Couvre-feux en France : Paris, Lyon et plusieurs autres villes... De nouvelles interdictions, les restrictions détaillées

Des couvre-feux ont été mis en place dans plusieurs villes de France hier soir et la liste des communes concernées va s'allonger ce mardi 20 octobre a annoncé le Premier ministre. Les dispositifs ne sont cependant pas tous les mêmes. Le point sur les restrictions.

Une partie de la France sous couvre-feux. Des interdictions de sorties nocturnes ciblées ont été décidées par les préfets à la demande du Premier ministre Sébastien Lecornu après les violences urbaines du 17 octobre. Et après une première nuit sous couvre-feux lundi dans certains quartiers de Paris, dans le centre de Lyon et plusieurs autres grandes et moyennes villes, de "nouveaux couvre-feux seront décidés là où la situation le nécessite" ce mardi 20 octobre a annoncé le chef du gouvernement sur X. Des décisions qui seront, une nouvelle fois, localisées et laissés à l'appréciation des préfets en lien avec les maires.

Les couvre-feux, décidés afin de prévenir une nouvelle flambée des tensions, ont prouvé leur efficacité selon Sébastien Lecornu qui estime que les mesures "ont contribué au calme de cette nuit" après les heurts qui avaient été observés jusque dans la soirée de dimanche à lundi. Sachant la mesure forte, le gouvernement ne défend pas un couvre-feu national, mais demande aux préfets des dispositifs pertinents et utiles. L'approche retenue privilégie le ciblage territorialisé, laissant à chaque autorité départementale le soin de calibrer les périmètres géographiques et les créneaux horaires en fonction de la potentielle menace locale.

Un couvre-feu à Paris, mais pas dans tous les quartiers

À Paris et en petite couronne, le dispositif de sécurité reste poussé à son niveau maximal. Lundi soir, alors que de faibles rassemblements étaient constatés en début de soirée place de la République, avec quelques dizaines de manifestants et une forte présence policière, des discussions étaient "en cours" concernant un couvre-feu. La préfecture a finalement acté un couvre-feu de 23h à 6h pour tout le monde, pas uniquement les mineurs. Le couvre-feu est en place aux abords des lieux de pouvoir, des gares et des principales grandes places parisiennes : Champs-Élysées, palais présidentiel, Assemblée nationale, Sénat, Matignon, quartier des Halles, Hôtel de Ville de Paris, palais de Justice, préfecture de police, places d'Italie, de la République, de la Bourse, de la Bastille, et tous les abords des gares de Paris.

Un couvre-feu général de la population avait été écarté pour préserver l'activité économique, mais des restrictions de circulation ciblées étaient déjà évoquées plus tôt dans la journée, dans les secteurs les plus exposés aux débordements, appuyées par une interruption anticipée des transports de surface en soirée. Les rassemblements statiques et les cortèges non déclarés demeurent par ailleurs formellement interdits dans un large périmètre comprenant les abords des institutions républicaines, les grands axes commerciaux et les nœuds de transport. Sébastien Lecornu avait évoqué à la mi-journée des zones à risque, où le "bordel" (sic) est redouté, comme aux Halles ou autour de la place de la République.

Conformément aux instructions du Premier ministre @SebLecornu et du ministre de lIntérieur @NunezLaurent, afin de protéger les personnes et les biens des risques de violences et de pillages commis ces derniers jours par des groupes de jeunes délinquants, le @prefetpolice a pris des arrêtés périmétriques dinterdiction de rassemblement et de manifestation, dans certains secteurs de Paris. Ces arrêtés prennent effet à 20h ce jour jusquà 6h demain. Plus d'informations : https://t.co/AQ3YoF5RL8 — Préfecture de Police (@prefpolice) October 19, 2026

Plutôt qu'un couvre-feu à Marseille, les rassemblements interdits

Dans la cité phocéenne, la préfecture de police a immédiatement pris des mesures draconiennes. Tous les rassemblements revendicatifs sont strictement interdits de 12 heures à 20 heures dans le centre-ville et autour des artères commerciales. Des mesures de couvre-feu nocturne sont prêtes à être déclenchées par secteur dès la fin de journée en cas de dégradation de la situation, avec une attention particulière portée aux quartiers ciblés par des pillages au cours des 48 dernières heures.

À Lyon, un couvre-feu dans l'hyper-centre

À Lyon, la préfecture du Rhône a annoncé lundi l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 6h mardi sur une partie de la presqu'île. "La circulation des personnes, ainsi que leur présence sur la voie publique sont interdites", indique le préfet qui a également proscrit les manifestations et autres rassemblements revendicatifs sur la voie publique ce lundi de 18h à 21h. La préfecture précise toutefois que "les bars, les restaurants, les cinémas et les salles de spectacles restent ouverts. La circulation des transports en commun et des véhicules demeure possible".

Un couvre-feu pour les mineurs à Nice

À Nice, un couvre-feu entre 21h et 6h a été mis en place. Il ne vise que les mineurs à compter de ce lundi soir. Particulièrement touchés par les violences urbaines ces derniers jours, les quartiers du centre-ville jusqu’au Vieux-Nice et allant de la rue Trachel jusqu’à la gare du Sud sont concernés. "C’est une situation d’urgence et nous y faisons face par une mesure d’exception qui n’aura qu’une durée de vie jusqu’à dimanche 25 octobre prochain. J’appelle à la compréhension", a indiqué sur X le maire Éric Ciotti.

Afin de protéger les Niçois, dès ce soir, 21h, jinstaure un couvre feu pour les mineurs. https://t.co/GNxGN1zbTF — Eric Ciotti (@eciotti) October 19, 2026

À Bordeaux, un couvre-feu de six jours pour les mineurs non-accompagnés

Lundi soir, un arrêté préfectoral visant à mettre un couvre-feu pour les mineurs non-accompagnés dans certaines artères du centre-ville de Bordeaux a été pris. Il débute ce mardi et sera en place pendant une durée de six jours entre 22 heures et 7 heures du matin, relaie Sud Ouest.

Un couvre-feu à Lille et d'autres communes du Nord

Parmi les premiers couvre-feux annoncés ce lundi en début de soirée, celui de Lille. Matignon a fait savoir qu'un couvre-feu est mis en place entre 20h ce lundi 19 octobre et 6h du matin mardi 20 octobre. Mais Lille n'est pas la seule ville du Nord concernée par un couvre-feu, a indiqué la préfecture. C'est aussi le cas de trois autres communes : Douai, Denain et Wattignies. Ces couvre-feux doivent concerner uniquement certaines "portions" de ces communes, a précisé la préfecture du Nord.

En Guadeloupe, deux villes instaurent un couvre-feu

Il n'y a pas qu'en métropole où des couvre-feux ont été mis en place. En outre-mer, et plus exactement en Guadeloupe, depuis dimanche, un couvre-feu a été instauré à Pointe-à-Pitre ainsi qu'aux Abymes. Il concerne les mineurs non-accompagnés par un adulte exerçant une autorité parentale sur eux. L'arrêté préfectoral leur interdit de circuler entre 20h et 6h du matin.

Des couvre-feux et mesures dans le reste de la France

Le dispositif ne concerne pas seulement les très grandes agglomérations. Plusieurs villes moyennes, à l'image de Limoges où l'hôtel de ville a été attaqué durant le week-end, peuvent également faire l'objet d'arrêtés municipaux et préfectoraux instaurant un couvre-feu pour les mineurs non accompagnés à partir de 21 heures ou 22 heures. Les préfets ont par ailleurs renouvelé l'interdiction de vente, de transport et d'utilisation d'artifices de divertissement, de bidons d'essence et de produits inflammables au détail sur l'ensemble de ces territoires.

À Coulaines, par exemple, près du Mans, un couvre-feu pour mineurs a été annoncé à compter de 23 heures tout comme à Denain, dans le Nord. Ce dernier concerne les mineurs non accompagnés et ce jusqu'à dimanche, de 22h30 à 6h.

Qu'est-ce qu'un couvre-feu ?

L'application de ces couvre-feux repose sur un régime de dérogations strict. Seuls les déplacements professionnels dûment justifiés, les urgences médicales, les motifs familiaux impérieux ou l'assistance à des personnes vulnérables sont tolérés pendant les heures d'interdiction. Les contrevenants s'exposent aux sanctions prévues par la réglementation sur l'état d'urgence et le pouvoir de police administrative, avec des amendes forfaitaires de première classe pouvant faire l'objet de poursuites pénales renforcées en cas de récidive. Les forces de police et de gendarmerie, largement déployées sur le terrain, bénéficient de renforts d'unités mobiles pour s'assurer du respect des périmètres verrouillés jusqu'au lever du jour.

Dernières mises à jour

10:44 - A Paris, le couvre-feu est respecté, mais suscite la colère des jeunes Le couvre-feu a été mis en place de 23 heures à 6 heures sur plusieurs places parisiennes, notamment à Chatelet, à République et aux abords des lieux de pouvoir. Aucune infraction à la mesure n'a été rapporté à Paris, mais ce n'est pas de gaité de coeur que les jeunes se sont soumis au couvre-feu. "Il y a des camions, une équipe de CRS… On n'est pas libre en France. On n'a même plus droit de circuler sur une place tranquillement. Même si on n'a rien fait, on n'a pas le droit de rester assis sur une place", a déploré un lycéen se trouvant sur la place de la République à Franceinfo hier soir. "Il n'y a pas de liberté là. Il y a zéro manifestation, mais juste des jeunes qui kiffent et qui sont assis là. Il y a même plein de CRS qui sont présents alors qu'il n’y a rien du tout", a renchérit son ami. 10:00 - Le couvre-feu est une "punition collective imposée" déplore Manuel Bompard Au lendemain de la première soirée sous couvre-feu, le coordinateur de LFI a dénoncé sur franceinfo une "punition collective imposée" à certains quartiers "parce que des personnes ont commis des violences et des dégradations". "Je crois qu’on peut empêcher ces dégradations de commerces autrement qu’en faisant une punition collective et en empêchant les gens de sortir de chez eux", a-t-il ajouté plaidant pour "identifier les individus" casseurs et les "empêcher" d’agir. 09:31 - Trois mineurs bravant le couvre-feu interpellés à Nice A Nice, où un couvre-feu a été mis uniquement à l'encontre des mineurs entre 21 heures et 6 heures, trois mineurs âgés de 12, 13 et 15 ans ont été interpellés dans le centre-ville. Arrêtés par la police dans la nuit de lundi à mardi, ils ont été remis à leurs parents rapporte Nice-Matin. 09:05 - Aucun non-respect du couvre-feu signalé par les forces de l'ordre "Rien de particulier ne remonte" sur d'éventuels non-respects du couvre-feu dans les zones concernées fait savoir une source policière à BFMTV. Même chose pour la gendarmerie qui ne signale aucune complication. Seuls quelques territoires d'outre-mer ont connu des manifestations contre la vie chère comme en Martinique. 08:30 - Le couvre-feu est "une bonne mesure circonstanciée" selon David Lisnard David Lisnard, candidat de la droite libérale à l'élection présidentielle et maire de Cannes, estime sur RTL qu'il faut "se réjouir" de la nuit calme qui vient de s'écouler et que le couvre-feu "peut être une bonne mesure circonstanciée, provisoire, dans certains lieux". Toutefois, l'édile "attend la prochaine vague" de violences dans le pays. Citant en exemple les victoires du PSG lors de grandes compétition de foot ou encore des événements comme la mort de Nahel, il souligne qu'à "chaque fois on voit une montée de degré de violence". "L'ordre conditionne tout le reste, la liberté, la prospérité, la paix. C'est indispensable", ajoute le candidat à la présidentielle. LIRE PLUS

À la suite des violences de ce samedi 17 octobre qui pourraient se perpétuer, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a demandé de mettre en place des couvre-feux "partiels" et "localisés" dans certaines communes.