Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 22 octobre 2026 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Le tirage de ce jeudi promettait 50 000 euros par mois pendant 30 ans. Les résultats sont à retrouver ci-dessous.

Pas moins de 50 000 euros par mois pendant 30 ans étaient à remporter au tirage EuroDreams à l'occasion du tirage de ce jeudi 22 octobre 2026. Une semaine après sa mise en jeu exceptionnelle et encore jamais vue à ce jour, il semble malheureusement que la chance n'était toujours pas au rendez-vous pour les participants. En effet, personne n'est parvenu à trouver le résultat EuroDreams du jour.

Pas de vainqueur au premier rang, ni même au deuxième. Les premiers petits chanceux ont tout juste trouvé cinq bons chiffres. Ils sont 147 dans cette situation-là, dont 39 qui ont joué en France. Chacun repart avec 460,40 euros versés en une seule et même fois. Derrière, 7 214 participants, dont 1 900 qui validé leur grille en France, repartent, eux, avec 26,80. Plusieurs dizaines de milliers de gagnants repartent pour leur part avec 4 euros et quelques centaines de milliers avec les 2,50 euros de leur mise de dapért. Voici tous les résultats EuroDreams de ce jeudi 22 octobre :

Tirage du jeudi 22 octobre 2026 6 - 7 - 13 - 14 - 25 - 30 1

Que faire pour remporter le tirage EuroDreams du jour ?

Pour gagner le tirage EuroDreams, le mieux est de commencer par tenter sa chance. Il suffit pour cela de se rendre en point de vente FDJ, sur l'application de la Française des jeux ou directement sur le site internet. Un joueur doit cocher six chiffres entre un et 40 et un numéro Dream parmi les cinq possibles pour composer une combinaison et ainsi pouvoir valider sa grille et espérer peut-être trouver les résultats EuroDreams gagnants. En cochant une combinaison classique, un joueur doit débourser 2,50 euros. Il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 le jour J. Le tirage EuroDreams a lieu dans la foulée.

À noter qu'un joueur peut augmenter ses chances de trouver le résultat EuroDreams gagnant en jouant davantage que les six chiffres et le numéro Dream. Attention toutefois, la grille est alors vendue plus cher, voire bien bien plus cher. Comptez jusqu'à 630 euros la grille pour neuf chiffres cochés et trois numéros Dream. Autre méthode pour avoir davantage de chances de l'emporter, et qui plus est bien moins coûteuse : se munir de ses porte-bonheur au moment du tirage et ne jouer que lorsqu'on a un bon karma et uniquement ses chiffres porte-bonheur. Après tout... ils ont déjà fait leurs preuves à d'autres moments.