Résultat du Loto : découvrez le tirage du mercredi 21 octobre 2026 [EN DIRECT]

Le tirage du Loto du mercredi 21 octobre 2026 a eu lieu et sa cagnotte de 12 millions a trouvé son destin, découvrez le résultat en direct.
Ce mercredi 21 octobre 2026, la Française des Jeux propose un jackpot de 12 millions à l'occasion du tirage du Loto du soir. Des millions de Français attendent fébrilement de connaître leur sort, et les résultats sont à suivre en direct ci-dessous dès leur publication officielle. Une seule combinaison gagnante peut tout changer : cinq numéros et un numéro Chance suffisent à décrocher la mise.
Pour valider une participation au Loto, chaque joueur dispose de plusieurs canaux : les points de vente agréés répartis sur tout le territoire, ou encore le site et l'application mobile de la FDJ. La date limite de dépôt des grilles est fixée à quelques minutes avant le coup d'envoi du tirage du Loto. Passé ce délai, aucune nouvelle mise ne peut être enregistrée, et le billet en main devient l'unique document attestant de la participation.
Le résultat du Loto ce soir décrochera-t-il enfin un grand gagnant ?
Le mécanisme du Loto repose sur un système de rangs hiérarchisés, du rang 1 — le jackpot — jusqu'aux gains obtenus avec seulement deux numéros communs avec le tirage. Même le seul numéro Chance, sans autre correspondance, ouvre droit à une récompense. Chaque tirage du Loto détermine combien de joueurs franchissent chacun de ces seuils.
Si aucun joueur ne valide la combinaison complète ce soir, la cagnotte ne disparaît pas : elle repart à la hausse grâce au système de report automatique. Ce mécanisme est précisément ce qui alimente l'engouement croissant autour du Loto lors des longues séries sans gagnant au rang 1. La question reste ouverte : le résultat du Loto de ce mercredi sera-t-il celui qui mettra fin à l'attente ?
Un tirage du Loto trois fois par semaine pour tenter sa chance
Le Loto se tient chaque lundi, mercredi et samedi soir, offrant aux joueurs trois rendez-vous hebdomadaires pour tenter leur chance. Cette fréquence soutenue entretient un intérêt constant, quelle que soit la taille de la cagnotte en jeu. Chaque tirage du Loto constitue une nouvelle opportunité indépendante, avec ses propres numéros et son propre lot à remporter.
Les joueurs ayant misé sur internet seront avertis automatiquement par notification ou e-mail si leur grille correspond, même partiellement, au résultat du Loto. Ceux qui ont opté pour un point de vente physique devront présenter ou scanner leur ticket pour vérifier si leur combinaison figure parmi les gagnants. Dans tous les cas, conserver précieusement son billet reste une condition absolue : sans ce document, aucun gain ne peut être réclamé.
Dernières mises à jour
- Les différents rangs de gains au Loto
Au Loto, il n'est pas nécessaire de trouver la combinaison complète pour remporter un gain. Cinq bons numéros sans le numéro Chance constituent un gain de rang 2, tandis que quatre bons numéros accompagnés du numéro Chance correspondent au rang 3. Ces deux configurations permettent déjà de toucher des sommes significatives. Par ailleurs, si plusieurs joueurs trouvent la même combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot est alors partagé entre eux. Le Loto offre ainsi plusieurs niveaux de gains, au-delà du seul jackpot.
- Les numéros stars du Loto entre 2019 et 2022
Entre novembre 2019 et septembre 2022, certains numéros sont apparus plus souvent que d'autres au Loto. Le 22, le 26 et le 31 figurent parmi les plus fréquemment sortis sur cette période. Des chiffres qui peuvent intriguer les joueurs habitués à surveiller les tendances statistiques. Pourtant, ces données ne constituent en aucun cas une garantie pour les tirages suivants. Chaque tirage reste totalement imprévisible, et le hasard demeure le seul maître du jeu. Aucune combinaison ne peut être anticipée, quelle que soit la fréquence passée d'un numéro.
- Récupérer ses gains au Loto : mode d'emploi
Vous avez décroché un gain au Loto ? Encore faut-il savoir comment le récupérer. Pour les billets achetés en point de vente physique, les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà de ce montant, il faut contacter le service client de la FDJ, qui oriente les gagnants vers un service "Relations Gagnants" dédié. Dans tous les cas, le délai pour réclamer ses gains est de 60 jours à compter du tirage. Passé ce délai, l'argent ne peut plus être réclamé.
- Au Loto, que devient l'argent non réclamé ?
Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs propriétaires, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Passé un délai légal de 60 jours, ces gains deviennent officiellement "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Une somme potentiellement considérable qui échappe chaque année à des gagnants qui ne le savent tout simplement pas.
- Le 9, numéro Chance star du Loto
Au Loto, tous les numéros ne se valent pas, du moins statistiquement. D'après les données de la Française des jeux, le 9 est le numéro Chance qui sort le plus souvent, avec 117 apparitions. Il devance le 2 (110 sorties), le 4 (109), le 10 (107) et le 7 (106). En bas du classement, le 3 et le 5 affichent seulement 96 sorties chacun. Attention toutefois : ces statistiques ne garantissent rien. Le résultat de chaque tirage reste totalement imprévisible, et le hasard demeure le seul maître du jeu.
- Six Super Loto au programme du Loto en 2026
En 2026, la Française des Jeux a dévoilé un calendrier rythmé par six Super Loto, dont trois liés aux vendredis 13 et un Super Loto du Patrimoine. S'ajoutent à cela deux Grands Loto, prévus en juillet et à Noël, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros chacun. Par ailleurs, la quatrième édition du Loto Mission Nature sera lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB), à l'occasion de la Fête de la Nature, dans le but de soutenir la préservation et la restauration de la biodiversité. Depuis 2023, 64 projets ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ sur l'ensemble du territoire.
- Jouer au Loto : attention aux risques d'addiction
Participer au Loto, c'est sélectionner cinq numéros parmi 49 et un numéro Chance parmi 10, avec une date limite de validation fixée à 20h15 le jour du tirage. Mais au-delà du jeu, la Française des jeux rappelle que les jeux d'argent comportent des risques, notamment d'addiction, et sont strictement réservés aux personnes majeures. En cas de difficultés — endettement, isolement ou dépenses excessives —, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13. Un numéro à retenir pour ceux qui en auraient besoin.
- La sécurité des tirages du Loto, une priorité absolue
Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et équipé d'un accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé permettant d'accéder à ce coffre. Les boules sont également contrôlées deux fois par an par un organisme extérieur, garantissant l'intégrité de chaque tirage. Des mesures strictes qui visent à assurer une transparence totale et à préserver la confiance des millions de joueurs qui tentent leur chance à chaque tirage.
- Île-de-France en tête des régions les plus chanceuses au Loto
Qui sont les régions où l'on gagne le plus au Loto ? L'Île-de-France domine largement le classement avec 88 gagnants, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne ne sont pas en reste : les participants via FDJ.fr totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains enregistrés en 2025. Des chiffres qui témoignent du dynamisme du jeu à travers tout le territoire, aussi bien en point de vente que sur Internet.
- Le pack MultiChances du Loto pour booster ses chances de gagner
Disponible uniquement sur le site FDJ ou sur son application mobile, le pack MultiChances est une option qui séduit les joueurs en quête de gains multipliés. Il se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun pouvant rapporter 20 000 euros, avec des parts proposées à 4,40 euros. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", explique la FDJ. Une formule flexible qui permet à chaque joueur d'ajuster sa mise selon ses envies.
- Récupérer ses gains du Loto en ligne : mode d'emploi
Vous avez joué au Loto sur FDJ.fr ou via l'application mobile et vous avez décroché un gain ? Pas besoin de vous déplacer : les gains sont automatiquement crédités sur votre compte joueur. Si vos coordonnées bancaires sont enregistrées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il faut contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60, qui propose un accompagnement sur mesure. Une procédure simple, pensée pour faciliter la vie des joueurs en ligne.
- Les plus gros gains du Loto en 2025
Le Loto a distribué des cagnottes impressionnantes en 2025. Le plus gros gain de l'année a atteint 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. En deuxième position, 20 millions d'euros ont été gagnés en Bretagne le 15 novembre. Le podium se complète avec 19 millions d'euros décrochés en Occitanie le 26 février. Des sommes qui font rêver, d'autant que les chances de décrocher le jackpot restent infimes : environ une sur 19 millions. En 2026, plus de 1,5 million de joueurs ont toutefois déjà remporté un gain, toutes catégories confondues.
- Comment récupérer ses gains au Loto en point de vente
Vous avez acheté votre billet du Loto chez un commerçant et vous avez décroché un gain ? Bonne nouvelle : les sommes jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirées directement en point de vente physique. Au-delà de ce montant, il faut contacter le service client, qui oriente vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement personnalisé. Dans tous les cas, le gagnant dispose d'un délai de 60 jours pour récupérer ses gains. Passé ce délai, la somme ne pourra plus être versée.
- Le top 5 des plus gros jackpots de l'histoire du Loto
Parmi les gains les plus marquants de l'histoire du Loto, deux jackpots complètent le podium des records. Le 6 juin 2011, un chanceux de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, avait décroché 24 millions d'euros. Trois ans plus tard, le 19 mai 2014, c'est un couple résidant à Libourne qui avait remporté 23 millions d'euros. Ces deux gains spectaculaires figurent dans le top 5 des plus grosses cagnottes jamais distribuées par le Loto depuis sa création. Des sommes qui continuent de faire rêver des millions de joueurs.
- En 2026, le Loto mise sur des jackpots exceptionnels
En 2026, la Française des Jeux a programmé six Super Loto, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également au calendrier, l'un en été, l'autre à Noël, avec des jackpots minimums garantis à 20 millions d'euros. Pour les tirages spéciaux, la mise de départ est fixée à au moins 13 millions d'euros. Autre particularité des Super Loto : au lieu des dix codes habituellement tirés à chaque tirage, ce sont 50 codes qui sont mis en jeu, offrant chacun 20 000 euros à leurs détenteurs.
- Le jackpot du Loto : comment fonctionne la cagnotte ?
Au Loto, le jackpot démarre à un minimum de 2 millions d'euros. Lorsqu'il n'est pas remporté, il repart automatiquement pour le tirage suivant avec un million d'euros supplémentaire. En moyenne, la cagnotte remportée tourne autour de 5 millions d'euros. Les records restent impressionnants : 30 millions d'euros gagnés à Orgères le 4 décembre 2021, 26 millions remportés sur Internet le 11 septembre de la même année, et 25 millions à Paris le 5 décembre 2022. Par ailleurs, à chaque tirage, dix codes sont également tirés au sort, offrant chacun 20 000 euros, indépendamment de la combinaison gagnante.
- En 2025, le Loto crée un millionnaire tous les deux jours
En 2025, la FDJ affiche un rythme record : un nouveau millionnaire créé tous les deux jours, pour un total annuel de 189 gagnants. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce au Loto, mais aussi via l'Euromillions. Une fois le précieux billet en poche, les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez un commerçant partenaire. Au-delà, le gagnant est orienté vers le service Relations Gagnants. Dans tous les cas, il dispose de 60 jours pour récupérer ses gains.
- Le Loto : comment maximiser ses chances de gagner ?
Pour augmenter ses chances au Loto, il existe le pack MultiChances en version élargie, composé de 600 parts et autant de codes, à 6,60 euros la part. Ce pack offre davantage de probabilités de gagner, mais les gains sont partagés entre les participants. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de trouver la combinaison complète pour remporter un gain : cinq bons numéros sans le numéro Chance, ou quatre bons numéros avec le numéro Chance, permettent déjà d'empocher des sommes significatives. Lorsque plusieurs joueurs trouvent la combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot est partagé entre eux.
- Le Loto fête près de 50 ans de tirages en France
Héritier de la Loterie nationale née en 1933, le Loto puise ses racines encore plus loin, jusqu'au XVIe siècle en Italie. Sa forme moderne a été officialisée sous le gouvernement Chirac, avec un premier tirage organisé en 1976. Depuis, des millions de Français ont vu leur vie bouleversée en décrochant des gains considérables. En 2025, le plus gros lot atteignait 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. Pour estimer ses gains avant de jouer, la FDJ propose un simulateur en ligne permettant de calculer ses gains potentiels en fonction des numéros cochés et des options choisies.
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