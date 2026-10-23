Résultat Euromillions : les numéros du tirage du vendredi 23 octobre 2026 [EN DIRECT]

Pour participer au tirage de l'Euromillions, les joueurs doivent impérativement valider leur grille avant 20h15 le jour même, que ce soit en point de vente ou en ligne. Passé ce délai, toute grille présentée est considérée comme non valide pour le tirage en cours. Une fois les résultats dévoilés, les gagnants disposent de soixante jours pour se manifester auprès de la Française des jeux. Pour les joueurs en ligne, "le montant correspondant à votre gain sera automatiquement crédité sur votre compte joueur", sauf en cas de très gros gain.

Depuis que le plafond de la cagnotte de l'Euromillions a été relevé à 250 millions d'euros, ce montant record a déjà été atteint et remporté à trois reprises : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025 et en France le 19 août 2025. Après chaque victoire au premier rang, le jackpot repart de zéro avec un minimum garanti de 17 millions d'euros. Il grimpe ensuite d'environ 10 millions à chaque tirage sans grand gagnant, lors des deux tirages hebdomadaires du mardi et du vendredi soir.

Depuis le 4 février 2020, les statistiques officielles de la FDJ révèlent quels numéros sont sortis le moins souvent à l'Euromillions. Le 22 est le grand absent, avec seulement 6,85 % de sorties et 48 apparitions au total. Il est suivi du 1 (6,99 %, 49 sorties), du 43 (7,70 %, 54 sorties), du 31 (8,56 %, 60 sorties) et du 4 (8,70 %, 61 sorties). Une précision essentielle : il s'agit de statistiques, et non de probabilités de tirage. Ces chiffres ne permettent en aucun cas de prédire les résultats à venir.

21:30 - Une tentative de fraude massive à l'Euromillions En juin 2007, un couple propriétaire d'un débit de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour escroquerie portant sur 35,565 millions d'euros. Le buraliste aurait subtilisé deux tickets gagnants à un joueur régulier en lui indiquant qu'il n'avait rien gagné, avant de les faire encaisser par un complice. Des signaux d'alerte — les mêmes numéros continuant d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger — ont déclenché une enquête judiciaire. Une affaire qui rappelle l'importance de vérifier soi-même ses tickets gagnants.

21:24 - Récupérer ses gains à l'Euromillions : les démarches selon le montant remporté Vous venez de gagner à l'Euromillions ? La procédure pour récupérer vos gains varie selon le montant. Pour un gain inférieur ou égal à 30 000 euros, il suffit de retourner dans le point de vente où la grille a été achetée, muni du reçu. Entre 30 000 et 500 000 euros, le passage par un centre de paiement FDJ est obligatoire. Au-delà de 500 000 euros, la FDJ propose un accompagnement personnalisé, joignable au 09 69 36 60 60. Chaque palier correspond à une procédure distincte, pensée pour sécuriser le versement des sommes en jeu.

21:18 - Une chance sur 139 838 160 de décrocher le jackpot à l'Euromillions À l'Euromillions, les probabilités de remporter le gros lot sont précisément établies : en jouant une seule combinaison de base, un joueur dispose d'une chance sur 139 838 160. Ce chiffre ne varie pas en fonction du nombre de participants, car il dépend uniquement du nombre de combinaisons que la grille permet de réaliser. À titre d'exemple, une combinaison comme le 1-2-3-4-5 avec les étoiles 6 et 7 a exactement autant de chances d'être tirée que n'importe quelle autre. Le hasard reste le seul maître du jeu.

21:12 - 250 millions d'euros : le record de l'Euromillions décroché en Île-de-France En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté ensemble 250 millions d'euros à l'Euromillions, soit le plafond maximal de la cagnotte. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant ce groupe, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020, et un couple alsacien 178 millions en novembre 2025. Ces records illustrent l'ampleur des sommes en jeu à chaque tirage de l'Euromillions.

21:06 - Jackpot de l'Euromillions : comment la cagnotte peut atteindre des sommes vertigineuses Chaque fois qu'aucun joueur ne trouve la combinaison gagnante, le jackpot est remis en jeu avec plusieurs millions d'euros supplémentaires au tirage suivant. C'est ce mécanisme d'accumulation qui permet à la cagnotte de grimper du montant plancher de 17 millions d'euros à des sommes considérables en quelques semaines seulement. Et bonne nouvelle pour les gagnants français : contrairement à l'Espagne, au Portugal ou à la Suisse, où les gains peuvent être taxés entre 10 % et 35 %, la France considère un gain à l'Euromillions comme un accroissement de patrimoine non imposable.

21:00 - Les statistiques de l'Euromillions : y a-t-il des numéros qui font vraiment gagner ? Certains joueurs traquent les numéros "chauds", tirés fréquemment, ou au contraire les numéros "froids", rarement sortis ces dernières années. Pour les partisans de la "loi de l'équilibre", ces derniers seraient sur le point de sortir. Pourtant, la FDJ est formelle : chaque boule a strictement la même probabilité d'être tirée, soit 1 chance sur 50 pour les numéros et 1 chance sur 12 pour les étoiles. Les statistiques passionnent les analystes, mais elles ne prédisent en rien les résultats à venir.

20:54 - Un scandale autour des profils gagnants de l'Euromillions En Belgique, la Loterie nationale a été épinglée par le journal Sud Presse pour avoir fabriqué de toutes pièces les profils des gagnants de l'Euromillions, afin de les rendre moins identifiables. Un ancien responsable a témoigné avoir reçu l'ordre de composer ces profils fictifs. À titre d'exemple, une gagnante âgée de Blankenberge avait été présentée comme "une famille avec deux enfants de Gand". Les directeurs de la Loterie nationale ont nié ces faits.

20:48 - Comment jouer à l'Euromillions et récupérer ses gains ? Pour participer à l'Euromillions, les joueurs peuvent se rendre dans un point de vente agréé par la FDJ — souvent un bureau de tabac — ou passer par le site et l'application de la Française des jeux. Dans les deux cas, il faut sélectionner cinq chiffres parmi 50 et deux numéros étoile parmi 12, et valider sa grille avant 20h15 le jour du tirage. Les tirages ont lieu chaque mardi et chaque vendredi. Concernant les gains, ceux dépassant 500 000 euros nécessitent de contacter le service des grands vainqueurs au 09 69 36 60 60.

20:42 - L'option Étoile+ de l'Euromillions : une chance sur 3,8 de gagner En jouant à l'Euromillions, les participants disposent d'une option méconnue : l'Étoile+. En la sélectionnant, les joueurs ont plus d'une chance sur quatre de percevoir un gain additionnel, soit précisément une chance sur 3,8 de remporter un gain pour une combinaison associée à cette option. Par ailleurs, pour participer, il faut avoir au moins 18 ans et débourser 2,50 euros par grille. En France, chaque grille est automatiquement accompagnée d'un code My Million — deux lettres et sept chiffres — offrant une chance supplémentaire de remporter un million d'euros à chaque tirage.

20:36 - Récupérer ses gains à l'Euromillions : ce qu'il faut savoir Décrocher un lot à l'Euromillions, c'est bien. Savoir comment le récupérer, c'est encore mieux. Pour les tickets validés en point de vente, la procédure varie selon le montant du gain. Jusqu'à 30 000 €, un simple passage chez un commerçant FDJ suffit. Entre 30 001 € et 499 999 €, il faut contacter directement la FDJ. Au-delà de 500 000 €, les gagnants sont pris en charge par le service Relations Gagnants. À noter également : en moyenne, un ticket sur 12 remporte un gain, toutes catégories confondues. Il est donc conseillé de vérifier soigneusement ses numéros après chaque tirage.

20:30 - Euromillions : prudence en ligne et jackpots qui écrasent le Loto Si l'Euromillions fait rêver avec des jackpots pouvant atteindre 250 millions, il est bien moins accessible que le Loto : les chances d'y décrocher le gros lot sont sept fois inférieures, soit une sur 139 838 160 contre une sur 19 068 840. Par ailleurs, la FDJ recommande aux joueurs en ligne plusieurs réflexes de sécurité : choisir des mots de passe complexes et différents sur chaque site, ne jamais partager ses informations bancaires et vérifier que l'adresse du site commence par "https". L'utilisation d'un antivirus est également conseillée.

20:24 - Quels records pour l'Euromillions en France ? En août 2025, cinq amis d'Île-de-France ont remporté 250 millions d'euros lors de "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble", établissant ainsi le record historique de l'Euromillions en France. Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, et un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020. En novembre 2025, un couple alsacien avait quant à lui empoché 178 millions d'euros. Des gains qui, en cas de victoire via le site ou l'application de la FDJ, sont automatiquement crédités sur le compte joueur.

20:18 - Qui remporte le plus souvent le jackpot de l'Euromillions ? Depuis sa création en 2004, l'Euromillions réunit douze pays participants : la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal, la Suisse, ainsi que les principautés de Monaco, d'Andorre et du Liechtenstein. Au palmarès des gagnants de premier rang, c'est le Royaume-Uni qui domine avec 137 jackpots décrochés, talonné par la France (134) et l'Espagne (124). Le Portugal suit avec 86 victoires, devant la Belgique (48), la Suisse (26), l'Autriche et l'Irlande (21 chacun). Le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 jackpots remportés.

20:12 - Jouer à l'Euromillions : quelle est vraiment la probabilité de gagner ? Décrocher le jackpot de l'Euromillions suppose de trouver la bonne combinaison parmi 139 838 160 possibles. Une probabilité fixe, qui ne dépend pas du nombre de joueurs : qu'il y ait un ou quatre millions de participants, chaque grille a exactement la même chance d'être la bonne. Pour choisir ses numéros, deux approches s'offrent aux joueurs : miser sur des chiffres porte-bonheur, ou opter pour un "flash", laissant le hasard décider. Les amateurs de statistiques peuvent aussi s'orienter vers les numéros sortis le plus fréquemment. Les résultats de l'Euromillions sont diffusés sur TF1.