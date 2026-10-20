Tirage Euromillions : le résultat du mardi 20 octobre 2026 [EN LIGNE]

Le tirage Euromillions du mardi 20 octobre 2026 a livré son résultat et le jackpot de 59 millions repart sans vainqueur au sommet.

Le résultat du tirage de l'Euromillions de ce mardi 20 octobre 2026 est désormais connu. Des millions de joueurs répartis dans neuf pays européens avaient misé leurs espoirs sur cette cagnotte de 59 millions. Le résultat est disponible ci-dessous.

La combinaison gagnante du tirage de l'Euromillions de ce soir est composée des numéros 15, 16, 37, 43 et 9, accompagnés des étoiles 7 et 10. Le jackpot de 59 millions n'a pas trouvé preneur ce mardi. Un joueur a néanmoins décroché un gain de rang 2 en alignant les cinq bons numéros assortis d'une seule étoile, ce qui constitue une performance rare à l'Euromillions.

Le jackpot de l'Euromillions repart pour un tour

Le mécanisme de report est au cœur de l'architecture de l'Euromillions. Le jackpot de 59 millions de ce soir était lui-même issu d'un tirage précédent resté sans vainqueur, celui du vendredi 16 octobre 2026, qui affichait alors 49 millions en jeu. C'est cette logique d'accumulation qui confère à l'Euromillions sa capacité à générer des sommes vertigineuses sur plusieurs semaines consécutives.

Le tirage de l'Euromillions, né d'une ambition française il y a plus de vingt ans

Derrière la mécanique bien huilée du tirage de l'Euromillions se cache une genèse méconnue, portée par une initiative française dans les années 1990. L'idée, imaginée au sein de la Française des Jeux sous le nom de projet porté par Caroline de Fontenay, a successivement pris les noms d'"Europa Loto" puis de "Méga Millions" avant de trouver sa forme définitive. Le 13 février 2004, le premier tirage officiel de l'Euromillions se tient, sous l'impulsion conjointe des loteries française, britannique et espagnole.

Pour tenter de remporter le résultat de l'Euromillions à son avantage, chaque joueur doit sélectionner cinq numéros parmi 50 et deux étoiles parmi 12, pour un ticket accessible à partir de 2,50 euros en France. La probabilité de décrocher le jackpot principal reste astronomiquement faible, mais n'entame pas l'engouement collectif qui se renouvelle à chaque séance. Chaque grille validée en France génère également un code My Million, tiré au sort de façon indépendante, qui garantit qu'un joueur français repart millionnaire à chaque tirage de l'Euromillions, quoi qu'il arrive au niveau européen.

Lorsque le résultat de l'Euromillions révèle un gain égal ou supérieur à 500 000 euros, le lauréat accède automatiquement au statut de grand gagnant. La Française des Jeux déploie alors un accompagnement personnalisé, joignable au 09 69 36 60 60, pour aider ces nouveaux millionnaires à aborder sereinement ce changement de vie soudain. Un filet humain pensé pour que la chance, aussi foudroyante soit-elle, ne devienne pas source de désorientation.

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