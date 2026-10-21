Pluie et inondations : tous les départements en vigilance jaune

Météo France a placé de nombreux départements en vigilance jaune orages et vents ce mercredi 21 octobre.

La France connaît des conditions automnales particulièrement agitées ce mercredi 21 octobre 2026. Météo-France maintient plusieurs départements sous surveillance renforcée, avec des alertes jaunes visant les crues et les précipitations dans le quart sud-est, où les sols demeurent saturés d'eau. Sur le reste du territoire, la pluie, le vent et la fraîcheur rythment la journée.

L'attention des prévisionnistes se porte en priorité sur le pourtour méditerranéen et les contreforts cévenols, en raison des risques de crues, conséquence directe des précipitations torrentielles tombées sur les bassins versants environnants. Les cours d'eau comme le Vidourle, le Vistre et l'Hérault amont font l'objet d'un suivi hydrologique étroit.

Plus à l'est, dans les départements du Var (83) et des Alpes-Maritimes (06), des lignes d'averses orageuses continuent de balayer localement le littoral et l'arrière-pays.

Sur la majorité des autres régions, l'ambiance reste maussade. Une vaste bande nuageuse s'étend du Sud-Ouest aux frontières du Nord-Est, distribuant des pluies régulières ou des bruines intermittentes, notamment en Nouvelle-Aquitaine, dans le bassin parisien, en Champagne et en Alsace.

Les façades maritimes du Nord-Ouest ne sont pas épargnées par l'agitation. Les départements côtiers de la Bretagne et de la Normandie (Finistère, Côtes-d'Armor, Manche, Calvados, Seine-Maritime) sont placés en vigilance jaune en raison de rafales de vent soutenues et d'un risque d'averses instables. Dans les terres, une accalmie relative se dessine par moments entre deux passages pluvieux, mais le ciel reste lourd et couvert.

Côté thermomètre, les valeurs se calent sur les normales de saison. En matinée, les températures oscillent généralement entre 5 °C et 8 °C dans le Centre et l'Est (avec 5 °C à Clermont-Ferrand et 7 °C à Dijon ou Reims), et autour de 8 °C à 10 °C à Paris, Rouen et Rennes.

L'après-midi, le mercure peine à décoller sous la couverture nuageuse, n'atteignant que 11 °C à Bordeaux et Lille, 12 °C à Nantes, et environ 14 °C dans la capitale. La douceur résiste principalement sur l'extrême frange méditerranéenne, où les thermomètres affichent entre 15 °C et 16 °C à Nice et Toulon.

Aujourd'hui Demain

La fin de l'épisode méditerranéen pour la nuit de mardi à mercredi

Mardi soir, la Corse est finalement repassée en vigilance jaune, mais le système pluvio-orageux actif ne se décalait que très lentement sur les départements du Var et des Alpes-Maritimes, relevait Météo-France. Alors que ce phénomène peut donner des cumuls "de l'ordre de 80 mm en moins de 3h, jusqu'en deuxième partie de nuit de mardi à mercredi", le Var et les Alpes-Maritimes ont basculé en alerte orange pluie-inondation. "Ces précipitations se produisant sur des sols pouvant être très humides, des ruissellements localement importants sont à craindre", prévenait par ailleurs Météo-France, selon qui l'épisode méditerranéen "sera complètement terminé en fin de nuit de mardi à mercredi".

Dernières mises à jour

08:40 - De la pluie ce mercredi selon les prévisions météo "Une perturbation atlantique apportera des pluies sur une grande partie du pays, surtout si vous habitez dans la moitié nord et la moitié ouest. Quelques millimètres sont attendus au passage de cette perturbation", indique La Chaîne météo qui ajoute ce mercredi : "Vous ressentirez un vent de sud-ouest de plus en plus sensible, notamment près de la Manche et de l’Atlantique, avec déjà des rafales pouvant atteindre autour de 50 à 70 km/h, localement à 80 km/h". 20/10/26 - 23:03 - Le Var et les Alpes-Maritimes en alerte orange pluie-inondation En fin de soirée ce mardi, Météo-France a revu ses prévisions. Après avoir levé la vigilance orange pluie-inondation qui pesait encore sur la Corse, l'organisme météorologique a fait basculer deux nouveaux départements en alerte orange : le Var et les Alpes-Maritimes. Une vigilance pluie-inondation qui court jusqu'à 4 heures du matin environ mercredi. 20/10/26 - 22:02 - Une personne portée disparue en Haute-Corse Parmi les conséquences désastreuses de l'alerte pluie-inondation sur la Haute-Corse, la disparition d'un homme à Ghisonaccia. Cette personne était à bord d'un véhicule avant de disparaître des radars. "Ils étaient deux dans le véhicule, une personne a été mise en sécurité et récupérée, l'autre a été emportée et actuellement est en train d'être recherchée par l'équipe de secours en eau vive", explique ce soir le capitaine Charly Micaelli à TF1. 20/10/26 - 21:06 - Quel bilan pour l'épisode orageux qui a frappé la Corse ? Sur X, Keraunos, l'Observatoire français des orages et tornades, a dressé mardi soir le bilan de l'épisode orageux diluvien en Corse. Plus de 550 mm de pluie sont tombés à Solenzara, avec même des pointes estimées à plus de 650 mm. Ce sont ainsi des records de pluviométrie qui ont été enregistrés sur l'île de Beauté ces dernières heures. Du côté des éclairs, l'orage en a produit pas moins de 16 705, dont 5 158 impacts de foudre au sol. Le pic d'activité a été atteint vers 11h15 ce mardi, "avec près de 1 500 éclairs détectés en 15 minutes", d'après Keraunos, qui précise que Solaro était l'épicentre de l'activité orageuse.

Un nouvel épisode méditerranéen apporte de fortes pluies dans le Sud-Est. En quelques heures, des trombes d'eau s'abattent et ramènent l'équivalent de plus d'un mois de pluie, voire bien davantage localement.