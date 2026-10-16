Résultat Euromillions : découvrez le tirage du vendredi 16 octobre 2026 [EN DIRECT]

Le vendredi 16 octobre 2026, 49 millions s'envolaient lors du tirage Euromillions et le résultat est désormais à suivre en direct.

Ce vendredi 16 octobre 2026, la Française des Jeux ouvre les portes d'une nouvelle soirée de suspense avec un jackpot de 49 millions mis en jeu lors du tirage de l'Euromillions. Des millions de participants à travers onze pays européens retiennent leur souffle dans l'espoir de décrocher cette somme qui changerait une vie du tout au tout. Les résultats sont à suivre en direct ci-dessous.

Le mardi précédent, le tirage de l'Euromillions s'est conclu sans grand gagnant au premier rang, laissant repartir une cagnotte de 37 millions sans preneur. Deux joueurs ont néanmoins brillé au deuxième rang, s'assurant des gains substantiels malgré l'absence de combinaison complète. Ce report a mécaniquement gonflé la mise jusqu'au niveau affiché ce soir, alimentant la fièvre du jeu à travers le continent.

Passé le résultat de l'Euromillions, soixante jours pour faire valoir ses droits

Une fois connus les numéros issus du tirage de l'Euromillions, les gagnants ne disposent que d'un délai strict de soixante jours pour se manifester auprès de la FDJ. Passée cette fenêtre, toute réclamation devient définitivement impossible, quelle que soit la valeur de la dotation concernée. La FDJ rappelle que les tickets papier acquis en point de vente constituent la seule preuve de participation valable et doivent être conservés avec soin jusqu'à la vérification du résultat.

Pour les gains les plus importants, ceux atteignant ou dépassant le demi-million d'euros, un service d'accompagnement personnalisé est accessible au 09 69 36 60 60. Ce dispositif encadre les lauréats dans les démarches spécifiques que requiert une dotation exceptionnelle, après vérification du résultat de l'Euromillions. Les joueurs ayant misé via la plateforme en ligne de la FDJ bénéficient quant à eux d'un crédit direct sur leur compte pour les gains standards.

Le tirage de l'Euromillions, une double chance pour les joueurs français ce soir

Au-delà du jackpot principal, chaque grille achetée sur le sol français donne automatiquement accès au tirage My Million, sans surcoût puisque tout est compris dans les 2,50 euros réglementaires. Ce code à deux lettres et sept chiffres, généré aléatoirement par système informatique, offre une chance supplémentaire de remporter un million d'euros, réservée aux seuls participants hexagonaux. Il constitue ainsi un lot à part entière, totalement indépendant du résultat de l'Euromillions.

À mesure que l'heure du tirage de l'Euromillions approche, la tension monte dans toute l'Europe. Des joueurs de Madrid à Varsovie, en passant par Lyon ou Amsterdam, attendent avec la même impatience que les numéros révélés ce soir viennent coïncider avec ceux inscrits sur leur grille. Le hasard, seul maître du jeu, rendra son verdict dans quelques heures.

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