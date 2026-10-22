La tempête Austen arrive sur la France : Normandie, Bretagne, Ile-de-France... des vigilances oranges et de puissantes rafales attendues

La tempête Austen touche la France à partir de ce jeudi 22 octobre au soir. Des départements basculent en vigilance orange pour vents violents et la mer s'agite. La trajectoire et les prévisions de l'épisode se précisent.

La tempête Austen s'approche de la France. Elle est en phase de creusement rapide sur l'Atlantique ce jeudi 22 octobre. Son centre dépressionnaire se dirige vers le sud des îles-Britannique. Avec une pression attendue autour de 970 à 980 hPa, c'est une véritable "bombe météorologique". Première tempête de la saison, elle va provoquer une accélération des vents. Elle va circuler en Manche à partir de ce jeudi en soirée, en arrivant par l'ouest de la Bretagne. Les côtes nord bretonnes et le Finistère vont faire face à des rafales de 100 à 120 km/h, voire localement 130 km/h.

C'est pourquoi Météo-France a placé en vigilance orange trois départements à partir de 22 heures : le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan. Ils devraient être rejoints dans la nuit par la Manche, la Loire-Atlantique et l'Ille-et-Vilaine. "Isolément, des phénomènes tourbillonnaires sont possibles (tubas, tornades), ainsi que de puissantes rafales convectives, notamment sur le département de la Manche (110-130 km/h)", prévient Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents.

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Des vents violents jusqu'en Ile-de-France vendredi

La tempête Austen progressera ensuite vendredi matin vers l'est et le nord s'élargira vers la Normandie puis les Hauts-de-France et particulièrement dans les départements proches de la Manche. Des rafales jusqu'à 140 km/h sont attendus sur le littoral. Le Calvados et l'Orne basculeront alors en vigilance orange à 6 heures puis l'Eure et la Seine-Maritime à 8 heures. "Cet épisode tempétueux se poursuit vendredi matin puis les vents forts concernent des départements plus à l'est et plus au nord en journée de vendredi (Hauts-de-France, Ile-de-France) en lien avec le décalage de la dépression 'AUSTEN'. Une extension des départements en vigilance orange est à suivre pour les prochaines actualisations", prévient Météo-France. L'organisme prévient aussi que la Manche pourrait être particulièrement touché avec des vents ne commençant à faiblir qu'en fin de journée, alors qu'en Bretagne, les vents seront moins forts vendredi après-midi.

Le vent va aussi atteindre l'intérieur des terres dans les Hauts-de-France et jusqu'en Ile-de-France, voire en Champagne avec des rafales entre 70 et 90 km/h. Météo-France prévient d'un "risque faible de passage en vigilance orange '"vent" des Pays de la Loire à la région parisienne", tout le nord du pays devrait, en tout cas, passer en alerte jaune. L'après-midi, la tempête s'atténuera sur la Bretagne et va progressivement s'évacuer vers la Belgique.

Voici la chronologie du passage de la tempête #Austen qui concernera la Bretagne dès la nuit de jeudi à vendredi puis le nord-ouest du pays dans la journée de vendredi. Elle s'évacuera par la Belgique vers 19h. https://t.co/HQGYAI0q2v — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) October 21, 2026

La tempête va aussi engendrer de la houle. Les vagues pourraient atteindre de 6 à 9 mètres près des côtes et plus de 10 mètres au large. Un passage en vigilance orange "vague submersion" n'est pas exclu pour le nord de la Bretagne vendredi, malgré de faibles coefficients de marée. Si c'est assez habituel pour la saison, il faudra tout de même être prudent car les rafales pourraient faire chuter des branches, voire des arbres entiers. Des perturbations de transport ou encore des coupures d'électricité sont aussi possibles. La trajectoire précise de la dépression reste à surveiller : un léger décalage pourrait modifier l'intensité des rafales et leur localisation.

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