encore par le collectif de la marche pour le climat, tous ces acteurs expliquent vouloir organiser une grande manifestation commune à Paris. Ils assurent d'ailleurs dans un communiqué qu'un cortège au départ de Bastille a été validé par la préfecture avant d'être annulé. Depuis, ils accusent la préfecture de vouloir "diviser les cortèges" pour empêcher "la convergence des luttes". Selon eux, la préfecture "propose plusieurs parcours, [...] envoie des informations contradictoires" et "apporte des réponses différentes aux syndicats et aux collectifs de Gilets jaunes". Le collectif citoyen et autres syndicats défendent cependant l'idée d'une grande manifestation au départ de la place de la Bastille, sans préciser de destination comme la place de la République, avec des rassemblements dès 13 heures.

Huit ans après le mouvement des Gilets jaunes, la grogne monte depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux et les appels à un "rassemblement citoyen" et à une "convergence des luttes" se multiplient. La date du 17 octobre 2026 est actée, avec toutefois une inconnue : la révolte numérique se concrétisera-t-elle dans la rue ou fera-t-elle un flop ?