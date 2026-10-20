Résultat Euromillions : le tirage de ce soir, mardi 20 octobre 2026 [EN DIRECT]

Le tirage Euromillions du mardi 20 octobre 2026 et son jackpot de 59 millions se jouent ce soir, suivez le résultat en direct dès l'annonce officielle.

Ce mardi 20 octobre 2026, l'Euromillions s'invite à nouveau dans le quotidien de millions de joueurs à travers l'Europe avec une mise en jeu de 59 millions. Une somme capable de bouleverser une existence du tout au tout, et dont les heureux détenteurs de la combinaison gagnante pourraient se trouver parmi ceux qui ont validé leur grille aujourd'hui. Le résultat du tirage de l'Euromillions est à retrouver en direct ci-dessous, dès sa publication par la Française des Jeux.

Derrière ce jackpot de 59 millions se cache une explication simple : le tirage précédent, celui du vendredi 16 octobre 2026, n'a trouvé aucun grand gagnant. La cagnotte, qui s'élevait alors à 49 millions, repart donc à la hausse et continue de grossir pour ce nouveau rendez-vous de l'Euromillions. C'est précisément ce mécanisme de report qui, semaine après semaine, peut propulser les jackpots vers des sommets vertigineux.

Un jackpot qui enfle et un tirage de l'Euromillions très attendu ce soir

Pour décrocher la mise lors du tirage de l'Euromillions ce mardi, les participants doivent cocher cinq numéros parmi 50, auxquels s'ajoutent deux étoiles à sélectionner parmi 12. La grille de base est accessible pour 2,50 euros, un tarif d'entrée modeste au regard des sommes en jeu. L'option My Million, disponible à chaque tirage, garantit quant à elle la désignation d'un millionnaire français supplémentaire grâce à un code unique généré automatiquement pour chaque participation enregistrée à l'Euromillions.

Le résultat de l'Euromillions et les origines d'un jeu qui a révolutionné les loteries en Europe

Peu de joueurs qui tentent leur chance à l'Euromillions ce soir savent que ce jeu est né d'une idée imaginée au sein de la Française des Jeux dans les années 1990, portée par Caroline de Fontenay. Baptisé successivement "Europa Loto" puis "Méga Millions", le projet a pris sa forme définitive le 13 février 2004, date du tout premier tirage organisé conjointement par les loteries française, britannique et espagnole. En deux décennies, l'Euromillions s'est imposé comme le rendez-vous incontournable des amateurs de grandes loteries sur le continent.

Tout joueur dont le résultat de l'Euromillions lui vaut un gain d'au moins 500 000 euros accède automatiquement au statut de grand gagnant. Ce statut ouvre droit à un accompagnement sur mesure proposé par la Française des Jeux, joignable au 09 69 36 60 60, pour aider les nouveaux millionnaires à appréhender sereinement ce changement de vie. Un dispositif pensé pour que la chance, aussi soudaine soit-elle, ne devienne pas source de désarroi.

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