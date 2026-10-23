Manifestations du 24 octobre, en direct : les parcours à Paris et en région, la carte et les infos

Ce samedi 24 octobre, des manifestations auront bien lieu à Paris et dans de nombreuses villes de France. 500 actions possibles dans toute la France ont déjà été listées, mais le gouvernement entend interdire la plupart des manifestations.

Où seront les manifestations en France ce samedi 24 octobre ? Si le chef de l'Etat a insisté jeudi pour faire savoir que le mot d'ordre serait d'empêcher le plus de mobilisations non syndicales possibles, il y aura tout de même des cortèges dans les rues de France.

Présentée comme un "acte II" par la coordination des Gilets jaunes, cette journée de manifestations du 24 octobre intervient une semaine après les manifestations du 17 octobre, qui ont rassemblé 800 000 personnes selon les organisateurs. Et la contestation sociale, pacifique, est légitime pour la CGT, qui s'indigne des consignes de l'Etat d'interdire, autant que possible, les mobilisations organisées par des associations, des collectifs de citoyens ou de partis politiques. "C'est inédit", a regretté Sophie Binet sur France Info le 23 octobre, considérant que le chef de l'Etat prend des décisions qui abîme la démocratie et les libertés publiques.

De nombreux rassemblements interdits

Le gouvernement et le président de la République ont pourtant assuré ce jeudi 22 octobre que tout serait fait pour contenir le mouvement de contestation, en dehors des mobilisations très officiellement organisées par des syndicats. "La doctrine qui a été arrêtée de manière très claire, c’est que partout où il y a une volonté de manifester, de se regrouper, [les demandes qui sont faites par des gens qui n’ont aucune légitimité pour cela] seront interdites par les préfets", a déclaré Emmanuel Macron à l’issue d’une réunion à l’Élysée avec les services de renseignement. Des propos qui ont été vivement critiqués dans la soirée. Qualifiant cette décision d'"atteinte démesurée à la liberté", l'Association de défense des libertés constitutionnelles et le Syndicat de la magistrature ont déposé jeudi soir un recours en référé-liberté devant le Conseil d’État, ont appris franceinfo et BFMTV.

Emmanuel Macron considère que "des groupes organisés d’ultra-gauche visent à faire tomber la République […] avec une extrême dangerosité, une très grande violence et une planification". Il justifie les interdictions de manifester par le souci de protéger "nos centres-villes, et en particulier nos commerces et nos bâtiments publics".

Certaines villes ont déjà interdit les rassemblements dans certains quartiers comme à Rouen, Montpellier, Brest, Quimper, Lille ou Le Havre. À Toulon, elles ne seront pas autorisées dans le centre-ville tout comme à Grenoble. Dans les Bouches-du-Rhône, le préfet a interdit temporairement des manifestations dans tout le département pour la journée de samedi, qu'elles soient déclarées ou non.

Le gouvernement prépare en parallèle une réponse sécuritaire renforcée. Le 20 octobre, Sébastien Lecornu a promis un dispositif "massif" pour samedi. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a annoncé le déploiement de militaires de l'opération Sentinelle pour assurer certaines missions de surveillance et libérer des policiers et gendarmes. Le RAID, le GIGN, la BRI et des véhicules blindés pourront également être mobilisés. Il veut aussi privilégier des itinéraires éloignés des bâtiments publics et rues commerçantes.

Paris, Lyon, Marseille... Une carte des manifestations du 24 octobre

A Paris, la manifestation déclarée entre la place de la Bastille et celle de Nation, organisée à l’initiative notamment de la CGT, "pourra se tenir", a tout de même fait savoir la préfecture de police. À Lyon, la manifestation prévue est interdite.

Sur la carte du site 17octobregiletjaune.net, près de 500 actions sont désormais recensées pour ce samedi, dont plus de 350 manifestations. Le reste concerne les ronds-points, les stations-services, les gares... Il s'agit toutefois d'appels à se mobiliser, et non de manifestations dont la tenue est confirmée. Elles doivent même être interdites très officiellement par les préfectures. L'éditeur du site, Benjamin Ball, avait confié à l'AFP lundi que "ce qu'on disait c'est qu'on essayait de se donner le temps et de construire le 5 novembre, mais il y a clairement une énorme poussée pour qu'il y ait un Acte II". Il avait donc évoqué une construction par "étapes" le 24 octobre, le 31 octobre puis le 5 novembre.

La mobilisation pourrait donc se prolonger bien au-delà du 24 octobre. Après une réunion avec Sébastien Lecornu à Matignon ce mercredi 21 octobre, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a estimé que le gouvernement n'avait annoncé "aucune mesure" pour répondre aux revendications des salariés et des lycéens. Elle a appelé à généraliser "la grève du 5 novembre et après", dans le cadre de la journée de mobilisation prévue par l'intersyndicale.

Des moyens renforcés annoncés pour sécuriser la journée de mobilisation du 24 octobre

Afin de prévenir de nouveaux débordements et d'assurer un maintien de l'ordre plus fort, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont promis des actions concrètes. Premièrement, Sébastien Lecornu a annoncé que le dispositif policier "sera massif". "Nous allons monter en gamme dans le dispositif du 24 octobre où la doctrine [...] sera revue en termes de moyens, en termes de forces engagées et en termes de réactivité" a-t-il annoncé devant l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement.

De son côté, Laurent Nuñez a fait une annonce forte. Les forces d'unité Sentinelle seront déployées samedi lors de l'"acte II" en "substitution des forces de sécurité intérieures, principalement sur des gardes statiques, pour dégager des policiers et des gendarmes et assurer des missions de maintien de l'ordre". Laurent Nuñez a par ailleurs fait savoir qu'il comptait "renforcer le volume d'effectifs disponible" ainsi que "les unités déployées comme cela avait été fait en juillet 2023 [lors des émeutes après la mort de Naël ndlr.] en mobilisant la BRI, le GIGN, le RAID, les hélicos, les Centaures, les engins lanceurs d'eau". À noter toutefois que des engins lanceurs d'eau étaient déjà déployés sur le terrain samedi dernier, "mais il faut aller au-delà", a insisté mardi Laurent Nuñez.

Laurent Nuñez qui avait pourtant remis sa démission à Emmanuel Macron après les violences du week-end dernier d'assurer : "Samedi prochain et dans les jours qui viennent, c'est moi qui serai aux commandes et comptez sur ma fermeté, je n'ai plus à en faire la démonstration, nous serons au rendez-vous."

Dernières mises à jour

11:12 - La commission d'enquête déjà paralysée La commission d'enquête parlementaire sur les violences du 17 octobre traverse une première crise, quelques jours seulement après son lancement. Ce vendredi 23 octobre, Agnès Firmin Le Bodo (Horizons) a annoncé se mettre "en retrait" de ses fonctions de co-rapporteure, estimant que la crédibilité des travaux est menacée par le boycott du RN. "On ne peut pas travailler sans une partie de l'Assemblée nationale", a expliqué l'ancienne ministre à l'AFP. Alors qu'un député du RN, n'avait pas été élu afin d'intégrer cette commission, Marine Le Pen avait alors annoncé que ses députés boycotteraient une commission qu'elle juge "discréditée". 10:59 - Plusieurs interdictions contestées en justice, des décisions attendues aujourd'hui La justice administrative pourrait modifier le dispositif de sécurité prévu pour les mobilisations du 24 octobre. Plusieurs syndicats et associations ont déposé des recours en urgence contre les arrêtés préfectoraux interdisant les rassemblements dans différentes villes. Des audiences sont programmées ce vendredi à 13h45 au tribunal administratif de Lyon, puis à 14 heures à Marseille et à Nantes, où le recours concerne notamment l'interdiction de manifester au Mans jusqu'à mardi. De son côté, La France insoumise dénonce des interdictions "susceptibles de générer le chaos" et appelle à manifester pacifiquement. 10:33 - Le préfet du VAR veut aider les entreprises sinistrés Les entreprises varoises touchées par les dégradations du 17 octobre vont bénéficier d'un accompagnement exceptionnel de l'État. Le préfet du Var a détaillé les mesures destinées aux établissements de moins de 250 salariés. Ceux qui ont dû interrompre ou réduire leur activité pourront recourir au chômage partiel, intégralement financé par l'État. Les salariés percevront 60 % de leur rémunération brute, avec une garantie spécifique pour ceux payés au SMIC. 10:11 - Benoît Payan réclame une refonte du maintien de l'ordre Après les violences du 17 octobre et en vue de la mobilisation du 24 octobre, le maire de Marseille demande de revoir en profondeur les méthodes d'intervention des forces de l'ordre. Invité de LCI, il estime que "l'État a été dépassé" lors des violences du 17 octobre. " On est passé du maintien de l'ordre au rétablissement de l'ordre", déplore-t-il, réclamant une révision de la doctrine policière. Grenades assourdissantes : @BenoitPayan : "Il faut revoir toute la doctrine du maintien de l'ordre dans ce pays. (...) L'État a été dépassé. On est passé du maintien de l'ordre, au rétablissement de l'ordre." L'interview de @SehlaBougriou | Matinale LCI https://t.co/NMEGUCURkm — LCI (@LCI) October 23, 2026 09:52 - Le patron du Medef favorable à des interdictions pour protéger les commerces Patrick Martin, le président du Medef, appelle le gouvernement à renforcer la sécurité des commerces. Invité de franceinfo, il demande des "mesures beaucoup plus fortes pour assurer la protection des biens et des personnes". Il soutient d'éventuelles interdictions de rassemblements "s'il considère (le président) que certaines manifestations doivent être interdites, qu'elles le soient". Il décrit des commerçants "traumatisés" par les violences et les pillages du week-end précédent. LIRE PLUS

Le mouvement social pourrait se poursuivre en novembre, compte tenu des appels des syndicats nationaux, de syndicats lycéens et étudiants. Le gouvernement compte sur des négociations et des rencontres formelles avec les organisateurs pour trouver des solutions à la crise.