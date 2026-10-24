Loto : découvrez le résultat du tirage du samedi 24 octobre 2026

Le résultat du tirage du Loto de ce samedi 24 octobre 2026 est attendu avec impatience. Une cagnotte de 2 millions d'euros est mise en jeu par la Française des Jeux.

Le Loto de ce samedi 24 octobre 2026 propose un jackpot de 2 millions d'euros aux joueurs qui tenteront leur chance. Après un début de semaine marqué par un tirage exceptionnel, le Loto de ce soir redémarre sur une mise plus classique mais tout aussi convoitée. Les grilles peuvent être validées jusqu'en fin d'après-midi avant le tirage du Loto aujourd'hui. Le résultat du Loto de ce samedi est à découvrir dès publication par la FDJ ci-dessous.

Pour mémoire, le tirage du Loto précédent, organisé le mercredi 21 octobre 2026, avait livré la combinaison 18-30-31-45-7, assortie du numéro chance 7. Un joueur a décroché à cette occasion le jackpot de 12 000 000 d'euros, intégrant la famille des grands gagnants de la FDJ. Une autre grille a par ailleurs été gagnante au rang 2 lors de ce même tirage du Loto.

Un jackpot de 2 millions d'euros au tirage du Loto de ce samedi

Après ce gros gain enregistré en milieu de semaine, la cagnotte redescend donc à 2 millions d'euros pour le tirage du Loto de ce samedi 24 octobre 2026. Un montant qui peut suffire à transformer la vie du prochain gagnant. La FDJ dévoilera dans la soirée la combinaison issue du tirage du Loto, ainsi que le numéro chance associé, permettant à chaque participant de vérifier ses grilles.

Pour tenter sa chance, chaque joueur doit cocher cinq numéros ainsi qu'un numéro chance. Il est également possible d'augmenter ses probabilités en sélectionnant davantage de numéros, mais cette option a un coût. Une grille classique à cinq chiffres accompagnée de deux numéros Chance est ainsi proposée à 4,40 euros, un tarif qui passe à 6 euros dans le cadre d'un Super Loto.

Des tarifs qui évoluent selon les grilles du Loto

Les joueurs les plus ambitieux peuvent aller plus loin en cochant six chiffres associés à un numéro Chance. Cette formule élargie est facturée 13,20 euros pour un tirage du Loto classique, et grimpe à 18 euros lors d'un Super Loto. Ces options permettent de multiplier les combinaisons jouées, et donc d'accroître les probabilités de figurer parmi les gagnants d'un rang du Loto.

Le Loto tel qu'on le connaît aujourd'hui est l'héritier direct de la Loterie nationale, créée en 1933. Mais son histoire remonte bien plus loin, puisque ses origines plongent jusqu'au XVIe siècle, en Italie. C'est sous le gouvernement Chirac que le jeu a été officialisé dans sa forme moderne, avec un tout premier tirage organisé en 1976.

Depuis près de cinq décennies, le Loto a permis à des millions de Français de voir leur quotidien bouleversé en devenant millionnaires du jour au lendemain. Le résultat du Loto de ce samedi 24 octobre 2026 pourrait prolonger cette longue série en désignant un nouveau grand gagnant, qui empochera les 2 millions d'euros mis en jeu par la Française des Jeux.

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