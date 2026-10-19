Cassagnas en Lozère : un chasseur tue un promeneur de 65 ans après avoir tiré sur "quelque chose qui bougeait"

Un homme de 65 ans a perdu la vie, mortellement touché par le tir d'un chasseur lors d'une battue, ce dimanche 18 octobre 2026, à Cassagnas.

La commune de Cassagnas, située dans les Cévennes, a été le théâtre d'un drame ce dimanche 18 octobre 2026. Un homme a perdu la vie, mortellement touché par le tir d'un chasseur lors d'une battue. Cet accident s'est produit aux alentours de midi. Une battue aux sangliers était en cours sur le territoire escarpé de Cassagnas. Comme le rapporte Midi Libre, la victime, un homme de 65 ans qui se promenait paisiblement dans ce secteur naturel, a été subitement frappée par un tir. L'auteur du coup de feu est un habitant de la commune âgé de 50 ans qui participait à la traque.

Dès l'alerte donnée, les secours se sont mobilisés. L'intervention rapide des pompiers et des gendarmes, appuyés dans l'après-midi par un hélicoptère médicalisé, n'a malheureusement pas suffi. Retrouvé dans un état extrêmement critique, le promeneur a subi deux arrêts cardiaques avant de succomber à ses très graves blessures, sous les yeux de sa compagne arrivée précipitamment sur les lieux.

L'explication du tireur, rapportée par le procureur de la République de Mende, est au centre de l'enquête. Le chasseur a déclaré avoir aperçu "quelque chose bouger dans des fougères" avant de tirer, confondant le promeneur avec un gibier dissimulé par la végétation, comme le rapporte Ici Lozère. Il a été immédiatement placé en garde à vue pour homicide involontaire.

Cette justification cristallise la colère des usagers de la nature. Elle pointe une infraction directe à la règle absolue de la chasse : l'identification visuelle formelle de la cible avant de faire feu. Tirer "au jugé" sur une forme floue avec une arme rayée de gros calibre constitue une faute redoutée et particulièrement mortelle.

L'enquête judiciaire devra éclaircir les circonstances exactes du tir (angle, visibilité, distance). Les instances de la chasse rappellent régulièrement qu'au moindre doute, le tireur doit impérativement s'abstenir de presser la détente. Les investigations se poursuivent pour comprendre comment une telle faute a pu survenir. Le chasseur risque une peine de 5 ans de prison.