Couvre-feux en France : Paris, grandes et moyennes villes... Quelles interdictions à partir de lundi 19 octobre ?

Où seront les couvre-feux en France annoncés par le Premier ministre ce lundi et cette semaine ?

A la suite des violences urbaines du week-end et de l'allocution présidentielle d'Emmanuel Macron, le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé aux préfets d'activer des couvre-feux ciblés, en France, à compter de ce lundi 19 octobre 2026. De Paris à Marseille, en passant par plusieurs agglomérations moyennes durement éprouvées, l'exécutif veut mettre en place des arrêtés préfectoraux pour sécuriser l'espace public à la tombée de la nuit et prévenir une nouvelle flambée des tensions.

La décision a été transmise aux représentants de l'Etat au terme d'une réunion de crise à Matignon ce lundi. Face à la multiplication des affrontements et aux dégâts considérables recensés lors de la mobilisation du 17 octobre, prolongée dimanche par au moins 117 interpellations dans la capitale, le chef du gouvernement a formellement demandé aux préfets de réfléchir au dispositif de couvre-feux pertinent et utile. L'approche retenue privilégie le ciblage territorialisé, laissant à chaque autorité départementale le soin de calibrer les périmètres géographiques et les créneaux horaires en fonction de la potentielle menace locale. La carte des couvre-feux devrait pouvoir être communiquée dans l'après-midi, a fait savoir Matignon, après des concertations avec les maires et préfectures concernés.

Pas de couvre-feu à Paris, mais des restrictions attendues

A Paris et en petite couronne, le dispositif de sécurité reste poussé à son niveau maximal. Si un couvre-feu général de la population a été écarté pour préserver l'activité économique, des restrictions de circulation ciblées devraient être instaurées dans les secteurs les plus exposés aux débordements, appuyées par une interruption anticipée des transports de surface en soirée. Les rassemblements statiques et les cortèges non déclarés demeurent formellement interdits dans un large périmètre comprenant les abords des institutions républicaines, les grands axes commerciaux et les nœuds de transport. Sébastien Lecornu a évoqué à la mi-journée des zones à risque, où le "bordel" (sic) est redouté, comme aux Halles ou autour de la place de la République.

Plutôt qu'un couvre-feu à Marseille, les rassemblements interdits

Dans la cité phocéenne, la préfecture de police a immédiatement pris des mesures draconiennes. Tous les rassemblements revendicatifs sont strictement interdits de 12 heures à 20 heures dans le centre-ville et autour des artères commerciales. Des mesures de couvre-feu nocturne sont prêtes à être déclenchées par secteur dès la fin de journée en cas de dégradation de la situation, avec une attention particulière portée aux quartiers ciblés par des pillages au cours des quarante-huit dernières heures.

Des couvre-feux et mesures dans le reste de la France

Le dispositif ne concerne pas seulement les très grandes agglomérations. Plusieurs villes moyennes, à l'image de Limoges où l'hôtel de ville a été attaqué durant le week-end, peuvent également faire l'objet d'arrêtés municipaux et préfectoraux instaurant un couvre-feu pour les mineurs non accompagnés à partir de 21 heures ou 22 heures. Les préfets ont par ailleurs renouvelé l'interdiction de vente, de transport et d'utilisation d'artifices de divertissement, de bidons d'essence et de produits inflammables au détail sur l'ensemble de ces territoires.

A Coulaines, par exemple, près du Mans, un couvre-feu pour mineurs a été annoncé à compter de 23 heures tout comme à Denain, dans le Nord. Ce dernier concerne les mineurs non accompagnés et ce jusqu'à dimanche de 22h30 à 6h.

Qu'est-ce qu'un couvre-feu ?

L'application de ces couvre-feux repose sur un régime de dérogations strict. Seuls les déplacements professionnels dûment justifiés, les urgences médicales, les motifs familiaux impérieux ou l'assistance à des personnes vulnérables sont tolérés pendant les heures d'interdiction. Les contrevenants s'exposent aux sanctions prévues par la réglementation sur l'état d'urgence et le pouvoir de police administrative, avec des amendes forfaitaires de première classe pouvant faire l'objet de poursuites pénales renforcées en cas de récidive. Les forces de police et de gendarmerie, largement déployées sur le terrain, bénéficient de renforts d'unités mobiles pour s'assurer du respect des périmètres verrouillés jusqu'au lever du jour.

Dernières mises à jour

16:42 - Un couvre-feu réclamé à Paris ? La capitale a été touchée par de nombreux débordements le samedi 17 octobre et ces derniers se sont prolongés jusqu'au lendemain soir. Des rassemblements sont encore en cours depuis le milieu de l'après-midi place de la République. La maire de Paris Centre, Ariel Weil, a déclaré sur BFMTV avoir réclamé dès dimanche l'instauration d'un couvre-feu et "pourquoi pas la sollicitation de l'armée". "Ce n'est pas l'idéal, mais à partir du moment où on est dépassé, on n'a pas les effectifs et je peux le comprendre, il faut se donner les moyens d'empêcher les pillages", a-t-il justifié. 15:55 - Un couvre-feu allégé à Denain Dans un communiqué publié ce dimanche, la maire de la commune du Nord a condamné les violences urbaines qui ont éclaté dans la ville le samedi 17 octobre en soirée. Des incendies ont notamment été provoqués et les forces de l'ordre ont été ciblées par des tirs de mortiers d'artifice et des jets de pavés, a-t-elle précisé. Elle a alors décrété un couvre-feu temporaire sur l'ensemble de la commune et pour tous les habitants jusqu'au dimanche 25 octobre. Ce lundi 19 octobre, elle a finalement réévalué la situation : le couvre-feu est limité aux mineurs non accompagnés de leur représentant légal ou d'un adulte responsable expressément autorisé et s'étend de 22h30 à 6h. Jusqu'au dimanche 25 octobre à 6h, il ne concerne aussi plus que quelques secteurs. 15:43 - Un couvre-feu mis en place près du Mans Le maire PS de Coulaines dans la Sarthe, une commune près du Mans, a décidé d'instaurer un couvre-feu pour les mineurs à compter de 23 heures. "En tant que maire j’instaure dès aujourd’hui un couvre-feu pour les mineurs à partir de 23 heures. Pour protéger les commerces et les centres-villes de la razzia des voyous et de la destruction des casseurs l’Etat doit déclarer l’état d’urgence", a précisé sur ses réseaux sociaux Christophe Rouillon. Par "sécurité", des agents des forces de l'ordre seront encore devant la mairie ce lundi soir après que la veille des tirs de mortier ont encore eu lieu.

Suite aux violences de ce samedi 17 octobre qui pourraient se perpétuer, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a demandé de mettre en place des couvre-feux "partiels" et "localisés" dans certaines communes.