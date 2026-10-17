Résultat du Loto : découvrez le tirage du samedi 17 octobre 2026 [EN DIRECT]

Résultat du Loto : découvrez le tirage du samedi 17 octobre 2026 [EN DIRECT]
La Rédaction

Le tirage du Loto du samedi 17 octobre 2026 a eu lieu et le résultat est désormais disponible en direct pour tous les joueurs qui attendaient la cagnotte.

Dernières mises à jour

- Le 9, numéro Chance star du Loto

Au Loto, le numéro Chance qui sort le plus souvent est le 9, crédité de 117 apparitions selon les statistiques de la Française des jeux. Il devance le 2 avec 110 sorties, le 4 avec 109, le 10 avec 107 et le 7 avec 106 sorties. À l'inverse, le 3 et le 5 sont les moins fréquents, avec seulement 96 sorties chacun. Pour ceux qui souhaitent multiplier leurs chances, un pack MultiChances de 600 parts est disponible à 6,60 euros la part, avec toutefois l'obligation de partager les gains en cas de victoire.

- 10 codes gagnants à chaque tirage du Loto : ce que ça rapporte

À chaque tirage du Loto, dix codes sont tirés au sort parmi l'ensemble des participants. Chacun de ces codes permet à son détenteur d'empocher 20 000 euros, indépendamment des numéros cochés sur sa grille. Autrement dit, même sans avoir trouvé la bonne combinaison, un joueur peut repartir gagnant grâce à son code. Lors des Super Loto, ce dispositif est renforcé : ce sont alors 50 codes qui sont exceptionnellement tirés au sort, offrant chacun la même somme de 20 000 euros.

- Jouer au Loto comporte des risques d'addiction

Le Loto est un jeu de hasard accessible à tous les majeurs, mais il n'est pas sans risques. Comme tout jeu d'argent, il peut entraîner une addiction, des dépenses excessives, un endettement ou un isolement. Pour les personnes concernées, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13. Par ailleurs, il est utile de rappeler qu'au Loto, toutes les combinaisons ont exactement la même probabilité d'être tirées. Une combinaison comme 1 - 2 - 3 - 4 - 5 avec le numéro Chance 6, par exemple, a autant de chances de sortir que n'importe quelle autre.

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