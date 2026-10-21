La tempête Austen va percuter la France : ces départements seront touchés par des rafales de vents très puissantes

La tempête Austen aborde à partir de ce jeudi 22 octobre les îles britanniques et va impacter la France vendredi. Des rafales jusqu'à 130 km/h sont attendues dans le nord-ouest.

Le temps continue de s'agiter en France. Après l'épisode méditerranéen de ce début de semaine, une dépression va se creuser dans l'Atlantique, au point de tourner à la "bombe météo" : la pression atmosphérique au centre de la dépression pourrait chuter de 1006 hPa à 981 hPa. Cela va provoquer une accélération des vents à partir de ce jeudi 22 octobre au soir et entrainer le premier épisode tempétueux de l'automne. La tempête a été baptisée Austen par les services météorologiques britannique du MetOffice. Si les îles britanniques seront davantage affectées, des vents très forts sont attendus en France.

"On a une dépression qui est en train de se former sur l'Atlantique, qui arrive jeudi soir, dans la nuit de jeudi à vendredi, sur la pointe bretonne. Donc avec des vents violents. A priori, on aurait quand même de bonnes rafales de vent sur le nord-ouest et potentiellement l'ensemble du nord du pays", nous a précisé mardi Joris Royet, chef de projet météo chez Météorage, filiale de Météo-France.

La trajectoire de la tempête Austen et les départements concernés

"La tempête Austen est une dépression qui circulera vendredi en Manche. Les vents atteindront le seuil de la tempête le long des côtes de la Manche, surtout de la Bretagne à la Normandie", précise La Chaine météo. Après des rafales jusqu'à 120 km/h sur l'ouest de la Bretagne, la tempête Austen progressera donc vendredi matin vers l'est et s'élargira aux régions proches de la Manche. Dans l'après-midi, les vents seront moins forts, notamment sur la Bretagne.

La #tempeteAusten est une dépression qui circulera vendredi en Manche. Les vents atteindront le seuil de la tempête le long des côtes de la Manche, surtout de la Bretagne à la Normandie Ce sera la première tempête de la saison 2026/27, baptisée par la météo britannique https://t.co/sL5ht1mynO — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) October 21, 2026

Les principaux départements concernés seront la Manche, la Seine-Maritime, le Calvados, l'Ille-et-Vilaine, les Côtes d'Armor, le Finistère, mais aussi la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord. Les rafales devraient y dépasser les 100 km/h et pourraient aller jusqu'à 130 km/h localement. Selon Météo-France, dans sa prévision des phénomènes dangereux, un risque "modéré" de passage en vigilance orange est évoqué sur tous les départements de bord de Manche. Les vents violents pourraient également déborder sur l'Oise, l'Aisne, l'Eure, l'Orne et le Morbihan.

De fortes rafales suite à la tempête Austen jusqu'en Ile-de-France

Le vent atteindra aussi les terres, avec des rafales jusqu'à 100 km/h des Pays-de-la-Loire au Centre-Val-de-Loire. En Ile-de-France, des bourrasques jusqu'à 90 km/h sont envisagées. Dans ces régions, il s'agira donc plutôt d'un coup de vent que d'une tempête. Sur le reste de la moitié nord, les rafales pourraient souffler jusqu'à 70 km/h.

Si c'est assez habituel pour la saison, il faudra tout de même être prudent car les rafales pourraient faire chuter des branches d'arbres. Des perturbations de transport ou encore des coupures d'électricité restent aussi possibles. La Manche pourrait également être agitée avec de grandes vagues, même s'il n'y a pas de gros coefficients de marée. La trajectoire précise de la dépression reste à surveiller : un léger décalage pourrait modifier l'intensité des rafales et leur localisation.