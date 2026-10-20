Pluie et inondations : des vigilances orange et un mois de pluie en quelques heures... Les prévisions

Plusieurs départements du sud-est de la France sont placés en vigilance orange ce mardi 20 octobre en raison d'un important épisode méditerranéen amenant une pluie abondante, des orages et faisant courir le risque d'inondations.

La pluie va traverser la France, mais c'est dans le Sud-est qu'elle sera la plus virulente. La dépression s'est creusée entre les Baléares et l'est de l'Espagne, et remonte désormais vers le golfe du Lion où elle rencontre l'air doux et humide de la Méditerranée et donne lieu au deuxième épisode méditerranéen de l'automne. Actif depuis lundi après-midi, l'épisode doit attendre son pic ce mardi 20 octobre avant de s'atténuer progressivement dans la matinée de mercredi et de s'évacuer vers le nord de l'Italie en milieu de journée.

Sept départements étaient placés en vigilance orange ce mardi 20 octobre au matin par Météo-France : l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Corse, le Var et le Vaucluse sont en alerte pluie-inondation, mais les Bouches-du-Rhône et le Var étaient aussi en vigilance pour les orages. Dans son bulletin de 10 heures, Météo-France a levé le niveau d'alerte orange pour l'Ardèche, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. "Malgré la fin de fortes précipitations sur Bouches-du-Rhône et Vaucluse, des précipitations peuvent se maintenir à l'arrière au cours de la journée, avec parfois des intensités restant modérées et tombant sur des sols déjà bien saturés", prévient tout de même l'organisme. La Haute-Corse est rejointe par la Corse-du-Sud, qui bascule en vigilance orange pluie-inondation. Avec le Var, qui conserve sa double alerte, le Gard complète la liste des vigilances orange, car concerné par une alerte face au risque de crues.

Jusqu'à 300 mm de pluie et un risque de tornades

La dépression a gagné en intensité dans la nuit de lundi à mardi et le cumul des précipitations s'annonce important avec 80 à 120 mm d'eau en Ardèche, et même 150 à 200 mm localement dans les Cévennes selon Météo-France, mais La Chaîne météo évoque des cumuls allant jusqu'à 300 mm. Dans les départements provençaux, des cumuls compris entre 50 et 80 mm sont attendus avec des pics à 100, 120 ou 150 mm localement. Quant à la Corse, des cumules généralisés de 100 à 150 mm sont prévus avec localement 200 à 300 mm de pluie. C'est l'équivalent de plus de mois de pluie qui doit tomber en quelques heures.

Ces précipitations peuvent provoquer des ruissellements, des inondations et des réactions des cours d'eau localement. Des crues importantes en cours sont signalés pour le Vidourle et l'aval du Vistre. Des ruissellements sur les voiries urbaines et même des inondations ont déjà été observées comme dans les Bouches-du-Rhône "vers la Petite Camargue ou à Port-de-Bouc, ou encore à Saint-Chamas" rapporte La Chaîne météo.

Des phénomènes tourbillonnaires sont également redoutés le long des côtes. "Un risque de trombes marines voire de tornades sera présent par ailleurs, notamment à proximité du littoral", précise Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents.

Dernières mises à jour

10:46 - Qu'est-ce qui est attendu dans le Var ? Le Var est toujours en vigilance orange pluie-inondation et orages. Ce niveau devrait être maintenu jusqu'à 16 heures. Les orages circulent d'ouest en est et donnent de fortes intensités pluvieuses, jusqu'à 60 mm en une heure. Des cumuls jusqu'à 160 mm sont attendus ce mardi. De la grêle est possible ainsi que des rafales de vent jusqu'à 100 km/h. Des phénomènes tourbillonnaires peuvent impacter les côtes. 10:31 - La vigilance orange levée dans plusieurs départements Dans son bulletin de 10 heures, Météo-France a rabaissé le niveau de vigilance en jaune pour l'Ardèche, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. C'est une sortie anticipée. "Malgré la fin de fortes précipitations sur les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, des précipitations peuvent se maintenir à l'arrière au cours de la journée, avec parfois des intensités restant modérées et tombant sur des sols déjà bien saturés", prévient Météo-France. A contrario, la Corse-du-Sud passe en orange pour orages. "En fin d'après-midi, des orages potentiellement virulents balayent toute l'île d'ouest en est, avec un passage bref mais de fortes intensités pluvieuses, 30 à 50 mm/h, accompagné d'une activité électrique importante, de grêle et de rafales de 70 à 100 km/h", prévoit Météo-France. 09:36 - Les précipitations se décalent La perturbation se décale vers l'est ce 20 octobre. Après le Languedoc, elle circule sur la Provence et se dirige vers la Corse. Les cumuls s'annoncent encore importants avec 100 à 150 mm de précipitations sur la journée. Les précipitations, a contrario, s'atténuent sur le Gard. 09:15 - Plus de 200 mm de pluie tombés sur les dernières 24 heures par endroits Le plus gros des intempéries est attendu ce mardi dans le sud-est de la France avec des pluies battantes et des orages. Sachant que les précipitations ont déjà été conséquentes par endroits sur les dernières 24 heures avec des précipitations évaluées à 30 mm/h relève La Chaîne météo. 208 mm à Saint-Chamas (13)

189 mm au Mont-Aigoual (30)

185 mm à Aigues-Mortes (30)

171 mm à Bassurels (48)

166 mm à Cassagnas (48)

158 mm à Villefort (48)

155 mm à Arles (13) 19/10/26 - 22:53 - Des pluies intenses, mais moins qu'attendues Si l'épisode météorologique se poursuit ce lundi soir, avec de "très fortes intensités pluvieuses et de forts cumuls de pluie", selon les termes employés par Météo-France, à 22 heures, l'organisme météorologique estimait toutefois que "les intensités et cumuls observés [étaient] pour le moment moindres qu'attendus". Pour autant, la vigilance demeure, avec des éléments qui peuvent se montrer particulièrement violents localement.

Un nouvel épisode méditerranéen apporte de fortes pluies dans le Sud-Est. En quelques heures, des trombes d'eau s'abattent et ramènent l'équivalent de plus d'un mois de pluie.