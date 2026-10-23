Résultat Euromillions : les numéros du tirage du vendredi 23 octobre 2026 [EN DIRECT]

Résultat Euromillions : les numéros du tirage du vendredi 23 octobre 2026 [EN DIRECT]
La Rédaction

Le tirage Euromillions du vendredi 23 octobre 2026 a mis en jeu 71 millions et le résultat est désormais à suivre en direct.

Ce vendredi 23 octobre 2026, la Française des Jeux propose aux amateurs de jeux de hasard un rendez-vous particulièrement attendu : le tirage de l'Euromillions met en jeu un jackpot de 71 millions. Une somme qui propulse cet événement parmi les plus commentés de l'automne, capables de transformer radicalement le quotidien de celui ou celle qui décrocherait la combinaison gagnante. Les résultats sont à suivre en direct ci-dessous, dès leur publication officielle par la FDJ.

 

Le précédent tirage de l'Euromillions, celui du mardi 20 octobre 2026, s'est achevé sans vainqueur au rang 1, ce qui explique mécaniquement la progression de la cagnotte jusqu'à son niveau actuel. Un joueur a toutefois réussi à valider les cinq numéros gagnants assortis d'une seule étoile, décrochant ainsi le rang 2 et un gain particulièrement conséquent. Les détenteurs d'un lot supérieur à 500 000 euros sont invités à contacter la FDJ au 09 69 36 60 60 afin de bénéficier d'un accompagnement dédié.

Résultat de l'Euromillions et pure mécanique du hasard

Sur le résultat de l'Euromillions, une certitude s'impose : aucune stratégie, aucun algorithme ni aucune intuition ne peut peser sur l'issue du tirage. Chaque combinaison de cinq numéros et deux étoiles dispose mathématiquement des mêmes chances d'être tirée, sans exception. Certains parient sur des chiffres liés à leur histoire personnelle, d'autres scrutent les archives de tirages passés disponibles sur la plateforme de la FDJ, mais dans les deux cas, c'est la machine qui tranche en toute indépendance.

Qui peut tenter sa chance au tirage de l'Euromillions ce soir

Le tirage de l'Euromillions est ouvert à l'ensemble des joueurs majeurs, qu'ils passent par un point de vente physique agréé ou par le site et l'application mobile de la FDJ. La grille impose de sélectionner cinq numéros entre 1 et 50, puis deux étoiles entre 1 et 12, le tout avant la fermeture des mises en début de soirée. Ces deux canaux, numérique et physique, offrent un accès identique à la compétition et aux mêmes probabilités de gain.

Dernières mises à jour

- Valider sa grille avant 20h15 : la règle à ne pas oublier pour l'Euromillions

Pour participer au tirage de l'Euromillions, les joueurs doivent impérativement valider leur grille avant 20h15 le jour même, que ce soit en point de vente ou en ligne. Passé ce délai, toute grille présentée est considérée comme non valide pour le tirage en cours. Une fois les résultats dévoilés, les gagnants disposent de soixante jours pour se manifester auprès de la Française des jeux. Pour les joueurs en ligne, "le montant correspondant à votre gain sera automatiquement crédité sur votre compte joueur", sauf en cas de très gros gain.

- Trois fois au plafond : l'Euromillions et ses 250 millions d'euros records

Depuis que le plafond de la cagnotte de l'Euromillions a été relevé à 250 millions d'euros, ce montant record a déjà été atteint et remporté à trois reprises : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025 et en France le 19 août 2025. Après chaque victoire au premier rang, le jackpot repart de zéro avec un minimum garanti de 17 millions d'euros. Il grimpe ensuite d'environ 10 millions à chaque tirage sans grand gagnant, lors des deux tirages hebdomadaires du mardi et du vendredi soir.

- Les numéros les moins tirés à l'Euromillions selon les statistiques officielles

Depuis le 4 février 2020, les statistiques officielles de la FDJ révèlent quels numéros sont sortis le moins souvent à l'Euromillions. Le 22 est le grand absent, avec seulement 6,85 % de sorties et 48 apparitions au total. Il est suivi du 1 (6,99 %, 49 sorties), du 43 (7,70 %, 54 sorties), du 31 (8,56 %, 60 sorties) et du 4 (8,70 %, 61 sorties). Une précision essentielle : il s'agit de statistiques, et non de probabilités de tirage. Ces chiffres ne permettent en aucun cas de prédire les résultats à venir.

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