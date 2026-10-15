Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 15 octobre 2026, avec 50 000 euros par mois pendant 30 ans en jeu, remporté ?

EURODREAMS. Exceptionnellement, la FDJ et ses homologues proposaient 50 000 euros par mois pendant 30 ans en cas de victoire au tirage de ce 15 octobre. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats gagnants !

Pour le tirage EuroDreams de ce jeudi 15 octobre, la FDJ avait sorti le grand jeu. Ce n'étaient en effet pas 20 000 euros par mois durant 30 ans qui étaient promis aux joueurs en cas de victoire, mais bien 50 000 euros ! Du jamais vu à ce jeu de hasard. Comme pour n'importe quel tirage, les participants avaient jusqu'à 20h15 pour valider leurs résultats EuroDreams.

Le tirage passé, on sait à présent que personne n'a remporté le tirage EuroDreams. Pas de vainqueur au premier rang, mais pas non plus au deuxième. Il n'y a, de fait, aucun rentier à l'issue de ce tirage. Les plus grands gagnants ont tout juste remporté 320 euros, versés en une seule fois. Bonne nouvelle néanmoins, les 50 000 euros par mois pendant 30 ans sont remis en jeu lundi prochain. Il est dès à présent possible de tenter sa chance moyennant toujours 2,50 euros. D'ici là, voici tous les résultats EuroDreams de ce jeudi 15 octobre :

Tirage du jeudi 15 octobre 2026 4 - 19 - 27 - 31 - 34 - 39 5

Quelles sont les chances de trouver les résultats du tirage EuroDreams ?

Qu'il y ait 20 000 euros par mois à remporter pendant 30 ans ou 50 000 euros, les chances d'un joueur de trouver le résultat EuroDreams du jour n'évoluent pas. Il en va de même qu'il y ait un seul participant ou 45 millions au tirage EuroDreams. En effet, remporter cette loterie dépend du nombre de chiffres mis en jeu et donc du nombre de combinaisons possibles à ce jeu de hasard qui, lui, n'évolue pas. Avec 40 chiffres possibles et cinq numéros Dream, sachant qu'un joueur doit trouver une combinaison composée de six chiffres et un numéro Dream, les chances de trouver le résultat gagnant sont de l'ordre d'une sur 19 191 900.

Soulignons toutefois qu'il existe aussi des vainqueurs pour les autres rangs. Il est ainsi possible de remporter 2 000 euros par mois pendant cinq ans. En ne jouant qu'une seule combinaison classique, un participant a une chance sur 4 797 975 de trouver le résultat. Un joueur a également une chance sur 18 816 de devenir l'un des gagnants du troisième rang (environ 400 euros), une chance sur 456 d'être vainqueur du quatrième rang (une trentaine d'euros de gain), une chance sur 32 de se hisser au cinquième rang (5 euros de gain) et une chance sur six de remporter les 2,50 euros promis aux gagnants du sixième et dernier rang. Tous rangs confondus, un participant du tirage EuroDreams dispose d'une chance sur 4,66 de remporter un gain.

Dernières mises à jour

23:51 - Comment percevoir son gain après le tirage EuroDreams si on a joué en ligne ? Pour les participants qui ont tenté leur chance sur le site de la FDJ ou via l'application, les gains sont "automatiquement" ajoutés au solde du compte joueur FDJ en cas de victoire. À noter qu'au moment de l'inscription, il a été demandé à chaque joueur de fixer un seuil de reversement automatique de son solde vers son compte bancaire. Un seuil compris entre 0 et 150 000 euros. Pour les vainqueurs du premier et du deuxième rang, il faut là encore prendre contact directement en appelant le Service "Accompagnement et Expérience Gagnants" au 09 69 36 60 60 (appel non surtaxé). 23:22 - Comment récupérer ses gains EuroDreams si on a joué en point de vente FDJ ? En cas de victoire au tirage EuroDreams, si on a participé en point de vente FDJ, il est possible de récupérer son gain directement en point de vente si celui-ci ne dépasse toutefois pas les 300 euros. Au-delà, c'est-à-dire si vous avez gagné les 2 000 euros par mois versés pendant cinq ans ou les 50 000 euros par mois pendant 30 ans notamment, il faut contacter le 09 69 36 60 60 (appel non surtaxé) afin d'être mis en relation avec le service "Accompagnement et Expérience Gagnants". 22:34 - Près de 250 000 gagnants au tirage EuroDreams ce jeudi en France ! Si personne n'a réussi à parier sur les bons résultats EuroDreams du jour, certains participants sont tout de même parvenus à trouver une partie de la combinaison gagnante. On compte au troisième rang pas moins de 103 joueurs français gagnants (320 euros de gain). Ils sont 2 820 participants français à se hisser au quatrième rang (34,50 euros), 37 179 à parvenir au cinquième rang (5,40 euros) et 219 295 au sixième rang (2,50 euros). LIRE PLUS

Le tirage EuroDreams de ce jeudi 15 octobre 2026 proposait un jackpot exceptionnel encore jamais proposé à cette loterie. Les joueurs ne jouaient pas pour 20 000 euros par mois, mais bien pour 50 000 euros par mois pendant 30 ans.