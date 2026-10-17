Résultat du Loto : découvrez le tirage du samedi 17 octobre 2026 [EN DIRECT]
Le tirage du Loto du samedi 17 octobre 2026 se déroule ce soir et le résultat tombe en direct pour tous les joueurs qui tentent leur chance.
- Jouer au Loto comporte des risques
Les statistiques du Loto suscitent souvent la curiosité des joueurs. Entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros les plus fréquemment tirés étaient le 22, le 26 et le 31. Pourtant, ces données ne garantissent rien : chaque tirage reste totalement imprévisible, le hasard étant le seul maître du jeu. Rappelons également que jouer au Loto peut entraîner des risques d'addiction. Les jeux d'argent sont strictement réservés aux personnes majeures. En cas d'endettement, d'isolement ou de dépenses excessives, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.
- Le Loto s'engage pour la biodiversité
Depuis 2023, la FDJ propose une édition spéciale baptisée Loto Mission Nature, conçue "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". En 2026, cette quatrième édition est lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB), à l'occasion de la Fête de la Nature. Depuis ses débuts, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ. Par ailleurs, en 2026, ce sont 1 516 316 joueurs qui ont remporté un gain au Loto, entre jackpot, gains intermédiaires et remboursements.
- Que deviennent les gains non réclamés au Loto ?
Chaque année, des millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs propriétaires, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Les joueurs disposent d'un délai légal de 60 jours pour se manifester. Passé ce délai, les gains sont considérés comme "non réclamés" : les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public depuis la loi Pacte, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Pour les joueurs en ligne, les gains sont directement crédités sur leur compte FDJ, sans démarche supplémentaire.