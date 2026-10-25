Manifestations du 24 octobre : bilan d'une journée moins chaotique que le 17, avec 410 000 manifestants et près de 1 000 interpellations

Moins nombreux que le 17 octobre, les manifestants ont tout de même été 410 000 à défiler samedi selon le ministère de l'Intérieur, et 800 000 selon la CGT, pour cette deuxième grande journée de mobilisation contre la vie chère. Des heurts en fin de cortège ont donné lieu à près de 1 000 interpellations.

L'essentiel

Mobilisation : en baisse mais massive, la journée a rassemblé 410 000 manifestants en France selon le ministère de l’Intérieur, 800 000 selon la CGT. À Paris, la préfecture de police a dénombré 110 000 personnes, quand le syndicat en annonçait 250 000. Le 17 octobre, le ministère en avait compté 550 000.

en baisse mais massive, la journée a rassemblé 410 000 manifestants en France selon le ministère de l’Intérieur, 800 000 selon la CGT. À Paris, la préfecture de police a dénombré 110 000 personnes, quand le syndicat en annonçait 250 000. Le 17 octobre, le ministère en avait compté 550 000. Interpellations : près de 1 000 personnes ont été interpellées samedi soir, contre 389 au même stade une semaine plus tôt. Laurent Nuñez a salué des cortèges qui "se sont bien passés", tout en dénonçant la présence de 500 "casseurs" porte de Vincennes, à Paris.

près de 1 000 personnes ont été interpellées samedi soir, contre 389 au même stade une semaine plus tôt. Laurent Nuñez a salué des cortèges qui "se sont bien passés", tout en dénonçant la présence de 500 "casseurs" porte de Vincennes, à Paris. Dégradations : si les centres-villes ont été largement protégés, des pillages ont touché trois commerces à Marseille et plusieurs magasins à Nantes. À Grenoble, des vitrines ont été brisées, et trois enseignes ont été dégradées à Lyon.

si les centres-villes ont été largement protégés, des pillages ont touché trois commerces à Marseille et plusieurs magasins à Nantes. À Grenoble, des vitrines ont été brisées, et trois enseignes ont été dégradées à Lyon. Blessés : Lyon déplore 22 blessés, dont 18 dans les rangs des forces de l’ordre. À Toulouse, un jeune homme de 20 ans a été grièvement touché à la main lors de heurts en fin de manifestation.

Lyon déplore 22 blessés, dont 18 dans les rangs des forces de l’ordre. À Toulouse, un jeune homme de 20 ans a été grièvement touché à la main lors de heurts en fin de manifestation. Orléans : entre 13 000 et 26 000 personnes ont défilé contre le RN, qui tenait son congrès dans la ville. Le cortège s’est conclu par trois interpellations.

entre 13 000 et 26 000 personnes ont défilé contre le RN, qui tenait son congrès dans la ville. Le cortège s’est conclu par trois interpellations. Les gilets jaunes appellent à un "acte 3" le 31 octobre, tandis que la CGT mise sur la grève du 5 novembre pour prendre le relais.

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10:25 - Manifestations du 24 octobre : le bilan de la deuxième journée de mobilisation contre la vie chère Les manifestations du samedi 24 octobre ont rassemblé 410 000 personnes en France, selon le ministère de l'Intérieur, et 800 000 d'après la CGT. À Paris, 110 000 manifestants ont été comptabilisés par la préfecture de police, contre 250 000 selon le syndicat. En fin de journée, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a salué les cortèges qui "se sont bien passés", tout en évoquant la présence de "500 casseurs" dans la capitale. Il a également fait état de près de 1 000 interpellations sur l'ensemble du territoire. À Toulouse, un jeune homme de 20 ans a été grièvement blessé à la main lors de heurts avec les forces de l'ordre, à la fin du rassemblement, selon la préfecture rapporte franceinfo.

Validé jeudi, le parcours Bastille-Nation a été interdit vendredi 23 octobre par la préfecture de police, qui a imposé un tracé entre la porte d’Italie et la porte de Vincennes. Les organisations syndicales, étudiantes et lycéennes l’ont finalement accepté après le rejet de leur recours par le tribunal administratif. Le cortège s’est élancé à 14 heures dans le calme et a rassemblé 110 000 personnes selon la préfecture, 250 000 selon la CGT. Des tensions ont éclaté en fin de journée porte de Vincennes, où la préfecture a recensé plus de 500 casseurs, dispersés au canon à eau et au gaz lacrymogène.

Malgré l’interdiction totale décidée par le préfet du Rhône, environ 2 000 manifestants se sont rassemblés, principalement dans le 7e arrondissement. Des tirs de mortiers ont visé les forces de l’ordre, qui ont répliqué par des grenades lacrymogènes. La préfecture a fait état de 36 interpellations, de trois commerces dégradés et de 22 blessés, dont 18 parmi les policiers et gendarmes. Une semaine plus tôt, près de 200 commerces avaient été pillés ou dégradés.

Seul cortège autorisé après plusieurs revirements, le défilé de la CGT, de la FSU et de Solidaires a réuni 17 000 personnes selon la préfecture, 40 000 selon le syndicat. Parti dans le calme à 14 heures, il a laissé place en fin de journée à des tensions, avec trois commerces pillés et 51 interpellations, dont 20 majeurs. Le maire, Benoît Payan, a salué un centre-ville "sanctuarisé".

Environ 15 000 personnes ont défilé malgré l’interdiction préfectorale, selon ICI Gironde. La fin du cortège a tourné aux affrontements place de la Bourse, avec des échanges de projectiles, des pavés arrachés et du mobilier urbain incendié. La préfète a surtout déploré des dégradations matérielles et promis que les casseurs répondraient de leurs actes devant la justice.

Le couvre-feu pour les mineurs non accompagnés a été avancé de 22 heures à 20 heures et s’applique jusqu’au lundi 26 octobre. Un dispositif policier renforcé a été déployé, avec notamment une unité de projection rapide, des véhicules blindés, des moyens du RAID et des drones, autorisés dans plusieurs périmètres jusqu’au dimanche 25 octobre à 4 heures.

Environ un millier de personnes se sont réunies place de la République, dans un périmètre interdit. Les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et du canon à eau. La préfecture a signalé des pillages de magasins et six interpellations en fin d’après-midi.

Malgré l’interdiction de la préfète de l’Hérault, confirmée par le tribunal administratif, environ 6 000 personnes ont défilé à Montpellier, une semaine après les 35 000 manifestants du 17 octobre. Deux cortèges se sont formés, l’un parti du campus du Triolet avec plusieurs centaines d’étudiants, l’autre de la place de la Comédie. Tous deux ont été freinés par les forces de l’ordre, qui ont fait usage de gaz lacrymogène dès le début d’après-midi du côté du stade Philippidès. La tension est montée en fin d’après-midi sur la place de la Comédie, où se sont rassemblés entre 2 000 et 3 000 manifestants.

Dans la ville, aucun tramway ni aucun bus n’a circulé de la journée et de nombreux commerçants avaient barricadé leurs boutiques par crainte des pillages, après les violences du 17 octobre.

Les restrictions étaient aussi strictes dans le reste de la région. Les manifestations étaient interdites dans toute la ville de Nîmes, à Alès, dans la bastide Saint-Louis de Carcassonne et dans l’hypercentre de Perpignan, où l’usage des LBD avait été autorisé et les effectifs de police et de gendarmerie doublés. En Lozère, la Fête de la Soupe de Florac-Trois-Rivières a été annulée.

Malgré l’interdiction de manifester dans le centre-ville, un cortège s’est élancé vers 14 h 30 du secteur de la rue Inckermann, sur un tracé modifié plusieurs fois en 48 heures. Il a rassemblé 15 000 personnes selon la préfecture, 60 000 selon les organisateurs, dans une ambiance restée joyeuse. 25 personnes ont été interpellées à Lille, où des couteaux, des tournevis et des coupe-boulons ont été saisis lors de fouilles. Un couvre-feu pour les mineurs non accompagnés, de 20 heures à 6 heures, a été étendu à Lille et à cinq autres communes jusqu’à lundi matin.