Crash mortel d'un Mirage 2000 près de Nancy et Rogéville : les recherches d'un co-pilote disparu se poursuivent

L'alerte a été donnée en Meurthe-et-Moselle après le crash d'un avion militaire de type Mirage 2000, ce mercredi 21 octobre 2026. L'appareil s'est écrasé dans un secteur forestier au sud de Pont-à-Mousson.

L'accident s'est produit dans des circonstances encore indéterminées. L'avion de chasse, identifié comme un Mirage 2000, s'est abîmé dans un secteur boisé situé au nord de Nancy, entre les communes de Rogéville, Domèvre-en-Haye et Tremblecourt. Cette zone reculée et difficile d'accès a immédiatement contraint les autorités à déclencher un vaste dispositif de recherches aériennes et terrestres pour retrouver la carcasse de l'appareil.

Dès le signalement de la disparition des écrans radars, des hélicoptères de la sécurité civile et de la gendarmerie nationale ont survolé la zone, appuyés par des dizaines de sapeurs-pompiers déployés au sol, comme le rapporte l'AFP ce mercredi matin. Le relief accidenté et la couverture végétale dense ont rendu la progression des premiers secours particulièrement délicate au cours de cette journée du 21 octobre.

Des débris du Mirage 2000 repérés par drone

L'avancée décisive dans les recherches est intervenue quelques heures après le crash, grâce à l'utilisation de technologies de reconnaissance aérienne. Henry Lemoine, le maire de Pont-à-Mousson, une ville située à une quinzaine de kilomètres de la zone d'impact supposée, a été l'un des premiers élus à communiquer officiellement sur la situation.

Dans un communiqué diffusé publiquement et relayé par la presse, l'édile a confirmé que d'importants moyens de gendarmerie et de pompiers étaient mobilisés. Il a surtout apporté une précision cruciale pour la suite des opérations en indiquant que "les débris ont été repérés par un drone", mettant fin à la phase de localisation pour concentrer les efforts d'extraction.

Au moins un mort près de Nancy

Malgré la localisation de la carcasse du Mirage 2000, la priorité absolue des secours se porte sur la recherche des pilotes. Aucune information officielle n'a encore filtré concernant la réussite ou non d'une manœuvre d'éjection des sièges avant le crash fatal. L'armée de l'Air et de l'Espace a toutefois déjà fait savoir que l'accident avait fait au moins un mort. Les recherches se poursuivent pour trouver le 2e pilote de l'avion.

Une enquête technique et judiciaire sera ouverte, sous l'égide du Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aéronautique d'État (BEA-É), afin de déterminer les causes de cette perte.