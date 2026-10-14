Loto : découvrez le résultat du tirage du mercredi 14 octobre 2026

Le résultat du tirage du Loto du mercredi 14 octobre 2026 sera dévoilé ce soir. La cagnotte mise en jeu atteint 9 millions d'euros, après un jackpot non remporté lors de la précédente séance.

Le Loto de ce mercredi 14 octobre 2026 promet une soirée pleine de suspense pour les joueurs. Pour le Loto de ce soir, la Française des Jeux met en jeu une cagnotte de 9 millions d'euros, un montant qui attise forcément les espoirs des parieurs. Le Loto aujourd'hui marque une nouvelle étape dans la montée du jackpot, après l'absence de gagnant au rang 1 lors du précédent tirage. Le résultat du tirage du Loto de ce mercredi est à découvrir dès publication par la FDJ ci-dessous.

Pour tenter de décrocher ces 9 millions d'euros, les joueurs devront cocher cinq numéros parmi 49 ainsi qu'un numéro chance compris entre 1 et 10. Le tirage du Loto s'effectue toujours sous le contrôle d'un huissier, garantissant la transparence et l'équité du processus. Le résultat du Loto de ce mercredi sera communiqué dans la foulée de la séance par la FDJ.

Pas de gagnant au précédent tirage du Loto

Lors du tirage du Loto du lundi 12 octobre 2026, la combinaison gagnante était 31-32-35-40-45, associée au numéro chance 4. Le jackpot, alors fixé à 8 millions d'euros, n'a pas trouvé preneur. Aucun joueur n'est parvenu à cocher l'intégralité des bons numéros lors de cette séance. Une grille a toutefois décroché un gain correspondant au rang 2, soit le deuxième meilleur niveau de récompense proposé par le jeu.

Faute de gagnant au rang suprême, la cagnotte a été réévaluée pour atteindre les 9 millions d'euros proposés lors du tirage du Loto de ce mercredi. Un mécanisme bien connu des habitués, qui voient régulièrement les jackpots gonfler au fil des séances sans vainqueur au rang 1.

Trois rendez-vous hebdomadaires pour le tirage du Loto

Le Loto propose trois rendez-vous chaque semaine à ses adeptes. Les tirages ont lieu les lundis, mercredis et samedis, toujours sous le contrôle d'un huissier de justice qui veille au bon déroulement de l'opération. Lorsque le jackpot n'est pas remporté, la cagnotte mise en jeu progresse automatiquement d'un million d'euros d'un tirage à l'autre, offrant ainsi aux joueurs des sommes de plus en plus attractives au fil des séances.

Les parieurs qui souhaitent multiplier leurs chances peuvent également opter pour un second tirage en ajoutant une option à 0,80 euro par grille. Cette formule complémentaire permet de participer à un tirage supplémentaire avec les mêmes numéros joués au Loto, et ainsi d'augmenter les possibilités de gains sans changer sa combinaison initiale.

Pour aller encore plus loin, le pack MultiChances constitue une autre alternative. Il se compose de 600 parts, chacune associée à un code, au tarif de 6,60 euros la part. En misant sur cette formule, les joueurs bénéficient de davantage de chances de figurer parmi les gagnants, mais devront accepter de partager les gains éventuellement remportés avec les autres participants au pack.

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