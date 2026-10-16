Résultat Euromillions : découvrez le tirage du vendredi 16 octobre 2026 [EN DIRECT]

Le vendredi 16 octobre 2026, 49 millions s'envolaient lors du tirage Euromillions et le résultat est désormais à suivre en direct.
Ce vendredi 16 octobre 2026, la Française des Jeux ouvre les portes d'une nouvelle soirée de suspense avec un jackpot de 49 millions mis en jeu lors du tirage de l'Euromillions. Des millions de participants à travers onze pays européens retiennent leur souffle dans l'espoir de décrocher cette somme qui changerait une vie du tout au tout. Les résultats sont à suivre en direct ci-dessous.
Le mardi précédent, le tirage de l'Euromillions s'est conclu sans grand gagnant au premier rang, laissant repartir une cagnotte de 37 millions sans preneur. Deux joueurs ont néanmoins brillé au deuxième rang, s'assurant des gains substantiels malgré l'absence de combinaison complète. Ce report a mécaniquement gonflé la mise jusqu'au niveau affiché ce soir, alimentant la fièvre du jeu à travers le continent.
Passé le résultat de l'Euromillions, soixante jours pour faire valoir ses droits
Une fois connus les numéros issus du tirage de l'Euromillions, les gagnants ne disposent que d'un délai strict de soixante jours pour se manifester auprès de la FDJ. Passée cette fenêtre, toute réclamation devient définitivement impossible, quelle que soit la valeur de la dotation concernée. La FDJ rappelle que les tickets papier acquis en point de vente constituent la seule preuve de participation valable et doivent être conservés avec soin jusqu'à la vérification du résultat.
Pour les gains les plus importants, ceux atteignant ou dépassant le demi-million d'euros, un service d'accompagnement personnalisé est accessible au 09 69 36 60 60. Ce dispositif encadre les lauréats dans les démarches spécifiques que requiert une dotation exceptionnelle, après vérification du résultat de l'Euromillions. Les joueurs ayant misé via la plateforme en ligne de la FDJ bénéficient quant à eux d'un crédit direct sur leur compte pour les gains standards.
Le tirage de l'Euromillions, une double chance pour les joueurs français ce soir
Au-delà du jackpot principal, chaque grille achetée sur le sol français donne automatiquement accès au tirage My Million, sans surcoût puisque tout est compris dans les 2,50 euros réglementaires. Ce code à deux lettres et sept chiffres, généré aléatoirement par système informatique, offre une chance supplémentaire de remporter un million d'euros, réservée aux seuls participants hexagonaux. Il constitue ainsi un lot à part entière, totalement indépendant du résultat de l'Euromillions.
À mesure que l'heure du tirage de l'Euromillions approche, la tension monte dans toute l'Europe. Des joueurs de Madrid à Varsovie, en passant par Lyon ou Amsterdam, attendent avec la même impatience que les numéros révélés ce soir viennent coïncider avec ceux inscrits sur leur grille. Le hasard, seul maître du jeu, rendra son verdict dans quelques heures.
Dernières mises à jour
- Récupérer ses gains à l'Euromillions en point de vente : ce qu'il faut savoir
Vous avez remporté un gain à l'Euromillions en jouant en boutique ? La procédure dépend du montant. En dessous de 30 000 euros, le reçu suffit : les gains sont récupérables directement sur place. Entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de 500 000 euros, que vous ayez joué en ligne ou en boutique, vous devez contacter le service des grands vainqueurs au 09 69 36 60 60, qui propose un accompagnement personnalisé.
- Récupérer ses gains à l'Euromillions : comment ça marche ?
Après un tirage de l'Euromillions, la procédure pour récupérer ses gains varie selon le mode de jeu. En cas de participation en ligne, via le site ou l'application de la FDJ, le gain est automatiquement crédité sur le compte joueur. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées au préalable, un virement direct est effectué. Concernant le partage des gains entre proches, l'administration fiscale le considère comme un don manuel, potentiellement très lourdement imposé. Exception notable : le "mandat réciproque de percevoir le gain éventuel" est reconnu juridiquement pour les paris collectifs, autorisant un partage légal entre co-joueurs.
- Jouer à l'Euromillions sans se déplacer, c'est possible
Pas le temps de passer en point de vente avant le tirage de l'Euromillions ? Il est possible de participer directement en ligne, via le site de la Française des jeux ou son application. Une option pratique pour les retardataires qui se retrouveraient à 20h devant un bureau de tabac fermé. Pour ceux qui ne souhaitent pas choisir leurs numéros eux-mêmes, l'option "flash" génère automatiquement une combinaison aléatoire. Cette fonctionnalité est disponible aussi bien en point de vente que sur le site ou l'application de la FDJ.
- Gare aux arnaques quand on récupère ses gains à l'Euromillions
La Française des jeux tire la sonnette d'alarme face à la multiplication des escroqueries visant les joueurs. Sur son site, elle rappelle une règle essentielle : "la FDJ ne demandera jamais d'argent pour vos gains." Usurpation d'identité, e-mails malveillants, sites frauduleux, virus, applications malveillantes ou sollicitations boursières abusives : plusieurs formes d'arnaques sont recensées. La FDJ invite les joueurs à consulter ses conseils pour s'en prémunir. Une vigilance d'autant plus nécessaire que les gains à l'Euromillions peuvent atteindre des sommes considérables, y compris pour des rangs inférieurs au jackpot.
- À l'Euromillions, les gains ne sont pas taxés en France
Bonne nouvelle pour les joueurs français : contrairement à l'Espagne, au Portugal ou à la Suisse, où les gains supérieurs à certains seuils sont taxés entre 10 % et 35 %, la France considère un gain à l'Euromillions comme un accroissement de patrimoine non imposable. Attention toutefois : dès l'année suivante, les revenus générés par le placement de cette somme — intérêts, dividendes ou loyers — sont soumis à la fiscalité classique. Une nuance importante à connaître avant de rêver à ce que l'on ferait d'un jackpot à plusieurs millions d'euros.
21:18 - Euromillions : quel pays compte le plus de grands gagnants ?
Le Royaume-Uni domine le classement des gagnants de premier rang à l'Euromillions avec 137 jackpots remportés, talonné de près par la France (134) et l'Espagne (124). Le Portugal suit avec 86 grands gagnants, devant la Belgique (48), la Suisse (26), l'Autriche et l'Irlande (21 chacun). Le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 jackpots décrochés depuis la création du jeu. Une fois gagnant, les participants disposent de soixante jours pour réclamer leurs gains auprès de la Française des Jeux.
- Un chiffre d'affaires en forte hausse pour l'Euromillions
Depuis ses débuts, l'Euromillions a connu une croissance spectaculaire. Son chiffre d'affaires total est passé de 1,5 milliard d'euros en 2004 à 6,6 milliards en 2013, pour atteindre 15,8 milliards en 2018. En France, dès 2006, le jeu représentait déjà près de 10 % du chiffre d'affaires de la Française des Jeux. La loterie propose deux tirages hebdomadaires, chaque mardi et vendredi soir. Le jackpot démarre à 17 millions d'euros et grimpe d'environ 10 millions à chaque tirage sans grand gagnant, jusqu'au plafond réglementaire de 250 millions d'euros.
- Les plus gros gains remportés en France à l'Euromillions
En France, les jackpots de l'Euromillions ont atteint des sommets ces dernières années. En août 2025, cinq amis d'Île-de-France ont décroché la somme record de 250 millions d'euros, "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait remporté 220 millions d'euros en 2021, un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions d'euros en décembre 2020, et un couple alsacien avait décroché 178 millions d'euros en novembre 2025. Des gains qui illustrent la diversité des profils de gagnants à travers l'Hexagone.
21:00 - L'Euromillions et ses records : des jackpots toujours plus élevés
Depuis que le jackpot maximum de l'Euromillions a été porté à 250 millions, trois heureux gagnants ont décroché la mise maximale : un Autrichien le 28 mars 2025, un Irlandais le 17 juin 2025, et un Français le 19 août 2025. Les records précédents s'élevaient à 240 millions en Autriche en décembre 2023, puis 230 millions au Royaume-Uni en juillet 2022, et 220 millions à Tahiti en octobre 2021. Depuis sa création, l'EuroMillions comptabilise, au 22 avril 2026, pas moins de 601 gagnants de premier rang à travers l'Europe.
- Ne jetez pas votre ticket Euromillions avant de vérifier ce code
À chaque achat d'une grille Euromillions, un code My Million est automatiquement attribué au joueur. Composé de deux lettres et sept chiffres, ce code est déterminé par ordinateur : il est impossible de le choisir soi-même. Si vous débutez avec ce jeu, pensez à le vérifier avant de jeter votre ticket. Le code My Million est généralement dévoilé aux alentours de 20h30-45, pendant ou peu après le journal de 20 heures de TF1. La combinaison gagnante de l'Euromillions est ensuite révélée dans la foulée, tandis que la répartition détaillée des gains est publiée plus tard dans la soirée par la Française des jeux.
- Hasard et stratégies : comment les joueurs abordent-ils l'Euromillions ?
Au tirage Euromillions, aucune stratégie ne garantit la victoire : le hasard reste l'unique déterminant. Certains joueurs misent sur leurs chiffres fétiches ou leurs dates de naissance, d'autres étudient les statistiques des numéros les plus et les moins fréquemment tirés. Pour ceux qui préfèrent s'en remettre entièrement au hasard, l'option "flash" génère automatiquement une combinaison, disponible en point de vente comme sur l'application. Quelle que soit l'approche choisie, aucune méthode ne confère d'avantage réel face à ce jeu résolument imprévisible.
- Où et comment jouer à l'Euromillions ?
Pour participer à l'Euromillions, les joueurs peuvent se rendre en point de vente FDJ, où ils cochent une grille papier au stylo bille avant de la faire valider. À chaque achat de grille, un code My Million — composé de deux lettres et sept chiffres — est automatiquement attribué. Ce code, tiré au sort exclusivement parmi les grilles françaises, permet de remporter un million d'euros sans surcoût. Il est impossible de jouer sans ce code ni de le choisir soi-même. Les gagnants disposent ensuite de soixante jours pour réclamer leurs gains auprès de la FDJ.
- Comment se déroule le tirage de l'Euromillions ?
Chaque mardi et vendredi, aux environs de 20h45, le tirage de l'Euromillions est enregistré près de Paris, sous la surveillance d'un huissier de justice. Deux machines du fabricant français Ryo Catteau sont utilisées : une "Stresa" pour tirer les 5 numéros, et une "Pâquerette" pour les 2 étoiles. La vidéo est ensuite transmise aux pays participants, qui la diffusent en différé avec leur propre présentateur et voix-off. Seules les images du tirage sont communes à l'ensemble des nations. Le My Million, lui, est un tirage exclusivement français, garantissant un nouveau millionnaire à chaque tirage.
20:30 - L'Euromillions, un jeu aux origines européennes
Lancé début 2004 par la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, l'Euromillions a rapidement élargi son périmètre. Dès octobre 2004, l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse rejoignaient l'aventure. Les principautés de Monaco, d'Andorre et du Liechtenstein participent également au jeu. Au total, ce sont environ 214 millions d'habitants qui constituent le bassin potentiel de joueurs. Bien que tous ces pays ne partagent pas la même devise, les jackpots sont toujours libellés en euros, offrant une unité commune à l'ensemble des participants.
- Les plus gros gains remportés en France à l'Euromillions
En août 2025, cinq amis d'Île-de-France ont remporté 250 millions d'euros à l'Euromillions, "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Un record national qui s'inscrit dans une série de gains exceptionnels : un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions d'euros en 2021, un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions d'euros en décembre 2020, et un couple alsacien avait remporté 178 millions d'euros en novembre 2025. Des sommes vertigineuses qui illustrent l'ampleur des jackpots que peut générer ce jeu européen.
- Le plafond de la cagnotte de l'Euromillions désormais fixé à 250 millions d'euros
La cagnotte maximale de l'Euromillions a été relevée et s'établit aujourd'hui à 250 millions d'euros, contre 190 millions d'euros auparavant. Ce montant record a déjà été atteint et remporté à trois reprises : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025, et en France le 19 août 2025. À chaque fois qu'un joueur décroche le jackpot au premier rang, la cagnotte repart de zéro, avec un montant minimal garanti de 17 millions d'euros remis en jeu dès le tirage suivant.
- Plusieurs façons de gagner à l'Euromillions
Décrocher le jackpot de l'Euromillions n'est pas la seule façon de repartir avec des gains. Les joueurs ayant trouvé les cinq bons chiffres accompagnés d'un seul numéro étoile peuvent empocher plusieurs centaines de milliers d'euros. Ceux ayant coché les cinq chiffres sans aucun numéro étoile repartent quant à eux avec plusieurs dizaines de milliers d'euros. Une fois les résultats connus, les gagnants disposent de soixante jours pour réclamer leur dû auprès de la Française des jeux. Pour les joueurs en ligne, "le montant correspondant à votre gain sera automatiquement crédité sur votre compte joueur", sauf en cas de très gros gain.
- Tout savoir sur le fonctionnement de l'Euromillions
Jouer à l'Euromillions, c'est tenter sa chance parmi 139 838 160 combinaisons possibles. Concrètement, une grille unique donne une chance sur 139 838 160 de décrocher le jackpot, une probabilité identique pour tous les joueurs, quel que soit leur nombre. À noter : chaque acheteur reçoit automatiquement un code My Million, composé de deux lettres et sept chiffres, attribué par ordinateur. Il est impossible de le choisir ou de jouer sans en obtenir un. Son coût est inclus dans le prix de la grille, fixé à 2,50 euros, sans supplément.
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