Manifestations du 24 octobre, en direct : fin de cortège à Paris, 13 000 personnes à Orléans contre le RN… La carte de la mobilisation

Une semaine après un 17 octobre chaotique, la journée du 24 octobre s'est déroulée sous haute sécurité. À Paris, le cortège est parti à 14 heures de la porte d'Italie pour suivre un tracé imposé par la préfecture. À Orléans, 13 000 personnes ont défilé contre le racisme et le congrès du RN. Le ministère de l'Intérieur comptait 410 000 manifestants dans toute la France, contre 600 000 la semaine passée.

L'essentiel

Une nouvelle journée de mobilisation a eu lieu sous très haute sécurité ce samedi 24 octobre, une semaine après le chaos du 17 octobre. En fin de journée, le ministère de l'Intérieur comptait 410 000 manifestants présents dans toute la France, contre 550 000 la semaine passée.

Paris : après plusieurs péripéties administratives, le défilé a relié la porte d’Italie à la porte de Vincennes. La gauche, de Jean-Luc Mélenchon à Marine Tondelier, a dénoncé un changement de parcours décidé la veille qui a créé du chaos. La préfecture justifie cette modification par l’évolution de la menace, notamment après l’attentat raciste qui a fait un mort et cinq blessés vendredi 23 octobre dans les Yvelines.

Orléans : le congrès du RN a débuté en présence de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Le cortège contre le racisme et le RN, qui se déroulait au lendemain de l'attentat raciste dans les Yvelines et était mené par Sophie Binet (CGT), Olivier Faure (PS) et Bally Bagayoko (LFI), a eu lieu dans le calme.

70 000 policiers et gendarmes sont déployés, soit 10 000 de plus que le 17 octobre. Des manifestants appellent à un "acte 3" le 31 octobre.

En direct

19:04 - Un manifestant perd deux doigts à Clermont-Ferrand À Clermont-Ferrand, les tensions en marge de la manifestation ont fait deux blessés graves : un manifestant a perdu deux doigts, tandis qu'un CRS blessé a dû être transporté d'urgence au CHU local, selon Le Parisien. 18:15 - 410 000 manifestants dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur 410 000 manifestants étaient présents ce samedi 24 octobre dans tout la France, selon le ministère de l'Intérieur cité par Le Parisien. 17:49 - Jean-Luc Mélenchon célèbre la "victoire totale du mouvement social" Dans une déclaration publiée lors de sa présence au sein du cortège parisien, le candidat insoumis à l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon a salué une "victoire totale du mouvement social", félicitant une foule qui a déferlé dans le calme sur plus de quatre kilomètres. Fustigeant ce qu'il qualifie d'échec total des provocations aux désordres de la part du préfet de police et du ministre Sébastien Lecornu, le leader de La France Insoumise a accentué la pression sur le gouvernement en affirmant qu'il était désormais temps pour les autorités de céder, sous peine d'en être réduites, à terme, à prendre "la porte de sortie". Victoire totale du mouvement social. La marche s'est rassemblée au nouveau point autorisé et déferle dans le calme sur plus de quatre kilomètres. Les provocations aux désordres du préfet de police et de Lecornu sont un échec total. Pour les autorités, il est temps de céder, sinon il ne leur restera bientôt que la porte de sortie. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 24, 2026 La carte des manifestations du 24 octobre 17:31 - À Paris, la situation se tend porte de Vincennes La situation s'est nettement tendue à la porte de Vincennes, à Paris, où les forces de l'ordre, appuyées par un hélicoptère survolant la zone et renforcées par l'arrivée de CRS, font usage de grenades lacrymogènes et d'un canon à eau pour repousser la foule, tout en répétant en boucle l'instruction de se disperser et de quitter immédiatement les lieux, indique Le Parisien. 17:03 - Lyon : environ 1000 manifestants rassemblés hors des zones autorisées on été dispersés par la police Un millier de personnes rassemblées ce samedi en début d'après-midi sur la place Jean-Macé, dans le sud de Lyon, en dehors du périmètre préfectoral d'interdiction, ont été dispersées aux alentours de 14h15 par les forces de l'ordre à coups de grenades lacrymogènes. Le rassemblement, répondant à l'appel d'un collectif interfacultés de Lyon, avait déployé une banderole et des pancartes avant d'être dispersé dans la confusion par la police, indique BFMTV. 16:30 - Manifestation à Paris : de nombreux manifestants attendent encore porte d’Italie Plus d'une heure après le départ de la tête de cortège, de nombreux manifestants sont toujours rassemblés porte d'Italie, à Paris, constate un journaliste de BFMTV . Ils attendent de pouvoir défiler à leur tour en direction de la porte de Vincennes. 15:49 - Lyon : un rassemblement d’un millier de personnes dispersé par les forces de l’ordre Un rassemblement d’environ 1 000 personnes a été dispersé par la police en début d’après-midi place Jean-Macé, dans le sud de Lyon rapporte BFMTV. Vers 14h15, les forces de l’ordre ont fait usage de grenades lacrymogènes, provoquant la dispersion de la foule. Des membres du collectif interfacultés de Lyon avaient déployé une banderole et des pancartes réclamant davantage de moyens pour l’éducation et dénonçant les violences policières. 15:19 - Bordeaux : le tribunal administratif confirme l’interdiction de manifester dans l’hypercentre Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours de l’intersyndicale CGT-FO-FSU contre l’interdiction des manifestations dans l’hypercentre de la ville. Le juge estime cette mesure "nécessaire, adaptée et proportionnée" face aux risques liés aux rassemblements, notamment de pillages et de dégradations. La préfecture rappelle que les participants à une manifestation interdite s’exposent à une amende forfaitaire de 135 euros. 14:46 - Marine Tondelier dénonce le changement tardif du parcours Présente dans le cortège parisien, la candidate des Écologistes à la présidentielle, Marine Tondelier, critique le changement tardif du tracé, qui aurait désorienté les manifestants. "Si c’est un test de détermination, on l’a remporté", estime-t-elle. Elle dénonce également une volonté de détourner l’attention des revendications des lycéens, qui réclament notamment la fin de Parcoursup, des classes moins surchargées et des températures supportables dans les salles de classe. 14:44 - Mélenchon à Macron : "Il est temps de céder" Présent dans le cortège parisien, porte d'Italie, Jean-Luc Mélenchon exhorte Emmanuel Macron à répondre aux revendications des manifestants. "Il est temps de céder, après il ne lui restera plus que la porte de sortie", déclare le leader insoumis, estimant que la mobilisation pourrait se répéter chaque semaine. Il demande également à l'exécutif d'"arrêter les provocations", après le changement tardif du parcours autorisé. 14:14 - Le cortège s’élance de la porte d’Italie La tête du cortège parisien commence à avancer depuis la porte d’Italie, dans le 13e arrondissement. Les manifestants doivent rejoindre la porte de Vincennes, à l’est de la capitale, à la limite entre les 12e et 20e arrondissements. 13:52 - 135 interpellations recensées en France à 13 heures Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez fait état à BFMTV de 135 interpellations dans toute la France depuis le début de la journée, selon un bilan arrêté à 13 heures. Il indique également que 136 actions sur la voie publique ont été recensées, contre 264 à la même heure samedi dernier. Au total, 35 000 personnes ont été comptabilisées dans l’espace public, contre 60 000 le 17 octobre. 13:22 - Manifestation à Paris : la porte d’Italie se remplit avant le départ du cortège De nombreux manifestants, parmi lesquels des étudiants et des lycéens, commencent à se rassembler porte d'Italie, à Paris, avant le départ du cortège prévu à 14 heures. L'affluence se fait également ressentir sur la ligne 7 du métro. De nombreux CRS ont été déployés boulevard Masséna, selon des journalistes du Monde présents sur place. Plusieurs étudiants expliquent être venus soutenir les lycéens et réclamer davantage de moyens pour l'Éducation nationale. 13:21 - Nice : près d’une dizaine d’interpellations malgré l’interdiction des rassemblements Le préfet des Alpes-Maritimes, Jean-Marie Girier, annonce lors d'un micro tendu "un peu moins d’une dizaine d’interpellations" à Nice à la mi-journée. Les personnes interpellées étaient notamment munies de gants coqués et d’équipements de protection. Près de 310 policiers municipaux sont mobilisés, sur un total de plus de 700 effectifs de sécurisation déployés dans la ville, selon le maire Éric Ciotti. 13:06 - Les "gilets jaunes" appellent à une nouvelle mobilisation le 31 octobre Les "gilets jaunes" appellent à une journée de mobilisation samedi prochain pour défendre les libertés publiques. Ils prévoient des rassemblements et des sit-in devant l’Assemblée nationale et les mairies, dénonçant ce qu’ils qualifient de "dérive autoritaire" du gouvernement, notamment après les interdictions de manifestations ce samedi. 12:24 - 635 contrôles réalisés à Paris La préfecture de Police indique avoir effectué 635 contrôles dans les gares et les transports en commun parisiens en marge de la mobilisation du 24 octobre. Ces opérations ont conduit à des saisies de matériel interdit et à plusieurs interpellations. La situation reste calme dans la capitale, selon les autorités. #24octobre | La @prefpolice organise des contrôles massifs notamment dans les gares et les transports en commun pour dissuader ceux qui voudraient venir dans la capitale avec de mauvaises intentions. A lissue de 635 contrôles, de nombreux matériels interdits ont été saisis et plusieurs interpellations réalisées. Nous serons intransigeants. A cette heure, la situation est calme à Paris. — Préfecture de Police (@prefpolice) October 24, 2026 11:53 - Lyon : un rassemblement d’environ 150 personnes dispersé près de l’université Lyon 3 Un rassemblement d’environ 150 personnes, majoritairement des jeunes, a été rapidement dispersé par les forces de l’ordre près de l’université Lyon 3, selon Franceinfo. Situé à la limite du périmètre où les attroupements sont interdits, le rassemblement a duré une vingtaine de minutes. Plusieurs dizaines de personnes sont ensuite parties en cortège sauvage. 11:30 - L’intersyndicale se rallie au parcours autorisé Après le rejet de leur recours par le tribunal administratif, les syndicats confirment qu’ils défileront de la porte d’Italie, avec un départ prévu à 14 heures. "Nous nous rangeons derrière la décision de l’intersyndicale", a également déclaré Philémon Jouglet Marcus, responsable fédéral de l’Union syndicale lycéenne à BFMTV, tout en déplorant cette décision. 11:10 - Manifestation à Paris : le recours contre le nouveau parcours rejeté Le tribunal administratif a rejeté le recours des organisations syndicales contre le nouveau parcours de la manifestation à Paris. Le tracé décidé par la préfecture de police est donc maintenu : le cortège doit relier la porte d’Italie à la porte de Vincennes, de 13 heures à 19 heures. 10:49 - Sébastien Lecornu active une cellule interministérielle de crise Le Premier ministre Sébastien Lecornu active une cellule interministérielle de crise ce samedi. Elle se réunira à 11 heures à Matignon, alors que plusieurs manifestations sont prévues en France dans un contexte de fortes tensions. 10:35 - Des drones déployés à Paris pendant trois jours La préfecture de police de Paris autorise l'utilisation de drones équipés de caméras pour filmer certains secteurs de la capitale dans le cadre de la mobilisation du 24 octobre. Le dispositif est prévu ce samedi, mais aussi dimanche et lundi dans des zones définies, selon la préfecture sur X. 10:25 - Des mortiers d’artifice saisis en Île-de-France Des objets dangereux ont déjà été saisis ce matin dans la capitale, annonce Hélène Denéchère, porte-parole de la préfecture de police de Paris, sur BFMTV. Des contrôles sont menés sur les axes de circulation dans toute l’Île-de-France. Parmi les objets récupérés figurent notamment des mortiers d’artifice, qui auraient pu être utilisés contre les forces de l’ordre. 10:16 - Bouches-du-Rhône : la justice autorise des manifestations dans cinq communes Le tribunal administratif de Marseille a partiellement suspendu l’arrêté préfectoral interdisant les manifestations ce samedi dans les Bouches-du-Rhône. Des rassemblements sont finalement autorisés à Gardanne, Istres, Martigues, Miramas et Tarascon, mais l’interdiction reste en vigueur à Aix-en-Provence rapporte Le Monde. 10:06 - Manifestation interdite : les participants risquent jusqu’à 750 euros d’amende Participer à une manifestation interdite est passible d'une amende forfaitaire de 135 euros, pouvant atteindre 750 euros. Les organisateurs risquent, eux, jusqu'à six mois de prison et 7 500 euros d'amende. Le port d'une arme, la dissimulation du visage ou le refus de se disperser après les sommations des forces de l'ordre peuvent également constituer des délits, rappelle BFMTV . 09:55 - Jean-Luc Mélenchon appelle à suivre les consignes des syndicats Dans un post sur X, le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, dénonce une "désorganisation des cortèges" et des délais de réorganisation "intenables". Il appelle les manifestants à respecter "dans l'ordre et avec discipline" les consignes et les points de rassemblement annoncés par les syndicats pour défendre le droit de manifester. ALERTE. En dernière minute, le parcours dabord autorisé pour la manifestation parisienne déposée par les syndicats de salariés, de lycéens et détudiants est modifié par le gouvernement sur ordre du Président, nous dit-on. Une nouvelle fois, le pouvoir joue la désorganisation des cortèges et les délais intenables de réorganisation des organisations. Ces méthodes se multiplient dans tout le pays. Dans le même temps, larmée est censée assurer la protection des bâtiments officiels et le préfet de police de Paris a demandé aux commerçants de se donner eux-mêmes des moyens de protection, comme si lÉtat annonçait davance quil abandonnait la protection des biens. Quiconque veut la sauvegarde des libertés démocratiques et du droit à manifester doit sen tenir strictement, dans lordre et avec discipline, aux consignes et points de ralliement quannonceront les syndicats. La consigne est de faire échouer le désordre provoqué par le pouvoir, de faire aboutir coûte que coûte les revendications, sans offrir au pouvoir aucun prétexte pour déchaîner la violence répressive ou suspendre les libertés. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 23, 2026 LIRE PLUS

À Paris, la préfecture de police avait d'abord validé jeudi un parcours Bastille-Nation, organisé notamment par la CGT, avant de l'interdire vendredi par arrêté. Un nouveau tracé, entre la Porte de Vincennes et la Porte d'Italie, a été "imposé" par la préfecture, jugé "impossible à sécuriser" selon le co-secrétaire général de la CGT de Paris, Karl Ghazi. Les organisateurs entendent contester cet arrêté en justice.

Le préfet du Rhône a opté pour la mesure la plus stricte : toutes les manifestations sont interdites dans l'ensemble de la ville de Lyon pour ce 24 octobre, et non pas seulement dans la Presqu'île. La décision fait suite aux incidents du 17 octobre, qui avaient entraîné le pillage ou la dégradation de près de 200 commerces dans le centre-ville.

Après plusieurs revirements, la préfecture des Bouches-du-Rhône a finalement accordé une dérogation à un unique cortège syndical réunissant la CGT, la FSU et Solidaires. La manifestation autorisée aura lieu entre la Porte d'Aix et les Réformés. Le rassemblement est prévu à 14h sur un parcours passant par Gambetta, le boulevard d'Athènes et Saint-Charles.

Côté transports, la RTM fonctionnera mais avec des ajustements : la ligne T3 sera en service partiel entre La Gaye et Castellane, et la T2 sera totalement à l'arrêt. La mairie a par ailleurs décidé de fermer plusieurs équipements municipaux — musées, bibliothèques, mairies de secteur — ainsi que plusieurs marchés, dont celui du quai du Port et les marchés Réformés-Jean Thierry, des Capucins, du Prado et de la Plaine.

Un couvre-feu a été étendu aux personnes majeures dans certains secteurs de la ville, entre 23h et 5h du matin dans les nuits de samedi à dimanche et de dimanche à lundi, dans un périmètre couvrant l'hypercentre, certaines zones commerciales et les abords des bâtiments publics.

La préfète de la Gironde, Sophie Brocas, a interdit les rassemblements et manifestations dans une large partie du centre-ville, de ce samedi 24 octobre à 8h au dimanche 25 octobre à 8h. Le périmètre s'étend des quais jusqu'à Mériadeck, englobant la place de la Bourse, les abords de Pey-Berland, le secteur de la Victoire et une partie des Chartrons. L'intersyndicale CGT-FO-FSU, qui avait déclaré un cortège au départ de la place de la Bourse à 14h, a contesté la décision et a annoncé une saisine du tribunal administratif.

Le couvre-feu pour les mineurs non accompagnés a été avancé de 22h à 20h, et s'applique de ce vendredi 23 au lundi 26 octobre. Un dispositif policier renforcé est annoncé, incluant une unité de projection rapide, des véhicules blindés, des moyens du RAID et des drones autorisés dans plusieurs périmètres jusqu'au dimanche 25 octobre à 4h.

La préfecture de Loire-Atlantique a interdit tout rassemblement ou manifestation non déclaré dans le centre-ville de Nantes, de 10h à minuit, dans un périmètre allant des Hauts-Pavés à la Loire en incluant le CHU, ainsi que le secteur d'Atlantis à Saint-Herblain. L'interdiction s'étend aussi au centre-ville de Saint-Nazaire et à certaines zones de Trignac et Montoir-de-Bretagne.

Un couvre-feu pour les mineurs non accompagnés d'un parent ou d'un adulte responsable s'applique à partir de 21h (jusqu'à 6h le lendemain) dans les périmètres concernés de Nantes et Saint-Nazaire. Le port d'équipements de protection destinés à faire obstacle aux forces de l'ordre est également interdit dans les communes visées par les arrêtés.

La préfète de l'Hérault a interdit la manifestation déclarée à Montpellier pour ce 24 octobre, invoquant des "risques majeurs de troubles à l'ordre public". Les rassemblements sont prohibés de 8h à 22h dans un périmètre élargi incluant la gare Saint-Roch, la place de la Comédie, le centre commercial Polygone et les boulevards autour de l'Écusson. Trois recours en référé-liberté ont été déposés devant le tribunal administratif.

L'ensemble des tramways et bus de la Métropole de Montpellier est à l'arrêt toute la journée à titre préventif — le 17 octobre, des rames avaient été caillassées et des voies incendiées. Un couvre-feu pour les mineurs est instauré à Montpellier et Béziers depuis ce vendredi 23 octobre à 22h, puis à partir de 20h ce samedi, jusqu'à 6h ce dimanche matin.

Dans les autres villes de la région, les restrictions sont tout aussi strictes. Toutes les manifestations sont interdites à Nîmes dans l'ensemble de la ville, à Alès, dans la bastide Saint-Louis de Carcassonne et dans l'hypercentre de Perpignan — où l'emploi des LBD a été autorisé et les effectifs de police et de gendarmerie doublés. En Lozère, par précaution, la Fête de la Soupe de Florac-Trois-Rivières — qui réunit habituellement plus de 1 500 visiteurs — a été annulée.

Le préfet du Nord, Bertrand Gaume, a interdit par arrêté tout rassemblement et manifestation dans un périmètre couvrant le centre-ville de Lille, de 7h à 22h ce samedi, en raison des violences survenues lors de la mobilisation du 17 octobre. Une manifestation sur un itinéraire alternatif, en dehors de ce périmètre, reste toutefois possible. La CGT, qui avait déposé une demande d'autorisation, attendait encore une réponse de la préfecture ce vendredi soir.