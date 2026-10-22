Manifestations du 24 octobre : Paris, régions... 500 actions déjà envisagées, la carte et le détail des manifestations

La nouvelle journée de mobilisation de ce samedi 24 octobre se précise. 500 actions possibles dans toute la France ont déjà été listées. Le dispositif de sécurité envisagé ainsi que l'itinéraire du cortège dans la capitale vont être précisés ce jeudi 22 octobre.

La mobilisation du samedi 24 octobre se précise. Présentée comme un "acte II" par la coordination des Gilets jaunes, elle intervient une semaine après les manifestations du 17 octobre, qui ont rassemblé 550 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur contre 800 000 selon les organisateurs. Plusieurs organisations étudiantes et lycéennes appellent également à poursuivre la contestation. Mais les violences et les pillages survenus samedi dernier suscitent des inquiétudes, tandis que certains Gilets jaunes se désolidarisent de ce nouvel appel.

Mercredi matin, Benjamin Ball, l'un des coordinateurs des Gilets jaunes, a avancé sur France 2 que "ce sera une journée d’ampleur, avec toutes les personnes mobilisées dans tous les secteurs : lycéens, étudiants, syndicats, Gilets jaunes, quartiers populaires, paysans, mouvement climats, infirmières, pompiers… Tout le monde sera dans la rue". Il a aussi annoncé avoir déposé une déclaration en préfecture pour un cortège reliant la place de la Bastille à Opéra, à Paris. L'itinéraire doit encore être examiné par les autorités, qui peuvent demander sa modification ou interdire le rassemblement en cas de risques pour l'ordre public. L'Union étudiante a aussi appelé sur X à se rassembler à Bastille. La CGT Paris a précisé au Parisien avoir, pour sa part, déposé une déclaration de manifestation au départ de Bastille également, mais en direction de celle de la Nation. Certaines villes ont, par ailleurs, déjà interdit les rassemblements dans certains quartiers comme à Rouen ou Le Havre. A Toulon, elles ne seront pas autorisées dans le centre-ville tout comme à Grenoble.

Le gouvernement prépare une réponse sécuritaire renforcée. Le 20 octobre, Sébastien Lecornu a promis un dispositif "massif" pour samedi. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a annoncé le déploiement de militaires de l'opération Sentinelle pour assurer certaines missions de surveillance et libérer des policiers et gendarmes. Le RAID, le GIGN, la BRI et des véhicules blindés pourront également être mobilisés. Le ministre envisage par ailleurs d'interdire certains rassemblements présentant des risques de troubles à l'ordre public. Il veut aussi privilégier des itinéraires éloignés des bâtiments publics et rues commerçantes. Le dispositif de sécurité devrait être détaillé ce jeudi 22 octobre par Laurent Nuñez. Emmanuel Macron a également annoncé une réunion avec les services de renseignement, le Premier ministre et les ministres concernés ce même jour. L'objectif est de dresser un bilan précis des violences du 17 octobre et de préparer les mesures de sécurité pour les prochaines semaines. Le chef de l'État a par ailleurs écarté, à ce stade, le recours à l'état d'urgence.

Une carte des mobilisations du 24 octobre et plusieurs autres dates avancées

Sur la carte du site 17octobregiletjaune.net, près de 500 actions sont désormais recensées pour ce samedi, dont plus de 350 manifestations. Le reste concerne les ronds-points, les stations-services, les gares... Il s'agit toutefois d'appels à se mobiliser, et non de manifestations dont la tenue est confirmée. L'éditeur du site, Benjamin Ball, avait confié à l'AFP lundi que "ce qu'on disait c'est qu'on essayait de se donner le temps et de construire le 5 novembre, mais il y a clairement une énorme poussée pour qu'il y ait un Acte II". Il avait donc évoqué une construction par "étapes" le 24 octobre, le 31 octobre puis le 5 novembre.

La mobilisation pourrait donc se prolonger bien au-delà du 24 octobre. Après une réunion avec Sébastien Lecornu à Matignon ce mercredi 21 octobre, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a estimé que le gouvernement n'avait annoncé "aucune mesure" pour répondre aux revendications des salariés et des lycéens. Elle a appelé à généraliser "la grève du 5 novembre et après", dans le cadre de la journée de mobilisation prévue par l'intersyndicale.

Lundi 19 octobre, les organisations étudiantes et lycéennes avaient aussi appelé à se mobiliser samedi 24 octobre. "Nous étions 800 000 [le 17 octobre], le 24 on continue", a ainsi annoncé sur Instagram l'Unef, qui appelle étudiants et lycéens à se "faire entendre". D'autres organisations étudiantes ou lycéennes comme la Fage et la Coordination nationale lycéenne ont aussi invité à la mobilisation samedi prochain.

Des moyens renforcés annoncés pour sécuriser la journée de mobilisation du 24 octobre

Afin de prévenir de nouveaux débordements et d'assurer un maintien de l'ordre plus fort, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont promis des actions concrètes. Premièrement, Sébastien Lecornu a annoncé que le dispositif policier "sera massif". "Nous allons monter en gamme dans le dispositif du 24 octobre où la doctrine [...] sera revue en termes de moyens, en termes de forces engagées et en termes de réactivité" a-t-il annoncé devant l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement.

De son côté, Laurent Nuñez a fait une annonce forte. Les forces d'unité Sentinelle seront déployées samedi lors de l'"acte II" en "substitution des forces de sécurité intérieures, principalement sur des gardes statiques, pour dégager des policiers et des gendarmes et assurer des missions de maintien de l'ordre". Laurent Nuñez a par ailleurs fait savoir qu'il comptait "renforcer le volume d'effectifs disponible" ainsi que "les unités déployées comme cela avait été fait en juillet 2023 [lors des émeutes après la mort de Naël ndlr.] en mobilisant la BRI, le GIGN, le RAID, les hélicos, les Centaures, les engins lanceurs d'eau". À noter toutefois que des engins lanceurs d'eau étaient déjà déployés sur le terrain samedi dernier, "mais il faut aller au-delà", a insisté mardi Laurent Nuñez.

Enfin, l'ancien préfet de police a confié réfléchir également "à la possibilité d'interdire des manifestations qui ne seraient pas déclarées et qui seraient porteuses de troubles à l'ordre public". Il pourrait également être envisagé d'interdire celles déclarées en préfecture "dont l'organisateur ou le service d'ordre ne nous laisseraient pas à penser que la manifestation ne va pas déraper", a-t-il prévenu mardi. Et Laurent Nuñez qui avait pourtant remis sa démission à Emmanuel Macron après les violences du week-end dernier d'assurer : "Samedi prochain et dans les jours qui viennent, c'est moi qui serai aux commandes et comptez sur ma fermeté, je n'ai plus à en faire la démonstration, nous serons au rendez-vous."

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