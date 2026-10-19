Pluie et inondations : la vigilance orange activée, grêle et tornades attendues pendant l'épisode méditerranéen

Plusieurs départements sont placés en vigilance orange ce lundi 19 octobre suite à de fortes pluies et orages. Les cumuls attendus sont très importants et des inondations sont craintes.

La pluie va traverser le pays cette semaine, mais ce lundi 19 octobre, il faut surtout surveiller le sud-est de la France. Une dépression s'est creusée entre les Baléares et l'est de l'Espagne et remonte désormais vers le golfe du Lion. Elle rencontre l'air doux et humide de la Méditerranée. Ce contexte météo provoque le deuxième épisode méditerranéen de l'automne. Il est annoncé très actif à partir de ce lundi après-midi.

Les départements les plus concernés sont l'Hérault et le Gard, comme lors du dernier épisode fin septembre. Dès ce lundi à la mi-journée, ils font face à des pluies allant jusqu'à 80 mm par heure, mais aussi à de puissantes rafales de vent et de la grêle. Les précipitations débordent aussi sur l'ouest des Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, la Lozère et le sud de l'Ardèche. En fin de journée, les pluies vont s'intensifier. Pour La Chaine météo, la nuit de lundi à mardi est la période la plus à risque. Il faut être très prudent lors des déplacements nocturnes. Mardi matin, le décalage continuera vers la région PACA, notamment le Var et l'est de la Corse. Des pluies fortes et copieuses seront encore observées.

C'est pourquoi Météo-France a placé deux départements en vigilance orange pluie-inondation et orages : l'Hérault et le Gard. Une bascule en vigilance rouge est possible : "Ce lundi 19 octobre, dès le milieu d'après-midi, des averses orageuses très intenses, potentiellement stationnaires pourraient générer de très fort cumuls de pluies aussi bien sur les zones littorales que l'arrière-pays. Si ce scénario vient à se confirmer, un passage en vigilance rouge serait alors à attendre", a prévenu Météo-France. La Lozère bascule en vigilance orange pluie-inondation à partir de 18 heures. De nouveaux départements devraient être concernés par un niveau d'alerte orange mardi : le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, l'Ardèche et la Haute-Corse.

Jusqu'à 300 mm de pluie et un risque de tornades

La puissance de cet épisode est notamment due à des orages stationnaires qui peuvent générer de forts cumuls de précipitations par endroit. Il est attendu entre 100 à 150 mm généralement, mais jusqu'à plus de 300 mm localement, notamment sur les Cévennes. Plus d'un mois de pluie peut tomber en quelques heures. Des phénomènes tourbillonnaires sont également redoutés le long des côtes. "Un risque de trombes marines voire de tornades sera présent par ailleurs, notamment à proximité du littoral", précise Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents.

Ces précipitations peuvent provoquer des ruissellements, des inondations et des réactions des cours d'eau localement. Un risque important de crues est ainsi signalé sur les tronçons du Vidourle, du Vistre, du Lez et de l'Hérault amont.

Dernières mises à jour

17:22 - Davantage de vigilances orange pour la journée de mardi Les alertes orange pluie-inondation et orages du Gard et de l'Hérault devraient s'étendre jusqu'à mardi en début de matinée, alors que celle déclenchée à 18h en Lozère devrait s'étirer jusqu'à 3 heures. Puis de nouvelles vont être activées dans la nuit. En Ardèche, la vigilance orange pluie-inondation devrait être déclenchée à 4 heures et s'étendre jusqu'à 14h. Dans les Bouches-du-Rhône, la vigilance sera activée à 4 heures pour toute la matinée et sera couplée d'une vigilance orange orages. Dans le Vaucluse, une alerte orange est attendue à 6 heures mardi pour la matinée, alors que dans le Var, elle sera activée de 10 heures à 16 heures et sera couplée d'une vigilance orange orages. La Haute-Corse pourrait basculer à 6 heures et pour toute la journée. L'épisode va donc s'étaler sur une bonne partie de la journée de mardi. 16:35 - L'épisode s'intensifie en ce milieu d'après-midi L'épisode méditerranéen est en train de s'intensifier. Les pluies orageuses se renforcent, selon La Chaine météo, qui a relevé à 16h déjà plus de 50 mm de précipitations à Cassis dans les Bouches-du-Rhône et en Corse, à Conca. Certaines villes du Gard, comme Vignan ou Saint-Hippolyte-du-Fort s'en rapprochent également. 16:32 - Une vigilance rouge possible ? Si l'Hérault et le Gard sont actuellement en vigilance orange orages et pluie-inondation, les Bouches-du-Rhône et le Var ont rétrogradé en vigilance jaune. La Lozère basculera, pour sa part, en vigilance orange pluie-inondation à 18 heures. Une aggravation d'autres vigilances sont possible d'après Météo-France : "Ce lundi 19 octobre, dès le milieu d'après-midi, des averses orageuses très intenses, potentiellement stationnaires pourraient générer de très fort cumuls de pluies aussi bien sur les zones littorales que l’arrière-pays. Si ce scénario vient à se confirmer, un passage en vigilance rouge serait alors à attendre", mais aussi "un passage en vigilance orange n'est pas exclu pour les phénomènes "Pluie Inondation" et "Orages" sur les départements limitrophes de l'Ardèche et du Vaucluse, ces départements pouvant être également concernés par de forts cumuls de pluies orageuses progressivement entre la soirée de lundi à mardi et le début de matinée de mardi. Enfin, en cours de journée de mardi, des pluies intenses sont attendues sur le Var et sur l'est de la Corse avant qu'en fin de journée de mardi un système orageux impacte également ces départements. Un passage en vigilance orange est probable pour ces départements". La situation est donc à suivre de près.

Un nouvel épisode méditerranéen apporte de fortes pluies dans le sud-est. En quelques heures, des trombes d'eau s'abattent et ramènent l'équivalent de plus d'un mois de pluie.