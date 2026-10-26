Manifestations du 24 octobre : une journée "maîtrisée" selon le gouvernement, 400 000 à 800 000 participants

Entre 410 000 et 800 000 manifestants se sont mobilisés contre la vie chère le samedi 27 octobre selon le ministre et les syndicats. Si plus de 1 300 interpellations ont eu lieu, le gouvernement se félicite d'une mobilisation plus calme et "maitrisée" à la différence du 17 octobre.

L'essentiel

La mobilisation du 24 octobre contre la vie chère a diminué par rapport à la journée du 17 octobre. 410 000 manifestants sont descendus dans les rues partout en France selon le ministère de l’Intérieur, contre 550 000 la semaine précédente. La CGT annonce une mobilisation équivalente ayant réuni 800 000 personnes.

par rapport à la journée du 17 octobre. 410 000 manifestants sont descendus dans les rues partout en France selon le ministère de l’Intérieur, contre 550 000 la semaine précédente. La CGT annonce une mobilisation équivalente ayant réuni 800 000 personnes. La mobilisation du 24 octobre a été "maîtrisée" selon Laurent Nuñez . Les cortèges "se sont bien passés" selon le ministre de l'Intérieur qui a tout de même dénoncé la présence de 500 "casseurs" et "la volonté d’en découdre des militants de l’ultra gauche" au micro de BFM ce lundi.

. Les cortèges "se sont bien passés" selon le ministre de l'Intérieur qui a tout de même dénoncé la présence de 500 "casseurs" et "la volonté d’en découdre des militants de l’ultra gauche" au micro de BFM ce lundi. 1 314 interpellations ont eu lieu samedi en marge de la mobilisation. Du côté des dégradations, les centres-villes ont été épargnés car tenus à l'écart des manifestations pour la plupart, mais des pillages ont touché quelques commerces à Marseille, Lyon, Nantes et Grenoble par exemple.

ont eu lieu samedi en marge de la mobilisation. Du côté des dégradations, les centres-villes ont été épargnés car tenus à l'écart des manifestations pour la plupart, mais des pillages ont touché quelques commerces à Marseille, Lyon, Nantes et Grenoble par exemple. 267 membres des forces de l'ordre et "environ 150" manifestants ont été blessés lors des mobilisations du 24 octobre indique Laurent Nuñez ce lundi. Trois manifestants ont été touchés assez gravement "à Toulouse, Reims et Clermont-Ferrand" et des enquête de l'IGPN sont en cours assure le ministre.

lors des mobilisations du 24 octobre indique Laurent Nuñez ce lundi. Trois manifestants ont été touchés assez gravement "à Toulouse, Reims et Clermont-Ferrand" et des enquête de l'IGPN sont en cours assure le ministre. A Orléans, la mobilisations du 24 octobre a cohabité avec les contre-manifestations au congrès du RN. Entre 13 000 et 26 000 personnes ont défilé contre le parti d'extrême droite. Le cortège s’est conclu par trois interpellations.

Les gilets jaunes appellent à pouvoir la mobilisation contre la vie chère avec un "acte 3" le 31 octobre, tandis que la CGT mise sur la grève du 5 novembre pour prendre le relais.

En direct

10:10 - LFI souligne "la discipline et la maturité" des manifestants face à la "dérive autoritaire" du gouvernement Après la mobilisation du 24 octobre, le coordinateur de LFI, Manuel Bompard estime qu'il faut féliciter "la discipline et la grande maturité politique des centaines de milliers de personnes qui ont manifesté samedi" sur le plateau de LCI ce lundi matin. "Si ça s’est bien passé, c’est parce qu’il y a des organisations syndicales professionnelles, lycéennes, étudiantes, des formations politiques (...), des manifestantes et des manifestants qui ont réussi à se réadapter très rapidement et qui ont voulu faire de cette journée une démonstration de force", a-t-il ajouté en réponse aux satisfecit des membres du gouvernement sur le bon déroulé de la deuxième journée de mobilisation contre la vie chère en comparaison avec le 17 octobre. Selon Manuel Bompard ces manifestations ont aussi été une "démonstration de force contre le mépris du gouvernement face à cette mobilisation, mais aussi contre la dérive autoritaire à laquelle on a assisté la semaine dernière, où on cherche à interdire des manifestations". 09:45 - Emmanuel Macron en visite à Marseille pour constater "le retour de l’ordre républicain" Emmanuel Macron se rend à Marseille ce lundi 26 octobre pour une visite surprise annoncée ce matin par l'Elysée. Le chef de l'Etat va constater "le retour de l’ordre républicain" après les violences qui ont émaillé la mobilisation citoyenne du 17 octobre et le deuxième week-end de mobilisation qui s'est avéré beaucoup plus calme. Sur place, il "ira à la mairie de Marseille" investie par des manifestants et vandalisée le 17 octobre, puis rencontrera "des commerçants victimes des pilleurs et des casseurs" ainsi que les forces de sécurité intérieure. Le 17 octobre, "500 commerces" avaient été impactés, "dont 317 sinistrés et pillés" à Marseille selon le bilan de la Chambre de commerce et d’industrie. Le 24 octobre, la préfecture des Bouches-du-Rhône comptait trois commerces "pillés ou dégradés" à Marseille et 51 personnes interpellées. 09:36 - "On a réussi à encadrer et sécuriser le mouvement" se félicite la porte-parole du gouvernement Comme le ministre de l'Intérieur, la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a indiqué sur RTL que "l'Etat a eu le dessus" lors des manifestations du 24 octobre. "On a réussi à encadrer et sécuriser le mouvement", s'est-elle félicité rappelant le déploiement de 70 000 policiers et gendarmes. "Il y a des revendications légitimes, il y a eu des violences inadmissibles le 17 octobre. (…) Le retour au calme, c'est le préalable à toute discussion démocratique", a-t-il ajouté revenant sur la première journée de mobilisation contre la vie chère. La carte des manifestations du 24 octobre 09:29 - 267 policiers et environ 150 manifestants blessés le 24 octobre Si les manifestations du 24 octobre se sont bien déroulées, il y a tout de même eu des blessés de part et d'autres. Laurent Nuñez a précisé le dernier bilan sur BFMTV et RMC indiquant que "267" membre des forces de l'ordre ont été blessés ainsi qu'"environ 150 manifestants", "dont trois assez graves à Toulouse, Reims et Clermont-Ferrand". Des enquêtes de l'IGPN ont été ouvertes sur ces affaires. 09:25 - La mobilisation du 24 octobre a été "maîtrisée" assure Laurent Nuñez Le ministre de l'Intérieur est revenu sur la mobilisation du 24 octobre ce lundi sur BFMTV et RMC et a souligné que la journée avait été "maîtrisée". "Il n’y a pas eu d’incident grave malgré la volonté d’en découdre des militants de l’ultra gauche" en marge des cortèges, a indiqué Laurent Nuñez en saluant le travail "admirable des forces de l’ordre". Durant le week-end, il a également pointé la présence de 500 "casseurs" à Paris.

Validé jeudi, le parcours Bastille-Nation a été interdit vendredi 23 octobre par la préfecture de police, qui a imposé un tracé entre la porte d’Italie et la porte de Vincennes. Les organisations syndicales, étudiantes et lycéennes l’ont finalement accepté après le rejet de leur recours par le tribunal administratif. Le cortège s’est élancé à 14 heures dans le calme et a rassemblé 110 000 personnes selon la préfecture, 250 000 selon la CGT. Des tensions ont éclaté en fin de journée porte de Vincennes, où la préfecture a recensé plus de 500 casseurs, dispersés au canon à eau et au gaz lacrymogène.

Malgré l’interdiction totale décidée par le préfet du Rhône, environ 2 000 manifestants se sont rassemblés, principalement dans le 7e arrondissement. Des tirs de mortiers ont visé les forces de l’ordre, qui ont répliqué par des grenades lacrymogènes. La préfecture a fait état de 36 interpellations, de trois commerces dégradés et de 22 blessés, dont 18 parmi les policiers et gendarmes. Une semaine plus tôt, près de 200 commerces avaient été pillés ou dégradés.

Seul cortège autorisé après plusieurs revirements, le défilé de la CGT, de la FSU et de Solidaires a réuni 17 000 personnes selon la préfecture, 40 000 selon le syndicat. Parti dans le calme à 14 heures, il a laissé place en fin de journée à des tensions, avec trois commerces pillés et 51 interpellations, dont 20 majeurs. Le maire, Benoît Payan, a salué un centre-ville "sanctuarisé".

Environ 15 000 personnes ont défilé malgré l’interdiction préfectorale, selon ICI Gironde. La fin du cortège a tourné aux affrontements place de la Bourse, avec des échanges de projectiles, des pavés arrachés et du mobilier urbain incendié. La préfète a surtout déploré des dégradations matérielles et promis que les casseurs répondraient de leurs actes devant la justice.

Le couvre-feu pour les mineurs non accompagnés a été avancé de 22 heures à 20 heures et s’applique jusqu’au lundi 26 octobre. Un dispositif policier renforcé a été déployé, avec notamment une unité de projection rapide, des véhicules blindés, des moyens du RAID et des drones, autorisés dans plusieurs périmètres jusqu’au dimanche 25 octobre à 4 heures.

Environ un millier de personnes se sont réunies place de la République, dans un périmètre interdit. Les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et du canon à eau. La préfecture a signalé des pillages de magasins et six interpellations en fin d’après-midi.

Malgré l’interdiction de la préfète de l’Hérault, confirmée par le tribunal administratif, environ 6 000 personnes ont défilé à Montpellier, une semaine après les 35 000 manifestants du 17 octobre. Deux cortèges se sont formés, l’un parti du campus du Triolet avec plusieurs centaines d’étudiants, l’autre de la place de la Comédie. Tous deux ont été freinés par les forces de l’ordre, qui ont fait usage de gaz lacrymogène dès le début d’après-midi du côté du stade Philippidès. La tension est montée en fin d’après-midi sur la place de la Comédie, où se sont rassemblés entre 2 000 et 3 000 manifestants.

Dans la ville, aucun tramway ni aucun bus n’a circulé de la journée et de nombreux commerçants avaient barricadé leurs boutiques par crainte des pillages, après les violences du 17 octobre.

Les restrictions étaient aussi strictes dans le reste de la région. Les manifestations étaient interdites dans toute la ville de Nîmes, à Alès, dans la bastide Saint-Louis de Carcassonne et dans l’hypercentre de Perpignan, où l’usage des LBD avait été autorisé et les effectifs de police et de gendarmerie doublés. En Lozère, la Fête de la Soupe de Florac-Trois-Rivières a été annulée.

Malgré l’interdiction de manifester dans le centre-ville, un cortège s’est élancé vers 14 h 30 du secteur de la rue Inckermann, sur un tracé modifié plusieurs fois en 48 heures. Il a rassemblé 15 000 personnes selon la préfecture, 60 000 selon les organisateurs, dans une ambiance restée joyeuse. 25 personnes ont été interpellées à Lille, où des couteaux, des tournevis et des coupe-boulons ont été saisis lors de fouilles. Un couvre-feu pour les mineurs non accompagnés, de 20 heures à 6 heures, a été étendu à Lille et à cinq autres communes jusqu’à lundi matin.