Loto : le résultat du tirage du lundi 19 octobre 2026 dévoilé [EN DIRECT]

Le tirage du Loto du lundi 19 octobre 2026 a eu lieu et son jackpot à 11 millions a tenu toutes ses promesses, suivez le résultat en direct.
Ce lundi 19 octobre 2026, la Française des Jeux propose un jackpot de 11 millions à l'occasion d'un nouveau tirage du Loto. Des millions de Français ont déjà validé leur grille, les yeux rivés sur une combinaison qui pourrait changer leur quotidien du tout au tout. Les résultats du Loto sont à suivre en direct ci-dessous, dès leur mise en ligne officielle par la FDJ.
Trois fois par semaine — le lundi, le mercredi et le samedi —, le tirage du Loto rythme le quotidien de millions de joueurs sur l'ensemble du territoire. Cette régularité, couplée à un ticket accessible à 2,20 euros, a fait du Loto l'un des jeux de hasard les plus ancrés dans la culture populaire française depuis des décennies. Pour chaque tirage, il s'agit de cocher cinq numéros parmi 49 et un numéro chance parmi 10, une mécanique simple qui séduit autant les joueurs occasionnels que les habitués.
Tirage du Loto ce soir, une cagnotte qui grimpe à chaque report
Lorsque personne ne décroche le jackpot, la cagnotte du Loto repart en jeu et gonfle automatiquement pour le tirage suivant. Cet effet de report crée une dynamique bien connue des amateurs du jeu : plus la somme en jeu est élevée, plus le nombre de grilles validées explose. Le mécanisme attise la curiosité et pousse même des non-joueurs habituels à tenter leur chance ponctuellement.
La FDJ publie les résultats du Loto peu après chaque tirage, généralement en soirée, sur ses canaux officiels ainsi que via son application mobile. Chaque tirage du Loto est supervisé par un huissier de justice, qui certifie l'intégrité et la régularité de l'opération. En cas de doute sur un ticket, les joueurs ont la possibilité de contrôler leur combinaison directement en point de vente agréé.
Qui sera le grand gagnant du résultat du Loto ce soir ?
Plusieurs formules de participation coexistent autour du tirage du Loto, permettant à chacun d'adapter sa mise à son budget et de multiplier ses combinaisons jouées. Des systèmes de grilles multiples aux abonnements en ligne, la FDJ a développé une offre pensée pour diversifier les profils de joueurs. Quelle que soit la formule choisie, une seule combinaison gagnante suffit à décrocher le jackpot.
Le Loto reste, semaine après semaine, un rendez-vous populaire qui transcende les générations et les catégories sociales, porté par la promesse universelle d'un changement de vie en une nuit. Les résultats du Loto sont attendus ce soir avec une tension particulière, la cagnotte à 11 millions constituant une mise en jeu significative. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction.
Dernières mises à jour
- Les numéros les plus fréquents au Loto ne garantissent rien
Entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros 22, 26 et 31 sont ceux qui sont sortis le plus souvent au Loto. Des chiffres qui peuvent intriguer les joueurs, mais qui ne doivent pas être mal interprétés : le résultat de chaque tirage reste totalement imprévisible. Par ailleurs, à chaque tirage du Loto, dix codes sont tirés au sort, permettant à dix participants de remporter chacun 20 000 euros, indépendamment de la combinaison gagnante. Lors des Super Loto, ce nombre monte exceptionnellement à 50 codes gagnants.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction...
- Un millionnaire tous les deux jours grâce au Loto
En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189 gagnants. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce au Loto, mais aussi à l'Euromillions. Par ailleurs, le Loto Mission Nature, dont la quatrième édition sera lancée en 2026 en partenariat avec l'Office français de la biodiversité, est "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". Depuis 2023, 64 projets ont déjà bénéficié de ce soutien sur l'ensemble du territoire.
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- Les numéros les moins tirés au Loto depuis 2020
Depuis le 4 février 2020, le 43 est le numéro le moins sorti au Loto, avec seulement 8,01% de sorties et 90 apparitions au total. Sa dernière sortie remonte au 21 septembre 2026. Le 33 suit avec 8,37% de sorties et 94 apparitions, devant le 14 et le 1 (8,64%, 97 sorties chacun) et le 11 (102 sorties). Ces chiffres sont issus des statistiques officielles de la FDJ, mais attention : il s'agit bien de statistiques, "non de probabilités de tirages au Loto."
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- Le 9, numéro Chance le plus tiré au Loto en 2025
D'après les statistiques de la Française des Jeux, le 9 est le numéro Chance qui sort le plus au Loto, avec 117 sorties. Viennent ensuite le 2 (110 sorties), le 4 (109 sorties), le 10 (107 sorties) et le 7 (106 sorties). Le 3 et le 5 ferment la marche avec seulement 96 sorties chacun. Par ailleurs, le plus gros gain de l'année 2025 a atteint 23 millions d'euros, remportés en Gironde le 29 septembre, suivi de 20 millions d'euros gagnés en Bretagne le 15 novembre.
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- Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026
En 2026, 1 516 316 joueurs ont gagné au Loto. Entre le jackpot, les gains intermédiaires ou les simples remboursements, le tirage a fait plusieurs heureux. Chaque semaine, des millions de Français tentent leur chance et espèrent remporter le gros lot. Lorsque le jackpot n'est pas remporté, il repart automatiquement en jeu et augmente d'un million d'euros à chaque tirage, avec un minimum garanti de 2 millions d'euros. La cagnotte moyenne remportée au Loto s'élève à environ 5 millions d'euros.
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- Les plus gros jackpots jamais remportés au Loto
Le record absolu au Loto s'élève à 30 millions d'euros, décroché à Orgères le 4 décembre 2021. Cette même année, le 11 septembre, 26 millions d'euros avaient été remportés par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. La troisième plus grosse somme jamais gagnée au Loto atteint 25 millions d'euros, empochés à Paris le 5 décembre 2022. Ces trois records illustrent les sommes colossales que peut générer ce jeu, dont les jackpots continuent d'attirer chaque semaine des millions de participants.
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- Que deviennent les gains non réclamés au Loto ?
Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs propriétaires, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Passé un délai légal de 60 jours, ces gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Pour les joueurs en ligne, les gains sont quant à eux crédités directement sur le compte FDJ, avec un virement automatique possible jusqu'à 500 000 euros.
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- Le pack MultiChances du Loto pour multiplier ses chances
Le pack MultiChances est une option disponible uniquement sur le site de la FDJ ou son application. Il se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros, avec des parts à 4,40 euros. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", explique la FDJ. Une formule pensée pour les joueurs souhaitant maximiser leurs chances de décrocher un gain lors du tirage du Loto.
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- Comment récupérer ses gains au Loto après un tirage
Vous avez peut-être gagné au Loto sans encore le savoir. Pour les billets achetés en point de vente physique, les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà de ce montant, il faut contacter le service client, qui oriente vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement personnalisé. Attention : le gagnant dispose de 60 jours pour réclamer ses gains. Par ailleurs, la FDJ met à disposition un simulateur en ligne permettant d'estimer ses gains potentiels selon les numéros cochés et le jour de tirage choisi.
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- Six Super Loto au programme du Loto en 2026
En 2026, la FDJ a dévoilé un calendrier rythmé par six Super Loto, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également prévus, en juillet et à Noël, avec des jackpots minimums garantis à 20 millions d'euros. Par ailleurs, au Loto, il n'est pas nécessaire de trouver la combinaison complète pour gagner : trouver cinq bons numéros sans le numéro Chance ou quatre bons numéros avec le numéro Chance permet déjà de remporter des sommes significatives. Lorsque plusieurs joueurs trouvent la combinaison gagnante, le jackpot est partagé entre eux.
- Les dix codes Loto tirés à chaque tirage
À chaque tirage du Loto, dix participants sont tirés au sort et remportent chacun 20 000 euros, indépendamment de la combinaison gagnante. Un avantage non négligeable : cette somme ne dépend pas des numéros cochés sur la grille. Lors des Super Loto, ce mécanisme est amplifié : ce ne sont plus 10 mais 50 codes qui sont exceptionnellement tirés au sort, permettant chacun de remporter 20 000 euros. Une façon pour la FDJ de multiplier les gagnants lors de ces tirages spéciaux, qui font toujours l'objet d'un engouement particulier. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction...
- Une histoire du Loto qui remonte au XVIe siècle
Avant de rêver au jackpot, retour sur les origines du Loto. Si le jeu tel qu'on le connaît aujourd'hui a été officialisé sous le gouvernement Chirac, avec un premier tirage organisé en 1976, ses racines remontent au XVIe siècle en Italie. Le Loto est par ailleurs l'héritier de la Loterie nationale, née en 1933. Depuis près de cinquante ans, des millions de Français ont vu leur quotidien bouleversé en devenant millionnaires grâce à ce jeu emblématique. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction...
- Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026
En 2026, le Loto a souri à 1 516 316 joueurs. Entre le jackpot, les gains intermédiaires et les simples remboursements, les occasions de gagner sont nombreuses. Chaque semaine, des millions de Français tentent leur chance en espérant décrocher le gros lot. Parallèlement, la FDJ propose le Loto Mission Nature, dont les recettes sont "destinées à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". Il s'agit en 2026 de la quatrième édition, lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB). Depuis 2023, 64 projets ont déjà bénéficié de ce soutien sur l'ensemble du territoire. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction...
- Le pack MultiChances du Loto pour maximiser ses chances
Pour tenter de remporter le Loto, il est possible de miser sur un pack MultiChances constitué de 600 parts et autant de codes Loto. La part est fixée à 6,60 euros. En optant pour ce pack, un joueur augmente ses chances de sortir gagnant, mais devra en contrepartie partager ses gains avec les autres détenteurs de parts. Pour rappel, le principe du Loto repose sur la sélection de cinq numéros parmi 49, auxquels s'ajoute un numéro chance compris entre 1 et 10. LES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ÊTRE DANGEREUX : PERTES D'ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION...
- Comment récupérer ses gains au Loto ?
Vous avez décroché un gain au Loto ? Selon le montant remporté, la procédure diffère. Pour les billets achetés en point de vente physique, les gains inférieurs à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant partenaire. Au-delà de ce seuil et jusqu'à 500 000 euros, un passage en centre de paiement FDJ est requis. Pour les gains supérieurs à 500 000 euros, un service dédié, le service Relations Gagnants, propose un accompagnement personnalisé. À noter : le gagnant dispose de 60 jours pour récupérer ses gains.
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