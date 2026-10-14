Loto : résultat du tirage du mercredi 14 octobre 2026, les numéros qu'il fallait choisir [EN LIGNE]

Le résultat du tirage du Loto du mercredi 14 octobre 2026 est tombé et le jackpot de 9 millions repart à la hausse pour le prochain tirage.
Ce mercredi 14 octobre 2026, la Française des Jeux organisait le tirage du Loto avec une cagnotte de 9 millions à la clé. Des millions de Français ont tenté leur chance en cochant leur combinaison favorite ou en optant pour une grille générée automatiquement. Le résultat de ce tirage du Loto est désormais disponible ci-dessous.
La combinaison gagnante du tirage du Loto de ce soir est la suivante : 4 - 20 - 32 - 36 - 46, avec le numéro Chance 5. Mauvaise nouvelle pour les amateurs du jeu : le jackpot de 9 millions n'a trouvé aucun preneur ce soir. En conséquence, la cagnotte sera revue à la hausse pour le prochain tirage du Loto, fixé au samedi 17 octobre 2026, avec 10 millions à remporter.
Tirage du Loto sans grand gagnant, la mécanique du jackpot progressif s'emballe
Quand le rang 1 reste vide à l'issue d'un tirage du Loto, la cagnotte ne disparaît pas : elle s'accumule et vient gonfler la mise suivante. Ce mécanisme propre au jackpot progressif est l'un des ressorts les plus puissants de l'engouement populaire autour du jeu. Plus la cagnotte grossit, plus le nombre de joueurs augmente, alimentant à son tour les gains des rangs intermédiaires.
Décrocher le jackpot au Loto suppose d'aligner cinq numéros parmi 49 et le numéro Chance parmi 10, soit une probabilité d'environ une chance sur 19 millions. Ce gouffre entre le calcul mathématique et la ferveur des joueurs constitue précisément le paradoxe fondateur du jeu depuis 1976. Trois fois par semaine, le résultat du Loto est scruté avec la même intensité, quelle que soit la hauteur de la cagnotte.
Résultat du Loto en poche ou sur écran, comment ne pas laisser filer ses gains
Pour participer au tirage du Loto, les joueurs disposent de deux canaux : les quelque 30 000 points de vente agréés FDJ ou la plateforme numérique, site web ou application mobile. L'option en ligne présente un avantage concret : chaque grille est vérifiée automatiquement après le tirage, sans risque d'égarer un ticket potentiellement gagnant. Une grille simple est accessible à partir de 2,20 euros, ce qui fait du Loto l'un des paris les plus accessibles du marché.
Les joueurs qui préfèrent ne pas choisir eux-mêmes leurs numéros peuvent opter pour la grille flash, entièrement générée par le système du Loto. D'autres misent sur la grille multiple, qui permet de cocher davantage de numéros sur une même mise et d'augmenter mécaniquement le nombre de combinaisons jouées. Quelle que soit la formule retenue, le résultat du Loto tombe en soirée, généralement autour de 21h.
Dernières mises à jour
- Les plus gros jackpots de l'histoire du Loto
Le record absolu du Loto s'élève à 30 millions d'euros, remporté à Orgères le 4 décembre 2021. Cette même année, le 11 septembre, un joueur ayant tenté sa chance sur Internet avait empoché 26 millions d'euros. La troisième place du podium revient à un Parisien, qui a décroché 25 millions d'euros le 5 décembre 2022. Ces trois jackpots historiques illustrent l'ampleur des gains que peut générer le Loto, aussi bien en point de vente physique qu'en ligne.
- Le pack MultiChances du Loto : 100 grilles pour tenter sa chance
Vous souhaitez multiplier vos chances au Loto ? La Française des jeux propose le pack MultiChances, une option accessible uniquement sur le site FDJ ou via son application mobile. Ce pack se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun permettant de remporter jusqu'à 20 000 euros. Le tarif est fixé à 4,40 euros par part. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une formule pensée pour les joueurs souhaitant augmenter leur nombre de tentatives en un seul achat.
- Les numéros les plus tirés au Loto depuis 2020
Depuis le 4 février 2020, cinq numéros se distinguent par leur fréquence de sortie au Loto, selon les statistiques officielles de la FDJ. Le 30 et le 31 arrivent en tête, avec chacun 134 apparitions et un taux de sortie de 11,94%. Ils sont suivis du 5, du 6 et du 15, affichant chacun 125 sorties et 11,14% de fréquence. Le numéro 30 est d'ailleurs apparu pour la dernière fois au tirage du 30 septembre 2026. La FDJ le rappelle : il s'agit de statistiques, et non de probabilités de tirages futurs.
- Les numéros les moins tirés au Loto : une curiosité statistique
Depuis le 4 février 2020, cinq numéros sortent moins souvent que les autres au Loto, selon les statistiques officielles de la FDJ. Le 43 affiche le taux de sortie le plus faible, avec 8,02% et 90 apparitions au total. Il est suivi du 33 (8,29%, 93 sorties), du 14 (8,65%, 97 sorties), du 1 (97 sorties) et du 11 (102 sorties). La FDJ le rappelle elle-même : il s'agit de statistiques, et non de probabilités de tirages futurs. Chaque combinaison reste soumise au hasard.
- L'Île-de-France, grande gagnante du Loto en 2025
Au Loto, tous les joueurs ne sont pas logés à la même enseigne selon leur région. En 2025, l'Île-de-France domine le classement avec 88 gagnants au jackpot, loin devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année. Une statistique qui illustre la montée en puissance du jeu dématérialisé, sans pour autant détrôner les régions traditionnellement bien représentées au palmarès national.
- Récupérer ses gains au Loto : ce qu'il faut savoir
Vous venez de gagner au Loto ? La procédure de récupération des gains dépend du montant remporté. Pour les billets achetés en point de vente physique, les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà de cette somme, le gagnant doit passer par le service client, qui l'oriente vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement personnalisé. Dans tous les cas, le gagnant dispose d'un délai de 60 jours pour récupérer ses gains.
- Le numéro Chance qui sort le plus au Loto, c'est le 9
D'après les statistiques de la Française des jeux, le 9 est le numéro Chance le plus fréquemment tiré au Loto, avec 117 sorties depuis le 4 février 2020. Il devance le 2 (110 sorties), le 4 (109 sorties), le 10 (107 sorties) et le 7 (106 sorties). En queue de classement, le 3 et le 5 affichent chacun seulement 96 sorties. Pour rappel, au Loto, le numéro Chance est sélectionné parmi 10 numéros possibles, en complément des cinq numéros principaux choisis parmi 49.
- Le Loto a souri à la Gironde, à la Bretagne et à l'Occitanie en 2025
Le top 3 des gains au Loto en 2025 révèle des fortunes impressionnantes remportées aux quatre coins de la France. Le plus gros jackpot de l'année, soit 23 millions d'euros, a été décroché en Gironde le 29 septembre. Un joueur breton a ensuite empoché 20 millions d'euros le 15 novembre, tandis qu'un heureux gagnant d'Occitanie repartait avec 19 millions d'euros le 26 février. Trois régions, trois destins bouleversés, et des gains qui témoignent de l'attractivité persistante du Loto auprès des joueurs français.
- Jackpots, Super Loto, Grands Loto : une année 2026 bien chargée pour le Loto
En 2026, la Française des Jeux a programmé six Super Loto, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également au calendrier, en été et à Noël, avec des jackpots minimums garantis à 20 millions d'euros. Pour les tirages spéciaux, le jackpot de départ est fixé à au moins 13 millions d'euros. Des rendez-vous qui s'annoncent particulièrement attractifs pour les millions de joueurs qui tentent chaque semaine leur chance, malgré une probabilité de gagner fixée à une chance sur 19 068 840.
- Les numéros les moins souvent tirés au Loto
Depuis le 4 février 2020, cinq numéros ressortent comme les moins tirés selon les statistiques officielles de la FDJ. Le 43 affiche le taux de sortie le plus faible avec 8,03 %, soit 90 apparitions au total, sa dernière occurrence remontant au 21 septembre 2026. Le 33 suit avec 8,30 % et 93 sorties, puis le 14 et le 1 avec 8,65 % et 97 sorties chacun, et enfin le 11 avec 102 sorties. Rappel essentiel : ces chiffres reflètent des statistiques historiques, pas des probabilités de tirages futurs.
- Un Loto qui remonte au XVIe siècle
Héritier de la Loterie nationale née en 1933, le Loto puise ses origines en Italie, au XVIe siècle. Officialisé sous sa forme moderne par le gouvernement Chirac, son premier tirage a eu lieu en 1976. Depuis, des millions de Français ont vu leur vie bouleversée en devenant millionnaires. À chaque tirage, dix codes sont également tirés au sort, permettant à dix participants de remporter chacun 20 000 euros, indépendamment de la combinaison gagnante. Lors des Super Loto, ce sont exceptionnellement 50 codes qui sont tirés au sort, offrant chacun la même somme.
- Le Loto s'engage pour la biodiversité
Depuis 2023, le Loto propose une édition spéciale baptisée "Mission Nature", dont les recettes sont "destinées à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". En 2026, cette quatrième édition est lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB), à l'occasion de la Fête de la Nature. Concrètement, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ depuis le lancement de l'initiative. Une façon originale de jouer tout en contribuant à une cause environnementale.
- Que deviennent les gains non réclamés au Loto ?
Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs gagnants, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Passé un délai légal de 60 jours, ces gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Pour rappel, les joueurs ayant acheté leur billet en point de vente disposent de ce même délai de 60 jours pour réclamer leurs gains.
- Gagner au Loto sans la bonne combinaison complète, c'est possible
Au Loto, décrocher un gain ne nécessite pas forcément de trouver la combinaison complète. Trouver cinq bons numéros sans le numéro Chance (rang 2) ou quatre bons numéros avec le numéro Chance (rang 3) permet déjà de remporter des sommes significatives. Lorsque plusieurs joueurs trouvent la combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot est partagé entre eux. Pour les joueurs en ligne, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros.
- Quels numéros sortent le plus souvent au Loto ?
Depuis le 4 février 2020, cinq numéros dominent les statistiques officielles de la FDJ. Le 30 et le 31 arrivent en tête avec 11,95 % de sorties chacun, soit 134 apparitions. Le 5, le 6 et le 15 suivent avec 11,15 % de sorties et 125 tirages chacun. Le numéro 30 est d'ailleurs apparu pour la dernière fois le 30 septembre 2026. Une précision importante : il s'agit de statistiques historiques, et non de probabilités de tirages futurs. Chaque combinaison reste équiprobable à chaque nouveau tirage du Loto.
- Le pack MultiChances du Loto, c'est quoi exactement ?
Disponible uniquement sur le site FDJ ou l'application mobile, le pack MultiChances est une option qui séduit de plus en plus de joueurs. Il est composé de 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une formule flexible, adaptée à différents budgets.
- Le top 3 des gains au Loto en 2025
Le Loto a distribué de belles fortunes en 2025. Le plus gros gain de l'année s'élève à 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. En deuxième position, 20 millions d'euros ont été décrochés en Bretagne le 15 novembre. Sur la troisième marche du podium, un joueur d'Occitanie a empoché 19 millions d'euros le 26 février. Des sommes considérables rendues possibles pour 2,20 euros la grille lors d'un tirage classique, avec un jackpot minimum garanti de 2 millions d'euros.
- Un calendrier de tirages du Loto bien chargé en 2026
En 2026, la FDJ a programmé six Super Loto, dont trois coïncident avec des vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros, sont également au programme : l'un en juillet, l'autre à Noël. Pour rappel, les tirages classiques du Loto se tiennent chaque lundi, mercredi et samedi. Ces rendez-vous exceptionnels s'inscrivent dans une tradition de tirages spéciaux qui ponctuent l'année et attirent un nombre croissant de joueurs espérant décrocher le gros lot.
- Comment récupérer ses gains au Loto ?
Vous avez décroché un gain au Loto ? La procédure varie selon le montant remporté. Pour les gains inférieurs à 30 000 euros, il est possible de les retirer directement chez un commerçant partenaire de la FDJ où la grille a été achetée. Entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de 500 000 euros, le service Relations Gagnants propose un accompagnement personnalisé. Par ailleurs, la FDJ met à disposition un simulateur en ligne pour estimer ses gains potentiels avant même de se déplacer.
- Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026
En 2026, le Loto a souri à 1 516 316 joueurs. Entre le jackpot, les gains intermédiaires et les simples remboursements, les tirages ont multiplié les heureux gagnants tout au long de l'année. Il faut savoir qu'au Loto, il n'est pas nécessaire de trouver la combinaison complète pour remporter un gain : cinq bons numéros sans le numéro Chance ou quatre bons numéros avec le numéro Chance permettent déjà de toucher des sommes significatives. Chaque semaine, des millions de Français tentent leur chance et espèrent décrocher le gros lot.
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