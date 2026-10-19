Manifestations du samedi 24 octobre 2026 : un appel lancé, quelle suite au mouvement du 17 octobre ?

La mobilisation a été d'ampleur samedi 17 octobre. Elle pourrait bien ne pas s'arrêter là. Un appel à un acte II le 24 octobre 2026 a été lancé. D'autres dates de manifestations sont déjà évoquées.

Ce samedi 17 octobre, la mobilisation dans les rues a été importante suite au mouvement citoyen : 550 000 manifestants ont été recensés, selon les autorités, et 800 000 selon les organisateurs. Faut-il s'attendre au retour des "gilets jaunes" de 2018, qui avaient immobilisé le pays pendant des semaines ? Après les manifestations de ce samedi, peut-on s'attendre à une suite au mouvement, voire à des rendez-vous hebdomadaires ?

De très nombreuses violences et débordements ont marqué la journée du 17 octobre. Dans les grandes villes, des heurts ont encore éclaté la nuit dernière. De tels dégâts semblent diviser les manifestants sur leur volonté de réitérer, les violences pouvant nuire aux revendications. Jérôme Rodrigues, ancienne figure des gilets jaunes, a déploré que "toutes ces scènes de pillage, de mobilier brûlé éclipsent les revendications des lycéens", comme le rapporte Le Figaro.

Présents en masse ce samedi 17 octobre dans les cortèges, certains anciens gilets jaunes croient en une forme de relance du mouvement. C'est le cas de François Boulo, figure du mouvement à Rouen : "Les "gilets jaunes" ont été les premiers à dénoncer des fins de mois difficiles et ont été les premiers à secouer le pays. Mais depuis, la situation du pays s'est aggravée. Les "gilets jaunes", qui n'ont jamais vraiment disparu, vont se réactiver, et ce mouvement de contestation pourrait prendre de l'ampleur", a-t-il estimé auprès du Figaro.

Un acte II samedi 24 octobre et plusieurs autres dates de manifestations

Finalement, en fin de matinée ce lundi, un appel à un acte II pour le samedi 24 octobre a été lancé. Il a été annoncé par la "coordination de gilets jaunes", organisation floue à l'origine des manifestations de samedi sur le site 17octobregiletjaune.net. Une nouvelle carte des mobilisations envisagées ce samedi est ainsi disponible et en dénombre déjà une centaine. L'éditeur du site, Benjamin Ball, a confié à l'AFP que "ce qu'on disait c'est qu'on essayait de se donner le temps et de construire le 5 novembre, mais il y a clairement une énorme poussée pour qu'il y ait un Acte II". Il a donc évoqué une construction par "étapes" le 24 octobre, le 31 octobre puis le 5 novembre.

Une intersyndicale (CFDT, CGT, FO, UNSA, FSU) a, en effet, appelé à la mobilisation pour les salaires, les services publics, l'emploi et l'industrie le jeudi 5 novembre. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a assuré que la journée du 17 octobre et la réponse du président n'avaient que "renforcer leur détermination à ce que le 5 novembre soit une immense journée de grèves et de manifestations". Par ailleurs, la "coordination de gilets jaunes" demande à être reçue à l'Elysée avec les représentants des différents secteurs mobilisés. Elle a dénoncé un "discours vide" après l'allocution d'Emmanuel Macron ce dimanche.