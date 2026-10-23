Tempête Austen : 23 départements en vigilance orange de la Bretagne aux Hauts-de-France, de nouvelles alertes possibles

La tempête Austen balaie un large quart nord-ouest de la France ce vendredi 23 octobre. La Bretagne, la Normandie, mais aussi les Hauts-de-France et l'Ile-de-France sont concernés et des rafales allant jusqu'à 140 ou 150 km/h sont annoncées.

L'essentiel

La tempête Austen est arrivée sur la France par la pointe bretonne dans la nuit de jeudi à vendredi. Ses vents violents ont gagné toute la Bretagne et une partie de la Normandie à minuit et se déplacent vers la Normandie et les Hauts-de-France au fil de la journée du vendredi 23 octobre. L'Ile-de-France doit aussi être fouettée par les vents tempétueux.

23 départements sont placés en vigilance orange "vent" jusqu'à 20 heures. Trois le sont depuis 22 heures hier soir, trois autres les ont rejoints à minuit et les 17 autres alertes sont activées entre 6h et 12h. Météo-France précise que l'activation de vigilance orange "pluie-inondation" dans certains départements n'est pas exclue.

La tempête Austen apporte des vents violents et des rafales allant de 100 à 110 km/h dans les terres et de 130 à 140 km/h sur le littoral. Ils risquent de frapper particulièrement la Manche où des pointes à 120 km/h sont attendues à l'intérieur des terres. Seuls les départements franciliens pourraient connaître des rafales moins fortes comprises entre 80 et 90 km/h.

A 7 heures ce vendredi, déjà 161 000 foyers étaient privés d'électricité à cause de la tempête Austen selon Enedis. Sont concernés 128 000 foyers de Bretagne, 19 000 des Pays de la Loire, et 14 000 en Normandie. La société assure que "plus de 2 000 salariés" sont prêts à intervenir, "dès que les conditions le permettront".

La tempête Austen génère aussi de la houle et les vagues pourraient atteindre de 10 à 15 mètres près des côtes bretonnes et plus de 5 à 8 mètres près de la Manche. Malgré de faibles coefficients de marée, un risque de submersion côtière localisée reste possible.

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11:07 - La Normandie gagnée par les vents violents de la tempête Austen Si la Bretagne est violemment balayée par les rafales, c'est aussi de la cas de la Normandie. Si le Cotentin a déjà enregistré des bourrasque avec notamment 143 km/h enregistré à Granville, la Seine-Maritime est désormais exposée. Une nouvelle rafale record a été enregistrée à Fécamp, à 10h55, à plus de 148 km/h, la plus violente de la région pour le moment précise Normandie Météo. Les vents les plus puissants de la #tempêteAusten se propagent jusqu'à la #Normandie en cette fin de matinée avec jusqu'à 148km/h relevés à Fécamp (76) dans la dernière demi-heure. Webcam @skaping d'Etretat où les conditions se dégradent rapidement. https://t.co/MeqeUHQPrh — Guillaume Séchet (@Meteovilles) October 23, 2026 10:29 - La préfecture maritime de la Manche enjoint à ne sortir "sous aucun prétexte" durant la tempête Austen La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord fait état de vent d'une force "8 à 9 avec des pointes à 10" sur l'échelle de Beaufort qui monte jusqu'à 12. La force des vents est donc exceptionnelle, équivalente à un phénomène de tempête, et favorise la formation de vagues impressionnantes. La préfecture appelle donc les plaisancier à la plus grande prudence et enjoint à ne sortir "sous aucun prétexte". Elle appelle également, à quai, à renforcer les amarres et sécuriser tout le matériel. 10:11 - Cinq nouveaux départements en vigilance orange Météo-France confirme ses prévisions et cinq nouveaux départements passent en vigilance orange. Il s'agit de l'Oise, du Pas-de-Calais, de la Somme, des Yvelines et du Val-d'Oise. 09:39 - Le point sur les rafales observées sur la passage de la tempête Austen C'est bien sur la pointe du Finistère et sur le Cotentin que les rafales de la tempête Austen sont les plus violents confirme La Chaîne météo. Des vents à 161 km/h ont été enregistrés à la pointe du Raz, à 158 km/h à Ouessant et 145 km/h à Brignogan, dans le Finistère. Voici les rafales maximales observées ces dernières heures au passage d'#Austen. Elles sont très puissantes sur les côtes du Finistère : 161 km/h à la pointe du Raz, 158 km/h à Ouessant et 145 km/h à Brignogan. Le préfet du Finistère indique que 57 200 clients sont privés délectricité dans le Finistère, selon une première estimation. Les équipes dEnedis sont à pied duvre pour rétablir lalimentation électrique. — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) October 23, 2026 09:07 - 10 départements en vigilance orange pour l'heure Le nombre de département actuellement placés en vigilance orange est du 10. Les Côtes d'Armor, le Finistère, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, la Manche, l'Orne et le Calvados ont été rejoints par l'Eure et la Seine-Maritime à 8 heures. Les prochaines alertes doivent être activés à 10 heures pour les département des Hauts-de-France et de l'ouest de l'Ile-de-France. 08:54 - Les transports aussi perturbés en Ile-de-France face à la tempête Austen En Ile-de-France aussi les transports sont perturbés à cause du passage de la tempête Austen. La SNCF annonce des perturbations sur les lignes des RER A, C, D et E, mais aussi sur les Transiliens H, J, K, L, N, P, R, U et V. Le détails des perturbations est à retrouver sur le site de la SNCF ou d'Ile-de-France Mobilité. 08:35 - Le trafic SNCF à l'arrêt sur de nombreuses lignes En raison du passage de la tempête Austen, la SNCF a décidé de suspendre le trafic sur plusieurs lignes du nord-ouest. En Bretagne, "le trafic ferroviaire est interrompu sur les axes Brest - St Brieuc, Lannion - St Brieuc, Dol - St Brieuc, Quimper - Brest, St Malo - Montreuil sur Ille, Rennes - Nantes, Quimper - Messac, Guingamp - Carhaix, et Guingamp - Paimpol" et une reprise "est envisagée entre 12h00 et 16h00, selon les axes". En Normandie, la circulation des trains est suspendues sur "l'ensemble des lignes normandes du vendredi 23 octobre jusqu'au samedi 24 octobre 14h00". Et dans les Hauts-de-France, le trafic "est totalement interrompu sur les axes Amiens-Rouen, Creil-Beauvais, Amiens-Compiègne et Beauvais-Le Tréport", ainsi qu'à partir de 10h sur les axes Paris Nord-Beauvais et Paris Nord-Laon et à partir de 12h sur l'étoile de St Pol. 08:22 - Déjà des rafales à 158 km/h relevé à Ouessant La tempête Austen souffle déjà fort sur le nord-ouest de la France comme le montrent les relevés des rafales. Des bourrasques à 158 km/h ont été enregistrés à Ouessant dans le Finistère, mais aussi à 131 km/h à Ploumanac'h et 199 km/h à Lannion dans les Côtes d'Armor. Les Pays de la Loire sont aussi touchés avec des rafales à 111 km/h relevés à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. 08:10 - Quatre feux d'origine électrique et des chutes de câbles électriques dans le Morbihan La tempête Austen a déjà entraîné plusieurs interventions des pompiers dans le Morbihan. D'après les détails de la préfecture du Morbihan, ils sont intervenus à six reprises pour des fils électriques tombés à terre, quatre fois pour des feux d'origine électrique, mais aussi pour une chute d'arbre et une cave inondée. 08:06 - Déjà 161 000 foyers privés d'électricité à cause de la tempête Austen Le cœur de la tempête Austen n'est pas encore arrivée en France, mais déjà les conséquences sont nombreuses. 161 000 foyers français sont privés d'électricité ce matin a annoncé Enedis. Il s'agit de 128 000 foyers situés en Bretagne, de 19 000 situés en Pays de la Loire et de 14 000 situés en Normandie d'après le détail communiqué par Enedis. La société assure que "plus de 2 000 salariés" sont prêts à intervenir "dès que les conditions le permettront". 08:00 - La tempête Austen actuellement sur la Bretagne La tempête s'est approchée des côtes bretonnes jeudi soir, mais touche les terres de la région depuis cette nuit et plus particulièrement depuis l'aube avec des vents compris entre 120 et 130 km/h observés sur les îles bretonnes du Morbihan et du Finistère. Ce n'est que le début puisque cœur dépressionnaire se situe encore dans la Manche. L'animation du satellite montre que le coeur de la dépression #Austen traverse la partie ouest du bassin de la Manche. Les vents les plus violents s'observent au sud de la dépression, sur les côtes bretonnes. https://t.co/CEUOBBrTlx — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) October 23, 2026 22/10/26 - 23:44 - Une aggravation possible du niveau de vigilance avec le passage de la tempête Austen ? Après avoir frappé violemment la Bretagne dans la nuit de jeudi à vendredi, la tempête Austen va se décaler au cours de la journée de vendredi vers le nord et les Hauts-de-France. "Une incertitude subsiste quant à sa trajectoire exacte, et quelques départements actuellement en vigilance jaune et proches de ceux en vigilance orange pourraient voir leur niveau de vigilance relevé d'un cran lors des prochaines actualisations de la carte de vigilance", prévient Météo-France, qui invite tout un chacun à se tenir informé de l'évolution de la situation. 22/10/26 - 23:14 - Une quinzaine de départements en orange ce vendredi Vendredi, une douzaine de départements supplémentaires vont rejoindre le Finistère, les Côtes-d'Armor et le Morbihan. Seront également en alerte orange pour vent : l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, la Manche, le Calvados, l'Orne, l'Eure, le Val-d'Oise, les Yvelines, la Seine-Maritime, la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord. 22/10/26 - 22:38 - Déjà 120 km/h relevés à La Pointe du Raz En Bretagne, la tempête Austen se fait ressentir. Alors que la formation "très esthétique" de la tempête est contemplée par les météorologues, La Chaîne Météo rapportait à 21 heures que des rafales allant jusqu'à 120 km/h avaient d'ores et déjà pu être enregistrées à la Pointe du Raz, tandis qu'à Ouessant, les 109 km/h ont été atteints. 22/10/26 - 22:11 - Aucune évolution du bulletin de Météo-France À 22 heures, le bulletin de Météo-France est généralement mis à jour lorsqu'un événement particulier est en cours. Or, ce soir, on ne constate pas d'évolution. Il faut dire que le gros de l'activité de la tempête Austen n'est attendu qu'en deuxième partie de nuit. Pour le moment, difficile de vérifier les prévisions ni même de pouvoir procéder à un quelconque rectificatif. LIRE PLUS

En savoir plus

La tempête Austen est arrivée en France, après un creusement rapide sur l'Atlantique jeudi. Première tempête de la saison, elle provoque vendredi 23 octobre d'importantes rafales. Elle est arrivée par l'ouest de la Bretagne jeudi soir. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les côtes nord bretonnes et le Finistère font face à des rafales de 100 à 120 km/h, voire localement 130 à 140 km/h.

Vendredi matin, la tempête Austen progresse vers l'est et le nord, s'élargissant vers la Normandie puis les Hauts-de-France et particulièrement sur les départements proches de la Manche. Des rafales jusqu'à 140 km/h sont attendues sur le littoral et "très ponctuellement, des rafales à 150 km/h sont possibles sur les caps les plus exposés du Finistère et du nord Cotentin", ajoute La Chaîne Météo. C'est la période la plus critique sur le littoral breton et normand.

De nouvelles vigilances et des vents violents jusqu'en Île-de-France vendredi

Le Calvados et l'Orne basculent, à leur tour, en vigilance orange à 6 heures puis l'Eure et la Seine-Maritime à 8 heures. "La dépression "AUSTEN" et ses vents tempétueux se décalent vers le nord du pays en journée de vendredi. Une incertitude subsiste quant à sa trajectoire exacte, et quelques départements actuellement en vigilance jaune et proches de ceux en vigilance orange pourraient voir leur niveau de vigilance relevé d'un cran lors des prochaines actualisations de la carte de vigilance", prévient Météo-France. L'organisme avance aussi que la Manche pourrait être particulièrement touchée avec des vents ne commençant à faiblir qu'en fin de journée, alors qu'en Bretagne, les vents seront moins forts vendredi après-midi.

Les bourrasques vont aussi atteindre l'intérieur des terres dans les Hauts-de-France et jusqu'en Île-de-France, voire en Champagne, avec des rafales entre 70 et 90 km/h. Ainsi, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, les Yvelines et le Val-d'Oise basculeront en alerte orange ce vendredi à midi avec de possibles pointes à 100 km/h sur l'ouest francilien.

Voici la chronologie du passage de la tempête #Austen qui concernera la Bretagne dès la nuit de jeudi à vendredi puis le nord-ouest du pays dans la journée de vendredi. Elle s'évacuera par la Belgique vers 19h. https://t.co/HQGYAI0q2v — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) October 21, 2026

La tempête Austen va aussi engendrer de la houle. Les vagues pourraient atteindre de 10 à 15 mètres près des côtes bretonnes et plus de 5 à 8 mètres près de la Manche. Malgré de faibles coefficients de marée, un risque de submersion côtière localisée reste possible. Pendant l'épisode, il faudra être prudent car les rafales pourraient faire chuter des branches, voire des arbres entiers. Des perturbations de transport sont déjà annoncées, notamment sur les lignes TER en Normandie, en Bretagne et dans les Hauts-de-France. Des coupures d'électricité peuvent aussi se produire. La tempête s'évacuera finalement progressivement vers la Belgique en soirée.