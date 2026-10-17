Résultat du Loto : découvrez le tirage du samedi 17 octobre 2026 [EN DIRECT]

Au Loto , le numéro Chance qui sort le plus souvent est le 9, crédité de 117 apparitions selon les statistiques de la Française des jeux. Il devance le 2 avec 110 sorties, le 4 avec 109, le 10 avec 107 et le 7 avec 106 sorties. À l'inverse, le 3 et le 5 sont les moins fréquents, avec seulement 96 sorties chacun. Pour ceux qui souhaitent multiplier leurs chances, un pack MultiChances de 600 parts est disponible à 6,60 euros la part, avec toutefois l'obligation de partager les gains en cas de victoire.

À chaque tirage du Loto, dix codes sont tirés au sort parmi l'ensemble des participants. Chacun de ces codes permet à son détenteur d'empocher 20 000 euros, indépendamment des numéros cochés sur sa grille. Autrement dit, même sans avoir trouvé la bonne combinaison, un joueur peut repartir gagnant grâce à son code. Lors des Super Loto, ce dispositif est renforcé : ce sont alors 50 codes qui sont exceptionnellement tirés au sort, offrant chacun la même somme de 20 000 euros.

Le Loto est un jeu de hasard accessible à tous les majeurs, mais il n'est pas sans risques. Comme tout jeu d'argent, il peut entraîner une addiction, des dépenses excessives, un endettement ou un isolement. Pour les personnes concernées, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13. Par ailleurs, il est utile de rappeler qu'au Loto, toutes les combinaisons ont exactement la même probabilité d'être tirées. Une combinaison comme 1 - 2 - 3 - 4 - 5 avec le numéro Chance 6, par exemple, a autant de chances de sortir que n'importe quelle autre.

20:46 - En 2026, six Super Loto et deux Grands Loto sont programmés au calendrier du Loto En 2026, la Française des Jeux a planifié six Super Loto, dont trois associés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également au programme, l'un en été, l'autre à Noël, avec des jackpots minimums garantis de 20 millions d'euros. Pour les tirages spéciaux, la mise de départ est fixée à au moins 13 millions d'euros. Un calendrier chargé qui promet plusieurs rendez-vous incontournables pour les amateurs de Loto tout au long de l'année.

20:40 - Jouer au Loto coûte plus cher quand on coche davantage de numéros Cocher plus de numéros au Loto pour augmenter ses chances a un coût. Une grille standard de cinq chiffres et deux numéros Chance est vendue 4,40 euros en tirage classique, et 6 euros pour un Super Loto. Si le joueur opte pour six chiffres et un numéro Chance, la grille monte à 13,20 euros en tirage classique, et à 18 euros pour un Super Loto. Une chose reste certaine : malgré les statistiques, comme les numéros 22, 26 et 31, fréquemment sortis entre 2019 et 2022, chaque tirage demeure totalement imprévisible. Le hasard reste le seul maître du jeu.

20:34 - Le Loto se joue trois fois par semaine Le Loto est organisé chaque lundi, mercredi et samedi. Pour participer, une grille simple coûte 2,20 euros lors des tirages classiques, avec un jackpot minimum de 2 millions d'euros à la clé. Les joueurs peuvent également opter pour le second tirage en ajoutant 0,80 euro par grille. Chaque semaine sans gagnant, la cagnotte grimpe d'un million d'euros supplémentaire. Pour les Super Loto, la grille de base est vendue 3 euros. Les tirages se déroulent sous le regard d'un huissier, garantissant ainsi la transparence et l'équité du jeu.

20:20 - Que se passe-t-il quand un gain du Loto n'est pas réclamé ? Chaque année, plusieurs millions d'euros de gains du Loto ne sont jamais récupérés par leurs gagnants, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Passé un délai légal de 60 jours, ces sommes deviennent "non réclamées". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Un rappel utile : les billets achetés en point de vente permettent de retirer ses gains directement chez le commerçant, jusqu'à 30 000 euros.

20:14 - Le Loto a une longue histoire en France Avant de devenir l'un des jeux préférés des Français, le Loto a une longue histoire. Ses origines remontent au XVIe siècle en Italie. En France, il est l'héritier de la Loterie nationale, née en 1933. C'est sous le gouvernement Chirac qu'il est officialisé dans sa forme moderne, avec un premier tirage organisé en 1976. Depuis près de cinquante ans, des millions de Français ont vu leur quotidien bouleversé en devenant millionnaires. En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189.

20:08 - Le record absolu du Loto, un jackpot de 30 millions d'euros Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto reste celui décroché à Orgères le 4 décembre 2021 : 30 millions d'euros. Le deuxième plus grand jackpot a été gagné le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Complètent ce top 5 historique : 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions remportés à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions empochés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.

20:02 - En 2025, le Loto a offert de belles fortunes En 2025, le Loto a souri à plusieurs joueurs avec des gains conséquents. Le plus gros jackpot de l'année a atteint 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. Suivent 20 millions d'euros décrochés en Bretagne le 15 novembre, puis 19 millions d'euros gagnés en Occitanie le 26 février. Pour récupérer leurs gains en ligne, les joueurs voient les sommes créditées directement sur leur compte FDJ. Un virement automatique est possible jusqu'à 500 000 euros si les coordonnées bancaires sont renseignées. Au-delà, il faut contacter le service dédié de la FDJ.

19:55 - Des chances infimes, mais des gains historiques au Loto Les probabilités de décrocher le jackpot au Loto restent extrêmement faibles : environ une chance sur 19 millions. Pourtant, les gains continuent d'attirer les joueurs. En 2026, plus de 1,5 million d'entre eux ont déjà remporté un gain, qu'il s'agisse d'un jackpot, d'un gain intermédiaire ou d'un simple remboursement. Parmi les records historiques, le plus gros jackpot a été décroché le 6 juin 2011 à Sarcelles, dans le Val-d'Oise, avec 24 millions d'euros à la clé. Le 19 mai 2014, un couple de Libourne a, lui, empoché 23 millions d'euros.

19:49 - Comment participer au tirage du Loto ? Pour tenter sa chance au Loto, les règles sont simples : il faut sélectionner cinq numéros parmi 49, puis un numéro Chance parmi 10. Une grille coûte 2,20 euros et permet de viser un jackpot minimum de 2 millions d'euros. Les joueurs peuvent valider leur participation chez un commerçant partenaire de la FDJ ou en ligne, via le site officiel ou l'application mobile, jusqu'à 20h15 le jour du tirage. Les résultats sont ensuite publiés généralement entre 20h30 et 21h en ligne.

19:43 - Quels sont les numéros les plus tirés au Loto ? Depuis le 4 février 2020, cinq numéros se distinguent dans les statistiques officielles de la FDJ. Le 30 et le 31 affichent chacun un taux de sorties de 11,94 %, avec 134 apparitions. Le 5, le 6 et le 15 suivent avec 11,14 % et 125 sorties chacun. Le 30 est d'ailleurs apparu pour la dernière fois le 30 septembre 2026. Une précision essentielle : il s'agit uniquement de statistiques historiques, en aucun cas de probabilités permettant d'anticiper les prochains tirages du Loto.

19:37 - En 2025, le Loto a créé un millionnaire tous les deux jours En 2025, la Française des Jeux a atteint un rythme record, créant un nouveau millionnaire toutes les 48 heures. Au total, 189 heureux gagnants ont décroché la mise sur l'année. Une grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce au Loto, mais aussi via l'Euromillions. Des chiffres qui témoignent d'une dynamique solide pour la FDJ, alors que plusieurs tirages spéciaux sont déjà programmés pour 2026, avec des jackpots minimums fixés à 20 millions d'euros pour les Grands Loto.

19:31 - Comment récupérer ses gains au Loto en point de vente Vous avez décroché un gain au Loto avec un billet acheté en point de vente physique ? Les sommes jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirées directement chez le commerçant. Au-delà de ce montant, il faut contacter le service client, qui oriente vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement personnalisé. Dans tous les cas, le gagnant dispose d'un délai de 60 jours pour récupérer ses gains. Passé ce délai, les sommes non réclamées suivent une procédure spécifique.

19:24 - Jouer au Loto comporte des risques Les statistiques du Loto suscitent souvent la curiosité des joueurs. Entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros les plus fréquemment tirés étaient le 22, le 26 et le 31. Pourtant, ces données ne garantissent rien : chaque tirage reste totalement imprévisible, le hasard étant le seul maître du jeu. Rappelons également que jouer au Loto peut entraîner des risques d'addiction. Les jeux d'argent sont strictement réservés aux personnes majeures. En cas d'endettement, d'isolement ou de dépenses excessives, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.

19:18 - Le Loto s'engage pour la biodiversité Depuis 2023, la FDJ propose une édition spéciale baptisée Loto Mission Nature, conçue "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". En 2026, cette quatrième édition est lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB), à l'occasion de la Fête de la Nature. Depuis ses débuts, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ. Par ailleurs, en 2026, ce sont 1 516 316 joueurs qui ont remporté un gain au Loto, entre jackpot, gains intermédiaires et remboursements.

19:12 - Que deviennent les gains non réclamés au Loto ? Chaque année, des millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs propriétaires, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Les joueurs disposent d'un délai légal de 60 jours pour se manifester. Passé ce délai, les gains sont considérés comme "non réclamés" : les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public depuis la loi Pacte, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Pour les joueurs en ligne, les gains sont directement crédités sur leur compte FDJ, sans démarche supplémentaire.