Gilets jaunes à Paris : quel parcours pour la manifestation du 17 octobre ?

Au terme de nombreux rebondissements, la préfecture de police de Paris a finalement acté vendredi soir un itinéraire pour le cortège des Gilets jaunes et des syndicats.

Le parcours du cortège parisien des Gilets jaunes pour la journée du samedi 17 octobre est enfin connu. En cette grande journée de mobilisation nationale "contre la vie chère", les forces de l'ordre redoutent des échauffourées et des violences urbaines. Alors que 20 000 à 40 000 personnes sont attendues à Paris, la préfecture de police a refusé l'itinéraire initialement proposé par les Gilets jaunes et l'intersyndicale. Le départ sera finalement donné à 14 heures, selon Jean-Luc Mélenchon, place de la République.

Le cortège des Gilets jaunes à Paris se rendra donc de la place de la République direction la place de Clichy, via Magenta et Barbès. Initialement, les Gilets jaunes et l'intersyndicale avaient proposé un parcours qui devait relier la place de l'Opéra à la place de la Bastille. Mais la préfecture montrait des réticences, estimant l'itinéraire peu sûr.

Malgré la mauvaise volonté du préfet de police de Paris, ancien collaborateur direct de Macron, pour établir le point de départ et le parcours de la manif du 17, un RDV est donné pour demain : 14h, place de la République. Je renouvelle la demande d'un engagement à ne pas utiliser d'armes destinées aux mutilations de manifestants (yeux, mains, mâchoires) ou de charges en voiture, à moto ou à cheval contre les manifestants. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 16, 2026

Des secteurs interdits aux manifestants samedi 17 octobre à Paris

Le cortège des Gilets jaunes et de l'intersyndicale ne devait pas être le seul à déambuler dans les rues de la capitale samedi 17 octobre. Organisée par un Comité de mobilisation de l'assemblée générale Interfac Île-de-France, une seconde manifestation devait s'élancer de la place de la République jusqu'à la place de la Concorde, via les Grands Boulevards. Mais le parcours a, lui aussi, été refusé par la préfecture de police de Paris. Un autre itinéraire a donc été proposé aux organisateurs. Il va de la place de la République à Nation, en passant par le boulevard Voltaire. Un itinéraire bis qui semblait toutefois peu convenir aux organisateurs. Ces derniers ont fait savoir qu'ils le refusaient, relaie BFMTV.

La préfecture de police a également pris vendredi des arrêtés visant à interdire toute manifestation dans certains secteurs de Paris. Ainsi, samedi 17 octobre, tout manifestant présent sur l'avenue des Champs-Élysées, la place de la Concorde, la place de la Bourse, la place du Châtelet, le secteur Châtelet-Les Halles, la place de la Bastille, la place d'Italie et leurs abords, mais aussi aux abords du palais de l'Élysée, du ministère de l'Intérieur, de Matignon, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du palais de Justice, de la préfecture de police, de l'hôtel de ville et des gares parisiennes s'exposera à une amende de 135 euros, puisque les secteurs figurent sur la liste de ceux interdits.