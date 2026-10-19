Violences du 17 octobre : de nouveaux heurts cette nuit... Macron et les maires exigent des mesures, le gouvernement réagit

Les violences du 17 octobre, observées en marge des manifestations pacifistes, et celles qui ont continué jusqu'à cette nuit ont poussé Emmanuel Macron à prendre la parole hier soir et à exiger des mesures de la part du gouvernement et du ministre de l'Intérieur, dont la démission a été refusée.

L'essentiel

Deux jours après les violences du 17 octobre, perpétrées par des groupes de casseurs en marge des manifestations contre la vie chère, de nouveaux heurts sont survenus jusque dans la nuit de dimanche à lundi à Paris, Marseille et Lyon notamment. Des affrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu sur la place de la République et des commerces ont de nouveau été pillés et vandalisés.

Emmanuel Macron a réagi aux violences du 17 octobre dans une allocution dimanche soir en les condamnant fermement et en promettant d'être "intraitable" face à leurs auteurs, faisant la distinction entre les casseurs et les manifestations dont les revendications doivent être entendues.

Le gouvernement a été sommé de réagir aux violences du 17 octobre. Emmanuel Macron a pointé des "défaillances d'anticipation et de renseignements" et a demandé la mise en place "de nouveaux modes d’action" pour lutter contre les casseurs. Le chef de l'Etat a cependant refusé la démission du ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, qui est attendu à Marseille ce lundi.

Une cellule de crise interministérielle doit également avoir lieu à 10 heures autour du Premier ministre et porter sur l'économie et les commerces, l'assurance et le suivi judiciaire des violences du 17 octobre et de leurs conséquences sur les commerces. Sébastien Lecornu est aussi chargé de réunir les partis politiques, les syndicats, les collectivités et les parlementaires.

Les violences du 17 octobre qui ont toujours plusieurs mairies, comme à Marseille et Limoges et autres institutions font aussi réagir l'Association des maires de France qui appellent à des rassemblements devant les mairies à midi ce lundi.

Les manifestations du 17 octobre ont mobilisés 550 000 à 800 000 personnes partout en France. Quant aux violences survenues en marge des mobilisations, elles ont donné lieu à 2 397 interpellations uniquement sur la journée de samedi. 997 membres des forces de l'ordre ont été blessés, dont 7 gravement selon Matignon.

En direct

09:53 - Plus de 2 000 commerces touchés en France par les pillages Le bilan des violences du 17 octobre continue de s'alourdir. Selon Alain Di Crescenzo, président du CCI France, plus de 2 000 commerces pourraient avoir été touchés à travers le pays, contre 1 500 recensés dimanche soir. Les dégâts représenteraient "des centaines de millions d'euros" estime-t-il sur RTL. À Paris, entre 300 et 400 commerces auraient été affectés, selon le président de la CCI Paris Île-de-France. Face à cette situation, le ministre du Commerce, Serge Papin, réunit ce lundi matin à Bercy les représentants des commerçants, les banques et les assureurs. CCI France réclame des aides d'urgence, des prêts à taux bonifiés et un recours facilité au chômage partiel. 09:45 - Les maires de Paris, Lyon et Marseille unis après les violences du 17 octobre Emmanuel Grégoire, Benoît Payan et Grégory Doucet se sont joints dans une tribune de Libération afin de demander des comptes au gouvernement sur la stratégie de maintien de l'ordre mise en place lors de la mobilisation. Pour eux, ce 17 octobre il s'est "passé quelque chose de grave dans nos villes, pour nos habitants et pour la République", et ils réclament la création d'un fonds de solidarité pour réparer les dégâts matériels et des mesures pour répondre à la crise lycéenne. 09:39 - Pour le ministre de la Ville, les violences urbaines sont désormais des "guérilla" Interrogé par Sud Radio, Vincent Jeanbrun le ministre de la Ville a dénoncé les violences commises en marge du rassemblement du 17 octobre en qualifiant ces actes de "forme d'insurrection". Pour lui, les politiques doivent s'adapter à de "nouvelles manifestations" qui peuvent dégenerer en "pillages" et en "violences urbaines type guérilla". Enfin, le ministre estime qu'il y a "une petite partie de nos quartiers populaires qui abritent une forme de délinquance nourrie par les narcotrafiquants" mais que cela reste "une minorité". 09:32 - Les renseignements français limités face aux messageries cryptées "Si on veut que la police soit plus efficace, il faut lui donner les moyens", estime Frédéric Péchenard, ancien directeur général de la Police nationale après les violences du 17 octobre. Selon lui, l'impossibilité pour les services de renseignement d'accéder directement aux échanges sur certaines messageries chiffrées complique l'anticipation des actions violentes. Une critique qui intervient alors que les autorités ont été prises de court par l'ampleur de l'événement de ce week-end. "Nous n'avons pas le droit d'utiliser l'intelligence artificielle" regrette l'ancien directeur général pour qui, selon lui, cela reste une aide précieuse et aurait permis d'avoir l'efficacité désirée comme cela était le cas lors des Jeux olympiques 2024. 17-Octobre : un fiasco sécuritaire ? "Notre service de renseignement na pas possibilité davoir un accès aux messageries cryptées. Si on veut que la police soit plus efficace, il faut lui donner des moyens", dit Frédéric Péchenard, ancien dir. gén de la Police nationale https://t.co/JUxUaV8z6z — franceinfo (@franceinfo) October 19, 2026 09:25 - Benoît Payan dénonce un maintien de l'ordre "ahurissant" Le maire de Marseille dénonce "des doctrines de maintien de l'ordre complètement ahurissant" après les violences survenues lors des manifestations du 17 octobre. L'élu reproche à l'État de ne pas avoir suffisamment anticipé les débordements, marqués par une intrusion dans l'hôtel de ville et des pillages de commerces. Laurent Nuñez conteste toutefois tout sous-dimensionnement du dispositif. Une rencontre entre les deux élus doit se faire aujourd'hui pour obtenir des explications sur les moyens engagés. "J'ai vu des doctrines de maintien de l'ordre complètement ahurissantes", dénonce Benoît Payan, maire divers gauche de Marseille https://t.co/aXXxEaX168 — BFM (@BFMTV) October 19, 2026 09:15 - Benoît Payan met en doute le nombre de casseurs Deux jours après la mobilisation du 17 octobre, le maire de Marseille, Benoît Payan met en doute le chiffre annoncé par France Inter de 30 000 casseurs présents dans la cité phocéenne lors de la manifestation. Pour lui, ce chiffre est forcément inférieur et il affirme ne pas comprendre à "quoi joue la préfecture'". 09:07 - Le gouvernement accuse l'ultragauche, la procureure de Paris tempère Le gouvernement a imputé une partie des violences du 17 octobre à l'ultragauche et le ministre de la Justice a mentionné ce point comme une des raisons de la mauvaise anticipation des violences estimant sur France 2 que "le renseignement français est au top contre le terrorisme islamiste (...), il est fort contre la criminalité organisée, il est important contre les ingérences étrangères, mais manifestement il ne sait pas lutter correctement contre l'ultragauche". Seulement la procureure de la République de Paris a remis en cause la part d'implication de l'ultragauche dans les violences. Laure Beccuau ne "peut absolument pas confirmer" que les personnes auteures de violences à Paris sont "des personnes politisées vers l'ultragauche" a-t-elle indiqué sur TF1. La magistrate ajoute que les personnes placées en garde à vue sont "en grande majorité des gens peu connus" et "gardent le silence et ne donnent pas de revendications politiques". Les personnes placées en garde à vue sont "en grande majorité des gens peu connus" et "gardent le silence et ne donnent pas de revendications politiques", souligne-t-elle. 08:56 - 80 % des poursuites pour les plus e 2 300 persones interpellées Sur les plus de 2 300 personnes placées en garde à vue depuis samedi en France, 70 % sont majeures a indiqué le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Il y a "plus de 80 % de poursuites de la part des procureurs de la République", a-t-il ajouté soulignant que "c'est un taux qui n'a jamais été égalé" et "qui montre la fermeté de la justice" après les violences du 17 octobre. "Dès maintenant, il y a déjà des dizaines de détentions provisoires". 08:48 - La majorité des personnes interpellées le 17 octobre sont majeures La procureure de la République Paris, Laure Beccuau, annonce des "ratios complètement inversés" concernant l'âge des personnes placées en garde à vue entre la journée de manifestation du 17 octobre et le début des manifestations lycéennes. Si pendant les manifestations étudiantes la grande majorité des interpellés étaient mineurs, les personnes arrêtées ce week-end sont essentiellement majeures. "Il y a 77 % de majeurs qui ont été placés en garde à vue lors de la première journée de manifestation", souligne la magistrate sur TF1. 08:45 - 350 interpellations à Paris depuis dimanche, près de 130 durant la nuit Près de "130 gardes à vue" ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi à Paris, a annoncé la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau, sur TF1 ce matin. Ces gardes à vue sont liées aux pillages de commerces pour certaines mais "peuvent être liées à d'autres sujets de délinquances" pour d'autres a précisé la magistrate. Le ministre de l'Intérieur, lui, a compté 350 interpellations à Paris sur la journée de dimanche et la nuit de dimanche à lundi. 08:37 - Les maires appellent à des rassemblements pour dénoncer les violences Après les violences du week-end, l'Association des maires de France (AMF) appelle à des rassemblements devant les mairies "à partir de midi" ce lundi pour dénoncer les "attaques graves portées contre les institutions démocratiques". "L'AMF condamne totalement ces agressions et ce vandalisme, dont la violence franchit un seuil inacceptable, à l'occasion de manifestations qui, elles, ont respecté l'ordre public", écrit l'association dans un communiqué. [COMMUNIQUÉ DE PRESSE] LAMF appelle au rassemblement devant les mairies, demain, lundi 19 octobre à partir de midi. LAMF condamne totalement ces agressions et ce vandalisme, dont la violence franchit un seuil inacceptable, à loccasion de manifestations qui, elles, ont respecté lordre public. LAMF appelle par conséquent les maires, les conseils municipaux à se rassembler, avec lensemble des forces vives qui le souhaitent, demain, lundi 19 octobre à partir de midi (horaire recommandé) ou plus tard dans la journée. Retrouvez le communiqué de presse — AMF | Association des maires de France (@l_amf) October 18, 2026 08:31 - Cellule de crise, réunion, déplacement.. Le gouvernement se mobilise après les violences du 17 octobre Le gouvernement se mobilise après les violences du 17 octobre. Le Premier ministre doit tenir une cellule interministérielle de crise à 10 heures indique Matignon. La réunion portera sur trois volets : l'économie et les commerces touchés par les violences, l'assurance de ces derniers et le suivi judiciaire des actes de violence. Sébastien Lecornu a également été chargé par le chef de l'Etat de réunir les partis politiques, les syndicats, les collectivités et les parlementaires prochainement. Sur le terrain, c'est le ministre de l'Intérieur, maintenu à ses fonctions, qui doit se rendre à Marseille à 9 heures. 08:25 - "Je suis responsable" : Laurent Nuñez reconnaît un "manque d'anticipation" des violences du 17 octobre "Je suis ministre de l'Intérieur, je suis responsable de tout ce qui se passe, bien évidemment, sur le terrain", a déclaré Laurent Nuñez, dont la démission a été refusée, sur France Inter. Dressant le bilan du dispositif de maintien de l'ordre mis en place le 17 octobre, il a reconnu que ce dernier "s'est trouvé par certains endroits en asymétrie par rapport aux volumes de participants et de manifestants pour les cortèges normaux, mais aussi de casseurs, de pilleurs, et de militants d'ultra gauche qui ont fait dégénéré les cortèges". Le ministre a également reconnu un "manque d'anticipation" dans la mobilisation des forces de l'ordre "disponibles" ce samedi et une "perte de contrôle" de la police dans certaines villes. "Le sujet qui se pose, c'est que ça ne se reproduise pas (...) Il faut évidemment être meilleure dans l'anticipation de la mobilisation telle qu'elle se produit", a ajouté Laurent Nuñez. 08:20 - La démission de Laurent Nuñez refusée, mais des "défaillances" pointées par Emmanuel Macron Après les violences et la mise en avant par Emmanuel Macron lui-même de "défaillances d'anticipation et de renseignements" qui ont "conduit aux violences du 17 octobre", le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a présenté sa démission au chef de l'Etat qui l'a refusée a fait savoir l'Elysée ce lundi matin. Le ministre, dont la démission était demandée par les forces politiques de gauche, a été chargé par le chef de l'Etat de "mettre en place au plus vite sur le terrain de nouveaux modes d’action pour les forces de sécurité intérieure en matière de lutte contre les casseurs" afin d'en finir avec les pillages et le vandalisme. 08:15 - De nouvelles violences dans la nuit de dimanche à lundi Après les violences survenues à la fin ou en marge des manifestations le 17 octobre, de nouveaux heurts sont survenus dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi dans plusieurs villes dont Paris, Marseille et Lyon. Dans la capitale, des affrontements entre casseurs et forces de l'ordre ont éclaté aux abords de la place de la République et du quartier de Châtelet. A Marseille et à Lyon, les pillages et actes de vandalisme visant des commerces et des magasins de luxe ont continué.

La date du 17 octobre avait été avancée par un jeune homme anonyme dans une vidéo publiée sur TikTok le 9 septembre par un compte nommé “V2”. Il y proposait d’organiser une manifestation le samedi 17 octobre 2026, un jour de vacances scolaires, afin que tout le monde puisse y participer. D’abord centré sur le prix de l’essence, l’appel avait ensuite vu ses revendications s’élargir, et plusieurs mouvements et organisations s’y étaient joints.

Une mobilisation bien au-delà des prévisions

L’appel à la mobilisation du 17 octobre a été lancé et relayé par les citoyens eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Avant la journée, une note du renseignement territorial consultée par RMC tablait sur 50 000 à 100 000 manifestants hors de Paris, où plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient également attendues. D’autres estimations policières, rapportées par Le Figaro, envisageaient plus de 150 000 participants hors de la capitale. La journée a finalement rassemblé 550 000 personnes en France selon le ministère de l’Intérieur, dont 110 000 à Paris, au moins 20 000 à Lyon et à Nantes et 10 000 à Rennes. Les organisateurs en revendiquent 800 000. La CGT, qui avançait d’abord plus de 500 000 participants et 1 750 rassemblements ou manifestations à 17 heures, s’est ensuite alignée sur ce chiffre, retenu par les organisations de jeunesse, dont l’Union étudiante.

Qui s'est mobilisé le 17 octobre ?

Les appels visaient des profils très variés, de l’extrême gauche aux lycéens, en passant par d’anciens Gilets jaunes, des taxis, des infirmières libérales ou des ouvriers du BTP touchés par la hausse du carburant, selon une source policière citée par BFMTV avant la journée d’action. Plusieurs organisations se sont ralliées au mouvement, à commencer par les syndicats lycéens et étudiants, mobilisés depuis fin septembre, qui y ont porté leurs revendications sur le manque de moyens. La CGT, dont la secrétaire générale Sophie Binet avait promis sur LCI une participation partout où les conditions le permettraient, et la Confédération paysanne, qui a appelé à la “convergence des luttes”, ont également rejoint l’appel. D’anciennes figures des Gilets jaunes l’ont aussi soutenu, comme Jérôme Rodrigues, qui espérait remettre “les difficultés du quotidien au centre du débat public” et inscrire le mouvement dans la durée. Plusieurs responsables politiques, dont Marine Tondelier, Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon, ont enfin apporté leur soutien à la mobilisation.

À Paris, deux cortèges officiels au départ de République

À Paris, les Gilets jaunes et l’intersyndicale avaient fixé le rendez-vous à 14 heures place de la République, pour rejoindre la place de Clichy via Magenta et Barbès. Ce parcours avait été arrêté vendredi soir, après plusieurs discussions avec la préfecture de police. Un itinéraire reliant la place de l’Opéra à celle de la Bastille avait d’abord été évoqué, mais la préfecture l’avait jugé peu sûr.

Un autre cortège, organisé par le Comité de mobilisation de l’assemblée générale Interfac IDF, a lui aussi fait l’objet de discussions. Ses organisateurs demandaient un parcours de la place de la République à la place de la Concorde, via les Grands Boulevards. La préfecture leur avait proposé de rejoindre Nation par le boulevard Voltaire. Samedi, deux cortèges officiels sont finalement partis de la place de la République, partiellement évacuée après des violences.

À Marseille, la mairie brièvement envahie

À Marseille, les appels associaient des collectifs de Gilets jaunes, le mouvement lycéen et étudiant et la CGT. La carte interactive du mouvement mentionnait notamment un rendez-vous à 10 heures dans le quartier des Réformés, en haut de la Canebière, et un autre à 14 heures sur le trajet de la Canebière au Vieux-Port. Une note des renseignements territoriaux identifiait la ville, avec Lille et Nantes, parmi celles susceptibles d’abriter les plus grandes mobilisations. Samedi, des manifestants ont brièvement pénétré de force dans la mairie et un poste de police municipale a été pris pour cible sur la Canebière. Le maire Benoît Payan a annoncé l’envoi de renforts après avoir échangé avec Emmanuel Macron.

À Lyon, l’office de tourisme incendié

À Lyon, le principal rendez-vous était fixé à 14 heures place Bellecour. Les autorités identifiaient la capitale des Gaules parmi les villes susceptibles de connaître une forte mobilisation et des débordements, en raison de la participation anticipée de l’ultragauche. La carte du mouvement annonçait aussi des blocages de ronds-points dans l’agglomération et des barrages filtrants sur les autoroutes environnantes, notamment l’A43 et l’A47. Samedi, l’office de tourisme a été incendié et des commerces ont été pillés.

Des violences redoutées, puis constatées dans plusieurs villes

Les appels à la mobilisation du 17 octobre se sont parfois accompagnés d’appels à la violence, voire “d’appels à renverser l’État même”, selon une source policière citée par BFMTV. Avant la journée, les autorités redoutaient des débordements, notamment à Nantes, Rennes, Toulouse, Lyon, Lille et Marseille. Ces craintes se sont concrétisées, notamment à Marseille, Lyon et Lille, et les violences ont aussi touché Paris, Bordeaux, Grenoble ou Angers. Symbole de cette journée, l’hôtel de ville de Limoges, inauguré en 1883, a été incendié samedi en fin d’après-midi. Son campanile s’est effondré et le bâtiment est “en grande partie perdu”, selon le préfet.