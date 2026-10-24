Manifestations du 24 octobre, en direct : ce qui est prévu à Paris et en région, la carte parcours et des lieux à risque

Les manifestations du 24 octobre 2026 provoqueront-elles la même sidération que les événements du 17 octobre, qui avaient plongé la France dans le chaos ? A Paris et ailleurs, 500 actions ont été listées. Le gouvernement est attendu au tournant.

L'essentiel

Une nouvelle série de manifestations devraient avoir lieu ce samedi 24 octobre en France, particulièrement redoutées après le chaos provoqué par la mobilisation du 17 octobre, qui a rassemblé 800 000 personnes selon les organisateurs et donné lieu à de nombreux débordements violents.

Avant les manifestations du 24 octobre, Emmanuel Macron a assuré que le mot d'ordre serait d'empêcher toute mobilisation non syndicale, mais des rassemblements ont malgré tout été organisés par des associations, des collectifs de citoyens ou des partis politiques. La journée est présentée comme un "acte II" par la coordination des Gilets jaunes.

Une manifestation à Paris, organisée notamment par la CGT, a été validée par la préfecture de police puis interdite. Le parcours initialement prévu entre Bastille et Nation, a finalement été déplacé entre la Porte de Vincennes et la Porte d'Italie par la préfecture. Plusieurs grands musées parisiens sont fermés. La foire Art Basel a également renoncé à ouvrir le week-end. Sur le plan sportif, le match PSG-Lyon a été décalé à lundi à 20h30 et trois autres rencontres ont été reprogrammées.

A Marseille, une manifestation syndicale a finalement été autorisée "à titre dérogatoire", après une interdiction générale la veille. À Lyon, tout rassemblement est interdit de 10h à 23h. À Bordeaux, l'intersyndicale CGT-FO-FSU a maintenu son appel au rassemblement et conteste l'arrêté préfectoral l'interdisant.

Pour cette mobilisation du 24 octobre, 70 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés, soit 10 000 de plus que lors des violences du 17 octobre. Des unités d'élite — RAID, GIGN, BRI — ont aussi été appelées, accompagnées d'une vingtaine de véhicules blindés Centaure, de 15 engins lanceurs d'eau et d'hélicoptères. Les militaires de la force Sentinelle sont également en renfort.

En direct

09:01 - A Nantes, un flou sur la manifestation jusqu'à hier soir A Nantes, la préfecture de Loire-Atlantique a interdit tout rassemblement ou manifestation non déclaré dans le centre-ville de Nantes, de 10h à minuit, dans un périmètre allant des Hauts-Pavés à la Loire. La CGT, qui avait déposé une demande d'autorisation, attendait encore une réponse de la préfecture ce vendredi soir, son secrétaire régional Hamid Chebout indiquant : "Pour nous, le parcours est accessoire, ce qui nous intéresse, c'est la remontée des revendications des travailleurs en termes de pouvoir d'achat, de services publics, et les revendications des lycéens sur leurs conditions d'études et pour leur avenir." 08:54 - A Perpignan, plusieurs actions sont annoncées A Perpignan, plusieurs actions sont annoncées malgré un arrêté préfectoral interdisant tout rassemblement non déclaré dans l'hypercentre. La CGT 66, qui a appelé à soutenir "de façon pacifique la mobilisation des organisations de jeunesse et citoyennes", a déplacé son point de rendez-vous au square Jeantet Violet à 10h30 — hors du périmètre d'interdiction — tandis que des rassemblements sont également prévus aux péages nord et sud de l'A9 et au rond-point des Arcades à 17h. Face à ces mobilisations, le préfet Pierre Regnault de la Mothe a annoncé un dispositif de sécurité renforcé avec environ 200 agents des forces de l'ordre et l'autorisation d'utiliser les lanceurs de balles de défense (LBD). Selon le préfet des Pyrénées-Orientales : "La police n'encadrera pas de cortège (car il n'est pas déclaré) mais concentrera 100% de ses moyens contre les casseurs et les délinquants" 08:49 - A Marseille, "les Marseillais doivent pouvoir venir faire des emplettes" "Les Marseillais doivent pouvoir venir faire des emplettes en ville et les commerçants doivent pouvoir travailler. La manifestation autorisée qui est organisée par la CGT aura lieu entre la Porte d'Aix et les Réformés. Elle évitera l'hypercentre", a déclaré le préfet Jacques Witkowski. Le rassemblement est prévu à 14h sur un parcours passant par Gambetta, le boulevard d'Athènes et Saint-Charles. La carte des manifestations du 24 octobre 08:45 - Les lycéens maintiennent la pression Les lycéens, qui réclament une rénovation des établissements, de meilleures conditions d'étude et la suppression de Parcoursup, n'entendent pas relâcher la pression. "On attend notre réunion avec le Premier ministre", a déclaré Nathanaël Combary, du Renouveau lycéen, appelant à maintenir le "bras de fer" avec l'exécutif. "On lui parle d'abrogation, on lui parle de lisibilité, de transparence et de refonte", a réagi le président de l'Union syndicale lycéenne, Ryad Rani, en sortant de l'Élysée. 08:40 - Macron a reçu les lycéens vendredi Après plus d'un mois de crise, Emmanuel Macron a reçu vendredi une vingtaine de représentants des organisations lycéennes pendant deux heures et demie à l'Élysée. Le chef de l'État a notamment "souligné le besoin d'une refonte en profondeur de Parcoursup", selon son entourage. "Le gouvernement prendra des engagements dès lundi" après la réception des acteurs de l'éducation par le Premier ministre Sébastien Lecornu, a-t-on ajouté. 08:34 - La fusillade à Trappes, un autre choc dans un contexte sécuritaire tendu Le front sécuritaire a occupé l'essentiel de la journée d'hier, après une fusillade ayant fait un mort et cinq blessés vendredi matin dans les Yvelines. Présent à Trappes en début de soirée, Emmanuel Macron a dénoncé un "attentat terroriste, raciste", évoquant un "tournant" et appelant à ne pas "baisser la tête" face aux "idées qui s'installent" et pourraient "justifier" de tels comportements. Le président s'est ensuite rendu dans une caserne du XIXe arrondissement de Paris pour témoigner sa "reconnaissance aux forces de sécurité intérieure" et rencontrer les agents blessés en intervention. 08:25 - A Paris, musées fermés et sport repoussé Plusieurs grands musées parisiens ferment leurs portes samedi : le Louvre, Orsay, les Grand et Petit Palais, Picasso, l'Orangerie, la Fondation Cartier, la Bourse de Commerce et l'Opéra de Paris, selon le ministère de la Culture. La foire internationale d'art contemporain Art Basel a également renoncé à ouvrir le week-end comme prévu. Sur le plan sportif, le match PSG-Lyon, initialement prévu dimanche à 20h45, a été décalé au lundi à 20h30, et trois autres rencontres de football ont aussi été reprogrammées. 08:17 - Orléans, autre point de tension ce 24 octobre Le congrès du Rassemblement national à Orléans constitue un foyer de tensions distinct ce week-end : entre 20 000 et 30 000 militants anti-RN sont attendus samedi, dont le Premier secrétaire du PS Olivier Faure et la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet. Près de 3 000 membres des forces de l'ordre seront déployés, et le parcours de la manifestation a été déplacé au nord de la ville par la préfecture. C'est "un peu la campagne politique à venir" qui "se joue" dans le Loiret, a estimé le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. 08:11 - Couvre-feux et surveillance numérique Des mesures de couvre-feu partiel s'appliqueront dans au moins dix villes ce week-end : Paris, Lyon, Marseille, Le Mans, Saint-Étienne, Limoges, Toulouse, Perpignan, Mulhouse et Bordeaux. Le Premier ministre Sébastien Lecornu, en visite à la mairie de Limoges incendiée le 17 octobre, a affirmé que "le niveau de menace rest(ait) élevé". Le cabinet du Premier ministre a par ailleurs demandé aux plateformes numériques — Meta, Snap, TikTok — une "vigilance particulière" en vue du week-end. 08:06 - Un dispositif sécuritaire renforcé ce 24 octobre Pour cette nouvelle journée de mobilisation, 70 000 policiers et gendarmes seront déployés samedi, soit 10 000 de plus que lors des violences du 17 octobre. Des unités d'élite — RAID, GIGN, BRI — seront mobilisées, accompagnées d'une vingtaine de véhicules blindés Centaure, de 15 engins lanceurs d'eau et d'hélicoptères. Les militaires de la force Sentinelle viendront donc également en renfort. 08:00 - En première ligne, Laurent Nuñez va tenter d'éteindre l'incendie Laurent Nuñez qui avait pourtant remis sa démission à Emmanuel Macron après les violences du week-end dernier d'assurer : "Samedi prochain et dans les jours qui viennent, c'est moi qui serai aux commandes et comptez sur ma fermeté, je n'ai plus à en faire la démonstration, nous serons au rendez-vous." 07:54 - Les manifestations vont-elles se prolonger ? La mobilisation pourrait se prolonger bien au-delà de ce 24 octobre. Après une réunion avec Sébastien Lecornu à Matignon ce mercredi 21 octobre, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a estimé que le gouvernement n'avait annoncé "aucune mesure" pour répondre aux revendications des salariés et des lycéens. Elle a appelé à généraliser "la grève du 5 novembre et après", dans le cadre de la journée de mobilisation prévue par l'intersyndicale. 07:50 - Les forces d'unité Sentinelle seront déployées ce samedi De son côté, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé que les forces d'unité Sentinelle seront déployées ce samedi en "substitution des forces de sécurité intérieures, principalement sur des gardes statiques, pour dégager des policiers et des gendarmes et assurer des missions de maintien de l'ordre". Laurent Nuñez a par ailleurs fait savoir qu'il comptait "renforcer le volume d'effectifs disponible" ainsi que "les unités déployées comme cela avait été fait en juillet 2023 [lors des émeutes après la mort de Naël ndlr.] en mobilisant la BRI, le GIGN, le RAID, les hélicos, les Centaures, les engins lanceurs d'eau". À noter toutefois que des engins lanceurs d'eau étaient déjà déployés sur le terrain samedi dernier, "mais il faut aller au-delà", a insisté mardi Laurent Nuñez. 07:44 - Lecornu a promis un dispositif policier "massif" pour la journée de mobilisation du 24 octobre Afin de prévenir de nouveaux débordements et d'assurer un maintien de l'ordre plus fort, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont promis des actions concrètes. Premièrement, Sébastien Lecornu a annoncé que le dispositif policier "sera massif". "Nous allons monter en gamme dans le dispositif du 24 octobre où la doctrine [...] sera revue en termes de moyens, en termes de forces engagées et en termes de réactivité" a-t-il annoncé devant l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement. 07:38 - Une réponse musclée du gouvernement aux manifestations Le gouvernement prépare en parallèle une réponse sécuritaire renforcée. Le 20 octobre, Sébastien Lecornu a promis un dispositif "massif" pour samedi. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a annoncé le déploiement de militaires de l'opération Sentinelle pour assurer certaines missions de surveillance et libérer des policiers et gendarmes. Le RAID, le GIGN, la BRI et des véhicules blindés pourront également être mobilisés. Il veut aussi privilégier des itinéraires éloignés des bâtiments publics et rues commerçantes. 07:33 - Appels à mobilisation et manifestations, deux choses différentes Le site le site 17octobregiletjaune.net est rempli d'appels à la mobilisation, il s'agit toutefois d'appels à se mobiliser et non de manifestations dont la tenue est confirmée. Elles doivent même être interdites très officiellement par les préfectures. L'éditeur du site, Benjamin Ball, avait confié à l'AFP lundi que "ce qu'on disait c'est qu'on essayait de se donner le temps et de construire le 5 novembre, mais il y a clairement une énorme poussée pour qu'il y ait un Acte II". Il avait donc évoqué une construction par "étapes" le 24 octobre, le 31 octobre puis le 5 novembre. 07:28 - 500 actions recensées pour ce samedi, dont plus de 350 manifestations À Bordeaux, l'intersyndicale CGT-FO-FSU a maintenu son appel au rassemblement et entend contester en justice l'arrêté préfectoral l'interdisant. Sur la carte du site 17octobregiletjaune.net, près de 500 actions sont désormais recensées pour ce samedi, dont plus de 350 manifestations. Le reste concerne les ronds-points, les stations-services, les gares... 07:23 - Une manifestation à Marseille autorisée, à Lyon tout rassemblement est interdit À Marseille, une manifestation syndicale a finalement été autorisée "à titre dérogatoire", seule ville concernée dans les Bouches-du-Rhône après une interdiction générale la veille. À Lyon, tout rassemblement est interdit de 10h à 23h dans une vaste zone englobant la presqu'île, la vieille ville, le 6e arrondissement et une partie du 3e, où plus de 150 boutiques avaient été vandalisées lors de la précédente journée. 07:17 - La manifestation à Paris autorisée, interdite, déplacée À Paris, une manifestation déclarée entre la place de la Bastille et celle de Nation, organisée à l’initiative notamment de la CGT, avait initialement été validée. Mais vendredi soir, la préfecture de police a finalement décidé de changer l'itinéraire, suscitant l'ire de la gauche et des syndicats. Le cortège se tiendra entre la porte d'Italie à la porte de Vincennes. "Imposé" par la préfecture, il a été jugé "impossible à sécuriser" selon le co-secrétaire général de la CGT de Paris, Karl Ghazi. Les organisateurs entendaient hier contester cet arrêté en justice. 07:13 - Des recours et des critiques contre l'interdiction des manifestations Les propos d'Emmanuel Macron et les interdictions qui ont suivi ont été vivement critiqués dans la soirée de vendredi. Qualifiant cette décision d'"atteinte démesurée à la liberté", Sept partis politiques de gauche — Les Écologistes, LFI, le PS, le PC, Debout, L'Après et Génération.s —, l'Association de défense des libertés constitutionnelles et le Syndicat de la magistrature ont déposé jeudi soir un recours en référé-liberté devant le Conseil d’État, ont appris franceinfo et BFMTV. Ces restrictions jugées liberticides par une partie de l'opposition : La France insoumise a dénoncé une "fuite en avant autoritaire". 07:08 - Des interdictions de manifester à la pelle dans de nombreuses villes Certaines villes ont déjà interdit les rassemblements dans certains quartiers comme à Rouen, Montpellier, Brest, Quimper, Lille ou Le Havre. À Toulon, elles ne seront pas autorisées dans le centre-ville tout comme à Grenoble. Dans les Bouches-du-Rhône, le préfet avait interdit temporairement des manifestations dans tout le département pour la journée de samedi, qu'elles soient déclarées ou non. Il a finalement autorisé vendredi une manifestation de la CGT à Marseille. Dans l'Est, si à Strasbourg une manifestation syndicale a été autorisée, les interdictions ont le vent en poupe. De nombreuses interdictions de manifester ont en effet été prises à Metz, Nancy, Besançon, mais aussi dans le centre-ville de Mulhouse et à Belfort. 07:01 - De nombreux rassemblements interdits ce samdi Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous allons suivre la nouvelle journée de mobilisation à haut risque ce 24 octobre. Le gouvernement et le président de la République ont assuré ce jeudi 22 octobre que tout serait fait pour contenir le mouvement de contestation, en dehors des mobilisations très officiellement organisées par des syndicats. "La doctrine qui a été arrêtée de manière très claire, c’est que partout où il y a une volonté de manifester, de se regrouper, [les demandes qui sont faites par des gens qui n’ont aucune légitimité pour cela] seront interdites par les préfets", a déclaré Emmanuel Macron à l’issue d’une réunion à l’Élysée avec les services de renseignement. Emmanuel Macron considère que "des groupes organisés d’ultra-gauche visent à faire tomber la République […] avec une extrême dangerosité, une très grande violence et une planification". Il justifie les interdictions de manifester par le souci de protéger "nos centres-villes, et en particulier nos commerces et nos bâtiments publics". 23/10/26 - 23:49 - À Paris, le changement de parcours pour la manifestation du 24 octobre suscite l'ire de la gauche À la veille de la manifestation du samedi 24 octobre à Paris, la préfecture de police a modifié le parcours. À gauche, ce changement ne passe pas. Ainsi le patron des socialistes, Olivier Faure, craint que des jeunes n'ayant pas eu vent du changement se rendent comme initialement prévu à Bastille... où tout rassemblement est désormais interdit. Pour le patron des Insoumis, c'est tout simplement "n'importe quoi". "Jamais vu un tel niveau d’amateurisme et d’irresponsabilité", juge Manuel Bompard sur X. Et le communiste Fabien Roussel de regretter ce changement de dernière minute qui "désorganis[e] les cortèges et sem[e] la confusion et donc la panique". 23/10/26 - 22:46 - Pour Sébastien Lecornu, "la menace reste élevée" samedi 24 octobre Depuis Limoges où il était en déplacement ce vendredi soir, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a estimé que "le niveau de menace rest[ait] élevé" en cette veille de nouvelle journée de mobilisation, samedi 24 octobre. Le locataire de Matignon a plus exactement ciblé "l'ultragauche" et la "délinquance". Mais Sébastien Lecornu s'est montré confiant, assurant que le "retour d'expérience" du samedi 17 octobre a permis d'ajuster le dispositif de sécurité. 23/10/26 - 21:44 - Toute manifestation interdite à Nantes ce samedi 24 octobre Le préfet de Loire-Atlantique a mis en place un arrêté ce vendredi soir visant à interdire toute manifestation qui n'aurait pas été déclarée au préalable dans le centre-ville de Nantes. Afin de "protéger les mineurs et prévenir leurs implications dans des dégradations ou des pillages", un couvre-feu a également été mis en place pour la nuit de samedi à dimanche.

À Paris, la préfecture de police avait d'abord validé jeudi un parcours Bastille-Nation, organisé notamment par la CGT, avant de l'interdire vendredi par arrêté. Un nouveau tracé, entre la Porte de Vincennes et la Porte d'Italie, a été "imposé" par la préfecture, jugé "impossible à sécuriser" selon le co-secrétaire général de la CGT de Paris, Karl Ghazi. Les organisateurs entendent contester cet arrêté en justice.

Le préfet du Rhône a opté pour la mesure la plus stricte : toutes les manifestations sont interdites dans l'ensemble de la ville de Lyon pour ce 24 octobre, et non pas seulement dans la Presqu'île. La décision fait suite aux incidents du 17 octobre, qui avaient entraîné le pillage ou la dégradation de près de 200 commerces dans le centre-ville.

Après plusieurs revirements, la préfecture des Bouches-du-Rhône a finalement accordé une dérogation à un unique cortège syndical réunissant la CGT, la FSU et Solidaires. La manifestation autorisée aura lieu entre la Porte d'Aix et les Réformés. Le rassemblement est prévu à 14h sur un parcours passant par Gambetta, le boulevard d'Athènes et Saint-Charles.

Côté transports, la RTM fonctionnera mais avec des ajustements : la ligne T3 sera en service partiel entre La Gaye et Castellane, et la T2 sera totalement à l'arrêt. La mairie a par ailleurs décidé de fermer plusieurs équipements municipaux — musées, bibliothèques, mairies de secteur — ainsi que plusieurs marchés, dont celui du quai du Port et les marchés Réformés-Jean Thierry, des Capucins, du Prado et de la Plaine.

Un couvre-feu a été étendu aux personnes majeures dans certains secteurs de la ville, entre 23h et 5h du matin dans les nuits de samedi à dimanche et de dimanche à lundi, dans un périmètre couvrant l'hypercentre, certaines zones commerciales et les abords des bâtiments publics.

La préfète de la Gironde, Sophie Brocas, a interdit les rassemblements et manifestations dans une large partie du centre-ville, de ce samedi 24 octobre à 8h au dimanche 25 octobre à 8h. Le périmètre s'étend des quais jusqu'à Mériadeck, englobant la place de la Bourse, les abords de Pey-Berland, le secteur de la Victoire et une partie des Chartrons. L'intersyndicale CGT-FO-FSU, qui avait déclaré un cortège au départ de la place de la Bourse à 14h, a contesté la décision et a annoncé une saisine du tribunal administratif.

Le couvre-feu pour les mineurs non accompagnés a été avancé de 22h à 20h, et s'applique de ce vendredi 23 au lundi 26 octobre. Un dispositif policier renforcé est annoncé, incluant une unité de projection rapide, des véhicules blindés, des moyens du RAID et des drones autorisés dans plusieurs périmètres jusqu'au dimanche 25 octobre à 4h.

La préfecture de Loire-Atlantique a interdit tout rassemblement ou manifestation non déclaré dans le centre-ville de Nantes, de 10h à minuit, dans un périmètre allant des Hauts-Pavés à la Loire en incluant le CHU, ainsi que le secteur d'Atlantis à Saint-Herblain. L'interdiction s'étend aussi au centre-ville de Saint-Nazaire et à certaines zones de Trignac et Montoir-de-Bretagne.

Un couvre-feu pour les mineurs non accompagnés d'un parent ou d'un adulte responsable s'applique à partir de 21h (jusqu'à 6h le lendemain) dans les périmètres concernés de Nantes et Saint-Nazaire. Le port d'équipements de protection destinés à faire obstacle aux forces de l'ordre est également interdit dans les communes visées par les arrêtés.

La préfète de l'Hérault a interdit la manifestation déclarée à Montpellier pour ce 24 octobre, invoquant des "risques majeurs de troubles à l'ordre public". Les rassemblements sont prohibés de 8h à 22h dans un périmètre élargi incluant la gare Saint-Roch, la place de la Comédie, le centre commercial Polygone et les boulevards autour de l'Écusson. Trois recours en référé-liberté ont été déposés devant le tribunal administratif.

L'ensemble des tramways et bus de la Métropole de Montpellier est à l'arrêt toute la journée à titre préventif — le 17 octobre, des rames avaient été caillassées et des voies incendiées. Un couvre-feu pour les mineurs est instauré à Montpellier et Béziers depuis ce vendredi 23 octobre à 22h, puis à partir de 20h ce samedi, jusqu'à 6h ce dimanche matin.

Dans les autres villes de la région, les restrictions sont tout aussi strictes. Toutes les manifestations sont interdites à Nîmes dans l'ensemble de la ville, à Alès, dans la bastide Saint-Louis de Carcassonne et dans l'hypercentre de Perpignan — où l'emploi des LBD a été autorisé et les effectifs de police et de gendarmerie doublés. En Lozère, par précaution, la Fête de la Soupe de Florac-Trois-Rivières — qui réunit habituellement plus de 1 500 visiteurs — a été annulée.

Le préfet du Nord, Bertrand Gaume, a interdit par arrêté tout rassemblement et manifestation dans un périmètre couvrant le centre-ville de Lille, de 7h à 22h ce samedi, en raison des violences survenues lors de la mobilisation du 17 octobre. Une manifestation sur un itinéraire alternatif, en dehors de ce périmètre, reste toutefois possible. La CGT, qui avait déposé une demande d'autorisation, attendait encore une réponse de la préfecture ce vendredi soir.