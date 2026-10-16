Résultat Euromillions : découvrez le tirage du vendredi 16 octobre 2026 [EN DIRECT]

Résultat Euromillions : découvrez le tirage du vendredi 16 octobre 2026 [EN DIRECT]
La Rédaction

Le vendredi 16 octobre 2026, 49 millions s'envolaient lors du tirage Euromillions et le résultat est désormais à suivre en direct.

Ce vendredi 16 octobre 2026, la Française des Jeux ouvre les portes d'une nouvelle soirée de suspense avec un jackpot de 49 millions mis en jeu lors du tirage de l'Euromillions. Des millions de participants à travers onze pays européens retiennent leur souffle dans l'espoir de décrocher cette somme qui changerait une vie du tout au tout. Les résultats sont à suivre en direct ci-dessous.

 

Le mardi précédent, le tirage de l'Euromillions s'est conclu sans grand gagnant au premier rang, laissant repartir une cagnotte de 37 millions sans preneur. Deux joueurs ont néanmoins brillé au deuxième rang, s'assurant des gains substantiels malgré l'absence de combinaison complète. Ce report a mécaniquement gonflé la mise jusqu'au niveau affiché ce soir, alimentant la fièvre du jeu à travers le continent.

Passé le résultat de l'Euromillions, soixante jours pour faire valoir ses droits

Une fois connus les numéros issus du tirage de l'Euromillions, les gagnants ne disposent que d'un délai strict de soixante jours pour se manifester auprès de la FDJ. Passée cette fenêtre, toute réclamation devient définitivement impossible, quelle que soit la valeur de la dotation concernée. La FDJ rappelle que les tickets papier acquis en point de vente constituent la seule preuve de participation valable et doivent être conservés avec soin jusqu'à la vérification du résultat.

Pour les gains les plus importants, ceux atteignant ou dépassant le demi-million d'euros, un service d'accompagnement personnalisé est accessible au 09 69 36 60 60. Ce dispositif encadre les lauréats dans les démarches spécifiques que requiert une dotation exceptionnelle, après vérification du résultat de l'Euromillions. Les joueurs ayant misé via la plateforme en ligne de la FDJ bénéficient quant à eux d'un crédit direct sur leur compte pour les gains standards.

Le tirage de l'Euromillions, une double chance pour les joueurs français ce soir

Au-delà du jackpot principal, chaque grille achetée sur le sol français donne automatiquement accès au tirage My Million, sans surcoût puisque tout est compris dans les 2,50 euros réglementaires. Ce code à deux lettres et sept chiffres, généré aléatoirement par système informatique, offre une chance supplémentaire de remporter un million d'euros, réservée aux seuls participants hexagonaux. Il constitue ainsi un lot à part entière, totalement indépendant du résultat de l'Euromillions.

À mesure que l'heure du tirage de l'Euromillions approche, la tension monte dans toute l'Europe. Des joueurs de Madrid à Varsovie, en passant par Lyon ou Amsterdam, attendent avec la même impatience que les numéros révélés ce soir viennent coïncider avec ceux inscrits sur leur grille. Le hasard, seul maître du jeu, rendra son verdict dans quelques heures.

Dernières mises à jour

- Récupérer ses gains à l'Euromillions en point de vente : ce qu'il faut savoir

Vous avez remporté un gain à l'Euromillions en jouant en boutique ? La procédure dépend du montant. En dessous de 30 000 euros, le reçu suffit : les gains sont récupérables directement sur place. Entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de 500 000 euros, que vous ayez joué en ligne ou en boutique, vous devez contacter le service des grands vainqueurs au 09 69 36 60 60, qui propose un accompagnement personnalisé.

- Récupérer ses gains à l'Euromillions : comment ça marche ?

Après un tirage de l'Euromillions, la procédure pour récupérer ses gains varie selon le mode de jeu. En cas de participation en ligne, via le site ou l'application de la FDJ, le gain est automatiquement crédité sur le compte joueur. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées au préalable, un virement direct est effectué. Concernant le partage des gains entre proches, l'administration fiscale le considère comme un don manuel, potentiellement très lourdement imposé. Exception notable : le "mandat réciproque de percevoir le gain éventuel" est reconnu juridiquement pour les paris collectifs, autorisant un partage légal entre co-joueurs.

- Jouer à l'Euromillions sans se déplacer, c'est possible

Pas le temps de passer en point de vente avant le tirage de l'Euromillions ? Il est possible de participer directement en ligne, via le site de la Française des jeux ou son application. Une option pratique pour les retardataires qui se retrouveraient à 20h devant un bureau de tabac fermé. Pour ceux qui ne souhaitent pas choisir leurs numéros eux-mêmes, l'option "flash" génère automatiquement une combinaison aléatoire. Cette fonctionnalité est disponible aussi bien en point de vente que sur le site ou l'application de la FDJ.

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