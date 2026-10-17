Commissariat attaqué à Marseille : "C'est la Révolution, on prend la Bastille", ce que l'ont sait des violences

À Marseille, plusieurs magasins, dont un commissariat de police, ont été victimes de pillages en marge de la manifestation du 17 octobre. Le hall de la mairie a été vandalisé.

La situation s'envenime à Marseille. Le hall de la mairie a été victime de vandalisme, ce samedi 17 octobre, en marge des manifestations contre "la vie chère". Les images diffusées par BFMTV montrent plusieurs dizaines de manifestants pénétrer brièvement dans le bâtiment en enfonçant la porte. Ils auraient également scandé : "C'est la Révolution, on prend la Bastille".

Interrogé par BFMTV, le maire de la ville, Benoît Payan, a exprimé sa colère. "C'est inacceptable de voir des gens qui profitent de revendications pour s'introduire, dégrader et mettre à bas tout ce qui fait le ciment national", a-t-il déclaré, reconnaissant toutefois que "les dégâts sont objectivement assez limités". L'élu a également dénoncé le vandalisme contre un buste de Marianne qui a été jeté au sol. "Cette Marianne, normalement est censée représenter toutes les Françaises et tous les Français", a affirmé le maire de Marseille, ajoutant que "les casseurs doivent finir en prison".

Manifestation du 17 octobre: les images de l'intrusion de manifestants à la mairie de Marseille qui ont causé quelques dégâts https://t.co/2YAMnAXRs6 — BFM (@BFMTV) October 17, 2026

Des renforts envoyés à Marseille

Le président de la République, Emmanuel Macron, le Premier ministre, Sébastien Lecornu et le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, se sont entretenus au téléphone avec Benoît Payan, à la suite de l'intrusion de "casseurs". Cela a abouti à l'envoi de renforts à Marseille. "Deux compagnies de CRS de plus sont déployées en ce moment et deux unités centaures de plus", a révélé l'édile. "Je salue le geste des autorités d'avoir enfin mis les moyens à la disposition de la sécurité des Marseillais", a-t-il ajouté.

Depuis le début de la mobilisation, ce samedi 17 octobre, Marseille a été le théâtre de nombreuses tensions. Des manifestants ont procédé à des pillages contre plusieurs magasins, et notamment contre le commissariat de la police municipale, situé dans le IIIe arrondissement. Une tentative d'incendie a pu être évitée, précise franceinfo. Aucun blessé n'a été déploré.