Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 22 octobre 2026 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Le tirage de ce jeudi promet 50 000 euros par mois pendant 30 ans. Les résultats seront annoncés sur cette page une fois connus !

Pas moins de 50 000 euros par mois pendant 30 ans à remporter au tirage EuroDreams à l'occasion du tirage de ce jeudi 22 octobre 2026 ? Non, vous ne rêvez pas ! Le montant mensuel du jackpot a bien été augmenté. En temps normal, ce sont 20 000 euros par mois pendant 30 ans qui sont promis à qui trouve le résultat EuroDreams. Mais depuis une semaine, le gain a été relevé afin de pimenter les choses.

Contrairement au Loto et à l'Euromillions, ce n'est pas une cagnotte qui est remportée en cas de victoire au tirage EuroDreams, mais bien une forme de rente. Cumulés, 50 000 euros par mois pendant trois décennies correspondent à 18 millions d'euros, contre 7,2 millions lors d'un tirage EuroDreams classique. Tous les résultats EuroDreams de ce jeudi 22 octobre sont annoncés ci-dessous une fois connus :

Que faire pour remporter le tirage EuroDreams du jour ?

Pour gagner le tirage EuroDreams, le mieux est de commencer par tenter sa chance. Il suffit pour cela de se rendre en point de vente FDJ, sur l'application de la Française des jeux ou directement sur le site internet. Un joueur doit cocher six chiffres entre un et 40 et un numéro Dream parmi les cinq possibles pour composer une combinaison et ainsi pouvoir valider sa grille et espérer peut-être trouver les résultats EuroDreams gagnants. En cochant une combinaison classique, un joueur doit débourser 2,50 euros. Il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 le jour J. Le tirage EuroDreams a lieu dans la foulée.

À noter qu'un joueur peut augmenter ses chances de trouver le résultat EuroDreams gagnant en jouant davantage que les six chiffres et le numéro Dream. Attention toutefois, la grille est alors vendue plus cher, voire bien bien plus cher. Comptez jusqu'à 630 euros la grille pour neuf chiffres cochés et trois numéros Dream. Autre méthode pour avoir davantage de chances de l'emporter, et qui plus est bien moins coûteuse : se munir de ses porte-bonheur au moment du tirage et ne jouer que lorsqu'on a un bon karma et uniquement ses chiffres porte-bonheur. Après tout... ils ont déjà fait leurs preuves à d'autres moments.