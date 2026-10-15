Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 15 octobre 2026 promet jusqu'à 50 000 euros par mois pendant 30 ans !

EURODREAMS. Exceptionnellement, la FDJ et ses homologues proposent 50 000 euros par mois pendant 30 ans en cas de victoire au tirage de ce 15 octobre. Ne reste plus qu'à trouver les résultats EuroDreams.

Pour le tirage EuroDreams de ce jeudi 15 octobre, la FDJ sort le grand jeu. Ce ne sont en effet pas 20 000 euros par mois durant 30 ans qui sont promis aux joueurs en cas de victoire, mais bien 50 000 euros ! Du jamais vu à ce jeu de hasard. Comme pour n'importe quel tirage, les participants ont jusqu'à 20h15 pour valider leurs résultats EuroDreams. La grille de base coûte pour ce tirage exceptionnel le même prix que pour n'importe quel tirage EuroDreams, à savoir 2,50 euros.

Il en va de même si on coche davantage que les six chiffres et le numéro Dream requis pour valider une grille au tirage EuroDreams. Comptez ainsi 17,50 euros pour un septième chiffre, 70 euros pour un huitième chiffre, 210 euros pour un neuvième chiffre et même 525 euros pour un dixième chiffres. À noter qu'il est aussi possible de cocher davantage qu'un numéro Dream. Au maximum, un participant au tirage EuroDreams pourra ainsi cocher neuf chiffres et trois numéros Dream. Une grille qui lui permettra de multiplier ses chances de trouver le résultat EuroDreams, sans pour autant lui garantir une victoire non plus. Et à quel prix ! En effet, pour une telle grille, un joueur devra débourser la coquette somme de 630 euros. Un bon investissement en cas de victoire certes, mais une sacrée perte en cas de défaite... Quoi qu'il en soit, tous les résultats EuroDreams seront dévoilés ci-dessous vers 21 heures :

Quelles sont les chances de trouver les résultats du tirage EuroDreams ?

Qu'il y ait 20 000 euros par à remporter pendant 30 ans ou 50 000 euros, les chances d'un joueur de trouver le résultat EuroDreams du jour n'évolue pas. Il en va de même qu'il y ait un seul participant ou 45 millions au tirage EuroDreams. En effet, remporter cette loterie dépend du nombre de chiffres mis en jeu et donc du nombre de combinaisons possibles à ce jeu de hasard qui, lui, n'évolue pas. Avec 40 chiffres possibles et cinq numéros Dream, sachant qu'un joueur doit trouver une combinaison composée de six chiffres et un numéro Dream, la chance de trouver le résultat gagnant est de l'ordre d'une sur 19 191 900.

Soulignons toutefois qu'il existe aussi des vainqueurs pour les autres rangs. Il est ainsi possible de remporter 2 000 euros par mois pendant cinq ans. En ne jouant qu'une seule combinaison classique, un participant a une chance sur 4 797 975 de trouver le résultat. Un joueur a également une chance sur 18 816 de devenir l'un des gagnants du rang 3 (environ 400 euros), une chance sur 456 d'être vainqueur du quatrième rang (une trentaine euros de gain), une chance sur 32 de se hisser au cinquième rang (cinq euros de gain) et une chance sur six de remporter les 2,50 euros promis aux gagnants du sixième et dernier rang. Tous rangs confondus, un participant du tirage EuroDreams dispose d'une chance sur 4,66 de remporter un gain.

Dernières mises à jour

20:16 - Pourquoi il n'est plus possible de trouver les résultats EuroDreams pour le tirage du jour ? Terminé. Comme pour chaque tirage EuroDreams, les joueurs avaient jusqu'à 20h15 pour tenter de trouver les résultats du jour. Désormais place au tirage. Les résultats devraient être annoncés dans les minutes qui viennent. 20:06 - Que représente le jackpot proposé ce jeudi 15 octobre à l'EuroDreams ? À l'EuroDreams, le jackpot n'est pas versé en une seule au vainqueur. Il s'agit en effet d'une rente. Mais cumulés sur 30 ans, 50 000 euros par mois représentent tout de même 18 millions d'euros. Un jackpot presque minimal pour un tirage Euromillions, mais une belle grosse cagnotte pour un tirage Loto. 19:54 - Un jackpot de 50 000 euros par mois proposé au tirage EuorDreams, une première ? Depuis le lancement du tirage EuroDreams, le 3 novembre 2023, le montant mis en jeu chaque lundi et chaque jeudi à l'occasion des deux rendez-vous hebdomadaires n'évolue guère : 20 000 euros par mois pendant 30 ans. Mais l'an passé, à la même période, la FDJ et ses homologues européens avaient déjà mis en place un cagnotte un peu spécial. À l'époque, 30 000 euros par mois pendant 30 ans avaient été mis sur la table. Les joueurs avaient mis plus de trois mois à remporter de jackpot. Espérons que pour ce nouveau jackpot record, la victoire soit plus rapide ! LIRE PLUS

Le tirage EuroDreams de ce jeudi 15 octobre 2026 propose un jackpot exceptionnel encore jamais proposé à cette loterie. Les joueurs ne jouent pas pour 20 000 euros par mois, mais bien pour 50 000 euros par mois pendant 30 ans.