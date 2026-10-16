Les Gilets jaunes de retour ? Ces anciennes figures appellent à manifester ce 17 octobre

Plusieurs figures historiques des Gilets jaunes appellent à rejoindre les manifestations prévues samedi 17 octobre partout en France. D'abord sceptiques, elles ont changé de position avec la mobilisation des lycéens.

Jérôme Rodrigues, Éric Drouet, Maxime Nicolle ou Priscilla Ludosky : plusieurs visages emblématiques des Gilets jaunes appellent à manifester ce samedi 17 octobre. Huit ans après le début du mouvement, ces anciens militants souhaitent reprendre la rue pour dénoncer la vie chère et soutenir les lycéens mobilisés depuis plusieurs semaines. Pourtant, certains d'entre eux doutaient encore récemment de la capacité de cet appel à rassembler. La contestation des jeunes et les accusations de violences policières ont finalement changé leur position.

L'idée d'un retour des Gilets jaunes est apparue dès septembre sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, dans un contexte de hausse des prix du carburant. Mais l'origine de cet appel reste floue. Selon une enquête du Monde, plusieurs affiches annonçant une mobilisation nationale le 17 octobre avaient été générées par intelligence artificielle. Aucun collectif historique des Gilets jaunes ne semblait alors être à l'origine du mouvement. Jérôme Rodrigues lui-même évoquait une simple tendance sur TikTok, sans véritable organisation derrière.

Depuis, la situation a évolué. Le mouvement lycéen, lancé pour dénoncer notamment le manque de moyens dans l'Éducation nationale et le fonctionnement de Parcoursup, a pris une dimension nationale. Les interventions des forces de l'ordre, dont certaines font l'objet d'accusations de violences, ont également suscité des réactions parmi les anciens Gilets jaunes. "On ne s'est pas concerté en amont avec les autres figures pour appeler à manifester", explique François Boulo, ancien porte-parole du mouvement, cité par l'AFP. Selon lui, les images des interventions policières contre les lycéens ont joué un rôle dans leur décision.

Jérôme Rodrigues, Éric Drouet, Priscilla Ludosky : quelles figures des Gilets jaunes appellent à manifester ?

Jérôme Rodrigues, qui a perdu l'usage d'un œil lors d'une manifestation en janvier 2019, fait partie des personnalités les plus engagées dans cet appel. Dans une publication Facebook, il a assuré aux lycéens qu'ils n'étaient "pas seuls" et a appelés les travailleurs et les Gilets jaunes à les rejoindre. Maxime Nicolle, connu sous le pseudonyme "Fly Rider", a également annoncé sa participation. Éric Drouet, autre figure importante du mouvement de 2018, a lui aussi relayé des appels à la mobilisation.

Priscilla Ludosky, dont la pétition contre la hausse des taxes sur les carburants avait contribué à lancer le mouvement en 2018, s'est également dite prête à participer si la mobilisation était suffisamment importante. Tous ne sont cependant pas favorables à ce retour. Jacline Mouraud, ancienne figure des Gilets jaunes, refuse de rejoindre les rassemblements estimant que la mobilisation est désormais dominée par l'extrême gauche. Le mouvement reste divisé et ne dispose toujours pas d'une direction nationale commune.

Ce rapprochement est particulièrement attendu par plusieurs organisations lycéennes. Ryad Rani, président de l'Union syndicale lycéenne, a appelé les jeunes à rejoindre les manifestations du 17 octobre pour faire converger leurs revendications avec celles des Gilets jaunes. La CGT a également annoncé son soutien. Dans un communiqué publié ce vendredi, le syndicat défend notamment une augmentation des salaires et des pensions, une baisse des prix et davantage de moyens pour les services publics.

Manifestation du 17 octobre : les Gilets jaunes peuvent-ils réellement se remobiliser ?

La mobilisation annoncée sur les réseaux sociaux semblent importante, mais sa traduction dans les rues reste incertaine. 1 365 actions étaient recensées vendredi matin sur une carte collaborative consacrée à la journée du 17 octobre. Ce chiffre correspond à des initiatives proposées en ligne, et non à des manifestations confirmées par les autorités. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a donné une estimation bien différente ce vendredi sur France 2 : environ 250 rassemblements et 80 cortèges sont attendus dans toute la France. Ce qui est tout de même considérable.

Les préparatifs restent également compliqués dans la capitale. Vendredi matin, le préfet de police de Paris, Patrice Faure, a rencontré les représentants du collectif étudiant Interfac Île-de-France, des Gilets jaunes et de la CGT pour discuter du parcours de la manifestation. Aucun accord n'a été trouvé, rapporte Le Parisien. Un rassemblement est toutefois annoncé à 14 heures place de la Bastille.

Sur les réseaux sociaux, les appels à manifester continuent néanmoins de circuler massivement. Selon les données de l'entreprise Visibrain rapportées par Le Monde, près de 460 000 publications mentionnant le 17 octobre ont été recensées en France depuis le 27 septembre. Sur TikTok, les vidéos consacrées à la mobilisation totalisent 132 millions de vues. Ces chiffres mesurent l'audience du mouvement en ligne, pas le nombre de personnes prêtes à manifester. La journée de samedi constituera donc le premier véritable test pour déterminer si les anciens Gilets jaunes parviennent à se mobiliser de nouveau, cette fois aux côtés des lycéens.