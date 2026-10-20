Tirage Euromillions : le résultat du mardi 20 octobre 2026 [EN LIGNE]

Le tirage Euromillions du mardi 20 octobre 2026 a livré son résultat et le jackpot de 59 millions repart sans vainqueur au sommet.
Le résultat du tirage de l'Euromillions de ce mardi 20 octobre 2026 est désormais connu. Des millions de joueurs répartis dans neuf pays européens avaient misé leurs espoirs sur cette cagnotte de 59 millions. Le résultat est disponible ci-dessous.
La combinaison gagnante du tirage de l'Euromillions de ce soir est composée des numéros 15, 16, 37, 43 et 9, accompagnés des étoiles 7 et 10. Le jackpot de 59 millions n'a pas trouvé preneur ce mardi. Un joueur a néanmoins décroché un gain de rang 2 en alignant les cinq bons numéros assortis d'une seule étoile, ce qui constitue une performance rare à l'Euromillions.
Le jackpot de l'Euromillions repart pour un tour
Le mécanisme de report est au cœur de l'architecture de l'Euromillions. Le jackpot de 59 millions de ce soir était lui-même issu d'un tirage précédent resté sans vainqueur, celui du vendredi 16 octobre 2026, qui affichait alors 49 millions en jeu. C'est cette logique d'accumulation qui confère à l'Euromillions sa capacité à générer des sommes vertigineuses sur plusieurs semaines consécutives.
Le tirage de l'Euromillions, né d'une ambition française il y a plus de vingt ans
Derrière la mécanique bien huilée du tirage de l'Euromillions se cache une genèse méconnue, portée par une initiative française dans les années 1990. L'idée, imaginée au sein de la Française des Jeux sous le nom de projet porté par Caroline de Fontenay, a successivement pris les noms d'"Europa Loto" puis de "Méga Millions" avant de trouver sa forme définitive. Le 13 février 2004, le premier tirage officiel de l'Euromillions se tient, sous l'impulsion conjointe des loteries française, britannique et espagnole.
Pour tenter de remporter le résultat de l'Euromillions à son avantage, chaque joueur doit sélectionner cinq numéros parmi 50 et deux étoiles parmi 12, pour un ticket accessible à partir de 2,50 euros en France. La probabilité de décrocher le jackpot principal reste astronomiquement faible, mais n'entame pas l'engouement collectif qui se renouvelle à chaque séance. Chaque grille validée en France génère également un code My Million, tiré au sort de façon indépendante, qui garantit qu'un joueur français repart millionnaire à chaque tirage de l'Euromillions, quoi qu'il arrive au niveau européen.
Lorsque le résultat de l'Euromillions révèle un gain égal ou supérieur à 500 000 euros, le lauréat accède automatiquement au statut de grand gagnant. La Française des Jeux déploie alors un accompagnement personnalisé, joignable au 09 69 36 60 60, pour aider ces nouveaux millionnaires à aborder sereinement ce changement de vie soudain. Un filet humain pensé pour que la chance, aussi foudroyante soit-elle, ne devienne pas source de désorientation.
Dernières mises à jour
- L'Euromillions, un record battu trois fois en moins d'un an
Depuis le relèvement du jackpot maximal à 250 millions d'euros, ce plafond historique a déjà été atteint à trois reprises : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025, puis en France le 19 août 2025. Les précédents records s'établissaient à 240 millions d'euros en Autriche en décembre 2023, 230 millions au Royaume-Uni en juillet 2022, et 220 millions à Tahiti en octobre 2021. Depuis sa création et jusqu'au 22 avril 2026, l'Euromillions a sacré 601 gagnants de premier rang à travers ses neuf pays participants.
- Fiscalité de l'Euromillions : ce que les gagnants français doivent savoir
En France, les gains à l'Euromillions ne sont pas imposables en tant que revenus : l'impôt est prélevé directement sur la part des mises non redistribuée. En revanche, partager sa fortune avec ses proches peut coûter cher, l'administration fiscale assimilant ce geste à un don manuel, potentiellement très lourdement taxé. Exception notable : dans le cadre d'un pari collectif, la jurisprudence reconnaît le "mandat réciproque de percevoir le gain éventuel", ce qui permet aux co-joueurs de se partager légalement leurs gains sans risque fiscal supplémentaire.
- Records à l'Euromillions : ce que les plus gros gagnants français ont empoché
En France, les records de gain à l'Euromillions sont impressionnants. En août 2025, cinq amis d'Île-de-France ont remporté 250 millions d'euros — le jackpot maximal — lors de leur "toute première" partie commune. Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, et un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020. Un couple alsacien a quant à lui remporté 178 millions en novembre 2025. Des sommes colossales qui placent la France parmi les pays les plus chanceux de l'histoire de l'Euromillions.
- Jouer à l'Euromillions depuis sa création : une aventure européenne
Fondé début 2004 par la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, l'Euromillions s'est rapidement élargi. Dès octobre 2004, l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse rejoignaient l'aventure. Les principautés de Monaco, d'Andorre et du Liechtenstein participent également, portant le bassin potentiel de joueurs à environ 214 millions d'habitants. Par ailleurs, la FDJ rappelle quelques bons réflexes à adopter pour jouer en toute sécurité : choisir des mots de passe complexes, ne pas partager ses informations bancaires et s'assurer que l'adresse du site commence par "https".
22:00 - Les probabilités de gain à l'Euromillions ne dépendent pas du nombre de joueurs
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le nombre de participants à un tirage de l'Euromillions n'influe en rien sur vos chances de gagner. Celles-ci sont uniquement déterminées par le nombre total de combinaisons possibles : 139 838 160. Qu'il y ait un seul joueur ou quatre millions, la probabilité reste strictement identique pour chaque grille jouée. À titre de comparaison, le Loto offre une chance sur 19 068 840, soit sept fois plus de chances de l'emporter que l'Euromillions.
- Un taux de redistribution parmi les plus bas pour l'Euromillions
Sur une grille à 2,50 €, seulement 1,25 € est réellement affecté aux lots à l'Euromillions. Le jeu affiche en effet un taux de redistribution aux joueurs de 50 %, le plus faible des jeux de tirage de la FDJ, contre 50,5 % pour le Loto et 57,5 % pour le Keno. Le jeu My Million fait encore moins bien, avec un taux compris entre 25 et 50 %, qui diminue à mesure que le nombre de joueurs augmente. Des chiffres à garder en tête avant de jouer.
- Un jackpot plafonné à 250 millions d'euros pour le tirage de l'Euromillions
La cagnotte maximale de l'Euromillions est fixée à 250 millions d'euros, un plafond relevé par rapport aux 190 millions d'euros appliqués auparavant. Ce montant record a déjà été atteint et remporté à trois reprises : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025, puis en France le 19 août 2025. Ce dernier jackpot a été décroché par un groupe de cinq amis d'Île-de-France qui jouaient "tous ensemble" pour la toute première fois. Une première tentative qui s'est révélée historiquement fructueuse.
- Les numéros les moins tirés à l'Euromillions
Certains numéros sortent bien moins souvent que d'autres à l'Euromillions. Depuis le 4 février 2020, le 22 est le grand absent des tirages avec seulement 6,86 % de sorties, soit 48 apparitions au total. Derrière lui, le 1 affiche 7,00 % de sorties (49 fois), suivi du 43 avec 7,57 % (53 fois), du 31 avec 8,57 % (60 fois) et du 4 avec 8,71 % (61 fois). Ces données sont issues des statistiques officielles de la FDJ. Attention toutefois : il s'agit uniquement de statistiques, et non de probabilités de tirages futurs.
- Comment récupérer ses gains à l'Euromillions
Une fois la chance au rendez-vous, encore faut-il savoir comment toucher ses gains. Les joueurs disposent de soixante jours pour se manifester auprès de la FDJ. En ligne, le montant est automatiquement crédité sur le compte joueur. Pour ceux ayant joué en point de vente, les gains inférieurs à 30 000 euros se récupèrent directement sur place. Entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de 500 000 euros, il faut contacter le service des grands vainqueurs.
- 28 millionnaires en France depuis le début de l'année grâce à l'Euromillions
Depuis le 1er janvier 2026, le My Million a déjà créé 28 millionnaires en France, au rythme de deux par semaine, soit un à chaque tirage. Les heureux gagnants sont issus de toutes les régions : Île-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM. Pour tenter sa chance, aucune stratégie n'est garantie : certains joueurs misent sur leurs chiffres fétiches, d'autres consultent les statistiques des numéros les plus et les moins sortis. Le hasard reste, quoi qu'il en soit, le seul arbitre.
- Des gains intermédiaires significatifs pour des joueurs français
Sans décrocher le jackpot, certains joueurs français ont remporté des sommes considérables. Le 3 avril, un joueur ayant trouvé les cinq bons numéros et une étoile a empoché 236 718,40 euros. Le 27 mars, une grille validée en France avec cinq numéros et une étoile rapportait 353 647,20 euros à son détenteur. Ces rangs intermédiaires illustrent que l'Euromillions peut récompenser généreusement des joueurs bien en dessous du jackpot, avec des gains à six chiffres accessibles sans décrocher le rang principal.
21:18 - Le code My Million, un ticket supplémentaire vers le million
En France, chaque grille d'Euromillions achetée est automatiquement accompagnée d'un code My Million, composé de deux lettres et sept chiffres. Ce code est attribué sans que le joueur puisse le choisir lui-même. Il offre une chance supplémentaire de remporter un million d'euros à chaque tirage. C'est précisément ce dispositif qui a porté le prix minimal de participation à 2,50 euros par grille en France, le code My Million étant inclus obligatoirement à chaque achat.
- 250 millions d'euros : le record français de l'Euromillions
En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté ensemble 250 millions d'euros à l'Euromillions, soit le plafond maximal du jeu. C'était, selon les informations rapportées, "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020, et un couple alsacien 178 millions en novembre 2025. Une fois gagnant, attention : les joueurs disposent de soixante jours pour réclamer leurs gains auprès de la FDJ, sous peine de les perdre définitivement.
- Neuf pays participent à l'Euromillions
L'Euromillions est organisé dans neuf pays européens : la France, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et l'Autriche. Cette dimension internationale explique en grande partie les montants exceptionnels proposés au rang principal, alimentés par des millions de joueurs répartis sur l'ensemble du continent. Pour participer, il suffit de cocher cinq chiffres entre 1 et 50, ainsi que deux numéros étoile parmi 12. Les tirages ont lieu chaque mardi et chaque vendredi, en point de vente agréé ou sur le site et l'application de la FDJ.
21:00 - Sept fois moins de chances de gagner à l'Euromillions qu'au Loto
Décrocher le jackpot à l'Euromillions relève d'un défi statistique colossal : un joueur dispose d'une chance sur 139 838 160 de trouver la bonne combinaison, contre une sur 19 068 840 au Loto, soit sept fois plus de chances à ce dernier. Cette différence s'explique en partie par les enjeux bien distincts des deux loteries. L'Euromillions peut proposer jusqu'à 250 millions, là où le Loto mise davantage sur des événements spéciaux. Sans grande surprise, les tirages du Loto trouvent donc plus régulièrement un vainqueur.
- Participer à l'Euromillions a un coût qui varie selon les pays
Une grille simple à l'Euromillions est fixée à 2 €, mais seul 1 € est redistribué aux joueurs. Au Royaume-Uni et en Suisse, les tarifs sont respectivement de 2 £ et 3,5 CHF, ajustables selon les taux de change. En France, depuis février 2014, la participation obligatoire au jeu complémentaire My Million a porté le prix minimal à 2,50 € par grille. Pour ceux qui souhaitent maximiser leurs gains potentiels, l'option Étoile +, disponible pour un euro supplémentaire, permet de multiplier les gains obtenus sur certains rangs intermédiaires.
- Le jackpot minimal de l'Euromillions s'élève à 17 millions d'euros
Après chaque victoire au premier rang de l'Euromillions, le jackpot repart à zéro... ou presque. Le montant minimal mis en jeu est fixé à 17 millions d'euros, une somme déjà conséquente pour tout heureux gagnant. À l'opposé, la cagnotte peut grimper jusqu'à 250 millions d'euros, un plafond relevé depuis l'époque où il était limité à 190 millions d'euros. Ce montant record a déjà été atteint à trois reprises depuis ce changement, en Autriche, en Irlande et en France.
- Récupérer ses gains à l'euromillions : des démarches selon le montant remporté
Vous avez décroché un gain à l'euromillions et vous vous demandez comment le récupérer ? Si vous avez joué en ligne, le montant est directement crédité sur votre compte. En point de vente, vous pouvez toucher vos gains sur place jusqu'à 30 000 euros. Au-delà, il faut se présenter dans un centre de paiement FDJ. Enfin, pour les gains égaux ou supérieurs à 500 000 euros, la FDJ propose un accompagnement personnalisé aux grands gagnants.
- Des records de gains à l'Euromillions depuis le passage à 250 millions
Depuis que le jackpot maximum de l'Euromillions a été porté à 250 millions d'euros, trois joueurs ont déjà décroché cette somme record. L'Autriche a été la première à enregistrer un tel gain, le 28 mars 2025, suivie de l'Irlande le 17 juin 2025, puis de la France le 19 août 2025. Ces montants dépassent les records précédents, qui s'élevaient à 240 millions en Autriche en décembre 2023 et 230 millions au Royaume-Uni en juillet 2022. Depuis sa création et jusqu'au 22 avril 2026, l'Euromillions compte 601 gagnants de premier rang à travers l'Europe.
20:30 - Le My Million, un millionnaire français garanti à chaque tirage de l'Euromillions
Chaque grille achetée en France est assortie d'un code My Million, tiré au sort indépendamment de la combinaison principale de l'Euromillions. Ce tirage, exclusivement national, garantit qu'un joueur français devienne millionnaire à chaque tirage, tous les mardis et vendredis. Pas de surcoût à prévoir : le prix de ce jeu supplémentaire est directement inclus dans celui de la grille Euromillions. Une façon de multiplier ses chances de remporter un gain significatif, sans dépenser un centime de plus.
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