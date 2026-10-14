Loto : résultat du tirage du mercredi 14 octobre 2026, les numéros qu'il fallait choisir [EN LIGNE]

Le résultat du tirage du Loto du mercredi 14 octobre 2026 est tombé et le jackpot de 9 millions repart à la hausse pour le prochain tirage.

Ce mercredi 14 octobre 2026, la Française des Jeux organisait le tirage du Loto avec une cagnotte de 9 millions à la clé. Des millions de Français ont tenté leur chance en cochant leur combinaison favorite ou en optant pour une grille générée automatiquement. Le résultat de ce tirage du Loto est désormais disponible ci-dessous.

La combinaison gagnante du tirage du Loto de ce soir est la suivante : 4 - 20 - 32 - 36 - 46, avec le numéro Chance 5. Mauvaise nouvelle pour les amateurs du jeu : le jackpot de 9 millions n'a trouvé aucun preneur ce soir. En conséquence, la cagnotte sera revue à la hausse pour le prochain tirage du Loto, fixé au samedi 17 octobre 2026, avec 10 millions à remporter.

Tirage du Loto sans grand gagnant, la mécanique du jackpot progressif s'emballe

Quand le rang 1 reste vide à l'issue d'un tirage du Loto, la cagnotte ne disparaît pas : elle s'accumule et vient gonfler la mise suivante. Ce mécanisme propre au jackpot progressif est l'un des ressorts les plus puissants de l'engouement populaire autour du jeu. Plus la cagnotte grossit, plus le nombre de joueurs augmente, alimentant à son tour les gains des rangs intermédiaires.

Décrocher le jackpot au Loto suppose d'aligner cinq numéros parmi 49 et le numéro Chance parmi 10, soit une probabilité d'environ une chance sur 19 millions. Ce gouffre entre le calcul mathématique et la ferveur des joueurs constitue précisément le paradoxe fondateur du jeu depuis 1976. Trois fois par semaine, le résultat du Loto est scruté avec la même intensité, quelle que soit la hauteur de la cagnotte.

Résultat du Loto en poche ou sur écran, comment ne pas laisser filer ses gains

Pour participer au tirage du Loto, les joueurs disposent de deux canaux : les quelque 30 000 points de vente agréés FDJ ou la plateforme numérique, site web ou application mobile. L'option en ligne présente un avantage concret : chaque grille est vérifiée automatiquement après le tirage, sans risque d'égarer un ticket potentiellement gagnant. Une grille simple est accessible à partir de 2,20 euros, ce qui fait du Loto l'un des paris les plus accessibles du marché.

Les joueurs qui préfèrent ne pas choisir eux-mêmes leurs numéros peuvent opter pour la grille flash, entièrement générée par le système du Loto. D'autres misent sur la grille multiple, qui permet de cocher davantage de numéros sur une même mise et d'augmenter mécaniquement le nombre de combinaisons jouées. Quelle que soit la formule retenue, le résultat du Loto tombe en soirée, généralement autour de 21h.

Dernières mises à jour